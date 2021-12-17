УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
17801 відвідувач онлайн
Новини Політика України
797 9
Данілов (1191) дипломатія (675) Зеленський (17456) конференція (148) дипломати (530) Івано-Франківська область (724) Кулеба Дмитро (3174) Рау Збіґнев (105) Стефанчук Микола (7)

Наступного тижня в Івано-Франківській області відбудеться щорічна конференція послів за участю Зеленського та Рау, - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Наступного тижня в Івано-Франківській області відбудеться щорічна конференція послів за участю Зеленського та Рау, - Кулеба

На Івано-Франківщині 21-22 грудня відбудеться щорічна конференція послів України, в якій візьмуть участь президент України Володимир Зеленський, спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук і секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"21-22 грудня на Івано-Франківщині відбудеться щорічна конференція послів України під гаслом "Дипломатія-30: стратегія сильної держави". У нас буде, безумовно, президент України, прем'єр-міністр, голова Верховної Ради, секретар Ради національної безпеки та оборони", - сказав Кулеба, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

За його словами, почесним гостем цьогорічної конференції стане міністр закордонних справ Польщі Збіґнєв Рау. Також до учасників конференції з відеозверненням звернеться новий міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок. "Це дуже добрий знак, що тільки вступивши на посаду, вона прийняла нашу пропозицію, і ми зможемо буквально з перших вуст почути головні напрями зовнішньої політики Німеччини, яка є однією зі світових сил та однією з ключових держав ЄС", - зазначив Кулеба.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Деескалації напруги навколо України потрібно досягати за допомогою відлякування", - глава МЗС Польщі Рау

Міністр зазначив, що ця конференція послів не стільки підсумує рік, скільки "наріже" завдання на наступний рік.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
SURE, это прикрытие, опять вертолетами чухнул теперь на новогодний гужбан, раду же поспешно "распустил" по зимним квартирам... А на нет и суда нет -целых 1.5 месяца... Кучерявая жистя - у всех вместе взятых слуг урода.
показати весь коментар
17.12.2021 10:48 Відповісти
Только хотел написать, что пора заправлять вертолеты и самолеты...
показати весь коментар
17.12.2021 10:52 Відповісти
під приводом вібпочинку в карпахах цей виб--к зеля навіть конференцію замутив- е ще лохи які йому вірять?
показати весь коментар
17.12.2021 10:40 Відповісти
Якось по неправильному написали, потрібно писати за участі єлдака і його підручного.
показати весь коментар
17.12.2021 10:44 Відповісти
Ось чому на Франківщині підземні поштовхи.....https://www.gismeteo.ua/news/stihiynye-yavleniya/38687-ivano-frankovskuyu-oblast-sotryas-podzemnyy-tolchok/
Природа ніби попереджає про віслюка Апокаліпсису.
показати весь коментар
17.12.2021 10:46 Відповісти
Міністр зазначив, що ця конференція послів не так підсумує рік, скільки "наріже" завдання на наступний рік - ХМЫ... вот ента реверанс... Очумеваю, ведь зебуины мыслят шаблонно, по самокритичности,, мол ничего не сделали потому, и нефиг отчитываться, главное побольше вывернути спагетi на вуха плебсу , в чергових обiцянках... Блин, боюсь шо послы раскусив этих недослуг, отвернутся от нас назавжды.
показати весь коментар
17.12.2021 10:46 Відповісти
Знов буде землетруска?
показати весь коментар
17.12.2021 10:53 Відповісти
Це там, де Буба дерьмаку день народження влаштовував?
показати весь коментар
17.12.2021 11:00 Відповісти
 
 