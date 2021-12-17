"Слуга народу" Арахамія про можливу зупинку теплогенеруючих підприємств: Шмигаль каже, що ніякого попередження від СБУ у нього немає

Керівник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія запитував сьогодні прем’єра Дениса Шмигаля про інформацію СБУ щодо можливої зупинки теплогенеруючих підприємств України.

Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, він розповів журналістам в кулуарах Верховної Ради.

"Я тільки що підходив до прем’єра. Він каже що не розуміє. Ніякого попередження від СБУ у нього немає. Каже, що це якась інформаційна хвиля і що ця інформація не відповідає дійсності", - зауважив нардеп.

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Арахамія погоджується, що в Україні є енергетична криза, як і у всій Європі.

"Ситуація складна, але не така, як зараз малюють у ЗМІ", - додав він.

Нагадаємо, Служба безпеки України надіслала Кабінету Міністрів України звіт щодо контррозвідувального забезпечення об'єктів критичної інфраструктури в електроенергетичній сфері.