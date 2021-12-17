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Новини Політика України
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СБУ (10039) енергетика (1652) Арахамія (1000) опалювальний сезон (548) Денис Шмигаль (2703)

"Слуга народу" Арахамія про можливу зупинку теплогенеруючих підприємств: Шмигаль каже, що ніякого попередження від СБУ у нього немає

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Керівник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія запитував сьогодні прем’єра Дениса Шмигаля про інформацію СБУ щодо можливої зупинки теплогенеруючих підприємств України.

Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, він розповів журналістам в кулуарах Верховної Ради.

"Я тільки що підходив до прем’єра. Він каже що не розуміє. Ніякого попередження від СБУ у нього немає. Каже, що це якась інформаційна хвиля і що ця інформація не відповідає дійсності", - зауважив нардеп.

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Арахамія погоджується, що в Україні є енергетична криза, як і у всій Європі.

"Ситуація складна, але не така, як зараз малюють у ЗМІ", - додав він.

Нагадаємо, Служба безпеки України надіслала Кабінету Міністрів України звіт щодо контррозвідувального забезпечення об'єктів критичної інфраструктури в електроенергетичній сфері.
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Топ коментарі
+12
Незабаром вони всі повипадають.
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17.12.2021 11:02
+11
Зелені брешуть всі.
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17.12.2021 11:04
+9
Я вот счітаю, што халодниє батарєї і пустой халадільнік - лучшеє лєкарство от дєбілізма для наших 73%
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17.12.2021 10:59
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17.12.2021 10:57 Відповісти
Ну короче, віслюк на концертах, а маладая ********* нічо не знає і не контролює. Стоп, нє, бабло контролюють.
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17.12.2021 10:57 Відповісти
кловуни , абізяни і зрадники керують країною. астанавітє автобус, я вийду.
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17.12.2021 10:58 Відповісти
Незабаром вони всі повипадають.
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17.12.2021 11:02 Відповісти
Там, на самому початку, Верещучка ногою дригає?
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17.12.2021 11:11 Відповісти
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17.12.2021 11:24 Відповісти
То хто бреше? Хламідія, СБУ чи Шмигаль?
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17.12.2021 10:58 Відповісти
Зелені брешуть всі.
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17.12.2021 11:04 Відповісти
шмыга такое же пиз..ло как и абизяна.
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17.12.2021 10:59 Відповісти
Я вот счітаю, што халодниє батарєї і пустой халадільнік - лучшеє лєкарство от дєбілізма для наших 73%
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17.12.2021 10:59 Відповісти
Газ по 45 тоже ничо зайти должон
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17.12.2021 11:00 Відповісти
І доляр по 80 грн.
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17.12.2021 11:02 Відповісти
Доляр вже був по 80.
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17.12.2021 11:05 Відповісти
був по 100
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17.12.2021 11:10 Відповісти
Це про яку валюти ви зараз?
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17.12.2021 11:18 Відповісти
це були вангування стосовно доляра на випадок якщо дехто програє вибори.
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17.12.2021 11:38 Відповісти
По сто не бачив, а ось по 80 один авторитетний експерд тут вже пророкував ще в 16 році.

UA против рыг и ваты
30.11.2016 11:09
С 1 января доллар будет по 80.
http://censor.net.ua/comments/locate/8/417167/61886642
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17.12.2021 11:19 Відповісти
"Я вот счітаю, што халодниє батарєї і пустой халадільнік - лучшеє лєкарство от дєбілізма для наших 73%"
Вы, наверное, поклонник Порошенко?
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17.12.2021 11:09 Відповісти
А ви напевно наївний школяр або розумово обмежена особа (виборець зєлєнского), якщо вважаєте, що результат політичної діяльності оцінюється "поклонєніями".
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17.12.2021 11:12 Відповісти
Не школяр, и не "виборець зєлєнского". Просто заметил, что поклонники сивочелого уверены - чем хуже в стране, тем лучше.
Странная парадигма для "патриотов".
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17.12.2021 12:12 Відповісти
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17.12.2021 11:18 Відповісти
Не впевнений
Їх лохторат плавно перетече до опожопи , з їх казками про доляр по 8 і дешевий газ
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17.12.2021 11:10 Відповісти
А-а, ну тада ж всьо нормально і нєту ніякої загрози раз шмігаль не в курсі, що вугілля в країні ніх..я нема.
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17.12.2021 11:01 Відповісти
Скоро мы все выясним кто звиздит!
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17.12.2021 11:02 Відповісти
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17.12.2021 11:02 Відповісти
Такакаяразніца? Головне- поржать !!!

"Зеленський з дружиною та Єрмаком прийшов на концерт "Вечірнього кварталу": сміявся із жартів про себе. ВІДЕО+ФОТОрепортаж"
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17.12.2021 11:07 Відповісти
Кожен день заходиш читати новини, раньше це якось нудно було, скандалів мало, президент працює, рада голосую законопроєкти і все монотонно. А зараз? кожну добу зашквар або сенсація або сенсаційний зашквар) Ну все як нам обіцяли "хоть паржем") Ржите) или не смешно уже?
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17.12.2021 11:09 Відповісти
можливої зупинки теплогенеруючих підприємств України. -Казала Настя Як удасьться. Буде зима тепла-палива вистачить і зупинки теплогенеруючих підприємств не буде. Буде зима холодна-палива не вистачить і зупинка теплогенеруючих підприємств буде.
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17.12.2021 11:10 Відповісти
а може зовсім ту зиму скасувать?
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17.12.2021 11:27 Відповісти
Шмигаль брехав, що і боргів перед військовими немає, назвав це фейком.

Заборгованостей перед військовими у нас немає і бути не може, - прем'єр-міністр Шмигаль. ВIДЕО

Джерело: https://censor.net/ua/n3287681
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17.12.2021 11:10 Відповісти
Ждем комментарий Тищенка...
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17.12.2021 11:11 Відповісти
О,проверенная схема зесрани -натрындеть,что "мне никто ничего не сообщал лично!где бумажка ???",но возле гиляки это не прокатит)
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17.12.2021 11:15 Відповісти
"Я тільки що підходив до прем'єра. Він каже що не розуміє". У меня всё, всё что надо знать о власти клоунов.
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17.12.2021 11:20 Відповісти
Т,е сидит такой себе чувачок Шмыгаль, и не знает-естьту него вугилля или нет, пока ему Абрахимия и СБУ не скажут
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17.12.2021 11:47 Відповісти
А сам він ні х...ра не знає! Чи для цього потрібно попередження СБУ?
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17.12.2021 12:00 Відповісти
А у чорта баканова агрохимия не хочет спросить об этом?
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17.12.2021 12:29 Відповісти
Шмигаль перед тим був начальником Бурштинської ТЕС і не міг не знати що і як відбувається в цій сфері навіть без СБУ. Бездіяльність рівнозначна диверсії.
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17.12.2021 13:08 Відповісти
"Я питав, Шмигаль не розуміє", "Ситуація не така складна як описують". Ситуація набагато складніша , навіть катастрофічна - якщо "премєр не розуміє". В загалі із слуг блазня хтось, щось розуміє?
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17.12.2021 13:10 Відповісти














солома


@elnazaro777

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13 ч



Карл Волох ФБ Після того, як історія Гогілашвілі-Левченко плавно перетікла в історію Буданова, питання вже не в тому, чи є в оточенні Зеленського кроти, а чи є там хтось інший *...і яким дивом Україна ще досі існує
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17.12.2021 13:26 Відповісти
Цена газа для теплогенерирующих организаций - 30 грн.куб.!
Расчетная цена Гигакаллории тепла 7 080 грн.без НДС. (сейчас 1300грн).
Народ способен платить 10 000грн за отопление трехкомнатной квартиры или 7 за однокомнатную?
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17.12.2021 13:41 Відповісти
ахламонская обзяна дурика корчит.
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17.12.2021 18:44 Відповісти
 
 