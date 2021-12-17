"Слуга народу" Арахамія про можливу зупинку теплогенеруючих підприємств: Шмигаль каже, що ніякого попередження від СБУ у нього немає
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Керівник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія запитував сьогодні прем’єра Дениса Шмигаля про інформацію СБУ щодо можливої зупинки теплогенеруючих підприємств України.
Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, він розповів журналістам в кулуарах Верховної Ради.
"Я тільки що підходив до прем’єра. Він каже що не розуміє. Ніякого попередження від СБУ у нього немає. Каже, що це якась інформаційна хвиля і що ця інформація не відповідає дійсності", - зауважив нардеп.
Арахамія погоджується, що в Україні є енергетична криза, як і у всій Європі.
"Ситуація складна, але не така, як зараз малюють у ЗМІ", - додав він.
Нагадаємо, Служба безпеки України надіслала Кабінету Міністрів України звіт щодо контррозвідувального забезпечення об'єктів критичної інфраструктури в електроенергетичній сфері.
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UA против рыг и ваты
30.11.2016 11:09
С 1 января доллар будет по 80.
http://censor.net.ua/comments/locate/8/417167/61886642
Вы, наверное, поклонник Порошенко?
Странная парадигма для "патриотов".
Їх лохторат плавно перетече до опожопи , з їх казками про доляр по 8 і дешевий газ
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Джерело: https://censor.net/ua/n3287681
солома
@elnazaro777
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13 ч
Карл Волох ФБ Після того, як історія Гогілашвілі-Левченко плавно перетікла в історію Буданова, питання вже не в тому, чи є в оточенні Зеленського кроти, а чи є там хтось інший *...і яким дивом Україна ще досі існує
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