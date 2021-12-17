Ми не встигли розглянути законопроєкт про накопичувальну пенсійну систему. Це найбільший провал Ради в цьому році, - Арахамія

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія вважає основним провалом роботи парламенту цього року те, що депутати не встигли проголосувати законопроєкт про накопичувальну пенсійну систему.

Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, він сказав в інтерв’ю журналістам у ВР в п’ятницю.

"Це стосується усіх вас, а не пенсіонерів. Ті, хто вже на пенсії, фактично нічого від цього не виграють. А от люди, які зараз працюють, мають у майбутньому отримувати нормальну пенсію", - зауважив нардеп.

Арахамія навів приклад, як працює накопичувальна пенсійна система у Америці: "Я у 2004 році працював у США. Коли я вперше прийшов на роботу, мені кажуть: Ось твій пенсійний рахунок, скільки будеш скидати? Я питаю: А як це працює? Відповідають: От скільки ти скинув, роботодавець має подвоїти цю суму. У вас є таке природнє бажання спочатку взяти із роботодавця якомога більше. Але від себе теж треба "відщіпнути". Кожного місяця ви можете це змінювати. Фактично потім іде такий і реальному часі розрахунок, залежно від ваших вкладів, скільки отримуватимете у майбутньому, коли вийдете на пенсію. У США, до речі, ці кошти можна інвестувати у нерухомість, акції і таке інше".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Відсутність накопичувальної пенсійної системи зараховую до власного переліку "економічних злочинів проти України", - Шмигаль