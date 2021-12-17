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пенсійна реформа (456) пенсійний внесок (18) пенсія (922) Арахамія (1000)

Ми не встигли розглянути законопроєкт про накопичувальну пенсійну систему. Це найбільший провал Ради в цьому році, - Арахамія

Новини Цензор.НЕТ Економіка Суспільство

Ми не встигли розглянути законопроєкт про накопичувальну пенсійну систему. Це найбільший провал Ради в цьому році, - Арахамія

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія вважає основним провалом роботи парламенту цього року те, що депутати не встигли проголосувати законопроєкт про накопичувальну пенсійну систему.

 Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, він сказав в інтерв’ю журналістам у ВР в п’ятницю.

"Це стосується усіх вас, а не пенсіонерів. Ті, хто вже на пенсії, фактично нічого від цього не виграють. А от люди, які зараз працюють, мають у майбутньому отримувати нормальну пенсію", - зауважив нардеп.

Арахамія навів приклад, як працює накопичувальна пенсійна система у Америці: "Я у 2004 році працював у США. Коли я вперше прийшов на роботу, мені кажуть: Ось твій пенсійний рахунок, скільки будеш скидати? Я питаю: А як це працює? Відповідають: От скільки ти скинув, роботодавець має подвоїти цю суму. У вас є таке природнє бажання спочатку взяти із роботодавця якомога більше. Але від себе теж треба "відщіпнути". Кожного місяця ви можете це змінювати. Фактично потім іде такий і реальному часі розрахунок, залежно від ваших вкладів, скільки отримуватимете у майбутньому, коли вийдете на пенсію. У США, до речі, ці кошти можна інвестувати у нерухомість, акції і таке інше".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Відсутність накопичувальної пенсійної системи зараховую до власного переліку "економічних злочинів проти України", - Шмигаль
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Топ коментарі
+8
Зате ж розглянули про канал "Рада".
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17.12.2021 11:07
+7
Найбідьший провал відбувся у 2019 році. А це плісняві наслідки того провалу.
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17.12.2021 11:09
+6
Это счастье, а не провал, хоч туда не успели влезть.
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17.12.2021 11:23
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Зате ж розглянули про канал "Рада".
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17.12.2021 11:07 Відповісти
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17.12.2021 11:08 Відповісти
Найбідьший провал відбувся у 2019 році. А це плісняві наслідки того провалу.
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17.12.2021 11:09 Відповісти
як би було менше корабельних сосен то може і встигли б
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17.12.2021 11:14 Відповісти
У вас вообще то две недели ещё
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17.12.2021 11:14 Відповісти
ніт... не вгадали.... вони пішли вже на канікулв до 24 січня 2022 року
класно, да?
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17.12.2021 11:22 Відповісти
Вы идиоты и наркоманы.
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17.12.2021 11:15 Відповісти
Слава Світлим Богам,що у вас недоумків цього не вийшло.Бо там фонди передаються приватним фондам, які по цьому закону жодним чином не відповідають в разі закриття.
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17.12.2021 11:19 Відповісти
Это один из провалов СН
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17.12.2021 11:20 Відповісти
Это счастье, а не провал, хоч туда не успели влезть.
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17.12.2021 11:23 Відповісти
зато на концерт 95 шмартала успели сходить
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17.12.2021 11:27 Відповісти
та вся ваша монобільшість - це один суцільний провал українського парламентаризму
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17.12.2021 11:30 Відповісти
Всё время потратили на закон об олигархах, аналогов которому нет ни в одной стране мира.
Я прям счас слышу как рыдают Бени, Ахметки, Фирташи и другие.
Плачут бедные. От смеха
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17.12.2021 11:52 Відповісти
Это очередной будничный провал...
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17.12.2021 12:10 Відповісти
На хрен вы нам такие "хорошие" нужны. Проверить Арахамию ,нет ли у него российского гражданства!!!
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17.12.2021 14:12 Відповісти
Не переживай---не бритый! Накапливать нечего, а скоро и не кому будет. Правда успеем кое кого за это как неликвид---ликвидировать, по ликвидной цене. В смысле не сжигая присыпать мусором в овраге!
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17.12.2021 14:40 Відповісти
 
 