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За 10 місяців з України виїхало понад 600 тисяч українців. Це найвищий показник за останні 11 років, - "Опендатамедіа"

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

За 10 місяців з України виїхало понад 600 тисяч українців. Це найвищий показник за останні 11 років, -

За 10 місяців 2021 року країну покинули і все ще не в'їхали назад понад 600 тис. українців. Це найбільший показник за останнi 11 рокiв.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Telegram-канал "Опендатамедіа".

"У першій половині десятих рокiв Україна щороку втрачала близько 500 тис. людей. Після 2014-го щорічна кількість неповернених помітно знизилася, але рахунок все одно йшов на сотні тисяч. Єдиний рік із позитивним сальдо — коронавірусний 2020-й, коли українців, що повернулися додому, було на 80 тис. більше, ніж тих, хто виїхав", - говориться у повідомленні. 

Відзначається, що в загалом з 2011 по 2020 рр. до країни не повернулися 2,6 млн. громадян України.

"Судячи з показників 2021-го можна очікувати, що якщо у листопаді-грудні не буде масового повернення українців додому, то сукупне негативне сальдо за 11 років становитиме понад 3.3 млн осіб", - підкреслюється у повідомленні. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": За останні 10 років з України виїхало близько 3,8 млн осіб, - Дубілет
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Топ коментарі
+41
«Мы создадим условия, чтобы люди, которые разъехались по миру, имели бы желание вернуться домой. «Хочу выехать» мы должны заменить на «хочу вернуться»
Передвиборча обісцянка віслюка
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17.12.2021 11:16
+38
Проголосовали по приколу и свалили, все правильно...
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17.12.2021 11:19
+35
Сначала, долпоепы идут на выборы и выбирают клоуна президентом, потом долпоепы еще раз идут на выборы и вибирают шлюх, наркоманов, таксистов, фотографов, гопников - депутатами... Но у ********* 73% всегда есть железобетонная отмазка в их бедах - это все херовая Украина, которая виновата в их нищете. ****, а в зеркало не пробовали смотреть и понять своим тупорылым мозгом, что это вы сами проблема Украины. Из-за таких ********* как вы, Украина не может вылезти из жопы!!!
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17.12.2021 11:57
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У ЕС прохарчуватися вже дешевше ніж в "житниці Європи",наша соняшникова олія в Іспанії коштує дешевше ніж на батьківщині,парадокси життя.
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17.12.2021 12:43 Відповісти
Пішов ти на прутень, ти все брешеш! Наш призидент та уряд страюцця, все роблять, все для людей, тільки сліпий не бачить як з 2019 стало лучче!
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17.12.2021 12:49 Відповісти
100% Буду наступногор разу голосовать за Зеленського ..що б мудрий нарід краще запам'ятав цю еру богатства
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17.12.2021 12:58 Відповісти
100%, спасіба Богу шо нам такого умнічку паслав! він найвеличніший, все для людей робить!
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17.12.2021 13:03 Відповісти
"Мажу утром бутерброд
Сразу мысль - А как народ?"
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17.12.2021 14:22 Відповісти
ну канєшна, 4000 йоро в місяць вже вчителю мало, на них не проживеш
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17.12.2021 12:35 Відповісти
Проблема України це бідність працюючої людини!Ось тому країна і надалі буде втрачати трудові ресурси і з кожним роком все більше, бо Західна Європа старіє і потребує рук.
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17.12.2021 12:47 Відповісти
Пішов ти на прутень, наш призидент страїцця, все робить, все для людей, тільки сліпий не бачить як з 2019 стало лучче!
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17.12.2021 12:48 Відповісти
Родственники эмигрировали в Чехию. Многодетная семья. Каждый уехавший ребенок=сколько людей потерянных поколений. Остаются пенсы, которым подняться уже нелегко. Надо еще анализировать возраст эмигрантов.
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17.12.2021 12:39 Відповісти
Нас и тут неплохо кормят.
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17.12.2021 13:24 Відповісти
Для того що б не виіжали треба краіну модернізовувати , створювати нові робочі місця ,а не розкрадати як це роблять олігархи і різного роду корупціонери на протязі майже тридцяти років,адже щонайменше 150 мільярдів доларів виведено в офшори (це майже чотири річні бюджети) . На жаль жодна влада нічого не робила що б краіна стала приваблива ,все лише що б олігархи не збідніли ,які паразитують на державі і через корупційні судди відсуджують мільярди нічого в цій краіні не створивши.Але той хто думає що за кордоном все так легко теж помиляются ніхто просто таки грошей не плотить ,єдине що в тих кераінах закон один для всіх ,і корупція зведена до мінімуму.
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17.12.2021 12:41 Відповісти
Это результат провальной антинародной политики прислуги уродов
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17.12.2021 12:43 Відповісти
Слуги тут не причем. Украина за 30 лет повторила путь Южной Кореи, только наоборот, из промышленного гиганта в сельскохозяйственную державу.
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17.12.2021 12:47 Відповісти
а ти бачив успішну антинародну політику?
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17.12.2021 12:50 Відповісти
зебилам слова не давали
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17.12.2021 13:24 Відповісти
Бессмислиця, шо, з логікою важко??
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17.12.2021 13:29 Відповісти
Это феодальная территория. Есть определенный круг лиц,которые снимают сливки. Остальные должны работать на феодалов и оставлять деньги у тех же феодалов.
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17.12.2021 12:51 Відповісти
"Єдріт в дріт", виявляється зелвніІплісняві перевиконали обіцянку дати 500 тищ робочих місць.
Але "стидліво умолчалі", що це буде за кордоном.
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17.12.2021 12:57 Відповісти
та є робота в Україні повно,тільки за неї нікуя не платять..
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17.12.2021 13:01 Відповісти
урядовці стандарти вироховують спираючись на допомогу тіньової економіки, бо інакше не зрозуміти як українець має виживати з їх розрахунків...
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17.12.2021 13:03 Відповісти
А за что платить, если пересичній парубок ничего не умеет?В школе бив байдики, тупив у смартфон, в академії штани протирав, тупив у тик-ток. За фахом нічого не знає і не розуміє.Таких 97%,потім наптахофермуупильшу
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17.12.2021 13:30 Відповісти
просто наближається росіянський ворог. да к тому ще ворог внутрішній - влада Зе уйобіщщщщща. . .
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17.12.2021 13:26 Відповісти
Але нас і далі не 32 , а 43млн .
Поки бабця чалапає на вибори , внучок втікає за кордон не бачачи ні перспективи ні майбутнього в бабусиному виборі .
Україна чекає на вибори в смартфоні , щоб і молодь могла проголосувати , а не емігрувати . Молоді люди не будуть шастати по дільницях і гаяти час в ковідних чергах , де пчихають тифусом і заразою .
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17.12.2021 13:31 Відповісти
"Маловато уехало" - подумала власть.
Мы добивались большего.
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17.12.2021 13:37 Відповісти
Рекордный отток населения говорит о рекордном за 11 лет снижении уровня жизни, безработице и падении экономики. Все эти разговоры зебилья про рост экономики являются лишь сказками, написанными опытными квартальными сценаристами.
Экономика сокращается, сокращаются рабочие места и, глядя на авторитарное наркоманское шапито у власти, люди не видят никаких перспектив построить цивилизованную страну западного образца, поэтому покидают Украину.
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17.12.2021 13:39 Відповісти
І дальше будут уезжать.
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17.12.2021 13:40 Відповісти
При владі сьогодні , наркомани , брехуни , колаборанти і відверті , нахабні злодії і найстрашніше за все - це ФСБшні гниди , які здають Украіну нашому лютому ворогові 😡
За все лайно , яке відбувається зараз в краіні ,несе відповідальність
найвеличніший ************ , якого обрали любителі , ги ги ги повеселитись і жити на халяву!!
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17.12.2021 14:00 Відповісти
Работает безвиз. Люди при деле
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17.12.2021 14:01 Відповісти
За 10 месяцев текущего года из Украины уехало более 600 тысяч украинцев. Источник: https://censor.net/ru/n3305773

ЦЕ ВЖЕ ПОКРАЩЕННЯ ?
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17.12.2021 14:04 Відповісти
Шановні, не треба зраду розводити на пустому місці. Трудова міграція - це економічний фактор, явище, дзеркало економіки. Як плюси так і мінуси є. Залежить від структури робочої сили та напрямків міграції. Для України це фактор позитивний: йдуть гроші в країну - не в офшори. За структурою це переважно робітничі будівельні професії. Раніше переважав російський напрямок. Котеджики товстосумам кацапським на крадені з бюджету гроші- то добре, а сюди у доларах. Кацапія від цього слабшає. Але, скажімо, український інженер або технолог працюючи в лаптерейху наносить шкоду Україні тим, що зміцнює економічний потенціал ворога.
Тепер структура міграції змінилася. От мої сусіди по сільскому маєтку. Один раніше їздив в Москву на заробітки - тепер працює у Польщі, отримує набагато більше. Другий працював у Чехії - тепер в Києві, отримує так саме, але без ковідних проблем та дозволів на роботу. З Греції сусідка повернулась - там економічний спад. В Іспанії як працювали ще сусіди, так і працюють - тут діти вже дорослі. Ще подалі - у Франції, в будівельній фірмі. А будиночки усі побудували гарні, куди там моєму... Отака політична економія виходить.
Як тільки економіка у нас пожвавиться вільні люди зроблять свій вільний вибір. Слава Україні!
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17.12.2021 14:10 Відповісти
Не все отправляют деньги в Украину. Многие уже вывозят семьи и не шлют грошi в Украину. Выезжают те кто работает, остаются бюджетники
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17.12.2021 15:59 Відповісти
Правильно сделали что свалили и семьи перевезут,а вы решайте кто лучше нелох или небарыга.
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17.12.2021 14:28 Відповісти
russian asshole, your opinion doesn't interest us
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17.12.2021 15:02 Відповісти
Це добре! Менше народу - більше кіслороду!
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17.12.2021 15:02 Відповісти
За 10 місяців з України виїхало понад 600 тисяч українців. Це найвищий показник за останні 11 рокі

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17.12.2021 15:10 Відповісти
Ворожою мовою тут пишуть "руки Кремля" незалежно з якого вони табору 73% чи 25%. Вбий у собі москаля, перестань хрюкати свинячою!!!!
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17.12.2021 15:19 Відповісти
Поржали дебіли?
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17.12.2021 15:25 Відповісти
естественно, по новым дорогам быстрее получаеться уехать.
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17.12.2021 15:36 Відповісти
Люди уедут,останется только соевый хряк со своим балаганом.
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17.12.2021 15:43 Відповісти
Вата рвет когти,это радует
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17.12.2021 15:45 Відповісти
Хай їдуть нах. і пошвидше. Таких "націоналів" і "патрійотів" нам не потрібно. Потрібно самим робити свою Батьківщину кращою, сильнішою, приваблишою для своїх дітей, для цього маємо право вибору свого керівництва, законів, шляху поступу. Дебіли вибрали обдолбаних дебілів і розбігаються по світах від їхньої дебілячого правління.. Чим менше дебілів залишиться, тим швидше одужає Нація і вибере собі здоровий Провід.
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17.12.2021 19:24 Відповісти
А еще прибавить больше 100 тысяч надлишковых смертей от ковида...
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17.12.2021 21:58 Відповісти
Какая раздніца ?
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17.12.2021 22:07 Відповісти
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