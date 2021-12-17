За 10 місяців з України виїхало понад 600 тисяч українців. Це найвищий показник за останні 11 років, - "Опендатамедіа"
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
За 10 місяців 2021 року країну покинули і все ще не в'їхали назад понад 600 тис. українців. Це найбільший показник за останнi 11 рокiв.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Telegram-канал "Опендатамедіа".
"У першій половині десятих рокiв Україна щороку втрачала близько 500 тис. людей. Після 2014-го щорічна кількість неповернених помітно знизилася, але рахунок все одно йшов на сотні тисяч. Єдиний рік із позитивним сальдо — коронавірусний 2020-й, коли українців, що повернулися додому, було на 80 тис. більше, ніж тих, хто виїхав", - говориться у повідомленні.
Відзначається, що в загалом з 2011 по 2020 рр. до країни не повернулися 2,6 млн. громадян України.
"Судячи з показників 2021-го можна очікувати, що якщо у листопаді-грудні не буде масового повернення українців додому, то сукупне негативне сальдо за 11 років становитиме понад 3.3 млн осіб", - підкреслюється у повідомленні.
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Сразу мысль - А как народ?"
Але "стидліво умолчалі", що це буде за кордоном.
Поки бабця чалапає на вибори , внучок втікає за кордон не бачачи ні перспективи ні майбутнього в бабусиному виборі .
Україна чекає на вибори в смартфоні , щоб і молодь могла проголосувати , а не емігрувати . Молоді люди не будуть шастати по дільницях і гаяти час в ковідних чергах , де пчихають тифусом і заразою .
Мы добивались большего.
Экономика сокращается, сокращаются рабочие места и, глядя на авторитарное наркоманское шапито у власти, люди не видят никаких перспектив построить цивилизованную страну западного образца, поэтому покидают Украину.
За все лайно , яке відбувається зараз в краіні ,несе відповідальність
найвеличніший ************ , якого обрали любителі , ги ги ги повеселитись і жити на халяву!!
ЦЕ ВЖЕ ПОКРАЩЕННЯ ?
Тепер структура міграції змінилася. От мої сусіди по сільскому маєтку. Один раніше їздив в Москву на заробітки - тепер працює у Польщі, отримує набагато більше. Другий працював у Чехії - тепер в Києві, отримує так саме, але без ковідних проблем та дозволів на роботу. З Греції сусідка повернулась - там економічний спад. В Іспанії як працювали ще сусіди, так і працюють - тут діти вже дорослі. Ще подалі - у Франції, в будівельній фірмі. А будиночки усі побудували гарні, куди там моєму... Отака політична економія виходить.
Як тільки економіка у нас пожвавиться вільні люди зроблять свій вільний вибір. Слава Україні!