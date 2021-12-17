За 10 місяців з України виїхало понад 600 тисяч українців. Це найвищий показник за останні 11 років, - "Опендатамедіа"

За 10 місяців 2021 року країну покинули і все ще не в'їхали назад понад 600 тис. українців. Це найбільший показник за останнi 11 рокiв.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Telegram-канал "Опендатамедіа".

"У першій половині десятих рокiв Україна щороку втрачала близько 500 тис. людей. Після 2014-го щорічна кількість неповернених помітно знизилася, але рахунок все одно йшов на сотні тисяч. Єдиний рік із позитивним сальдо — коронавірусний 2020-й, коли українців, що повернулися додому, було на 80 тис. більше, ніж тих, хто виїхав", - говориться у повідомленні.



Відзначається, що в загалом з 2011 по 2020 рр. до країни не повернулися 2,6 млн. громадян України.



"Судячи з показників 2021-го можна очікувати, що якщо у листопаді-грудні не буде масового повернення українців додому, то сукупне негативне сальдо за 11 років становитиме понад 3.3 млн осіб", - підкреслюється у повідомленні.

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