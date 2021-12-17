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До кінця опалювального сезону тарифи на газ, тепло та світло не зростуть, - Шмигаль

Новини Цензор.НЕТ Політика України

До кінця опалювального сезону тарифи на газ, тепло та світло не зростуть, - Шмигаль

До кінця опалювального сезону тарифи на газ, тепло та електроенергію не підвищуватимуть.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Верховній Раді під час години запитань до уряду, передає Цензор.НЕТ.

"До завершення опалювального сезону тарифи на газ, тепло, світло змінюватися не будуть", - сказав прем'єр.

За його словами, те, що тарифи не зростають, дуже важливо з огляду на світову енергетичну кризу.

Читайте: Тарифи на газ в Україні - невеликі, - "слуга народу" Шуляк

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+4
В следующем году отыграетесь. Снимите с Украинцев последние трусы. Безмозглые твари.
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17.12.2021 11:17
+4
От спасибо, а цена газа для промышленности в 1700$ за 1000 куб., это как? Т.е. Молдова подписала контракт по 350$, и еще считает что дорого, в Гарманию газ заходит по 200, в Турцию по 170$ за 1000 куб.. А мы живем в какой то удивительной стране, хочется спросить у нарида, вы довольны, понравилось голосовать по приколу?
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17.12.2021 11:17
+2
Однажды в телевизоре появился бледный как смерть Министр Финансов и заявил: - Финансовый кризис нас не затронет. Потому что. . Я вам точно говорю Население, знающее толк в заявлениях официальных лиц, выматерилось негромко и отправилось закупать соль, спички и сахар. На следующий день в телевизоре появился смущенный донельзя Министр Торговли и сказал: - Запасы хлеба и товаров первой необходимости позволяют нам с гордостью утверждать , что голод и товарный дефицит нам не грозит. Вот вам цифры. - Ох! - Сказало население и докупило еще муку и крупы. Министр Сельского Хозяйства для убедительности сплясал на трибуне и сказал радостно: - Невиданный урожай! Надежды на экспорт! Возрождаемся! Закрома трещат! - Во даже как! - Ужаснулось население и побежало конвертировать сбережения в иностранную валюту. - Цены на недвижимость упадут! Каждому студенту по пентхаузу! В ближайшем будущем! - Не поморщившись выпалил Министр Строительства. - Да что ж такое, а? - Взвыло население и побежало покупать керосин, керосиновые лампы, дрова и уголь. - Современная армия на контрактной основе. Уже завтра. И гранаты новой системы. В мире таких еще нет. - Солидно сказал Министр Обороны. - Ну а чего нам? Денег же - тьма тьмущая. Резервы, запасы и вообще профицит. - Мама ... -пискнуло население и начало копать землянки!. - Все о-фи-ген-но! Вы понимаете? ! О-ФИ-ГЕН-НО !! ! - Внушал Президент. - Мы уже сегодня могли бы построить коммунизм. Единственное что нас останавливает - нам всем станет нефиг делать. Потому можете спать спокойно! Стабильнее не бывает! Пенсионеры покупают икру ведрами! Предвижу качественный скачок, рывок и прыжок. А количественный - вообще бег! Семимильными шагами к достатку и процветанию. Карибы становятся ближе. Отсель грозить мы будем миру. По сто тридцать центнеров роз с каждой клумбы. Надои будем вообще сокращать. Коровы не могут таскать вымя. Население возмущено дешевизной. Южная Америка просится в состав нас на правах совхоза. Ура! - Да что ж вы там такое готовите, звери? ! - Закричало население и на всякий случай переоделось во все чистое ...
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17.12.2021 11:16
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Однажды в телевизоре появился бледный как смерть Министр Финансов и заявил: - Финансовый кризис нас не затронет. Потому что. . Я вам точно говорю Население, знающее толк в заявлениях официальных лиц, выматерилось негромко и отправилось закупать соль, спички и сахар. На следующий день в телевизоре появился смущенный донельзя Министр Торговли и сказал: - Запасы хлеба и товаров первой необходимости позволяют нам с гордостью утверждать , что голод и товарный дефицит нам не грозит. Вот вам цифры. - Ох! - Сказало население и докупило еще муку и крупы. Министр Сельского Хозяйства для убедительности сплясал на трибуне и сказал радостно: - Невиданный урожай! Надежды на экспорт! Возрождаемся! Закрома трещат! - Во даже как! - Ужаснулось население и побежало конвертировать сбережения в иностранную валюту. - Цены на недвижимость упадут! Каждому студенту по пентхаузу! В ближайшем будущем! - Не поморщившись выпалил Министр Строительства. - Да что ж такое, а? - Взвыло население и побежало покупать керосин, керосиновые лампы, дрова и уголь. - Современная армия на контрактной основе. Уже завтра. И гранаты новой системы. В мире таких еще нет. - Солидно сказал Министр Обороны. - Ну а чего нам? Денег же - тьма тьмущая. Резервы, запасы и вообще профицит. - Мама ... -пискнуло население и начало копать землянки!. - Все о-фи-ген-но! Вы понимаете? ! О-ФИ-ГЕН-НО !! ! - Внушал Президент. - Мы уже сегодня могли бы построить коммунизм. Единственное что нас останавливает - нам всем станет нефиг делать. Потому можете спать спокойно! Стабильнее не бывает! Пенсионеры покупают икру ведрами! Предвижу качественный скачок, рывок и прыжок. А количественный - вообще бег! Семимильными шагами к достатку и процветанию. Карибы становятся ближе. Отсель грозить мы будем миру. По сто тридцать центнеров роз с каждой клумбы. Надои будем вообще сокращать. Коровы не могут таскать вымя. Население возмущено дешевизной. Южная Америка просится в состав нас на правах совхоза. Ура! - Да что ж вы там такое готовите, звери? ! - Закричало население и на всякий случай переоделось во все чистое ...
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17.12.2021 11:16 Відповісти
(с) М.М.Жванецкий
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17.12.2021 11:32 Відповісти
То есть вырастут сразу после, на всё.
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17.12.2021 11:16 Відповісти
В следующем году отыграетесь. Снимите с Украинцев последние трусы. Безмозглые твари.
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17.12.2021 11:17 Відповісти
Так хоть паржет мудрый нарид
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17.12.2021 11:35 Відповісти
От спасибо, а цена газа для промышленности в 1700$ за 1000 куб., это как? Т.е. Молдова подписала контракт по 350$, и еще считает что дорого, в Гарманию газ заходит по 200, в Турцию по 170$ за 1000 куб.. А мы живем в какой то удивительной стране, хочется спросить у нарида, вы довольны, понравилось голосовать по приколу?
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17.12.2021 11:17 Відповісти
Что значит Тарифы не повысят. Зеленский обязал снизить тарифы для украинцев уже до декабря этого года. 30 ****. 2019.
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17.12.2021 11:22 Відповісти
А как же газ, который Украина добывает ?
Помнится мне, что его было достаточно для потребностей населения.
Что то изменилось ?
Причем здесь общемировые цены на газ ?
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17.12.2021 11:26 Відповісти
а вчора один сказав, що зростуть. Хто бреше? Хоча навіщо питати, сьогодні влада брехунів, ВПЕРШЕ!
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17.12.2021 11:26 Відповісти
оце називаеться зЄгидотне маніпулювання - сочатку піднести "платіжки" в 2 рази ....- а потім стаду тіпа , цього опалювального більше стригти не будем - нагуляйте шерсть- жирок ....- зістрижем в наступному ....- покидьки гребані....
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17.12.2021 11:27 Відповісти
Тарифы может и нет, но взвинтят все в доставку и будут клеить как обычно зеленого дурня.
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17.12.2021 11:28 Відповісти
"Панятно", потрібно готуватися - ставити буржуйки (і у багатоповерхваках) і збирати дрова.
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17.12.2021 11:31 Відповісти
Может наконец перестать голосовать за дебилов все таки эфективней? А то как бараны по граблям по кругу
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17.12.2021 11:37 Відповісти
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17.12.2021 11:36 Відповісти
Так яке ж відносно цього принято "інтересне рішення"? Вже два роки ждемо на його озвучення. Прямо інтересно цікаво.
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17.12.2021 11:49 Відповісти
благодетели вы наши
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17.12.2021 12:00 Відповісти
Значицца, будут включать печатный станок и, значицца, скоро финиш - будут драпать. Щас начнется мародерка бюджета и всего, что токо можно .
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17.12.2021 12:05 Відповісти
А потом будет ******! Да, ребята, вы видать так и не поняли, кто такие Żydzi!
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17.12.2021 12:54 Відповісти
с***а...скажи це моїй платіжці....
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17.12.2021 13:00 Відповісти
зеленый 3,14 от фуфанов
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17.12.2021 13:05 Відповісти
 
 