До кінця опалювального сезону тарифи на газ, тепло та світло не зростуть, - Шмигаль

До кінця опалювального сезону тарифи на газ, тепло та електроенергію не підвищуватимуть.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Верховній Раді під час години запитань до уряду, передає Цензор.НЕТ.

"До завершення опалювального сезону тарифи на газ, тепло, світло змінюватися не будуть", - сказав прем'єр.

За його словами, те, що тарифи не зростають, дуже важливо з огляду на світову енергетичну кризу.

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