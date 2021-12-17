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До кінця опалювального сезону тарифи на газ, тепло та світло не зростуть, - Шмигаль
Новини Цензор.НЕТ Політика України
До кінця опалювального сезону тарифи на газ, тепло та електроенергію не підвищуватимуть.
Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Верховній Раді під час години запитань до уряду, передає Цензор.НЕТ.
"До завершення опалювального сезону тарифи на газ, тепло, світло змінюватися не будуть", - сказав прем'єр.
За його словами, те, що тарифи не зростають, дуже важливо з огляду на світову енергетичну кризу.
Топ коментарі
+4 Alx
показати весь коментар17.12.2021 11:17
+4 Sergii Ustim
показати весь коментар17.12.2021 11:17
+2 Eugen Mk
показати весь коментар17.12.2021 11:16
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Будь ласка, зачекайте...
Помнится мне, что его было достаточно для потребностей населения.
Что то изменилось ?
Причем здесь общемировые цены на газ ?