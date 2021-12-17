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ВР (11731) телебачення (731) Арахамія (1000) телеканал Рада (19)

Персонал вивчить можливість перенесення студії телеканалу "Рада" з кулуарів парламенту, - "слуга народу" Арахамія

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Персонал вивчить можливість перенесення студії телеканалу

Сьогодні на засіданні лідерів фракцій і керівництва Верховної Ради щодо телеканалу "Рада" був присутній голова Рахункової палати Валерій Пацкан, а також директор телеканалу Вадим Перенчук.

Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, розповів журналістам в кулуарах Верховної Ради керівник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

За його словами обговорювалося питання редакційної політики та планів телеканалу "Рада". Арахамія зізнався, що отримав необхідні відповіді на свої питання.

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"Я навіть попросив, якщо є якийсь преміальний фонд щодо стимулювання переглядів (але такого, на жаль, немає) або, якщо є якийсь рекламний бюджет, то треба якусь його частину віддати Петру Олексійовичу, бо вчора його врив у прямий ефір дав тільки в соцмережах 1,25 млн переглядів. Я думаю загалом це достатньо багато. Він зробив найбільший вклад у зростання переглядів цього телеканалу. Треба побільше таких амбасадорів для нового телеканалу "Рада", - зазначив нардеп.

Голова фракції "СН" заперечує, що була домовленість про те, щоб прибрати студію телеканалу "Рада" з кулуарів Верховної Ради на другому поверсі.

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"Було таке побажання від пана Железняка. Він виклав побажання як домовленість. Але технічний персонал вивчатиме можливість, яким чином чи посунути трохи (студію. – Ред.), чи перенести в інше місце", - додав він.

Нагадаємо, 15 грудня стало відомо, що на оновленому каналі "Рада" працюватимуть колишні ведучі "112 Україна" та ZIK. Сам телеканал твердить, що не має відношення до цього відеоролику. Серед залучених до "оновлення" каналу - скандальний політтехнолов Володимир Петров, який у 2013-му писав, що "Я ваш майдан в рот е#ал".
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Топ коментарі
+2
Ну да, это же не телеканал Верховной Рады, а самого Бубочки и депутатам туда нужно срочно ограничить доступ.
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17.12.2021 11:34
+2
Перенесіть його вже прямо в охвіс Бєні . Так їх співпраця стане тіснішою . .
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17.12.2021 11:36
+1
А шо такое ? Хотят от оппозиции спрятаться ?
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17.12.2021 11:30
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17.12.2021 11:29 Відповісти
А шо такое ? Хотят от оппозиции спрятаться ?
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17.12.2021 11:30 Відповісти
так Порох не тільки про прохід до туалету казав...а ще про корупцію,коли гроші надані в обхід прозорро и у бюджеті аж ніяк такої статті-фінансування "ради" немае...про це хотілось би почути,а не подяки Пороху.
ото шоб ви робили,якби Пороху не було?
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17.12.2021 11:33 Відповісти
Ну да, это же не телеканал Верховной Рады, а самого Бубочки и депутатам туда нужно срочно ограничить доступ.
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17.12.2021 11:34 Відповісти
Щоб ніхто не заважав брехати.
Буданов виділить спецназівців для охорони пропарашенського лайна петрових на державному в минулому каналі Рада.
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17.12.2021 11:35 Відповісти
Перенесіть його вже прямо в охвіс Бєні . Так їх співпраця стане тіснішою . .
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17.12.2021 11:36 Відповісти
Нужно студию открыть на конспиративной квартире, пускать только своих😁
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17.12.2021 12:10 Відповісти
Зелене шобло пішло по-бєспрєдєлу...
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17.12.2021 12:13 Відповісти
Эта Крыса противнее даже зелёного Янелоха!
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17.12.2021 12:50 Відповісти
дурна вівця.
В селі ніхто ж не переносить грядки, коли худоба ходить подвір'ям !
Просто ПРИВ'ЯЗУЙТЕ свиню, коли починається пряма трансляція. І мозок собі купіть
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17.12.2021 14:06 Відповісти
 
 