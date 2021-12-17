У цьому році ЗСУ отримали 3 тис. основних зразків озброєння і військової техніки та 2 тис. ракет, боєприпасів та засобів ураження, - Шмигаль
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Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що Збройні сили України у 2021 році отримали 3 тис. основних зразків озброєння та військової техніки, 2 тис. ракет, боєприпасів і засобів ураження різного призначення й 3,6 млн одиниць артилерійських пострілів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Збройні сили цього року отримали понад 3 тис. основних зразків озброєння та військової техніки, 2 тис. ракет, боєприпасів і засобів ураження різного призначення, 3,6 млн одиниць артилерійських пострілів й інше озброєння та боєприпаси", - сказав Шмигаль.
Крім того, прем'єр додав, що до ЗСУ поставлено нові безпілотники, розпочато будівництво "Корветів", розробляють ракетні комплекси, а також, завдяки міжнародній допомозі, отримано два патрульних катери.
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треба зробити єкспериментальну лабораторіїю та пробувать на фронті всі зразки українських партнерів .
ЗеВофка так і не зміг, в цьому році, заглянути в дупу Пуйлу хоча так старався, так старався.
1 год ·
Те, що ви зараз прочитаєте - ШОК. Принаймні, я був шокований, коли отримав цей документ з міністерства оборони.
Я знав, що в армії є проблема з дизельним пальним, три місяці намагався отримати відповідь. Отримав після скандалів, але навіть не уявляв, що все НАСТІЛЬКИ ПОГАНО.
Отже:
Дизель є головним пальним для ЗСУ. Переважна більшість техніки працює на ньому. Але станом на 14 грудня уряд закупив 29% від потреби. Це лише закупив. Фактично, реального пального є лише 17%
Тепер уявляєте, в якому стані армія опинилася під час загрози вторгнення? І наскільки вистачить наявних запасів?!
Відповідальність за цей стан ЗСУ несе особисто Зеленський, адже оборона - його прямий обов'язок і це записано в Конституції! Тим не менш, верховний головнокомандувач замість того, щоб займатися боєздатністю армії, літає в резиденцію святкувати ювілей голови свого офіса, розважається на концерті свого «Кварталу». У Зеленського ВСЕ ЧУДОВО.
А який стан у України, серед іншого, зрозуміло з цієї відповіді Міністерства Оброни.
Невже Шмигаль сам особисто всі гранати рахував?
це в яких ящиках вони помістилися?!
1000шт в одному...дійсно буйна фантазія...але хто перевірить...