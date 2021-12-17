УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
17786 відвідувачів онлайн
Новини Політика України
487 4
полон (1296) Кулеба Дмитро (3174) полонені (1943)

У 2021 році з полону за кордоном звільнили 37 українців, - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ Політика України

У 2021 році з полону за кордоном звільнили 37 українців, - Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що протягом 2021 року з полону за кордоном було звільнено 37 громадян України.

Про це голова МЗС Дмитро Кулеба повідомив під час онлайн-брифінгу, передає Цензор.НЕТ.

"З полону за кордоном звільнили загалом 37 українців, шістьох моряків із піратського полону, п'ять українських сімей ми повернули із сирійських таборів для біженців", - розповів міністр.

Також Кулеба нагадав про гуманітарні операції в Секторі Гази та Афганістані.

Зокрема, в Секторі Гази Україна евакуювала 109 своїх співвітчизників, 13 громадян Молдови та чотирьох громадян Болгарії.

А з Афганістану загалом вивезли майже тисячу людей, серед яких і громадяни України.

"Союзники НАТО були вражені сміливістю українських розвідників, вони провели у захопленому Кабулі дуже ризиковані операції щодо виведення людей до літаків, на які не зважилася жодна інша країна світу", - підсумував голова МЗС.

Також читайте: Росія як держава-окупант відповідає за забезпечення Криму водою, - Кулеба

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Да не наливайте вы ему больше, бо его в последнее время кумарит конкретно, уже у него одни победы в дипломатии, невзирая что просрали все , что можно.
показати весь коментар
17.12.2021 11:32 Відповісти
Зрозуміло.
А скільки собачок і кішечок (ну як з Китаю пам'ятаєте)?
показати весь коментар
17.12.2021 11:39 Відповісти
- Все, все, чтo нажил непoсильным трудoм, все же пoгиблo! 3 магнитoфoна, 3 кинoкамеры заграничных, 3 пoртсигара отечественных, куртка замшевая - три куртки. И oни еще бoрются за пoчетнoе звание дoма высoкoй культуры быта! А?
Победы дипломатические, 10.
показати весь коментар
17.12.2021 11:42 Відповісти
А ті, що "на підвалах" в окупованих територіях та по тюрмах на московії - не полонені? Не заручники? Скільки їх визволили за той самий час??? Переможники, курва!
показати весь коментар
17.12.2021 11:52 Відповісти
 
 