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ефір (13) мова (718) Кремінь Тарас (135)

Кремінь вважає неприпустимим надання телеканалу "Дом" можливості здійснювати показ передач та фільмів недержавною мовою

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Кремінь вважає неприпустимим надання телеканалу

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь вважає неприпустимим надання телеканалу "Дом" можливості здійснювати ефіри недержавною мовою на всій території України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу мовного омбудсмена.

"Сьогодні до порядку денного засідання Верховної Ради України знову внесений законопроєкт №4487, поправками до якого пропонується в ефірі одного з телеканалів (телеканал "Дом". - Ред) здійснювати показ передач та фільмів недержавною мовою на всій території України. Щодо неприпустимості ухвалення цього законопроєкту з відповідними поправками уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь звернувся до голови Верховної Ради України Руслана Стефанчука", - сказав Кремінь.

Він наголосив, що, згідно з мовним законодавством, телерадіоорганізації мають мовити державною мовою.

Омбудсмен також зазначив, що, згідно з Конституцією, громадянин України не має зобов'язання володіти іншою мовою, крім державної, тому надання йому – як споживачеві – поза його волею інформації іншою мовою є порушенням його прав, що несумісне з Конституцією.

Читайте на Цензор.НЕТ: Комітет Ради з прав людини підтримав зміну статусу "Дому" на всеукраїнський російськомовний канал

"Не відповідає конституційному статусові як єдиної державної застосування режиму двомовності в публічному просторі шляхом змішування української мови з будь-якою іншою, зокрема коли телевізійне мовлення або радіомовлення в звуковій формі здійснюється одночасно двома мовами - українською та іншою, що не тільки становить порушення права громадянина України на отримання інформації державною мовою, а й спричиняє зовнішнє звуження простору вживання української мови, підриває зсередини саму її систему, спотворює її структуру, створює ґрунт для її внутрішнього розкладу, зумовлюючи її занепад", - заявив Кремінь.

Читайте також: У держбюджеті мають з'явитись реальні кошти на забезпечення функціонування української мови як державної, - Кремінь

Серед іншого, мовний омбудсмен звернув увагу на висновки Конституційного Суду, що забезпечення функціонування державної української мови у всіх сферах суспільного життя є обов'язком держави.

"Тож застерігаю народних депутатів України від порушення Конституції й законів України та нівелювання державного статусу української мови як сьогодні, так і у подальшій своїй діяльності. Адже за висновком КС України загроза українській мові та її статусу як єдиної державної мови рівносильно є загрозою національній безпеці України та самому існуванню Української держави", - наголосив він.

Також читайте: Державний телеканал "Дом" замовив Пальчевському токшоу за 12 млн
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Топ коментарі
+11
Зато Бубочке нужен еще один карманный канал, воспевающий "великую брехню" величайшего недонаполеона. Он хочет чтобы его только лизали и лелеяли.
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17.12.2021 11:57
+7
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17.12.2021 12:00
+6
У мацкалів був дом (передача про "собачі свадьби", від Ксюхи).
Асоціація однакові, між домами - про лайно від лайна
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17.12.2021 11:59
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А не простіше переіменувати його "навиворіт", в телеканал "Мод"?
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17.12.2021 11:53 Відповісти
Муд енд К...
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17.12.2021 12:05 Відповісти
Зато Бубочке нужен еще один карманный канал, воспевающий "великую брехню" величайшего недонаполеона. Он хочет чтобы его только лизали и лелеяли.
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17.12.2021 11:57 Відповісти
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17.12.2021 12:30 Відповісти
Да плевали они....
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17.12.2021 11:57 Відповісти
У мацкалів був дом (передача про "собачі свадьби", від Ксюхи).
Асоціація однакові, між домами - про лайно від лайна
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17.12.2021 11:59 Відповісти
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17.12.2021 12:00 Відповісти
Кремінь вважає? Та всі притомні українці такої ж думки
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17.12.2021 12:25 Відповісти
"Слуги народу" пропонують спростити звільнення мовного омбудсмена . Ініціатор законопроєкту Бужанський. Коломойский о Украинском институте национальной памяти побеспокоился и назначил директором Дробовича. А должность мовного омбудсмена недооценил и с Креминем промахнулся. Бужанский исправляет ошибку Коломойского.

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17.12.2021 12:31 Відповісти
Кремень переобулся...А был доверенным лицом Януковоща на выборах 2010 года.
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17.12.2021 12:41 Відповісти
Пане Кремінь , плювати ця влада хотіла на закони . Мало того , на базі телеканалу "ДОМ" на 1 млрд гривень за кошти платників податків , створений російськомовний канал , по поширенню антиукраїнської пропаганди та маніпуляцій з такими учасниками , як Пальчевський , той же Мураєв там буде частий гість , і на останок , це канал для 95 кварталу , де вони будуть спокійно заробляти , продукуючи власний інформаційний розважальний російськомовний продукт . Фактично цей канал стає на зразок "Раша Тудей ", що є загрозою національній безпеці України .
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17.12.2021 12:41 Відповісти
Оно же рыгионал!
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17.12.2021 12:44 Відповісти
мало того що недержавною мовою, але йде пряма пропаганда комунізму, що вже суперечить закону про декомунізацію.
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17.12.2021 12:57 Відповісти
Воно считает, выполняй свою работу, по закону, а я считать буду, чмо ты или нет.
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17.12.2021 13:03 Відповісти
Шесть национальных телеканалов продолжают показ фильмов на русском языке, - Креминь/ Нарушение телеканалами языкового закона угрожает национальной безопасности, - Креминь/ Креминь о министре культуры Ткаченко: "Не случайный, но неспособный"/ Креминь достал коломойских-бужанских- дубинских. Им нужен второй Дробович: Исторический и культурный продукт в Украине должен создаваться и на русском языке, - Дробович.
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17.12.2021 13:13 Відповісти
Ну и дурак.
Это канал для ватников?
Вата не будет смотреть на украинском.
Принципиально.
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17.12.2021 14:15 Відповісти
Дивлюсь я на цей калейдоскоп єврейських мальчиков і дЄвочек, що змінюють один одного у Міністерствах і відомствах і нижче, і почуваю себе ІНОЗЕМЦЕМ у своїй державі!!!
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17.12.2021 14:53 Відповісти
Панове, це -- хуцпа від блаЗЄнських. І нема на те ради...
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17.12.2021 14:58 Відповісти
 
 