Кремінь вважає неприпустимим надання телеканалу "Дом" можливості здійснювати показ передач та фільмів недержавною мовою

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь вважає неприпустимим надання телеканалу "Дом" можливості здійснювати ефіри недержавною мовою на всій території України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу мовного омбудсмена.

"Сьогодні до порядку денного засідання Верховної Ради України знову внесений законопроєкт №4487, поправками до якого пропонується в ефірі одного з телеканалів (телеканал "Дом". - Ред) здійснювати показ передач та фільмів недержавною мовою на всій території України. Щодо неприпустимості ухвалення цього законопроєкту з відповідними поправками уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь звернувся до голови Верховної Ради України Руслана Стефанчука", - сказав Кремінь.

Він наголосив, що, згідно з мовним законодавством, телерадіоорганізації мають мовити державною мовою.

Омбудсмен також зазначив, що, згідно з Конституцією, громадянин України не має зобов'язання володіти іншою мовою, крім державної, тому надання йому – як споживачеві – поза його волею інформації іншою мовою є порушенням його прав, що несумісне з Конституцією.

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"Не відповідає конституційному статусові як єдиної державної застосування режиму двомовності в публічному просторі шляхом змішування української мови з будь-якою іншою, зокрема коли телевізійне мовлення або радіомовлення в звуковій формі здійснюється одночасно двома мовами - українською та іншою, що не тільки становить порушення права громадянина України на отримання інформації державною мовою, а й спричиняє зовнішнє звуження простору вживання української мови, підриває зсередини саму її систему, спотворює її структуру, створює ґрунт для її внутрішнього розкладу, зумовлюючи її занепад", - заявив Кремінь.

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Серед іншого, мовний омбудсмен звернув увагу на висновки Конституційного Суду, що забезпечення функціонування державної української мови у всіх сферах суспільного життя є обов'язком держави.

"Тож застерігаю народних депутатів України від порушення Конституції й законів України та нівелювання державного статусу української мови як сьогодні, так і у подальшій своїй діяльності. Адже за висновком КС України загроза українській мові та її статусу як єдиної державної мови рівносильно є загрозою національній безпеці України та самому існуванню Української держави", - наголосив він.

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