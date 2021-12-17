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Флагман ВМС "Гетьман Сагайдачний" планується вивести з експлуатації у 2031 році, - командувач ВМС Неїжпапа

Новини Цензор.НЕТ Події

Флагман ВМС

Корвет "Володимир Великий" може прийти на заміну корабля "Гетьман Сагайдачний", який у 2031 році планується вивести зі складу Військово-Морських сил Збройних сил України.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Інтерфакс-Україна, про повідомив командувач ВМС ЗСУ контрадмірал Олексій Неїжпапа інтерв'ю "АрміяInform"..

"Від нас є пропозиція його (корвет "Володимир Великий" - ред) добудувати. Чому? Тому що ми враховуємо, що його буде перейменовано на клас "фрегат". Адже потенціал цього корвету, який було закладено ще у 2010 році, починаючи від розміру до комплекту озброєння, яке має бути на ньому встановлено, відповідає кораблям класу "фрегат". Під час його будівництва ми зможемо використовувати технології і технічні рішення, які використовуються у будівництві корвету ADA", - сказав він в

"Отже, він зможе прийти на заміну нашого флагманського корабля "Гетьман Сагайдачний", який у 2031 році плануємо вивести зі складу ВМС ЗС України", - додав Неїжпапа.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На переданих Україні катерах Island встановлять американське озброєння, - Неїжпапа
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Можно и мерседес А класса назвать лимузином. Потенциал позволяет - шофер и один пассажир помещаются.
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17.12.2021 12:41 Відповісти
не тяните! старайтесь ребята, давай в 2022!
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17.12.2021 12:47 Відповісти
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17.12.2021 12:49 Відповісти
Турция по заказу МО Украины строит Корвет...,сразу после НГ Эрдоган прилетит в Киев...,для координации действий...,такое сухое сообщение прислало турецкое информагенство Анадолу...
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17.12.2021 12:53 Відповісти
Вовочка великий, звучит не плохо. Черное море с облегчением вздохнуло.
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17.12.2021 13:30 Відповісти
Фрегат "Айкос".
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17.12.2021 15:07 Відповісти
 
 