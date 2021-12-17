Флагман ВМС "Гетьман Сагайдачний" планується вивести з експлуатації у 2031 році, - командувач ВМС Неїжпапа

Корвет "Володимир Великий" може прийти на заміну корабля "Гетьман Сагайдачний", який у 2031 році планується вивести зі складу Військово-Морських сил Збройних сил України.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Інтерфакс-Україна, про повідомив командувач ВМС ЗСУ контрадмірал Олексій Неїжпапа інтерв'ю "АрміяInform"..

"Від нас є пропозиція його (корвет "Володимир Великий" - ред) добудувати. Чому? Тому що ми враховуємо, що його буде перейменовано на клас "фрегат". Адже потенціал цього корвету, який було закладено ще у 2010 році, починаючи від розміру до комплекту озброєння, яке має бути на ньому встановлено, відповідає кораблям класу "фрегат". Під час його будівництва ми зможемо використовувати технології і технічні рішення, які використовуються у будівництві корвету ADA", - сказав він в

"Отже, він зможе прийти на заміну нашого флагманського корабля "Гетьман Сагайдачний", який у 2031 році плануємо вивести зі складу ВМС ЗС України", - додав Неїжпапа.

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