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Перші результати боротьби з олігархами будуть з лютого. Ви матимете багато позитивних новин, - "слуга народу" Арахамія
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Боротьба з олігархами - це питання 2022 року.
Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, в інтерв’ю журналістам у ВР в п’ятницю сказав голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.
"Ви матимете багато позитивних новин. Не хочу анонсувати наміри. Хочу анонсувати результати", - зазначив він.
За словами нардепа, з олігархами наступного року "буде багато всіляких подій".
"Звітуватимемо за результатами. Перші будуть з лютого", - зауважив Арахамія.
Керівник фракції "СН" наголосив, що влада пропонує врегулювати питання впливу олігархів на політику, економіку та суспільство за допомогою антимонопольного, антитрастового законодавства, Кримінально-процесуального кодексу та усіх можливих державних інструментів.
Топ коментарі
+27 Vitia Ma
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+16 Ла-ла-ла-ла
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Будь ласка, зачекайте...
- Но нам с той радости одни убытки.(с)
А Віслюк вже давно переплюнув Яника по грабуванню країни.
...кто-то там с трибуны парт-съезда вещает:
-- В следующей пятилетке мы будем жить еще лучше!
Вопрос из зала:
- А мы?
К чему все это привело..
Так что мимо
Возвращались с голосования молча - как будто нас в дупы трахнули..
Тема "хламідія", а він Порошенка поносить.
І про "Свободу".
Де вона? Де реакція на безкінечні зашквари з закупівлею електроенергії, проваленим оборонзамовленням, "вагнергейтом", "пандорою", днем народження дерьмака, гогі-левченко-будановим і тд., і т.п.?
Тиша ...
- Вечно ищущие себе лидеров-пидоров, как овцы которым нужна собака что бы их пасти
Вот такие фанаты трусы воруют с гримерок у своих кумиров..
40%-ва маржа : стало відомо, скільки Давид Арахамія заробляє на постачанні електроенергії з Білорусі
а ви прийшли сьогодні
"Всё - решено ! Занимаюсь спортом С ПОНЕДЕЛЬНИКА ! " ( вот только с какого - пока не определился ... )
"Нафтогаз" не зможе довго утримувати низькі ціни на газ для населення, - Вітренко. ВIДЕО
Ринкова ціна газу нині становить 45 грн за кубометр, а населенню продають за 8 грн.
ВАЗеленський списав 100 млрд грн боргів за газ тепло і воду. Частина з яких (70%) - борги групи облгазів і постачальників газу Дмитра Фірташа.
І бабломойського з пінчуком та ахметкою не образив.
Уйти, пока не поздно. Не для него… Пока не поздно для Украины!
"В результате борьбы с олигархами полегли 20% ФОПов."
"У вас будет много положительных новостей, начиная с февраля".
Совпадение?
Одноосібник, дрібний фермер, маєш 50 соток городу і заробляєш з своєї землі 75 тис грн?))) Плати чиновникам 18 % (віддай державці 13500 грн і більше). Громадянин, не питай, чому продукти дорожчають))) вони ще введуть держрегулювання цін, щоб ціна була такою, яку дядя з кабінету скаже (а своїм - дотації з бюджету) )))
А якщо в тебе є пай, то заплати 5% державці, або здай в оренду, або продай, хай інший платить.. Нащо тобі та земля))) Отакий псевдоринок землі в колгоспі "Україна")))
Маєш квартири для продажу - плати 18% податку при продажі, житло мабуть дешевшати не буде..)))
Зв'язок, інтернет теж подорожчають бо рентна плата чиновникам, зростає на 5%...)))
2022 рік буде "веселішим" чим 2021))) Українців тупо виганяють з своєї країни в Польщу, Чехію, Прибалтику та інші заробітчанські частини світу...
Отакий "антиолігархівський" закончик 5600)))
П.с. внутрішній ворог набагато страшніший за 150 тисячну армію агресора, що стоїть на кордоні...
Зеленський полювати боїться. Розуміє, що вірних людей навколо нема, особливо серед дуполизів. А під приводом рикошету хтось може й відзначитися перед історією. Тому своїх кабанів він лупить тупорилим гумором Кварталу та найпримітивнішою пропагандою. Кабани не пручаються. І їх ще чимало, десь понад 20%. Ржав на записі шоу в колі сім'ї: Лєнки і Єрмака.
Виктор Таран
Може Арахамія теж з кимось з посвяченних разом живе?
Невже Маша Левченко і тут..
Бежали робкие грузины!"©
(М.Ю.Лермонтов, "Демон", 1837)
Хорошая новость - это когда "в горах не сгодившемуся - сюда прикатившемуся"© истинному джигиту Предводителю ЗЕ-мандатоносцев АреХамлу врежут дэбэлый пендель промеж полужопий так, шоб он как ретивый конь взбесившегося абрека галопом скакал без оглядки по военно-грузинской дороге, распыляя по предгорьям Казбека содержимое желудка.