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Рада передала понад 60 транспортних засобів зі свого автопарку Міноборони та Генштабу ЗСУ

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Рада передала понад 60 транспортних засобів зі свого автопарку Міноборони та Генштабу ЗСУ

Верховна Рада передала 60 автомобілів та інші транспортні засоби на баланс Центру забезпечення службової діяльності Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних сил України.

За відповідну постанову №6438 проголосували 311 народних депутатів, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

Транспорт буде передано з балансу автобази Управління справами Апарату парламенту на баланс центру протягом двох тижнів.

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Серед переданого транспорту легкові автомобілі Skoda Octavia 2005 року випуску, Opel Omega 2002 року випуску, Mercedes-Benz E 320 2000 року випуску, мікроавтобус Chevrolet Sport Van 1995 року випуску, вантажний автомобіль Mercedes-Benz 817 1995 року випуску, а також три ЗІЛи (вантажні цистерни) 1985, 1988 року випуску тощо.
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Топ коментарі
+7
Твари, металлолом слили
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17.12.2021 12:42
+7
На тобі небоже що мені негоже, а собі купимо нові.
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17.12.2021 12:43
+5
а зачем ВСУ гражданские автомобили???? Детей Гогишвили развозить??
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17.12.2021 12:45
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Твари, металлолом слили
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17.12.2021 12:42 Відповісти
На тобі небоже що мені негоже, а собі купимо нові.
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17.12.2021 12:43 Відповісти
а зачем ВСУ гражданские автомобили???? Детей Гогишвили развозить??
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17.12.2021 12:45 Відповісти
Ти як маленький. Це теж безпека держави
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17.12.2021 13:01 Відповісти
Оновлення автопарку ......
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17.12.2021 12:48 Відповісти
И купили себе новые авто...
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17.12.2021 12:48 Відповісти
Не просто купили а купили по завышенной минимум на 20 тыс. тугриков цене. Все для армии..
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17.12.2021 12:55 Відповісти
Каждый состав ВР передает(дарит) ЗСУ по нескольку раз за каденцию довольно много автомобилей. Сколько же тогда каждый раз покупается новых после этого?
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17.12.2021 12:49 Відповісти
То хлам а не машини.
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17.12.2021 12:49 Відповісти
Зєля вже "передавав" літак ВСУ.

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №154/2021

Про впорядкування використання об'єктів державної власності, що перебувають в управлінні Державного управління справами.

1. Погодитися з пропозицією Міністерства оборони України та Державного управління справами щодо передачі літака Ан-148-100В (заводський номер 01-09) і вертольота Мі-8МТВ-1 (заводський номер 804М01), що перебувають в управлінні Державного управління справами, до сфери управління Міністерства оборони України.
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17.12.2021 12:50 Відповісти
Але до сих пір користується ним.
Зєля на днях в Брюсселі:

https://pbs.twimg.com/media/FGpTKs7WUAYX-P9?format=jpg&name=small
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17.12.2021 12:51 Відповісти
колись янукович передавав, а потім орендував за державний кошт...
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17.12.2021 13:10 Відповісти
Глянул список - там моложе 2006 года нет ни одной машины . Пиарятся твари .
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17.12.2021 12:59 Відповісти
Благодєтєлі ви наші
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17.12.2021 13:00 Відповісти
Ищем на Prozzoro закупки Майбахов 450 шт. Вы видели депутатов на Шкодах? Это машины которые использовали для всякой развозки уровня помощника заахоза и ниже. Зачем хлам в ВСУ? Что за манеры напичкивать ВСУ мусором?
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17.12.2021 13:08 Відповісти
Не Шкоди, але й не Майбахи на ПроЗорро - Кемрі купили недавно, по классікє, так сказать...
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17.12.2021 13:19 Відповісти
Це вдячність українській армії яка захищає оце,оцих дупататів та їх дупи...
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17.12.2021 13:13 Відповісти
Брухт.....И купила 100 Новых! Себе любимым Слугам Уродам Зе-дЕрьмака.
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17.12.2021 13:21 Відповісти
Все, що на списання, піде в армію. План по металобрухту виконано не буде.
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17.12.2021 13:29 Відповісти
Списание такого чермета дело геморройное. Вот и скинули, чтобы с ним не возиться.
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17.12.2021 13:40 Відповісти
Могли бы распустить Раду и написать на дверях табличку "Все ушли на фронт!"
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17.12.2021 13:58 Відповісти
Старьё и хлам подлежащий списанию отдали Армии, а под свои жопы закупили новьё! ****, уроды конченые!
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17.12.2021 14:07 Відповісти
Читайте уважно - передали (не Армії!) а Міноборони та Генштабу. Щоб лінивих відгодованих і продажних дармоїдів-начальників у погонах возити додому, на дачі і бл.-дєй в посадки і сауни.
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17.12.2021 18:23 Відповісти
 
 