Рада передала понад 60 транспортних засобів зі свого автопарку Міноборони та Генштабу ЗСУ
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Верховна Рада передала 60 автомобілів та інші транспортні засоби на баланс Центру забезпечення службової діяльності Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних сил України.
За відповідну постанову №6438 проголосували 311 народних депутатів, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.
Транспорт буде передано з балансу автобази Управління справами Апарату парламенту на баланс центру протягом двох тижнів.
Серед переданого транспорту легкові автомобілі Skoda Octavia 2005 року випуску, Opel Omega 2002 року випуску, Mercedes-Benz E 320 2000 року випуску, мікроавтобус Chevrolet Sport Van 1995 року випуску, вантажний автомобіль Mercedes-Benz 817 1995 року випуску, а також три ЗІЛи (вантажні цистерни) 1985, 1988 року випуску тощо.
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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №154/2021
Про впорядкування використання об'єктів державної власності, що перебувають в управлінні Державного управління справами.
1. Погодитися з пропозицією Міністерства оборони України та Державного управління справами щодо передачі літака Ан-148-100В (заводський номер 01-09) і вертольота Мі-8МТВ-1 (заводський номер 804М01), що перебувають в управлінні Державного управління справами, до сфери управління Міністерства оборони України.
Зєля на днях в Брюсселі:
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