Представництво Президента в АР Крим активізує свою діяльність у напрямку реінтеграції та деокупації українського півострова, - Кориневич

Представництво президента України в Автономній Республіці Крим, якому 16 грудня виповнюється 29 років, активніше долучається до процесу повернення тимчасово окупованих територій АРК та міста Севастополя, заявив постійний представник глави держави в АР Крим Антон Кориневич.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

У повідомленні відзначається: "Навесні 2014 року, після початку тимчасової окупації Кримського півострова Російською Федерацією, Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим відновлює свою діяльність поблизу півострова – у місті Херсоні. Враховуючи численні порушення прав людини з боку РФ та важливість розбудови політики деокупації та реінтеграції, у 2019 році Глава держави вирішив відкрити офіс Представництва в Києві, що взяв на себе низку стратегічних питань, а офіс у Херсоні продовжив роботу над виконанням тактичних завдань та зі зверненнями громадян.

У 2019 році Володимир Зеленський призначив Антона Кориневича постійним представником Президента України в Криму, а його заступницями стали Дар'я Свиридова й Таміла Ташева.

11 березня 2021 року Президент України Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України "Про Стратегію деокупації та реінтеграції тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя", над текстом якої активно працювала оновлена команда Представництва. А 13 квітня 2021 року Президент України підписав Указ № 160/2021 року "Про пріоритетні напрями діяльності Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим", яким уперше затверджено Стратегію діяльності цього органу в умовах тимчасової окупації".

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"Представництво спільно з партнерами працює над розвитком ініціатив, спрямованих на реалізацію Стратегії деокупації та реінтеграції Криму, розбудову політики перехідного правосуддя, над дотриманням прав людини й виконанням інших заходів, спрямованих на відновлення територіальної цілісності України та захист наших громадян з тимчасово окупованих територій.

Серед напрямів роботи Представництва: спрощення доступу громадян до адміністративних послуг; забезпечення доступу до медичних послуг; реалізація прав молоді на доступ до української освіти; доступність та покращення умов перетину адмінмежі; розбудова та зміцнення рівня довіри до державних інституцій; документування порушень прав людини; врегулювання кримінального законодавства задля забезпечення принципу невідворотності покарання за найтяжчі злочини; сприяння запровадженню санкцій щодо осіб, причетних до окупації та її наслідків, та багато іншого", - відзначається у інформації.

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У Офісі президента відзначають, що 26 лютого 2020 року Президент України Володимир Зеленський своїм указом № 58/2020, установив в Україні День спротиву окупації АР Крим та міста Севастополя. Ця важлива дата відзначається щороку та несе правду й справедливість, адже ми маємо пам'ятати про те, що наші громадяни чинили спротив окупації Криму до останнього, всупереч пропаганді РФ.

Окрема увага приділяється захисту прав корінних народів, зокрема кримськотатарського. 1 липня 2021 року Верховна Рада ухвалила закон № 1616-IX "Про корінні народи України", покликаний відновити історичну справедливість.

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"Команда Представництва разом з Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, експертами правозахисних організацій долучились до розробки проекту закону "Про соціальний і правовий захист осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, та членів їх сімей", який Президент України вніс як невідкладний до Верховної Ради України у вересні 2021 року", - говориться у повідомленні.

Представництво було залучене до реалізації ключової ініціативи Глави держави щодо деокупації Криму – запуску міжнародного майданчика "Кримська платформа". 23 серпня відбувся установчий саміт ініціативи, учасниками якого стали 46 делегацій країн та міжнародних організацій. У складі Представництва було створено Службу забезпечення діяльності Кримської платформи, яка в день проведення саміту відкрила в центрі Києва національний офіс Кримської платформи.

Сьогодні у Представництві працюють 34 члени команди, частина яких є кримчанами. Для них деокупація та реінтеграція є особистим покликом на шляху додому, до повернення Кримського півострова.

"Нам було вкрай важливо зібрати професійну команду та мати можливість бути включеними в обговорення щодо майбутнього Кримського півострова на всіх рівнях. Зміна підходу до ролі Представництва й можливість мати в Києві повноцінний офіс, що забезпечує нашу роботу та посилює міжвідомчу взаємодію, – важливий крок Президента України у формуванні послідовної політики з повернення Криму. Завдяки внесенню змін до указу про Представництво тепер ми включені до процесів, які стосуються питання повернення тимчасово окупованих територій АР Крим та міста Севастополя, і вже готові демонструвати наші перші результати", – зазначив Антон Кориневич.

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Він висловив переконання, що Представництво Президента України в АР Крим обов'язково знову відкриє свої двері в місті Сімферополі.

"29 років – це той термін, коли робимо висновки, ділимось перемогами й продовжуємо працювати далі на шляху деокупації та реінтеграції Криму. Працюємо задля відновлення конституційного ладу на тимчасово окупованих територіях та повернення свободи та прав людини для кожного нашого громадянина в Криму", – резюмував постійний представник Глави держави.

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