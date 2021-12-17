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Телеканал "Росія-1" перед Новим роком покаже новий сезон серіалу "Свати" виробництва "95 кварталу"
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Телеканал Росія-1 (ВДТРК) покаже новий сезон серіалу "Свати 7", який зняла компанія президента Володимира Зеленського "95 квартал".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Комсомольскую правду".
Виконавиця однієї з головних ролей Тетяна Кравченко в Instagram повідомила, що росіяни побачать нові серії 27 грудня.
Прем'єра сьомого сезону "Сватів" у Росії відбудеться 27 грудня 2021 року на каналі "Росія-1".
Нагадаємо, у серіалі знявся Федір Добронравов, який публічно визнав окупований Крим російським та відвідував півострів з порушенням українських законів.
Топ коментарі
+83 Oljik
показати весь коментар17.12.2021 12:56
+75 Рома Маестро
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+71 Серж Рача
показати весь коментар17.12.2021 12:56
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Будь ласка, зачекайте...
Ментально им очень близка вот та помойка.
- СКОТОБАЗА!
Він так характеризував совкову породу.
Также сообщаю, что за шоколадного голоса отдали 4,5 млн. или каждый девятый. Странно, что бендерный этого не упомянул.
Це вже якесь скотоложество )
Вы прочли краткое содержание предвыборных лозунгов зеленского, самых эффективных за всю историю президентских выборов в Украине.
Чи українці антисеміти та скільки часу потрібно, щоб усе обрізане лобі у світі, застогнало б від образ, якщо б щирий українець зняв фільм про тупезних кацапів, що видали заміж повію у Умані (під час приїзду пейсатих-кобзарів).
Навіть, ще коли була 1а серія 1го сезону серіалу, який мені ну-дуже рекомендували подивитися, заставила мене просто плюнути та вимкнути оте лайно, яке пропогандує фантазії у стилі совдепу -"Мы рождены чтоб сказку сделать былью (пылью)"!
Жодної серії будь-чого від 95кагалу- не бачив... Доповнюю своєю відповіддю про цих поців.
що саме ти хочеш почути?
Чи українці антисеміти та скільки часу потрібно, щоб усе обрізане лобі у світі, застогнало б від образ, якщо б щирий українець зняв фільм про тупезних кацапів, що видали заміж повію у Умані (під час приїзду пейсатих-кобзарів).
18.12.2021 07:10