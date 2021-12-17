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Телеканал "Росія-1" перед Новим роком покаже новий сезон серіалу "Свати" виробництва "95 кварталу"

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Телеканал

Телеканал Росія-1 (ВДТРК) покаже новий сезон серіалу "Свати 7", який зняла компанія президента Володимира Зеленського "95 квартал".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Комсомольскую правду".

Виконавиця однієї з головних ролей Тетяна Кравченко в Instagram повідомила, що росіяни побачать нові серії 27 грудня.

Прем'єра сьомого сезону "Сватів" у Росії відбудеться 27 грудня 2021 року на каналі "Росія-1".

Нагадаємо, у серіалі знявся Федір Добронравов, який публічно визнав окупований Крим російським та відвідував півострів з порушенням українських законів.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Зеленський з дружиною та Єрмаком прийшов на концерт "Вечірнього кварталу": сміявся із жартів про себе. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+83
Вава, вийди на стадіон і задай собі питання, які ти задавав Пороху.
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17.12.2021 12:56
+75
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17.12.2021 13:04
+71
- Пан Верховный Главнокомандующий! Солярки для нашей техники на фронте нет! Россия наращивает ударную группировку на границе!
- У меня выходной. Я с Ермаком на концерт «Вечерного квартала» иду. Занят я. Приходите в понедельник. Или нет… лучше напишите в вайбер мне… или нет.. лучше не пишите.
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17.12.2021 12:56
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17.12.2021 14:00 Відповісти
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17.12.2021 14:13 Відповісти
Нюхло-правдоруб
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17.12.2021 15:18 Відповісти
Офшоры, липецкая фабрика - говорили они Не народ , а лошье галимое
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17.12.2021 14:15 Відповісти
Липецкие офшоры
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17.12.2021 14:19 Відповісти
Какая прелесть)
Ментально им очень близка вот та помойка.
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17.12.2021 14:26 Відповісти
кремлёвские скоты !
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17.12.2021 14:56 Відповісти
Ей, долпоепы 73%, это торговля на крови или еще нет?!
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17.12.2021 15:13 Відповісти
Я казав мій дід зі Львову:
- СКОТОБАЗА!
Він так характеризував совкову породу.
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17.12.2021 15:21 Відповісти
Ты идиот заметно что не далеко ушел от своего деда
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19.12.2021 01:15 Відповісти
Що, кацапа, підгорає?
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19.12.2021 08:40 Відповісти
Зрада!
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17.12.2021 15:46 Відповісти
1+1 ДОМА. Это наш народный сериал. Еще название "поц +поц"
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17.12.2021 15:57 Відповісти
Смешно смотреть, как некоторые пытаются задеть этой новостью 73 процентное быдло. Да поймите уже, что этот скот ничего против не имеет. Ему даже нравится .
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17.12.2021 16:16 Відповісти
Це було десь 25 % він народу України, бо 73 % це кількість тих хто проголосував за Зе у другому турі, а явка була десь біля 40 % від всього населення України, тому і виходить що за зеленського клоуна проголусував десь кожен четвертий українець. Зараз вже мабуть кожен п ятий, або шостий )
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17.12.2021 16:26 Відповісти
не тіш себе ілюзіями. Якби явка на виборах була 100%, то відсоток за зезедента був би ще більшим
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17.12.2021 18:21 Відповісти
Та х-е-р там!
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17.12.2021 21:40 Відповісти
Верно. Процент был бы такой-же. Плюс-минус доли процента. Тупорогие в статистику не умеют, посему перемножают уровень поддержки на явку. Упоминают клоуна, что за него проголосовал каждый 4 или 5-й. Сообщаю, что во втором туре за зелень проголосовало 13,5 млн. А это не каждый 5-й и даже не каждый 4-й. Каждый третий, а может и больше, ведь перепись ссут проводить.
Также сообщаю, что за шоколадного голоса отдали 4,5 млн. или каждый девятый. Странно, что бендерный этого не упомянул.
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18.12.2021 06:51 Відповісти
СКОТИ - 7
Це вже якесь скотоложество )
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17.12.2021 16:20 Відповісти
Ну шо дятлы теперь прикольно???
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17.12.2021 16:22 Відповісти
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17.12.2021 19:20 Відповісти
95 Анал спонсори тероризму!
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17.12.2021 16:48 Відповісти
Офшоры!!! Бизнес на крови!!! Липецкая фабрика!!! Барыга!!! Абырвалг!!!

Вы прочли краткое содержание предвыборных лозунгов зеленского, самых эффективных за всю историю президентских выборов в Украине.
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17.12.2021 16:51 Відповісти
Гроші не пахнуть.
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17.12.2021 17:27 Відповісти
Есть такие, кого это удивило ? удивляет другое: пох**изм украинцев к Украине. Эти зелёные сваты в стране-убийце украинских солдат - плевок в лицо. Скажите это в этой стране была Революция Достоинства ? Так - просто интересно узнать....
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17.12.2021 17:41 Відповісти
МакарВавокер, що саме ти хочеш почути?
Чи українці антисеміти та скільки часу потрібно, щоб усе обрізане лобі у світі, застогнало б від образ, якщо б щирий українець зняв фільм про тупезних кацапів, що видали заміж повію у Умані (під час приїзду пейсатих-кобзарів).
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17.12.2021 17:50 Відповісти
Клоун не путай гос переворот с революцией
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19.12.2021 01:17 Відповісти
В Сватах -7 играет и Кикабидзе .Я буду посмотреть.Но из за него Сватов могут не показать или вырезать Вахтанга.Интрига есть.
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17.12.2021 18:09 Відповісти
На Кикабидзе можно и без Сватов посмотреть.
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17.12.2021 18:45 Відповісти
Во-первых, кадры с Кикабидзе в "сватах" сняты в Грузии. Во-вторых, учитывая твердую позицию Кикабидзе к московии, как к агрессору и окупанту Грузии, то, можно быть уверенным, что 95квартал его тупо развел, типа - "мы эта кино будим показывать толька для зрителей Украины"
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17.12.2021 19:30 Відповісти
а я случайно прочитал...Скоты...
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17.12.2021 18:39 Відповісти
Это не случайно.
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17.12.2021 19:16 Відповісти
Не випадково. Ви прочитали суть, приховану під двома зміненими літерами.
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18.12.2021 01:46 Відповісти
И когда это скотоложество в стране закончится...
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17.12.2021 18:46 Відповісти
А деньги от проката получит Порошенко и выведет в апшоры😁😁😁
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17.12.2021 18:50 Відповісти
Эта Порошенко специально договорился о прокате сватов на рассее, чтобы очернить ни в чем ни винаватого преЗЕдента !
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17.12.2021 19:33 Відповісти
Порошенко этих "сватов" и снял! Теперь Зеленский просто вынужден этот сериал прокатывать!
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18.12.2021 02:12 Відповісти
Как много озабоченностей и взволнованностей.
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17.12.2021 20:12 Відповісти
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17.12.2021 20:54 Відповісти
Тю. Вы не понимаете. РФ можно продавать любое говно, но не покупать ничего. Если они за говно платят нам валютой, нужно побольше говна. Если им нужны моторы для вертолетов, нужно Сваты -8. Если нужны корабельные турбины - Сваты 10! Нужно еще уй знает что стратегическое - Сваты наносят ответный удар -15. Любое говно, которое выкачивает из РФ валюту, приемлемо. Но не покупать у них ни хрена. Ни нефти, ни газа, ни удобрений. Ни хрена. Только продавать говно.
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17.12.2021 21:32 Відповісти
очковтирательство
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18.12.2021 07:12 Відповісти
Тільки бидло може дивитися таке лайно, як - "Сваты"!
Навіть, ще коли була 1а серія 1го сезону серіалу, який мені ну-дуже рекомендували подивитися, заставила мене просто плюнути та вимкнути оте лайно, яке пропогандує фантазії у стилі совдепу -"Мы рождены чтоб сказку сделать былью (пылью)"!
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17.12.2021 21:46 Відповісти
тоже самое. Хотя многие мои знакомые просто взахлеб верещали какой чудесный фильм. Хотя полова была неимоверная....
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17.12.2021 22:34 Відповісти
"дивна" закономірність: степінь деградації мозку, прямопропорційний кількості перегляду ТВтелевізора...
Жодної серії будь-чого від 95кагалу- не бачив... Доповнюю своєю відповіддю про цих поців.

що саме ти хочеш почути?
Чи українці антисеміти та скільки часу потрібно, щоб усе обрізане лобі у світі, застогнало б від образ, якщо б щирий українець зняв фільм про тупезних кацапів, що видали заміж повію у Умані (під час приїзду пейсатих-кобзарів).

18.12.2021 07:10
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18.12.2021 13:50 Відповісти
Вступне слово Ссанича перед показом буде?
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17.12.2021 22:44 Відповісти
О чем можно тут вобще говорить?!...Одни с ************* воюют ,другие с ними барыжат ,при этом пытаются в перерывах страной подруливать!!...
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17.12.2021 23:14 Відповісти
Спробував уявити таку зуйню: 1942 рік, на Сході йде війна, і тут раптом читаємо у "Фолькішер Беобахтері", що по кінотеатрах СРСР будуть показувати серіал "Heiratsvermittler Sieben", створений Лені Ріфеншталь на особисте замовлення Гітлера та НСДАП...
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18.12.2021 02:05 Відповісти
Ну,чому ви так.Просто 20 долярів є 20 долярів?Це ж не "печенькі",а кіно,а гроші як відомо,не пахнуть.
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18.12.2021 13:53 Відповісти
Шмаркля,ми з тобою,а ти за нас,ти в камеру,а ми в Європу .
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18.12.2021 13:55 Відповісти
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