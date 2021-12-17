Телеканал "Росія-1" перед Новим роком покаже новий сезон серіалу "Свати" виробництва "95 кварталу"

Телеканал Росія-1 (ВДТРК) покаже новий сезон серіалу "Свати 7", який зняла компанія президента Володимира Зеленського "95 квартал".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Комсомольскую правду".

Виконавиця однієї з головних ролей Тетяна Кравченко в Instagram повідомила, що росіяни побачать нові серії 27 грудня.

Прем'єра сьомого сезону "Сватів" у Росії відбудеться 27 грудня 2021 року на каналі "Росія-1".

Нагадаємо, у серіалі знявся Федір Добронравов, який публічно визнав окупований Крим російським та відвідував півострів з порушенням українських законів.

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