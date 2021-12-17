Шмигаль про посилення кордону з Білоруссю: Законтрактована закупівля колючого дроту, робляться укріплення

Програма розбудови державного кордону передбачає створення як відповідної цивільної інфраструктури, так і прикордонної. Наразі роботи фінансуються з резервного фонду, однак у Держбюджеті на наступний рік на ці потреби гроші виділені окремим рядком.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це під час години запитань до уряду у ВР повідомив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, відповідаючи на питання щодо термінів завершення укріплення державного кордону на межі з Білоруссю.

"Стосовно укріплення ділянки кордонів. Урядом, Міністерство внутрішніх справ, Державною прикордонною службою розроблена програма розбудови державного кордону: окремо цивільної інфраструктури, пунктів пропуску, і окремо інфраструктури прикордонної, яка захищає нашу державу зі всіх сторін, не лише зі сторони одної з держав. Відповідно на сьогодні виділені кошти з резервного фонду, закуплені відповідні засоби, зокрема, законтрактована закупівля колючого дроту, робляться відповідні укріплення. Станом на сьогодні, це вже понад 50 км. На тих ділянках де найбільш імовірні, назвемо так, певні дії зі сторони інших держав, відповідно ця робота активно продовжується", - повідомив Шмигаль.

Глава уряду також нагадав, що кошти на розбудову кордону в Держбюджеті на наступний рік виділені окремим рядком.

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Як повідомлялося, Верховна Рада ухвалила закон "Про Державний бюджет України на 2022 рік". За відповідне рішення проголосували 268 народних депутатів.