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Шмигаль про посилення кордону з Білоруссю: Законтрактована закупівля колючого дроту, робляться укріплення

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Шмигаль про посилення кордону з Білоруссю: Законтрактована закупівля колючого дроту, робляться укріплення

Програма розбудови державного кордону передбачає створення як відповідної цивільної інфраструктури, так і прикордонної. Наразі роботи фінансуються з резервного фонду, однак у Держбюджеті на наступний рік на ці потреби гроші виділені окремим рядком.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це під час години запитань до уряду у ВР повідомив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, відповідаючи на питання щодо термінів завершення укріплення державного кордону на межі з Білоруссю.

"Стосовно укріплення ділянки кордонів. Урядом, Міністерство внутрішніх справ, Державною прикордонною службою розроблена програма розбудови державного кордону: окремо цивільної інфраструктури, пунктів пропуску, і окремо інфраструктури прикордонної, яка захищає нашу державу зі всіх сторін, не лише зі сторони одної з держав. Відповідно на сьогодні виділені кошти з резервного фонду, закуплені відповідні засоби, зокрема, законтрактована закупівля колючого дроту, робляться відповідні укріплення. Станом на сьогодні, це вже понад 50 км. На тих ділянках де найбільш імовірні, назвемо так, певні дії зі сторони інших держав, відповідно ця робота активно продовжується", - повідомив Шмигаль.

Глава уряду також нагадав, що кошти на розбудову кордону в Держбюджеті на наступний рік виділені окремим рядком.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лукашенко і Путін вирішили провести військові навчання на білорусько-українському кордоні

Як повідомлялося, Верховна Рада ухвалила закон "Про Державний бюджет України на 2022 рік". За відповідне рішення проголосували 268 народних депутатів.
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Топ коментарі
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А про міни забули?
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17.12.2021 14:45
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Без Яценюка не будет стены .
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17.12.2021 13:07 Відповісти
арсеній петрович започаткував цей процес і...
тепер чекатимемо його аналізів, оцінок, настанов у ефірах
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17.12.2021 13:20 Відповісти
- Ты ж молодец как я не знаю. Тыж себе памятник при жизни должен выколоть!(с)
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17.12.2021 14:39 Відповісти
Так і шо,стіна такі нада!?
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17.12.2021 13:07 Відповісти
Ось що потрібно встановлювати та закупляти, а не колючий дріт. Дебіли ***...

7,62-мм картечницы

CS/LM12 (6 стволов);
Hua Qing Minigun (6 стволов);
M134 Minigun (6 стволов);
ГШГ (4 ствола);
СиБеМАС (4 ствола);
Слостин, 1939 (8 стволов);
Блюм, 1936 (12 стволов);
Ахгар (6 стволов);[2]

12,7-мм картечницы

GAU-19 (3 или 6 стволов);
ЯкБ-12,7 (4 ствола);
Мохаррам (6 стволов);[3]
CS/LM5 (3 ствола);
WLKM (4 ствола);[4]

14,5-мм картечницы

Слостин, 1947 (8 стволов)
Блюм, 1936-1939 (12 стволов)

20-мм авиационные пушки и зенитные корабельные артиллерийские комплексы

M61 Vulcan (6 стволов);
Mark 15 Phalanx CIWS (6 стволов);
XM301ruen (3 ствола);
Oto Breda TM 197B (3 ствола)[5];

23-мм пушки

ГШ-6-23 (6 стволов);
Асефех (3 ствола);[6]

25-мм авиапушки

GAU-12 Equalizer (5 стволов);
GAU-22 (4 ствола);

30-мм авиационные пушки и зенитные корабельные артиллерийские комплексы

GAU-8 Avenger (7 стволов);
ГШ-6-30 (6 стволов);
АК-630 и производные - АК-630М-2 «Дуэт» и АК-630М1-2 «Рой» (6 стволов);
АК-306;
Тип 730 (7 стволов);
Тип 1130 (7 стволов);
H/PJ11 (11 стволов);
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17.12.2021 13:08 Відповісти
А про міни забули?
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17.12.2021 14:45 Відповісти
Винен. Забув. Підтримую.
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17.12.2021 14:47 Відповісти
Так це вже вздовж стіни!
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17.12.2021 13:10 Відповісти
А як хаяли Яценюка, коли він пропонував побудувати "стіну" з московією. Хто тільки не верещав. А поляки і литовці будують точно таку "стіну", яку пропонував Яценюк. Просто московська пропаганда звела нанівець той проект, щоб вільно переміщатися і викрадати наших громадян.
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17.12.2021 13:11 Відповісти
Зеленые слуги народа когда шли на выборы в ВР и выбирали своего президента вовсю критиковали Яценюка и "прошлого" Порошенко за стену с братским русским народом. А тепереча с белоруссами стену начали строить)))
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17.12.2021 13:12 Відповісти
Литовцам колючку просто подарили, а для себя в бюджете денег не предусмотрено. Сплошные парадоксы.
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17.12.2021 13:22 Відповісти
А литовці нам патрони дарували, що для нас важливіше всякої колючки. Тому не чіпайте за тут.
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17.12.2021 14:49 Відповісти
 
 