УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
18645 відвідувачів онлайн
Новини Політика УкраїниЗа кордоном Агресія Росії проти України Війна
534 9
Болгарія (486) Росія (47229) Столтенберг Єнс (1345)

Болгарія готова допомагати у дипломатичному врегулюванні напруженості між РФ та Україною, - прем'єр Петков

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

Болгарія готова допомагати у дипломатичному врегулюванні напруженості між РФ та Україною, - прем'єр Петков

Прем'єр-міністр Болгарії Кирило Петков заявив, що дипломатичне врегулювання напруженості між Росією та Україною було б найкращим рішенням, Софія за необхідності готова сприяти цьому.

"Як я казав, наша позиція щодо України повністю співпадає з нашими партнерами з НАТО", - сказав Петков у п'ятницю на прес-конференції з генсеком альянсу Єнсом Столтенбергом, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Дипломатичний спосіб був би найкращим рішенням. І ми були б раді відіграти у цьому конструктивну роль", - наголосив він. Прем’єр додав, що такі ініціативи Болгарія може проводити після координації зі своїми партнерами.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Заява президента Болгарії Радева щодо Криму - удар по відносинах з Україною, - Кулеба

Прем'єр Болгарії додав, що, "врешті-решт, мирна ситуація в Чорноморському регіоні вигідна всім".
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Спасибо . У нас "обеспокоенностей" хватит на всю планету .
показати весь коментар
17.12.2021 13:08 Відповісти
так ми бачимо як ви рашці дупу лижете- миротворці ху--і-
показати весь коментар
17.12.2021 13:12 Відповісти
Президент Болгарии назвал Крым российским
показати весь коментар
17.12.2021 13:13 Відповісти
Замглавы МИД Рябков: РФ требует отзыва решения НАТО о членстве Украины и Грузии в альянсе
показати весь коментар
17.12.2021 13:18 Відповісти
Какая на х-- напруженность. У нас 8 лет войны. 14 тысяч убитых, а значит порядка 35-40 тысяч раненых. У нас захвачен и аннексирован целый регион, половина другого региона тоже захвачена и оккупирована. Захвачена акватория Азовского и частично Черного моря и Керченский пролив. Проходят постоянные обстрелы и убийства наших солдат. На оккупированных территориях происходит захват заложников.... Огромные территории заминированы ..."напруженность" говорите... Да вы братушки ух-ли... Называйте вещи своими именами происходит агрессия РФ против Украины ( имеющей нейтральный статус, гарантии Будапештского соглашения и наличие Большого договора с РФ).
показати весь коментар
17.12.2021 13:19 Відповісти
Пошли вы на ***** *************. Знаем мы что вы подразумеваете под *урегулированием*
показати весь коментар
17.12.2021 13:23 Відповісти
так-так...чули вашого президента.....знаєм...
малось на увазі - пішли на уйх
показати весь коментар
17.12.2021 13:26 Відповісти
І яким чином? Голими сідницями?
показати весь коментар
17.12.2021 13:44 Відповісти
нахер можешь сходить, миротворец болгарский
показати весь коментар
17.12.2021 14:10 Відповісти
 
 