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Перша батарея протикорабельного ракетного комплексу "Нептун" готова: навесні його буде включено до складу ВМС, - Неїжпапа

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Перша батарея протикорабельного ракетного комплексу

Перший корвет типу ADA, який будують у Туреччині для Військово-Морських сил Збройних сил України, готовий на 80%, повідомив командувач ВМС ЗСУ контрадмірал Олексій Неїжпапа.

"Будівництво корвету типу ADA розпочалося у квітні 2021 року і на сьогодні вже збудовано близько 80% корпусу корабля. У перспективі – на початку наступного року корпус буде готовий до спуску і до кінця 2022 року наш корвет прийде на добудову до України як готова одиниця. Протягом 2023 року він буде оснащений відповідним озброєнням та військовою технікою і пройде державне випробування, щоб у 2024 році увійти до складу ВМС ЗС України", - сказав Неїжпапа в інтерв'ю "АрміяInform", передає Цензор.НЕТ.

Він також поінформував, що у 2022 році ВМС ЗСУ отримають перший дивізійний комплект протикорабельного ракетного комплексу 360МЦ "Нептун".

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"На сьогодні перша батарея готова, закуплено певну техніку, а особовий склад пройшов відповідну підготовку. Плануємо, що навесні він буде повністю готовий і включений до складу ВМС ЗС України", - зазначив Неїжпапа.

Окрім того, Неїжпапа повідомив, що у найближчі п'ять років у ВМС ЗСУ може з'явитися морський патрульний літак.

"Для набуття спроможностей морської складової авіації ми надаватимемо пропозиції щодо будування морського патрульного літака. Очікуємо, що він з’явиться у найближчі п'ять років", - додав він.
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Топ коментарі
+12
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17.12.2021 13:49
+11
а раньше чем весной никак нельзя?
- война уже на пороге
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17.12.2021 13:36
+5
До кремля высокоточное нужно готовить!.
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17.12.2021 13:47
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А турки молодцы . Во всём видят выгоду .
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17.12.2021 13:24 Відповісти
а раньше чем весной никак нельзя?
- война уже на пороге
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17.12.2021 13:36 Відповісти
Война уже в доме. 8 лет.
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17.12.2021 13:57 Відповісти
мы про большую войну с авиацией и ракетами..
не скажите что не поняли..
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17.12.2021 14:02 Відповісти
1 корвет сильно поможет в большой войне ?
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17.12.2021 14:07 Відповісти
Он про ПКР "Нептун", который уже принят на вооружение как 2 года.
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17.12.2021 16:02 Відповісти
ПКР сами по себе плохо целятся. Любые, хоть Нептун, хоть американские. Им целеуказание надо если цель не на якоре стоит.
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17.12.2021 16:54 Відповісти
В состав дивизиона входит станция целеуказания. "Искра" делает одни из лучших в мире.
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17.12.2021 17:18 Відповісти
А весной, как бы, она уже может и не понадобиться........
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17.12.2021 13:47 Відповісти
Зато 3 млрд денег перекинули с оборогзаказа оружия на телеканалы "Дом" и "Рада". Бубочке оно важнее обороны страны. Первый дивизион ПКР "Нептун" должен быть готов по планам только в апреле 2022. Два года ничего не делали. Стоимость изготовления 1 дивизиона - 720,16 млн.грн. Теперь можете посчитать сколько дивизионов мы могли бы получить за стыренные Зелей 3 млрд.грн.
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17.12.2021 16:03 Відповісти
НеЛох - агент кремля.
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18.12.2021 20:26 Відповісти
До кремля высокоточное нужно готовить!.
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17.12.2021 13:47 Відповісти
Тут войска у границы шебуршатся, все на ушах стоят, а у наших фельмаршалов и уже думающих об отдыхе гавно-депутатах ( непонятно когда они работали и что сделали за этот год) : "к весне, в 2024-м, в ближайшие 5 лет"... Ребятки вы вообще соотносите адекватность и своевременность своих действий с обстановкой у границ или тоже припудренные по жизни, как Гоги-барин?
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17.12.2021 13:48 Відповісти
перша гуманітарна батарея літературного "граду" вже дала залпом по скрєпах рф
https://komorabooks.com/product/yak-rubaly-vyshnevyj-sad-abo-dovga-doroga-z-bad-emsu/

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17.12.2021 13:49 Відповісти
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17.12.2021 13:49 Відповісти
і ми пишаємось своїми здобутками у майбутньому! ми - найвеличніша нація що обрала найвеличнішого лідора!
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17.12.2021 14:02 Відповісти
Ну зачем докладывать Путлеру о состоянии нашей береговой обороны, контрадмирал к кому обращался?
Нам нужен не пиар, как в Мордоре мультики для запугивания Запада и Украины показывают, а создание максимально эффективного механизма уничтожения войск единственно возможного агрессора.
Кремлевский психопат уже напал на нас, значит нападет еще, он сейчас против нас ведет войну, и о графиках поставки ракетных комплексов в войска совсем необязательно было его информировать.
Лучше готовьте расчеты, которые мгновенно и без колебаний их применят в случае нападения.
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17.12.2021 13:51 Відповісти
Те що сказав контрадмірал путлеру доклали вже давно його прихвостні. А так потрібно залякувати противника. Щоб йому спалося не дуже гарно. Зляканий противник це вже маленька перемога.
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17.12.2021 14:02 Відповісти
Ви помиляєтеся, тоді виходить кремлівській свинособаці треба доповідати про все (для перевірки?), тому що нібито вона і так про все знає, а як же щодо держтаємниці і кола осіб, допущених до інформації лише після перевірки, що є у всіх не позбавлених здорового глузду країнах, це теж не потрібно, тому що "Путин все знает"?
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17.12.2021 15:55 Відповісти
Все має бути в міру. Он використали байрактар, розповіли, тепер ті орки жахаються. А те що "Нептун" роблять та вже приймають на озброєння, так вже скільки разів кричали. А може виготовили 20 а сказали що один. таємниця? таємниця зверху якої туманна правда.
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17.12.2021 15:59 Відповісти
Якраз міри немає, пишіть просто про "Нептуни" та лякайте Мордор тактичними, чи може навіть стратегічними можливостями, але доповідати коли і яка кількість комплексів вводиться (слава Богу, що не доповідають, де розташовуються дивізіони), це надмірна інформація, корисна для ворога, і небезпечна насамперед для тих же комплексів).
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17.12.2021 16:12 Відповісти
Турецкий Корвет будет передавать лично Эрдоган в порту Одесса...
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17.12.2021 13:57 Відповісти
Це вам не ******** з кузні.
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17.12.2021 13:59 Відповісти
Ти сам на тій ******** був що тут триндиш ? Може скажеш що куплена у "хранції" вдесятеро дорожче алюмінієва плоскодонка краща ?
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17.12.2021 14:14 Відповісти
та ******** так броньована, що її прострелили. Чи ти в запої 4 роки?
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17.12.2021 14:53 Відповісти
Прикинь! Можна пробити навіть броню лінкора ,саме тому їх тепер не використовують , так що переставай сам бухати з горя що твій зелеобранець обісрався де тільки може і співай йому оди за недобудований корпус фрегата , правда згадай що один такий вже закладали при кловуні , а потім та металобрухт здали разом із заводом ((( Ну якщо не знаєш про це , то не переживай дуже , бухай іще років чотири ((
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17.12.2021 15:16 Відповісти
Чому турецькі корвети у ВМСУ не на часі
https://www.ukrmilitary.com/2021/07/vmsu.html
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17.12.2021 16:07 Відповісти
****-сами на лодках воюйте. а это ракетный фрегат- который при удачных пусках Ракетный Крейсер Москва утопит
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17.12.2021 16:32 Відповісти
Чукча читать не умеет? Он и из порта выйти не успеет в случае ракетной атаки. Только в этом году уже потрачено на АДУ более 3.5 млрд. грн. Стоимость изготовления 1 дивизиона ПКР "Нептун" - 720,16 млн.грн. Теперь можете посчитать сколько дивизионов мы могли бы получить за с 3,5 млрд.грн. От 5 до 8 дивизионов ПКР типа "Нептун" полностью решают вопрос рашенской агрессии со стороны морей. Совсем.
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17.12.2021 16:44 Відповісти
Чи потрібен він буде у 2024 році? Повзають, як черепахи, і розуму мабуть стільки ж...
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17.12.2021 14:01 Відповісти
Таки да

Чому турецькі корвети у ВМСУ не на часі
https://www.ukrmilitary.com/2021/07/vmsu.html
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17.12.2021 16:07 Відповісти
Йшов 30 рік грабунку та руйнації держави і 8-й рік війни...... Буде навесні перша батарея. Ключове слово БУДЕ, не ключові слова "може", "мало", або "пізно".
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17.12.2021 14:02 Відповісти
"Нептуны" были разработаны, изготовлены и испытаны еще в 2019 году благодаря "барыгам". Вместе с "Вильхой М", "Тайфуном" и "Гром\Сапсан". Но мудрый нарид привел к власти манкуртов и предателей, которые на 2 года забили болт на ракетную программу. Вот и имеем такой результат, а могли бы уже иметь от 5 до 8 дивизионов ПКР на дежурстве. И о чем можно говорить, если сейчас в армии нет соляры и нового обмундирования. Дожились, твою дивизию ...
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17.12.2021 16:13 Відповісти
Быстро турки работают. У нас бы еще лет 20 согласовывали проект, потом 20 лет выделяли деньги а потом сдали ржавый каркас на металолом китайцам
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17.12.2021 14:19 Відповісти
Молодцы.
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17.12.2021 17:47 Відповісти
"Буде готовий, пройде випробування, буде оснащений, прийде на добудову до України (тут можна уже сказати п-ць, але далі), плануємо, що поступить, ми (лише!) надаватимемо пропозиції щодо будівництва літака, очікуємо, що з"явиться ... ч-з 5 (!) років. А може ця курва у погонах сказати - що конкретно мають ВМС України для відбиття російської атаки уже завтра?
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17.12.2021 18:09 Відповісти
Чергове окозамилювання і відвертаня уваги...Як з тими катерами, "новітнім" озброєнням, тобто чергові перемоги....
P.S.Якщо є неїжпапа, то десь бороздить простори і неїжмама. Цікаво, вони собі самі такі прізвіща говорящие придумують...колись в 2000-му, я пересікався з одним адвокатом на пізвіще правосудько.... Як там: фамилия его бы Небаба. Он сейчас музыкальный критик.
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17.12.2021 23:58 Відповісти
морський патрульний літак
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17.12.2021 18:27 Відповісти
 
 