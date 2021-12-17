Перша батарея протикорабельного ракетного комплексу "Нептун" готова: навесні його буде включено до складу ВМС, - Неїжпапа
Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні
Перший корвет типу ADA, який будують у Туреччині для Військово-Морських сил Збройних сил України, готовий на 80%, повідомив командувач ВМС ЗСУ контрадмірал Олексій Неїжпапа.
"Будівництво корвету типу ADA розпочалося у квітні 2021 року і на сьогодні вже збудовано близько 80% корпусу корабля. У перспективі – на початку наступного року корпус буде готовий до спуску і до кінця 2022 року наш корвет прийде на добудову до України як готова одиниця. Протягом 2023 року він буде оснащений відповідним озброєнням та військовою технікою і пройде державне випробування, щоб у 2024 році увійти до складу ВМС ЗС України", - сказав Неїжпапа в інтерв'ю "АрміяInform", передає Цензор.НЕТ.
Він також поінформував, що у 2022 році ВМС ЗСУ отримають перший дивізійний комплект протикорабельного ракетного комплексу 360МЦ "Нептун".
"На сьогодні перша батарея готова, закуплено певну техніку, а особовий склад пройшов відповідну підготовку. Плануємо, що навесні він буде повністю готовий і включений до складу ВМС ЗС України", - зазначив Неїжпапа.
Окрім того, Неїжпапа повідомив, що у найближчі п'ять років у ВМС ЗСУ може з'явитися морський патрульний літак.
"Для набуття спроможностей морської складової авіації ми надаватимемо пропозиції щодо будування морського патрульного літака. Очікуємо, що він з’явиться у найближчі п'ять років", - додав він.
Будь ласка, зачекайте...
- война уже на пороге
не скажите что не поняли..
https://komorabooks.com/product/yak-rubaly-vyshnevyj-sad-abo-dovga-doroga-z-bad-emsu/
Нам нужен не пиар, как в Мордоре мультики для запугивания Запада и Украины показывают, а создание максимально эффективного механизма уничтожения войск единственно возможного агрессора.
Кремлевский психопат уже напал на нас, значит нападет еще, он сейчас против нас ведет войну, и о графиках поставки ракетных комплексов в войска совсем необязательно было его информировать.
Лучше готовьте расчеты, которые мгновенно и без колебаний их применят в случае нападения.
https://www.ukrmilitary.com/2021/07/vmsu.html
Чому турецькі корвети у ВМСУ не на часі
https://www.ukrmilitary.com/2021/07/vmsu.html
P.S.Якщо є неїжпапа, то десь бороздить простори і неїжмама. Цікаво, вони собі самі такі прізвіща говорящие придумують...колись в 2000-му, я пересікався з одним адвокатом на пізвіще правосудько.... Як там: фамилия его бы Небаба. Он сейчас музыкальный критик.