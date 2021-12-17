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"Кримінальний авторитет" із санкційного списку РНБО депортований до Вірменії, - Нацполіція. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Події

Правоохоронці повернули до Вірменії 41-річного "кримінального авторитета", який у травні 2021 року потрапив під санкції рішенням РНБО.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України.

"17 грудня співробітники управління стратегічних розслідувань в Одеській області Нацполіції спільно з працівниками міграційної служби на виконання рішення РНБО та з метою унеможливлення поширення злочинного впливу примусово повернули 41-річного іноземця до країни його походження", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що громадянин Вірменії потрапив під санкції, запроваджені до суб’єктів підвищеного злочинного впливу рішенням Ради національної безпеки та оборони, у травні цього року. Уточнюється, що він був лідером етнічного угруповання.

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За даними правоохоронців, у липні 2021 року поліцейські вже затримували та спільно з міграційною службою видворяли так званого "кримінального авторитета" за межі країни.

Але, як заявили у відомстві, цей чоловік натомість нелегально повернувся в Україну і переховувався в Одесі без оформлення належних документів. Тож у четвер правоохоронці його затримали, а у п’ятницю – повернули до країни походження.

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Кримінальний авторитет із санкційного списку РНБО депортований до Вірменії, - Нацполіція 01

Кримінальний авторитет із санкційного списку РНБО депортований до Вірменії, - Нацполіція 02
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ееее.бл...авакова верніть....
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17.12.2021 13:24 Відповісти
шото за вірменів взялись...в іншій області, не одеській, одразу трьох повернули на історичну батьківщину, а до цього вони жили давно і довго...
від дорожнього бізнесу відлучили, від великого будівництва, від керівництва укравтодорів у областях...
це, мабуть, за голосування вірменії по кримському питанню
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17.12.2021 13:46 Відповісти
От якби їм по одній нозі за кожний нелегальний перетин нашого кордону відрізали, то не шастали б. І Мухтарів накупіть, протипіхотних мін і колючого дроту побільше, а стіну Яценюка робіть повище. Бо то не діло коли всяка шваль туди-сюди шастає.
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17.12.2021 14:12 Відповісти
 
 