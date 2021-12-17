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У Росії оприлюднили свої пропозиції щодо "гарантій безпеки": США повинні виключити розширення НАТО на схід

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

У Росії оприлюднили свої пропозиції щодо

РФ опублікувала свої пропозиції НАТО щодо так званих гарантій безпеки, серед яких міститься вимога відмовити Україні в перспективі вступу до альянсу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють РИА "Новости".

Так, у проєкті договору між РФ і США про гарантії безпеки, який був підготовлений російською стороною, зазначається, що США повинні взяти на себе зобов'язання виключити подальше розширення НАТО на схід і відмовитися від прийому в альянс держав, які раніше входили до СРСР.

"США приймають зобов'язання виключити подальше розширення Організації Північноатлантичного договору в східному напрямку, відмовитися від прийому в альянс держав, які раніше входили до Союзу Радянських Соціалістичних Республік", - говорить стаття 4 проекту договору, переданого американській стороні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія погрожує військовою відповіддю, якщо США і НАТО відмовляться надати їй гарантії безпеки

Як повідомлялося, Кремль передав США пропозиції щодо гарантій безпеки для Росії.
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Топ коментарі
+74
Гопник требует от ментов убрать наряды милиции. Дожили
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17.12.2021 13:29
+35
Так вы же вяликие . Чего вам бояться ?
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17.12.2021 13:29
+29
Россия может не волноваться их туда брать не собираются. Так что максимальное продвижение на " восток" это где то в районе Таганрога...
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17.12.2021 13:31
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"казусом беллі" це може бути тiльки для дуже альтернативно обдарованих.
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17.12.2021 14:43 Відповісти
Порвемо кацапів усім світом, а тушку ***** шойга тихенько спалить за мавзолеєм, щоб кляті піндосоляхофіношпроточуркотурко-бєндєровци нє поглумілісь.
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17.12.2021 14:46 Відповісти
Байден оставит для РАБссии одну Московию образца 1272 года..Когда внук Хана Батыя хан Менгу-Тимур начал строить Московию... остальное захвачено кровью порабощенных народов этими уродами краснопузыми.. Бог все видел и помнит...
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17.12.2021 14:40 Відповісти
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17.12.2021 14:42 Відповісти
Вимагає гарантії...?А нам хто дасть гарантії, РФ? А які у РФ гарантії ненападу на Україну..? Гарантії порушених Гельсінських угод підписаних СРСР про непорушність післявоєнних кордонів, 17 міждержавних угод з РФ, де є гарантія Росії про нерушимість дружби і кордонів, Будапештського меморандуму, та що там далеко ходити , подивіться, а чи виконала договори Росія між нами,та чи їх угод з кимось, де фігурувала Україна з часів Б.Хмельницького? Одна брехня і наруга над міжнародним правом!
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17.12.2021 18:53 Відповісти
Та ты шо? А я уже подумал, Бидон это тупой трусливый старый ********, готовый отдать хйлу полмира, лишь бы спокойно досидеть до пенсии.
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17.12.2021 20:44 Відповісти
скорее всего подобные потуги ***** дадут обратный эффект. Штаты, глядя на все это **********, всеми силами будут приближать момент вступления Украины в НАТО.
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17.12.2021 14:45 Відповісти
Та кто его спрашивать будет?
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17.12.2021 16:59 Відповісти
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17.12.2021 14:46 Відповісти
Це просто вражаюче, старі пердуни, які ніколи не сиділи в окопах та не знаються, що таке справжня війна, збираються посилати молодих хлопців вбивати інших хлопців на території чужої держави заради своїх маразматичних ідей. При цьому, коли їх країні реально нічого не загрожує.
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17.12.2021 14:47 Відповісти
А що, раніше по другому було?
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17.12.2021 17:16 Відповісти
Ага, спочатку Будапешський меморандум, тепер заборона вступу в НАТО, а самі потихеньку відгризають по кусочку у колишніх республік.
Україні треба поки що забути про Крим і лугандон, як німці забули про Кенігсберг, фіни про Карелію, а японці про курільські острови.
Треба розвивати ті території, котрі ще залишилися українськими, бо можна втратити і їх.
Як сказав Сталіну Ейзенхауер: "Я краще буду президентом ФРН, ніж політвязнем в обєднаній Німеччині" А прийде час упаде і наша "берлінська стіна".
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17.12.2021 14:48 Відповісти
Согласен. Возвращать земли в таком состоянии нельзя. Но это если в обмен мы мгновенно будем приняты в НАТО.
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17.12.2021 14:52 Відповісти
Ейзенштейн
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17.12.2021 15:23 Відповісти
Гарантии агрессору? Только в виде меморандума. На обороте Будапештского.
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17.12.2021 14:51 Відповісти
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17.12.2021 14:52 Відповісти
ну тогда надо расширяться на север... от Турции, иначе никак.
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17.12.2021 15:08 Відповісти
Они что тупые. Им же сказали что этот вопрос даже не обсуждается. С первого раза не доходит.
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17.12.2021 15:28 Відповісти
Кацапам доходит только когда со всей силы по ***-л-у веслом. Тогда им сразу ясно.
Всё остальное - пустая трата времени.
Это надо ВСЕМ понять.
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17.12.2021 17:02 Відповісти
а як нє,то шо,солі на хвіст насипеш?
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17.12.2021 15:33 Відповісти
Тобто іншими словами. Не треба війскових НАТО в Грузії Молдови України і Білорусії. Бо там хочемо бачити наші війська.
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17.12.2021 15:51 Відповісти
Боольшую Лупу им на воротник и по всей кацапской морде ))))
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17.12.2021 16:56 Відповісти
Ну це само собою)))
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17.12.2021 17:45 Відповісти
Кацапня,просто ідіть на йух.
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17.12.2021 17:14 Відповісти
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17.12.2021 17:25 Відповісти
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18.12.2021 00:02 Відповісти
Достаточно одного голоса в НАТО против , чтоб не было принято некое решение.
Ну а вообще все эти громкие заявления просто приглашение поторговаться. И момент выбран очень удачно.
Скорее всего кое кто связал Минские договорённости с приёмом в НАТО. Так как с лнр днр , осетий и абхазий ни в какое НАТО не возьмут.
С другой стороны Китай давит с Тайванем. Посмотрим , поглядим.
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17.12.2021 17:37 Відповісти
і Турцію і Грецію взяли в НАТО
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17.12.2021 18:25 Відповісти
Куда ты там чмо мордовское посмотришь, подари ***** верёвку
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17.12.2021 20:29 Відповісти
кацап безмозглый... заглохни
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18.12.2021 07:04 Відповісти
Чого всі вїлись у В.В. ,він вірно видвинув свої вимоги,нічого тут дивного не бачу і повністю його ПІДТРИМУЮ!!!! Там-же в кінці є допис,що рашистан повертається до кордонів України на 1991 рік і документально вкладають договір з усіма підписантами,що вони всі гарантують Україні цілковиту безпеку і захист до тих пір,поки Україна перша не нападе на кого-небудь з них
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17.12.2021 17:52 Відповісти
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17.12.2021 18:11 Відповісти
рашистан повертається до кордонів України на 1991 рік і документально вкладають договір з усіма підписантами,що вони всі гарантують Україні цілковиту безпеку і захист до тих пір,поки Україна перша не нападе на кого-небудь з них

де ти це бачиш, придурку(читай весь текст нижче)?

i чого коштують гарантii паРашi ?

17.12.2021 13:26

СОГЛАШЕНИЕ О МЕРАХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И

ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ ОРГАНИЗАЦИИ СЕВЕРОАТЛАНТИЧЕСКОГО ДОГОВОРА
Проект
Российская Федерация и государства-члены Организации Североатлантического договора (НАТО), далее именуемые Участниками,
подтверждая стремление к улучшению отношений и углублению взаимопонимания;
признавая, что для эффективного реагирования на современные вызовы и угрозы безопасности во взаимозависимом мире необходимо объединение усилий всех Участников;
будучи убежденными в необходимости предотвращения опасной военной деятельности и, таким образом, уменьшения возможности возникновения инцидентов между их вооруженными силами;
отмечая, что интересы безопасности каждого Участника требуют повышения эффективности многостороннего сотрудничества, укрепления стабильности, предсказуемости и транспарентности в военно-политической области;
подтверждая свою приверженность целям и принципам Устава Организации Объединенных Наций, хельсинкского Заключительного акта Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе 1975 года, Основополагающего акта о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности между Российской Федерацией и Организацией Североатлантического договора 1997 года, Кодекса поведения, касающегося военно-политических аспектов безопасности 1994 года, Хартии Европейской безопасности 1999 года и Римской декларации «Отношения Россия-НАТО: Новое качество» глав государств и правительств Российской Федерации и государств-членов НАТО 2002 года;
согласились о нижеследующем:
Статья 1
Участники в отношениях между собой руководствуются принципами сотрудничества, равной и неделимой безопасности. Они не укрепляют свою безопасность индивидуально, в рамках международной организации, военного союза или коалиции за счет безопасности других.
Участники в отношениях между собой обязуются мирно решать все международные споры, а также воздерживаться от любого применения силы или угрозы ее применения каким-либо образом, несовместимым с целями Организации Объединенных Наций.
Участники обязуются не создавать условий или ситуаций, которые могли бы представлять или быть расценены в качестве угрозы для национальной безопасности других Участников.
Участники будут проявлять сдержанность в военном планировании и при проведении учений для снижения рисков возможных опасных ситуаций, придерживаясь обязательств по международному праву, в том числе содержащихся в межправительственных соглашениях по предотвращению инцидентов на море за пределами территориальных вод и в воздушном пространстве над ним, а также в межправительственных соглашениях о предотвращении опасной военной деятельности.
Статья 2
Для разрешения вопросов и урегулирования проблемных ситуаций Участники применяют механизмы срочных консультаций на дву- и многосторонней основе, включая Совет Россия-НАТО.
Участники на регулярной добровольной основе обмениваются оценками современных угроз и вызовов безопасности, обеспечивают взаимное информирование о военных учениях и маневрах, основных положениях военной доктрины. В целях обеспечения транспарентности и предсказуемости военной деятельности задействуются все имеющиеся механизмы и инструменты мер доверия.
Для поддержания экстренных контактов между Участниками организуются «горячие» телефонные линии.
Статья 3
Участники подтверждают, что не рассматривают друг друга в качестве противников.
Участники поддерживают диалог и осуществляют взаимодействие по совершенствованию механизмов предотвращения инцидентов в открытом море и в воздушном пространстве над ним (в первую очередь, на Балтике и в Черноморском регионе).
Статья 4
Российская Федерация и все Участники, являвшиеся по состоянию на 27 мая 1997 года государствами-членами Организации Североатлантического договора, соответственно, не размещают свои вооруженные силы и вооружения на территории всех других государств Европы в дополнение к силам, размещенным на этой территории по состоянию на 27 мая 1997 года. В исключительных случаях, при возникновении ситуаций, связанных с необходимостью нейтрализации угрозы безопасности одного или нескольких Участников, такие размещения могут осуществляться с согласия всех Участников.
Статья 5
Участники исключают развертывание ракет средней и меньшей дальности наземного базирования в районах, из которых они способны поражать цели на территории других Участников.
Статья 6
Участники, являющиеся государствами-членами Организации Североатлантического договора, принимают обязательства, исключающие дальнейшее расширение НАТО, в том числе присоединение Украины, а также других государств.
Статья 7
Участники, являющиеся государствами-членами Организации Североатлантического договора, отказываются от ведения любой военной деятельности на территории Украины, а также других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии.
В целях исключения возникновения инцидентов Российская Федерация и Участники, являющиеся государствами-членами Организации Североатлантического договора, не проводят военных учений и других мероприятий военной деятельности свыше бригадного уровня в полосе согласованной ширины и конфигурации с каждой стороны от линии границы Российской Федерации и государств, состоящих с ней в военном союзе, а также Участников, являющихся государствами-членами Организации Североатлантического договора.
Статья 8
Настоящее Соглашение не затрагивает и не будет толковаться как затрагивающее преимущественную ответственность Совета Безопасности ООН за поддержание международного мира и безопасности, а также права и обязательства Участников, вытекающие из Устава ООН.
Статья 9
Настоящее Соглашение вступает в силу с даты передачи на хранение депозитарию уведомлений о согласии на обязательность от более чем половины подписавших его государств. В отношении государства, передавшего такое уведомление позднее, настоящее Соглашение вступает в силу с даты его передачи.
Любой Участник настоящего Соглашения может выйти из него, направив депозитарию соответствующее уведомление. Действие настоящего Договора прекращается для такого Участника через [30] дней после получения депозитарием указанного уведомления.
Настоящее Соглашение составлено на русском, английском и французском языках, тексты которых имеют одинаковую силу, хранится в архиве депозитария, которым является правительство …
Совершено в [городе …] [ХХ] дня [ХХХ] месяца [20ХХ] года.
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17.12.2021 18:10 Відповісти
Я Вас,шановний ПАН німець,не буду ображати,бо в мене 2-а внуки німці і зять--чистокровний,але навіть він РОЗУМІЄ ПРИКОЛИ,а Ви, мабуть,вже засиділись в Німеччині
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17.12.2021 19:40 Відповісти
дурнi вашi приколи i недоречнi.
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17.12.2021 20:11 Відповісти
Так мені просто СМІШНО читати його **проєкт** договору,от і все!!Якщо в моєму коментарі нічого не зрозуміло,тоді почитайте нижче Петра Олександровича. Якісь недоумки,навіть заспамили мене,цеж як вони все прийняли до душі з того **договору** ,мабуть справді ПОВІРИЛИ,що таке може бути,та вже завтра НАТО такі виставить рахунки,що мало не покажиться!!!
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17.12.2021 22:35 Відповісти
нинішній окупант де-факто Білорусії , частини України ,частини Грузії поки що просуває своє рашистське рило на Захід і прийшов час для НАТО ВЗЯТИ Україну під свій захист.щоб припинити просування рашиста .Якщо виконати брехливу вимогу світового рашистського афериста і терориста ,то це рашистське лайно згодом обов'язково окупує не тільки Україну .
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17.12.2021 18:17 Відповісти
Є обнадійливі зрушення. Але недостатні .Захід та Україна, Грузія , Молдова мають ставити питання так : путлер повинен перш за все - вивести війська з Криму , Донбасу, Абхазії та Придністровя,путлер має повернути Україні , Грузії та Молдові їх території. Путлер уже неодноразово пересік червоні лінії і не має ніякого права встановлювати їх іншим.
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17.12.2021 19:31 Відповісти
Хотелки оккупанта кремля=путина пусть засунут в себе в зад! Только по возвращении Россией аннексированного украинского Крыма и части оккупированного Донбасса


Договоры с Москвой ничего не стоят, это лишь временное перемирие, которое будет использовано для дальнейшей агрессии Украины.

так и недавние события с подписанием большого договора о дружбе, признание суверенитета и территориальной целостности Украины, так и Будапештский меморандум, где Московия зафиксировала гарантию территориальной целостности. А затем вытерла ноги об эту гарантию! Только дураков не учит опыт прошлых лет. Только вступление Украины в НАТО
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17.12.2021 19:55 Відповісти
У відповідь надішліть їм Будапешський меморандум.
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17.12.2021 20:12 Відповісти
а на юговосток можно ?
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17.12.2021 21:11 Відповісти
фюрер встановив часову рамку, яку визначив що саме так буде безпечно рейху -це 1997 рік. Все інше він не визнає. Крапка. Озброєння вивести, ракети не встановлювати, чорне море стосується тільки Росії. Хрущевсько-Путінське губошлепство. Хрущев теж перед кінцем правління подібне вимагав.
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17.12.2021 21:31 Відповісти
100 км до украинской границы. Россия перебрасывает танки и артиллерию в Брянск (видео)

Многочисленные колонны техники направлялись как в сторону Беларуси, так и в сторону поселка Клинцы, что меньше чем в 50 км от Чернигова Украины.

В поселке Клинцы, что в 46 километрах от границы с Украиной, зафиксирована вырубка леса, что может означать строительство нового военно-полевого лагеря российской армии.
Все опубликованные видео зафиксированы в период с 12 по 15 декабря.

https://focus.ua/*******-novosti/500889-100-km-do-ukrainskoy-granicy-rossiya-perebrasyvaet-tanki-i-artilleriyu-v-bryansk-video
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17.12.2021 22:47 Відповісти
В усіх барах,рестораціях,тіятрах,людних місцях повинні бути агітки з зображення кацапського рила яке лізе до українців,щоб усі відчували й бачили загрозу постійно...
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17.12.2021 23:25 Відповісти
А вот в Швеции почти все 100% готовы. Вопрос: кто воюет Швеция или Украина
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18.12.2021 00:08 Відповісти
В.Суворов, описывая подготовку Сталина к войне, метко подметил - а по ночам крались к границе.
Сталин сначала подписал договор с фюрером а потом начал перебрасывать войска к границе. И у него тоже были полуграмотные советники.
А этот бункерный властелин собирает все что можно, любой металлом и все тянет к границе. Уже занял Воронеж, Брянск,Ельню а про Ростов и нечего говорить. Шойгу утверждает планы. Дранг нахт вест. Предявляет ультиматум и НАТО и Америке. Уже не только откажитесь от Украины но и выведите все вооружения из Восточной Европы, даже проекты договоров капитулирен написали. А все это по путински просто - на слабо. Но дьявол прячется в деталях. Путинский блеф.
Интересует одно - как он будет ноги уносить.
В Украине обосцались только на Банковой, высунули какого разведчика и он стал стратегом. Ай я яй, мочи нет, давайте мирится.
Страх навеянный психозом явственно обозначился, когда ВСУ допустило утечку кадров атаки дрона на батарею ихтамнетов. В истории ссср уже был такой проходимец Никитка Хрущев. Еще до Кубы он организовал Берлинский кризис. Сначала сам истерил, выдвигал ультиматумы, перевел в германию танковую армию и вывел танковый полк перед КПП, а потом американцы подсмотрели - в танках то экипажей не было. Ну а после позорища с введением и выведением ракет с кубы его уже самого погнали сцаными тряпками из Кремля. Как говорил один из Политбюро - с последней войны еще не вышли, а этот уже в другую ядерную хочет втянуть. Блефует.
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18.12.2021 01:50 Відповісти
Татарстан хочет в нато! Надо его поддержать. Дальний восток хочет в нато. Надо тоже поддержать
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21.12.2021 18:03 Відповісти
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