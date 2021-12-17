У Росії оприлюднили свої пропозиції щодо "гарантій безпеки": США повинні виключити розширення НАТО на схід

РФ опублікувала свої пропозиції НАТО щодо так званих гарантій безпеки, серед яких міститься вимога відмовити Україні в перспективі вступу до альянсу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють РИА "Новости".

Так, у проєкті договору між РФ і США про гарантії безпеки, який був підготовлений російською стороною, зазначається, що США повинні взяти на себе зобов'язання виключити подальше розширення НАТО на схід і відмовитися від прийому в альянс держав, які раніше входили до СРСР.

"США приймають зобов'язання виключити подальше розширення Організації Північноатлантичного договору в східному напрямку, відмовитися від прийому в альянс держав, які раніше входили до Союзу Радянських Соціалістичних Республік", - говорить стаття 4 проекту договору, переданого американській стороні.

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Як повідомлялося, Кремль передав США пропозиції щодо гарантій безпеки для Росії.