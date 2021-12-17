Проєкт "Економічний паспорт" потрібен президенту, щоб переобратися на другий термін, – нардеп
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Южаніна звернула увагу на те, що схема, за якою передбачається накопичення і збереження грошей, є ризикованою.
Законопроєкт про економічний паспорт – це піар-хід президента з метою переобрання на другий строк. Про це заявила народний депутат, член парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южаніна.
"Законопроєкт непростий, він не стосується виключно дітей і не стільки дітей. Це зовсім інша політика, яка має насамперед політичне забарвлення. Це передвиборча програма президента і взагалі це його заявка на те, що будьте зі мною 18 років, і я виконаю свою обіцянку!" – пояснила Южаніна в ефірі телеканалу "Україна 24".
Вона також звернула увагу на те, що схема, за якою передбачається накопичення і збереження грошей, є складною і ризикованою, тож можливість реалізації проєкту викликає багато запитань.
"В проєкті закону передбачено щорічне зростання рентної плати і за рахунок тих додаткових надходжень формування Фонду майбутніх поколінь. Фонд – це юридична особа, яка буде здійснювати операційну діяльність. Але ще велика кількість суб’єктів господарювання, притому приватної форми власності, які будуть забезпечувати забезпечення тих грошей, направляти їх для того, щоб вони приносили інвестиційний дохід задля того, щоби через 18 років ці накопичення не втратили свою цінність і вартість… А взагалі там пропонується дуже велика схема по використанню цих коштів протягом 18 років і т.д.", – розповіла Южаніна.
Раніше народний Олексій Гончаренко заявив, що економічний паспорт – це виключно піар-проєкт президента, який дискримінує українських дітей за роком народження. Інвестиційний аналітик Сергій Фурса заявив, що така ідея не може бути реалізована в Україні, адже призведе лише до значного нарощування державного боргу, розбалансування бюджету та кризи платежів.
Нагадаємо, 6 грудня президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради два законопроєкти щодо запровадження "економічного паспорта українця". Ініціатива передбачає відкриття для дітей, народжених з 1 січня 2019 року, рахунків, на яких накопичуватимуться кошти від рентних платежів. Ці кошти діти зможуть використати після досягнення повноліття на освіту чи житло.
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Вот аналогичный закон (поданный Южаниной) и принятый БПП - это совсем другое дело.
Это как икра черная, икра красная, и икра заморская - баклажанная.
Или как уполномоченный посол, пряный посол и посол сами знаете куда.
Бубочка, может, пора двигаться в том же направлении, что и "посол"?
ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО
1."Сразу хочу заверить - иду на один срок, чтобы изменить систему ради будущего. Буду честным и преданным Украине и передам ее в руки нового поколения политиков"
2. Первым законопроектом будет "О народовластии" "В нем мы вместе закрепим механизм, по которому только народ Украины будет формировать основные задачи для власти через референдумы и другие формы прямой демократии"
3. Изменения начнутся с поста президента. "Мои законопроекты в этом направлении: "О снятии неприкосновенности с президента Украины, народных депутатов и судей", "Об импичменте президента Украины", "Об отзыве народного депутата Украины"
4.Выборы в парламент и местные советы будут проводиться исключительно по открытым спискам, а за "кнопкодавство" и "депутатские прогулы" депутатов будут наказывать лишением депутатского мандата.
5.Будет проведена судебная реформа. "Для простых споров - мировые судьи, избираемые народом. Для уголовных преступлений - эффективный суд присяжных, состоящий из народа"
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В кейсах, когда силовые структуры и фискальные органы выставляют крупные претензии к бизнесу, я продолжаю в большинстве случаев оставаться на стороне бизнеса. Зная, что в том же ДБР, в прокуратуре, судах можно по-прежнему легко за определённую сумму заказать наезд на конкурента по бизнесу, меня очень редко посещают мысли о том, что бывает иначе. И так продолжается уже где-то 30 лет. Всё время существования независимого государства Украина. Когда мы слышим множество деклараций и вроде бы правильных инициатив на уровне правительства и первых лиц государства, а потом какая-нибудь налоговая служба возьмет и придумает космический штраф успешно работающей компании. И поставит эту компанию фактически на грань уничтожения. В этом плане все стабильно.
Только вот цифры претензий со стороны фискалов постоянно увеличиваются, ведь кризис же. 1.085.665.836 грн. Сегодня пришла новость, что именно столько насчитали компании Синево в налоговой службе. 1.1 млрд. Почему не 2.4 млрд, например, - неизвестно. В Синево заявляют, что работают прозрачно и согласно международным стандартам. В этой ситуации почему-то больше веришь именно иностранному бизнесу, чем украинским контролирующим органам. Не успел отгреметь скандал с Новой почтой, как под конец года возник следующий. На этот раз -компания уже международная, ведь Синево - это тот самый иностранный инвестор, часть шведской группы Медикавер, которая занимается здравоохранением и акции которой котируются на Стокгольмской бирже.
Штош, инвестиционная няня, твой выход, если ты существуешь! Ну а для страны - очередной имиджевый урон. Теперь еще и в глазах международной публики, так как ситуация, в которую попали шведы в Украине, не закончится локальным скандалом, а выйдет далеко за пределы страны. К сожалению.
Этот год еще не закончился, поэтому берем прошлый. В прошлом году родилось 473 282 ребенка. Умножаем на 20 000. И на курс доллара (27), получим 255 572 280 000 грн. Это четверть всех доходов бюджета Украины за этот год. А расходы на текущий момент превышают доходы на 54 миллиарда грн. И ты думаешь, что это реально?
Короче, обицянка-цяцянка, которую артикль платить и не собирается. Бо терпеть это еще 20 лет никто не будет.
И если за два года правления жабеняты стало хуже на 10%, то за 10 раз по 2 года станет хуже в 2,5 раза.
А если стало хуже вдвое, то за 10 лет станет хуже в 1024 раза.
Думай-те.
А вообще, если выбирать того, кто больше всех напи..., наобещает, тогда выберите меня. Я пообещаю не только 20 штук зеленых к совершеннолетию, но туда еще машину, квартиру и яхту!