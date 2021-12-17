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Новини За кордоном
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Білорусь (5970) Польща (5173)

Білоруські прикордонники заявили, що польський військовослужбовець попросив політичного притулку в РБ. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Прикордонний комітет Білорусі заявив, що на кордоні з Польщею був затриманий польський військовий, який втік зі служби і нібито хоче отримати притулок у Білорусі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив у телеграмі Прикордонний комітет Білорусі.

У повідомленні відзначається: "16 грудня о 17:50 поблизу білорусько-польського кордону на ділянці прикордонної застави Тушемля Гродненської прикордонної групи білоруським прикордонним нарядом у прикордонній смузі було зупинено військовослужбовця Збройних сил Польщі Чечка Еміля 1996 року народження.

Чоловік заявив, що є військовослужбовцем 11-го Мазурського артилерійського полку 16-ї Поморської механізованої дивізії імені короля Казимира, частини якої були перекинуті для забезпечення охорони ділянки кордону з Білоруссю в період дії надзвичайного стану на прикордонних територіях Польщі.

У зв'язку з незгодою з політикою Польщі щодо міграційної кризи та практикою негуманного поводження з біженцями військовослужбовець попросив політичного притулку в Республіці Білорусь".

Інформацію про втечу польського військового неофіційно підтверджують джерела польських ЗМІ.

Також читайте: Білоруський генерал Подлиньов координував мігрантів під час штурму кордону 16 листопада, - спецслужби Польщі

В оперативному командуванні збройних сил RMF 24 підтвердили, що солдат 11-го Мазурського артилерійського полку пропав безвісти під час служби в районі Наревки, Семянівки та Семянівського озера.

За даними ЗМІ, у військового були проблеми. Його начальство знало про це, але чекало, поки він сам покине службу. Йому залишалося служити кілька днів.

Солдат зник зі свого посту вчора вдень, залишивши зброю. Пошуки тривали кілька годин у четвер. У Збройних силах Польщі стверджують, що його пошуки досі тривають.

Як зазначається, ситуацію вже активно використовує пропагандистський апарат Білорусі. Журналіст каналу Nexta Тадеуш Гічан повідомив, що білоруські ЗМІ вже роблять інтерв'ю з солдатом.

Білоруські прикордонники заявили, що польський військовослужбовець попросив політичного притулку в РБ 01
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Топ коментарі
+49
Якщо це не фейк- то оте дурко навіть не розуміє в яке лайно воно потрапило...
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17.12.2021 13:44
+34
))))))))))))))) это интервью надо показывать всем "мигрантам", чтобы знали, что нету краше белопараши и оставаться нужно сразу в ней, а не пытаться убежать из бульборая на загнивающий ад запада.
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17.12.2021 13:48
+32
Втирайте эту дичь психиатрам!!!
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17.12.2021 13:43
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Втирайте эту дичь психиатрам!!!
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17.12.2021 13:43 Відповісти
На базу внутренних войск под Минском сбросили емкость с зажигательной смесью.

«Емкость была сброшена с большой высоты и приземлилась на площадку возле цистерны. Через минуту после сброса были слышны несколько хлопков. Акция носила предупредительный характер», - сказано (https://h26qwk-c97-org.cdn.ampproject.org/c/s/h26qwk.c97.org/ru/news/2021/12/17/447922/) в сообщении группы «Чорны Бусел».
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17.12.2021 15:10 Відповісти
Фашисты взяли в плен польского солдата. Дали будэ...
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17.12.2021 13:44 Відповісти
Який "плєн" як він зброю у частині залишив (( , типовий дезертир , а причин може бути безліч .
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17.12.2021 14:18 Відповісти
Интересно, сколько ему предложили, чтобы сгнить в белосрашке
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17.12.2021 13:44 Відповісти
Морковку
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17.12.2021 14:15 Відповісти
В попу.
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17.12.2021 14:37 Відповісти
Якщо це не фейк- то оте дурко навіть не розуміє в яке лайно воно потрапило...
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17.12.2021 13:44 Відповісти
у ЛЮБОЙ НАЦИИ СТРАНЫ НАРОДА ЕСТЬ СВОИ ГЕРОИ И СВОИ ПРИДУРКИ или ПРЕДАТЕЛИ...
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17.12.2021 14:12 Відповісти
любитель паленых бялорусских сигарет?
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17.12.2021 13:45 Відповісти
Він (польський військовий) по теліку бачив як Бульбофюрер з руки годує морквою Сігала і теж хоче такої "дерхавної заботи"
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17.12.2021 13:46 Відповісти
Не ну он там полюбому, будет как сыр в масле кататься, еще с Рашки деньжат подкинут. Выдадут какую нибудь сискастую подругу, будут показывать как он тут хорошо устроился.
Не то что на капиталистическом Западе!!!!
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17.12.2021 13:52 Відповісти
Як то Сiгал - актор бравий похвалив едного,

Що той едний дуже вправний до народу свого.

Ой! Гоп! Шiдi-рiдi, бульбу не чiпайте.

Ви актору не брешiть - голу правду дайте.

Ой! Вэй! Бiлий Дiм, чи Госдеп дрiмае?

А чи може як ту липку нарiд оббирае.
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17.12.2021 14:08 Відповісти
))))))))))))))) это интервью надо показывать всем "мигрантам", чтобы знали, что нету краше белопараши и оставаться нужно сразу в ней, а не пытаться убежать из бульборая на загнивающий ад запада.
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17.12.2021 13:48 Відповісти
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17.12.2021 14:16 Відповісти
Видно цей Чечка, ще той фацет... Перепив "Виборової" та й поперся то москалів.
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17.12.2021 13:48 Відповісти
Всегда поражался таким идиотам. Хотя мы всего не знаем, может там у него ворох проблем, например кредиты..и он такой "а дай я перебегу, мен там золотом осыплют. А потом через несколько лет когда все уляжется, вернусь"
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17.12.2021 13:49 Відповісти
По ходу он начнёт рассказывать про распятых мальчиков и девочек с монтажной пеной.....
Или постанова или больной......
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17.12.2021 13:49 Відповісти
На тысячу всегда найдётся , как минимум, один идиот! А парахнявые всё время пишут, что в Украине их 73%, нутотакэ.....
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17.12.2021 13:53 Відповісти
Ты из 73% горделивых зебилов.
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17.12.2021 14:17 Відповісти
Ну так и я про вас, коричневых!
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17.12.2021 14:21 Відповісти
тИ ІДІОТ а не борцун!!!!!!!Монголоїд довбаний!!!!!!
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17.12.2021 14:41 Відповісти
Это так на вас похоже, да почему похоже? Это вы и есть.....!
Стиль, слог, эрудиция, воспитание... Любо дорого посмотреть!
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17.12.2021 15:06 Відповісти
а ти нє сматрі, просто сасі
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17.12.2021 15:08 Відповісти
Что не коммет, то подтверждение убогости коричневых...
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17.12.2021 15:18 Відповісти
Альо... А пачима парашенко исчо не в турме?
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17.12.2021 15:56 Відповісти
ти про свої коричневі трусєля? шваброю не зловживай
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17.12.2021 16:00 Відповісти
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17.12.2021 13:58 Відповісти
Чувак просто шкурнул, наделал косяков в поляндии, и думает отсижусь у бульбофюререра!!!
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17.12.2021 14:01 Відповісти
Так мило, по савєцьки - чайок з солодощами виставили, шурнашлюху ********* в упор посадили .....
Не він перший і останній хто з капіталістичного пекла втікав до совєцкого раю. Була колись хохма як американський солджер втік з бундеса в ості а потім в москау - через місяць його подруга почала жалітись що немож купити підходящі джинси і харчі ніяки. Ну а той викривач (обличитель) що жив в аеропорту, кому про нього щось відомо ? Писали що назад здався стейтам, аби тіль сильно не били ...
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17.12.2021 14:04 Відповісти
на волю в пампасы (с)
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17.12.2021 14:07 Відповісти
Варианты -1) захвачен польский пограничник случайно оказавшийся непосредственно на линии границы 2) использованная " консерва", агент КГБ 3) больной помешательством рассудка 4) просто гражданский ( поляк или белорус) переодетый в военную форму. 5) перешедший в Беларусь пограничник( или просто гражданин Польши) из за " сумасшедшей любви"к местной девушке ( естественно не к Лукашенко.)
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17.12.2021 14:09 Відповісти
3) - настолько долбануться кукухой, чтоб сбежать в рашку? его бы вычислили ещё при трудоустройстве.

4) - если это так, то будет заявление Польши, что этот мудила у них в погранцах небыл. И тогда коту под хвост весь эффект.
5) - это из разряда пункта 3.

ИМХО 1 или 2 вероятней всего
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17.12.2021 14:14 Відповісти
а может и обьявят новым ли харви освальдом? раскроют подлый заговор капитализма по попытке внедрения киллера с целью устранения бульбохуйла, который должен будет пренепременно встретится с перебежчиком и поздравить его с обретением истинной свободы по белопарашному. многие получат ордена и их потрепает сам фюрерок, за щёчку, как допнаграду за пощёчину планам запада )))
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17.12.2021 14:27 Відповісти
это всенепременно. как не сейчас, так позже. Есть интересная книжка "7000 дней в ГУЛАГе" Карла Штайнера. Там подробно в самом начале рассказывается как всех тех интернациональных ********* (включая и автора книги), которые тащили коммунизм к себе домой, комуняки мигом рассовали по лагерям
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17.12.2021 14:34 Відповісти
Когда в армию призывали, то проверяли хорошо, и по здоровью и психике.
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17.12.2021 14:26 Відповісти
малолітній даун
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17.12.2021 14:09 Відповісти
Це ж так треба було йому в Польщі накосячити що в таракана йому краще показалося. Але він ще не зрозумів, що це квиток в ад.
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17.12.2021 14:10 Відповісти
Та ну нафиг . Сколько ему пообещало ФСБ за это говно? Хочет быть мини-Сноуденом?
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17.12.2021 14:11 Відповісти
Ещё бы американского моряка показали как он просит политического убежища
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17.12.2021 14:11 Відповісти
Обдрочился парень!!!! Ушел в нирвану!!!!
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17.12.2021 14:12 Відповісти
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17.12.2021 14:13 Відповісти
Просто толерантный парень. Европейцы сами пропагандируют любовь к мигрантам.

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17.12.2021 14:13 Відповісти
По первому каналу вам и не такое покажут .
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17.12.2021 14:14 Відповісти
Нельзя закрывать глаза на реальность. Вы все время этим занимаетесь.
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17.12.2021 14:16 Відповісти
Бгг.. с чего вы взяли, что это реальность?
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17.12.2021 14:17 Відповісти
Кстати, в этом заключается фундаментальная разница между украинцами и западным человеком, нетерпимость.
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17.12.2021 14:18 Відповісти
ага, а знаешь в чём заключается разница между кацапом и украинцами? Украинцы останутся, а ты - на..й пойдёшь
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17.12.2021 14:21 Відповісти
В этом вы с кацапами очень похожи. Когда дело касается рас, мигрантов, инородцев невозможно отличить русского от украинца.
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17.12.2021 14:23 Відповісти
Терпи-терпи кацапет . У тебя выборочная терпимость только к тем, кто тебе по мозгам может дать . Чеченов, например, ты будешь терпеть при любых раскладах
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17.12.2021 14:24 Відповісти
Забыл еще про отношение к ЛГБТ, феминизму и прочему. Украинцы и русские как близнецы-таксисты из фильма Брат.
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17.12.2021 14:31 Відповісти
Не кизди. Украинские ЛГБТ худо-бедно парадами ходят под ручку с нацкорпусом, а кацапским геям бошки режут. Нехер тут про братьев заливать.
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17.12.2021 14:36 Відповісти
Ну просто открывает канадцам на поляков глаза белорусское телевидение.
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17.12.2021 14:48 Відповісти
баян, как и фото "польки" с черножопым немовля...
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17.12.2021 14:14 Відповісти
Белорусы, не тяните. Давайте уже захватывайте поляками свою радиостанцию и чё там дальше по программе...
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17.12.2021 14:19 Відповісти
(напевает себе под нос):
"двадцать второго пше прошем
ровно в четыре утра
Краков бомбили, нам объявили
что началася война"
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17.12.2021 14:48 Відповісти
Перебежчик принёс весть о вторжении фашистов?
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17.12.2021 14:20 Відповісти
со дня на день нападут. Операция Барбаросса-2.
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17.12.2021 16:48 Відповісти
"По данным СМИ, у военного были проблемы"

Теперь проблем у него в 10 раз больше
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17.12.2021 14:40 Відповісти
ахахахахахахахахахахахахахахаххахахааххаах, ой не могу, ахахахахахахаххахахахахах, до слез!
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17.12.2021 14:42 Відповісти
проворовался артеллерист и косит теперь под политического
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17.12.2021 15:04 Відповісти
Емоційні, дурні поступки часто роблять незрілі люди... пройде два дні і буде проситись назад, якщо його там не чекають правоохоронці, щоб ізолювати від суспільства... на довго.
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17.12.2021 15:18 Відповісти
Ой дурний!
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17.12.2021 15:34 Відповісти
Заблукав дезертир, не в ту сторону пішов.
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17.12.2021 15:37 Відповісти
новость из разряда цирка
2ой сноуден?
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17.12.2021 16:06 Відповісти
Це лише якщо той поляк козу згвалтував й довелось линяти до бацьки. Мабуть у Біларусі (чи БССР?) козойопів поважають???
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17.12.2021 16:34 Відповісти
А на каком языке они общались?
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17.12.2021 17:02 Відповісти
 
 