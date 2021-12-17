Білоруські прикордонники заявили, що польський військовослужбовець попросив політичного притулку в РБ. ФОТО
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Прикордонний комітет Білорусі заявив, що на кордоні з Польщею був затриманий польський військовий, який втік зі служби і нібито хоче отримати притулок у Білорусі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив у телеграмі Прикордонний комітет Білорусі.
У повідомленні відзначається: "16 грудня о 17:50 поблизу білорусько-польського кордону на ділянці прикордонної застави Тушемля Гродненської прикордонної групи білоруським прикордонним нарядом у прикордонній смузі було зупинено військовослужбовця Збройних сил Польщі Чечка Еміля 1996 року народження.
Чоловік заявив, що є військовослужбовцем 11-го Мазурського артилерійського полку 16-ї Поморської механізованої дивізії імені короля Казимира, частини якої були перекинуті для забезпечення охорони ділянки кордону з Білоруссю в період дії надзвичайного стану на прикордонних територіях Польщі.
У зв'язку з незгодою з політикою Польщі щодо міграційної кризи та практикою негуманного поводження з біженцями військовослужбовець попросив політичного притулку в Республіці Білорусь".
Інформацію про втечу польського військового неофіційно підтверджують джерела польських ЗМІ.
В оперативному командуванні збройних сил RMF 24 підтвердили, що солдат 11-го Мазурського артилерійського полку пропав безвісти під час служби в районі Наревки, Семянівки та Семянівського озера.
За даними ЗМІ, у військового були проблеми. Його начальство знало про це, але чекало, поки він сам покине службу. Йому залишалося служити кілька днів.
Солдат зник зі свого посту вчора вдень, залишивши зброю. Пошуки тривали кілька годин у четвер. У Збройних силах Польщі стверджують, що його пошуки досі тривають.
Як зазначається, ситуацію вже активно використовує пропагандистський апарат Білорусі. Журналіст каналу Nexta Тадеуш Гічан повідомив, що білоруські ЗМІ вже роблять інтерв'ю з солдатом.
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«Емкость была сброшена с большой высоты и приземлилась на площадку возле цистерны. Через минуту после сброса были слышны несколько хлопков. Акция носила предупредительный характер», - сказано (https://h26qwk-c97-org.cdn.ampproject.org/c/s/h26qwk.c97.org/ru/news/2021/12/17/447922/) в сообщении группы «Чорны Бусел».
Не то что на капиталистическом Западе!!!!
Що той едний дуже вправний до народу свого.
Ой! Гоп! Шiдi-рiдi, бульбу не чiпайте.
Ви актору не брешiть - голу правду дайте.
Ой! Вэй! Бiлий Дiм, чи Госдеп дрiмае?
А чи може як ту липку нарiд оббирае.
Или постанова или больной......
Стиль, слог, эрудиция, воспитание... Любо дорого посмотреть!
Не він перший і останній хто з капіталістичного пекла втікав до совєцкого раю. Була колись хохма як американський солджер втік з бундеса в ості а потім в москау - через місяць його подруга почала жалітись що немож купити підходящі джинси і харчі ніяки. Ну а той викривач (обличитель) що жив в аеропорту, кому про нього щось відомо ? Писали що назад здався стейтам, аби тіль сильно не били ...
4) - если это так, то будет заявление Польши, что этот мудила у них в погранцах небыл. И тогда коту под хвост весь эффект.
5) - это из разряда пункта 3.
ИМХО 1 или 2 вероятней всего
"двадцать второго пше прошем
ровно в четыре утра
Краков бомбили, нам объявили
что началася война"
Теперь проблем у него в 10 раз больше
2ой сноуден?