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В умовах загрози вторгнення Росії ЗСУ забезпечена дизпальним лише на 17%, - Ар’єв. ДОКУМЕНТ

Новини Цензор.НЕТ Політика України

В умовах загрози вторгнення Росії ЗСУ забезпечена дизпальним лише на 17%, - Ар’єв. ДОКУМЕНТ

Влада Зеленського цілеспрямовано знищує обороноздатність країни, закупивши лише п’яту частину дизельного палива для потреб Збройних Сил України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням пресслужбу СБУ, про це сказав народний депутат з фракції "Європейська Солідарність" Володимир Ар’єв в коментарі журналістам.

"В якому стані сьогодні опинилися ЗСУ в умовах загрози прямого вторгнення з боку РФ? Це – документ МО України, який я намагався отримати з середини вересня цього року. Я знав про те, що існують великі проблеми із забезпеченням ЗСУ паливно-мастильними матеріалами, зокрема, найбільша проблема – це дизель", – сказав Ар’єв.

Він наголосив, що дизель використовується в ЗСУ для танків, БТР, важкої військової техніки.

"Я не уявляв, що ситуація аж настільки погана. Я двічі писав це звернення з вимогою надати мені матеріали, і лише 14 грудня я їх отримав. Підписано тимчасово виконуючим обов’язки міністра оборони генералом Іваном Руснаком. Отже, дизельного палива для ЗСУ закуплено на 29% потреб, це лише закуплено, а фактично поставлено на 17% від потреб. Отже, ЗСУ при загрозі і з півночі, і зі сходу забезпечені дизелем навіть не на п’яту частину", – зауважив депутат.

"У мене одне питання – куди дивиться Верховний Головнокомандувач? Я розумію, що уряд Зеленського не може нормально забезпечити ЗСУ, тому що вони ніяк між собою не розберуться, хто заробить на цьому дизелі", – наголосив Ар’єв.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський повертає Україну у кремлівський газовий зашморг, – нардеп "ЄС" Ар’єв

При цьому він звернув увагу, що президент України Зеленський за Конституцією відповідає за оборону держави.

"Я думаю, що він знав цю інформацію, тож мав негайно збирати уряд і всіх причетних до питання забезпечення паливно – мастильними матеріалами ЗСУ, щоб негайно розібратися в ситуації. Що робить Зеленський? Він літає на гелікоптерах Міністерства з надзвичайних ситуацій і Нацгвардії разом із своїм головою Офісу святкувати ювілей в Гуту. Він ходить на "Вечірній квартал", він вимагає від своєї фракції у ВРУ перераховувати кошти на те, щоб так званий телеканал "Зе – Рада" працював тепер на користь Зеленського і його фракції. А на оборону України в умовах великої вірогідності агресії коштів немає, закупівля дизеля фактично зірвані", – констатує Ар’єв.

Він зазначив, що цей документ – вирок владі Зеленського, яка цілеспрямовано знищує обороноздатність країни.

"Знищили розвідувальні служби, замінивши фахівців на слухняних, знищила СБУ, яка перетворилася на особисту "охранку" президента Зеленського, і тепер нищить армію. Є два варіанти – це або злочинна недбалість з боку Верховного Головнокомандувача Зеленського, або злочинна і свідома дія знищення обороноздатності ЗСУ", – додав депутат.

В умовах загрози вторгнення Росії ЗСУ забезпечена дизпальним лише на 17%, - Ар’єв 01
В умовах загрози вторгнення Росії ЗСУ забезпечена дизпальним лише на 17%, - Ар’єв 02
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Топ коментарі
+21
Касок нет. Запасов уже нет.
Бронежилетов нет. Запасов уже нет.

С.А.Б.О.Т.А.Ж.

Знаете, вот я относительно сдержанно реагирую на очередной виток сообщений об очередной концентрации российских войск вдоль наших границ.

Но когда я вижу целенаправленный срыв закупок средств индивидуальной защиты - мне становится тревожно.
А когда я вижу ситуацию с зимним дизельным топливом - очень тревожно.

Прошу репост, эта тема начинает быть критически важной.

https://www.facebook.com/yuri.biriukov/posts/3090732017862261
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17.12.2021 13:56
+20
Юрій Бірюков

Эта фотография из "горячего" 2014-го года когда мы таскали на фронт две самые важные и востребованные позиции: каски и броники.

Все помнят? Все точно помнят КАК это было, когда весь фронт просил только это - каски и броники?

Министерство обороны Украины начало покупать каски во второй половине 2014 года.
Потом покупали в 2015, в 2016, в 2017, в 2018 годах. И купили 31 января 2019 года.
И каски были у всех, был запас.

Два с половиной года Зеленского у власти.
Третий министр обороны Украины. За все это время куплено НОЛЬ касок.

Ноль - от слова ноль, совсем не куплено. Силы Логистики пишут заявку за заявкой, комитет ВР согласовывает объемы закупок, деньги в бюджете заложены - торги срываются министерством по идиотской причине.
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17.12.2021 13:55
+20
Зелена пліснява наполеглево та послідовно втілює в життя кремлівський сценарій розвитку України ,сценарій повернення України в "родную говєнь" Московію !!!Нищить не лише ЗСУ ,нищиться вся економіка України !!!))))
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17.12.2021 13:59
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17.12.2021 13:46 Відповісти
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17.12.2021 13:50 Відповісти
***** в будку, обиженка.
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17.12.2021 13:51 Відповісти
ЦЕНЗУРНЫХ СЛОВ НЕТ !!! ВСЕ ПОВТОРЯЕТСЯ ...... .. 73 % , где ВЫ ???
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17.12.2021 22:40 Відповісти
Дизтопливо явно ушло в харюАри...
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17.12.2021 13:46 Відповісти
на ДТ зелено-плісняві варять ширку, а потім в зеленім угарі приймають назви законів, замість законів.
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17.12.2021 13:52 Відповісти
Запрягаешь тройку зебобиков в тачанку, ставишь пулемет и воюешь. Махно был бы в восторге.
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17.12.2021 13:46 Відповісти
КоляКатлєта, АналТабу, Корабельна сосна в упряжці, АрахамчикЯдрьонаЗагроза за кулеметом.
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17.12.2021 13:49 Відповісти
Это смертельное оружие. Да и видосик получился бы отличный
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17.12.2021 13:52 Відповісти
Якщо дивитися яку вони країну будують , то я в таку тачанку не сяду , я ж не самогубець
А ось як тральщики для розмінування підійдуть
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17.12.2021 14:05 Відповісти
Думаю что судить придется не только ишака но и сметунов избравших его. Расстрелять этих сволочей нет возможности, но вот поражение в правах как умственно неполноценных им организовать необходимо.
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17.12.2021 14:51 Відповісти
Любезный, это совсем не смешно! Зелёные предатели тупо сдают страну, под дебильные шуточки квартала, рассчитанные на гыгыканье скудоумных лохов. Если не случится чудо и эти твари не исчезнут, скоро будет совсем не до смеха.
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17.12.2021 16:05 Відповісти
Да, верно. Но пока так, там поглядим.
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17.12.2021 16:17 Відповісти
Знов совпаденіє?...
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17.12.2021 13:47 Відповісти
Давай на Ростов.
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17.12.2021 13:49 Відповісти
_Маалчать! Одевайте цифровой ошейник (позже будет и железный с шипами), получайте свою тысячу сребреников и в концлагерь! "Выборы" в смартфоне - сделали их вместе...
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17.12.2021 13:50 Відповісти
Как тут весело щебетали жаждущие тышшу. А дебилы не понимают что все это для выборов в смартфоне? И этот обрезанный будет вам царем навсегда.
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17.12.2021 14:54 Відповісти
_А это вовсе и не только для выборов - это для тотального контроля кучки бандитов над Украиной и украинцами! Концлагерь они строят, по кетайскому образцу - они ведь прямо это боранам сказали,открыто. Но боранам пох, они дальше своегго носа вперёд не смотрят... Янукович с его диктаторскими законами тихо курит в за углом - в ростове.
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17.12.2021 15:58 Відповісти
Дивися працюють в тандемі одні нищать армію недофінансовують, а інші "опозиціонери" про це кричать в увесь голос так би мовити розголошують військові таємниці, а потім вони міняються місцями і роблят те ж саме. А позитивної реакції реакції від цього нуль. А от зовнішніх ворогів дуже це тішить.
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17.12.2021 13:51 Відповісти
Нам новых "сватов" на новый год покажут .
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17.12.2021 13:53 Відповісти
Это хуже , чем липецкая фабрика .
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17.12.2021 13:57 Відповісти
Юрій Бірюков

Эта фотография из "горячего" 2014-го года когда мы таскали на фронт две самые важные и востребованные позиции: каски и броники.

Все помнят? Все точно помнят КАК это было, когда весь фронт просил только это - каски и броники?

Министерство обороны Украины начало покупать каски во второй половине 2014 года.
Потом покупали в 2015, в 2016, в 2017, в 2018 годах. И купили 31 января 2019 года.
И каски были у всех, был запас.

Два с половиной года Зеленского у власти.
Третий министр обороны Украины. За все это время куплено НОЛЬ касок.

Ноль - от слова ноль, совсем не куплено. Силы Логистики пишут заявку за заявкой, комитет ВР согласовывает объемы закупок, деньги в бюджете заложены - торги срываются министерством по идиотской причине.
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17.12.2021 13:55 Відповісти
Касок нет. Запасов уже нет.
Бронежилетов нет. Запасов уже нет.

С.А.Б.О.Т.А.Ж.

Знаете, вот я относительно сдержанно реагирую на очередной виток сообщений об очередной концентрации российских войск вдоль наших границ.

Но когда я вижу целенаправленный срыв закупок средств индивидуальной защиты - мне становится тревожно.
А когда я вижу ситуацию с зимним дизельным топливом - очень тревожно.

Прошу репост, эта тема начинает быть критически важной.

https://www.facebook.com/yuri.biriukov/posts/3090732017862261
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17.12.2021 13:56 Відповісти
Эта тема стала критически важной в2019-м, когда по каким-то непостижимым уму причинам наши люди выбрали массовое самоубийство, причем тов. Бутусов принял в раскручивании этого массового психоза самое прямое участие.
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17.12.2021 16:13 Відповісти
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17.12.2021 15:15 Відповісти
Склады взрывал кремлевский упырь , но зебобику этого не понять ,
так как методичка заточена на Порошенко 😡
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17.12.2021 14:06 Відповісти
Зелена пліснява наполеглево та послідовно втілює в життя кремлівський сценарій розвитку України ,сценарій повернення України в "родную говєнь" Московію !!!Нищить не лише ЗСУ ,нищиться вся економіка України !!!))))
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17.12.2021 13:59 Відповісти
Для того їх і поставили, щоб державу розвалити.
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17.12.2021 14:06 Відповісти
ЧТО ВІ ХОТИТЕ ОТ УКЛОНИСТА ДЛЯ НЬОГО ЦЕ НЕ НА ЧАСІ ЛЮБІ БЛЮДОЛІЗИ ВСЕ ДЛЯ НИХ А АРМІЯ ЯКА РІЗНИЦЯ
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17.12.2021 14:08 Відповісти
Нагадаю, що більшу частину дизпалива Україна імпортує з Росії та Білорусі.
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17.12.2021 14:11 Відповісти
Что на ЦЕНЗОР.НЕТ, что на Фейсбуке, активно интересующихся положением в стране от силы~20000. Это люди готовые организовываться и организовывать. Остальное население-- как позовут, то может пойдут. Часть комментирующих работает на дезорганизацию активных. Бардак 2014 не должен повториться.
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17.12.2021 14:22 Відповісти
При ЗЕлю...і ,нашим воякам прийдеться відстрілюватися від ворога з рогаток бо не буде набоїв до машінгевера...
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17.12.2021 14:33 Відповісти
зеянукевиич 2.0
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17.12.2021 14:42 Відповісти
Главное, что "Зеленский ест сало", а не какое-то топливо для армии в момент возможного полномасштабного вторжения паРашки...
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17.12.2021 14:43 Відповісти
У меня Фольц Т5 полный бак 80 литров!!!! В случае вторжения отдам и бус и полный бак !! Можнот вырезать дыру в крыше и ставить пулемет!!!! Если успеем !!! Днепр тут совсем не далеко , до фронта!!!
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17.12.2021 14:44 Відповісти
Они делают Украинскую армию, обычной советской под управление с Кремля мля мля, мне кажется что всё плохое уйдёт до 13 января 2022г и это будет не ГП 1-го декабря.
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17.12.2021 14:50 Відповісти
Арьев - ты БЕГЕМОТ!!!!!! целенаправленный!!!
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17.12.2021 14:52 Відповісти
хочіт бубачку апарочіть!
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17.12.2021 14:53 Відповісти
бубачка -это что?
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17.12.2021 14:54 Відповісти
та одна херня
не переймайся
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17.12.2021 14:56 Відповісти
Зато кортеж зеленского
Мощно возрастает день ото дня!
И обеспечен он пальным на 202%!
Довольны хамы, что за то голосовали.
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17.12.2021 14:52 Відповісти
Путлер с 1 декабря увеличил зарплату пропагандонам РАБссии ********** Симоньяшам и прочим Салавьевым в 3 раза...Ботоферме Пригожина в инете тоже самое...и даже ботам на цензоре якобы с украинским прапором тоже...
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17.12.2021 14:53 Відповісти
Власти Зеленского целенаправленно уничтожают армию. /Для правящего Украиной кодлана Коломойский, гражданин Израиля , военной союзницы Путина, что Карл Маркс для правившего сто лет назад кодлана где- то Бланка. Стратег-идеолог, дающий установки исполнителям: Это не война а " Внутренний гражданский конфликт. Никем не инспирированный, никакой Россией", - Коломойский . /Дайте 5-10 лет и кровь (украинцев РФ и Израиль) забудут. Россия все равно сильнее. - Коломойский. / Россия с радостью примет нас в новый Варшавский договор. Мы возьмем 100 млрд долларов у россиян, - Коломойский. Экономика : продажа заводов, земли, продажа всего ещё не проданного и "Объявление Грецией дефолта - пример для Украины, - Коломойский. " Украинцам кодланом Коломойского уготована судьба палестинцев.
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17.12.2021 14:54 Відповісти
Сливной бачок в ФСБ..
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17.12.2021 14:54 Відповісти
Всей этой маланской нечести надо не дать возможность слинять за бугор после смены власти, а наказание с конфискацией, вплоть до трусов, должна быть максимальной!!!!!!!!!!!!!!!!
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17.12.2021 14:56 Відповісти
Вони вже навіть закон прийняли у першому читанні о антісімітізме, там штрафи та навіть уголовна відповідальність є від 3 до 5 чи шось таке. Вони проти нас закони штампують і СБУ поліція та нац жони то вже їх приватні армії. Такшо мабуть конфісковувати будуть в нас і роздягати теж будуть нас
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17.12.2021 15:13 Відповісти
Крысы мавзолейные скажите коротко : Путлер капут! и я вам поверю...вы не ************ быдло
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17.12.2021 14:56 Відповісти
2 дня назад Порошенко был в Авдеевке...,но крысы Голобородьки удалили видео из Ютьюба...уже и Ютьюб контролируют,но это невозможно без помощи РАБссии...Круг замкнулся Панове...меня обдурить можно не больше одного раза...
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17.12.2021 15:02 Відповісти
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17.12.2021 15:08 Відповісти
Зеля вже 2 з половиною роки займається саботажем. Тому Путлер і вирішив, що настав час починати наступ.
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17.12.2021 15:24 Відповісти
Може про це вголос не треба говорити. А на ушко головнокомандувачу і міністру оборони чи ви думаєте вони не знають т
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17.12.2021 15:26 Відповісти
А что есть тут тайного для врага?
Главный разведчик живет вместе с наркобарыгой и агентом фсб в доме черного обнальщика
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17.12.2021 16:26 Відповісти
Якщо "просто перестать стрелять", то паливо для ЗСУ не потрібно взагалі.
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17.12.2021 16:01 Відповісти
Просто удивительно, как же многие прозрели))) Вот только не поздно ли??
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17.12.2021 16:17 Відповісти
Це однозначно свідома і цілеспрямована зрада України.
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17.12.2021 16:45 Відповісти
А новий канал як буде називатися -- ЗеРАДА?
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17.12.2021 16:46 Відповісти
Про топливо еще с августа известно, в чем новость?
У власти рыги, под крышей ЗЕ предателей
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17.12.2021 18:30 Відповісти
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17.12.2021 20:24 Відповісти
 
 