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трудова міграція (147) заробітчани (466)

Офіційне працевлаштування за кордоном не завжди застрахує від праці в нелюдських умовах, - експерти

Новини Цензор.НЕТ Економіка Суспільство

Як свідчать офіційні дані, вакансії, що відкриті за кордоном для іноземців, здебільшого робітничі.

Нелегальне працевлаштування, ризик бути обдуреними і повернутися додому ні з чим – згідно з останніми соцопитуваннями, це головні страхи українців, які їдуть заробляти за кордон. Та насправді, реальні ризики попереду, застерігають і фахівці, і досвідчені заробітчани. Навіть якщо той, хто працює офіційно і зарплату отримує вчасно, від праці в нелюдських умовах не застрахований, ідеться в сюжеті "5 каналу".

"Якщо хтось по своїй дурості чи по своїй безпам'ятності, чи ще по якійсь іншій причині зійшов з поля, тоді день йому не зараховується, він вважається не на роботі, прогул і штраф", – інструктують українських заробітчан, які працюють у сільському господарстві в Польщі. Таке "приховане" відео можна побачити на сторінці "Життя коваля" на YouTube.

"Дуже тяжко, бо розпухли пальці. Вказівний просто розпух і не згинається", – показує тимчасом свої руки українка, яка працює в Німеччині.

Якщо ж ви маєте вищу освіту, покладати надії на реалізацію за спеціальністю також не варто. Як свідчать офіційні дані, вакансії, що відкриті за кордоном для іноземців, здебільшого робітничі.

"Будівельний бізнес, зрештою. Це бізнес пов'язаний із послугами, ну чисто, скажімо, побутовими послугами. Прибирання, до речі. Там активно присутні українські трудові мігранти, які чітко тримають цей ринок", – каже економіст Олег Пензін.
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Топ коментарі
+9
Не їдьте нікуди! Будете там працювати на розвалених польських і німецьких заводах, в небезпечних умовах! Всім відомо, що ці країни значно поступаються Україні в дотриманні стандартів охорони праці.
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17.12.2021 14:15
+7
Я советую Олеже ,съездить на любой завод ,строй материалов , цементный ,селикатного кирпича , огламерата в Кривом Рогу . Вы господин эксперт прозреете, от человеческих условий работы , на Азот так же можно
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17.12.2021 14:16
+5
Не едьте туда, оставайтесь тут на 5000
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17.12.2021 13:54
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Не едьте туда, оставайтесь тут на 5000
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17.12.2021 13:54 Відповісти
Многие вернулись . Там тоже невесело .
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17.12.2021 14:02 Відповісти
За 10 місяців 2021 року країну покинули і все ще не в'їхали назад понад 600 тис. українців. Джерело: https://censor.net/ua/n3305773
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17.12.2021 14:07 Відповісти
"Многие вернулись" - это из-за правил пребывания в странах... Потом снова едут !
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20.12.2021 00:36 Відповісти
_Бандиты не хотят чтобы люди разбегались, лишая тем самым бандитов права грабить себя и распоряжаться судьбой и жизнью людей.
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17.12.2021 13:57 Відповісти
Хіба то ризик, ризик коли як баран виконуєш породи Буратіни - "Зробимо їх разом"
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17.12.2021 13:59 Відповісти
ну это понятно. если в этом году ожидается 600 тыщ невозвращенцев, игнорироваших право на бесплатный труд, так любезно предоставленное им на родине их же слугами, то на следующий год эти слуги вообще могут остаться без своих хозяев ))
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17.12.2021 14:04 Відповісти
гавноексперти розкажіть про "людські" умови роботи в Україні і заробітну плату тут і там, тут працював період на заводі збудованому в 1945 без опалення на станку 1906року і отримував 5200грн.
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17.12.2021 14:06 Відповісти
У нас уборщица в офисе зарабатывает 10 тыс за четырех часовой рабочий день
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17.12.2021 15:48 Відповісти
Потрібно за кожним паном олігархом закріпити мільйони кріпаків з панським QR-кодом, а то всі потікають.
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17.12.2021 14:14 Відповісти
Не їдьте нікуди! Будете там працювати на розвалених польських і німецьких заводах, в небезпечних умовах! Всім відомо, що ці країни значно поступаються Україні в дотриманні стандартів охорони праці.
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17.12.2021 14:15 Відповісти
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17.12.2021 15:32 Відповісти
Я советую Олеже ,съездить на любой завод ,строй материалов , цементный ,селикатного кирпича , огламерата в Кривом Рогу . Вы господин эксперт прозреете, от человеческих условий работы , на Азот так же можно
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17.12.2021 14:16 Відповісти
За опалення на рабочем месте я вообще молчу , или кондиционер
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17.12.2021 14:18 Відповісти
Envoy ,пургу не пиши , или вы на ставке у зелёных
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17.12.2021 14:20 Відповісти
Я експерт в одній індустрії в місті НЙ і стверджую, що за дотримуванням техніки безпеки в місті слідкують доствітчені люди, котрі не беруть хабарів, так що цей ваш «експерд» нехай іде в дупу. Це брехун.
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17.12.2021 14:22 Відповісти
Найчастіше в кабалу потрапляють дурники які їдуть працювати по "пісьвізу".
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17.12.2021 14:22 Відповісти
"Якщо ж ви маєте вищу освіту, покладати надії на реалізацію за спеціальністю також не варто. Як свідчать офіційні дані, вакансії, що відкриті за кордоном для іноземців, здебільшого робітничі."

Людям с высшим образованием ваши советы не нужны
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17.12.2021 14:26 Відповісти
Официальное трудоустройство и стаж 40 лет не является страховкой от голодной старости в Украине и не гарантирует вам сытую жизнь в тепле на старости.
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17.12.2021 14:36 Відповісти
1. Ребята за границей даже граждане ждут приема профильного специалиста несколько месяцев. Но если ваша жизнь подвергается опасности вам помогут немедленно и абсолютно бесплатно.
2. Большинство мигрантов так начинают. Работают куда попали, а потом разобравшись находят лучше и работу и условия.
3. Пенсионный стаж теряют в Украине? Не смешите. Сколько надо в Украине обязательно отпахать 35 лет? В Британии - 10 лет для получения государственной пенсии. Во многих развитых странах менее 35 лет. Так что риски вполне оправданы!
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17.12.2021 15:30 Відповісти
Открываю первую попавшуюся вакансию в польше. Работа на конд фабрике. Зп 15 зл час. Умножаем 15 на 8 часов = 120 злотых в день. В месяце максимум 22 рабочих дня. Итого 2650 зл в мес или 18400 гривен. Не понимаю и где тут успех?
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17.12.2021 15:43 Відповісти
Ужас как ужасно работать заграницей
Никто так с любовью и честно не относится к рабочим как отечественные работодатели
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17.12.2021 15:48 Відповісти
 
 