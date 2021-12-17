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вторгнення (361) опитування (1405) КМІС (268)

Понад 50% громадян України готові чинити опір у разі вторгнення Росії, третина - зі зброєю у руках, - опитування КМІС

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Понад 50% громадян України готові чинити опір у разі вторгнення Росії, третина - зі зброєю у руках, - опитування КМІС

Половина українців готові на опір у разі вторгнення Росії в їхнє місто чи село, і кожен третій - зі зброєю у руках.

Як інформує Цензор.НЕТ, такі результати всеукраїнського опитування Київського міжнародного інституту соціології, проведеного у грудні.

У грудні 2021 року КМІС в рамках "Омнібусу" ставив респондентам запитання: "У разі здійснення збройної інтервенції з боку Росії у Ваше місто чи село, чи вдалися б Ви до якихось дій і якщо "так", то яких саме?". Загалом, результати опитування засвідчують, що українці чинитимуть опір російським інтервентам.

У цілому, кожен третій респондент – 33,3% – готовий чинити збройний опір. Готові опиратися шляхом участі в акціях громадянського опору – 21,7%. Загалом, одним або іншим способом чинити опір готові 50,2% українців.

Серед інших опцій – виїхали б у більш безпечний регіон – 14,8%, виїхали б закордон – 9,3%, нічого б не робили – 18,6%. Ще 12,1% не визначилися із відповіддю, а 1,1% відмовилися відповісти на запитання.

У регіональному вимірі готовність чинити опір варіює від 60,5% на Заході до 37,2% на Сході. Готовність чинити збройний опір – від 39,7% на Заході до 25,6% на Сході.

Понад 50% громадян України готові чинити опір у разі вторгнення Росії, третина - зі зброєю у руках, - опитування КМІС 01

Також зазначається, що чоловіки у більшій мірі готові чинити опір: серед них 68% готові чинити опір, в т.ч. 58% готові до збройного опору, а 17% – до участі в громадянському опорі. Серед жінок 36% готові чинити опір, з яких 13% готові збройно чинити опір, 25.5% – шляхом участі в акціях громадянського опору. За віком найбільше готові чинити опір респонденти у віці 40-59 років.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Данілов про ймовірність російського вторгнення до України: Загроза постійна, але зараз ситуація під контролем

Понад 50% громадян України готові чинити опір у разі вторгнення Росії, третина - зі зброєю у руках, - опитування КМІС 02
Понад 50% громадян України готові чинити опір у разі вторгнення Росії, третина - зі зброєю у руках, - опитування КМІС 03
Опитування КМІС

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) упродовж 3-11 грудня 2021 року провів власне всеукраїнське опитування громадської думки "Омнібус". Методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів (з випадковою генерацією телефонних номерів та подальшим статистичним зважуванням) опитано 2000 респондентів, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим). Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України – АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей.

У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою.

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 2,4% для показників, близьких до 50%, 2,1% для показників, близьких до 25%, 1,5% - для показників, близьких до 10%, 1,1% - для показників, близьких до 5%.
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Топ коментарі
+65
параша будет в шоке, если 30% населения Украины с оружием, это же 10Млн человек....

Камазов не хватит возить скот назад в растов и мацкву.
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17.12.2021 14:35
+46
Ну приходи кацап, проверь
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17.12.2021 14:39
+46
а вона нам нах... у складі? годуй потім тих скотиняк козлорилих.
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17.12.2021 14:42
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Так они и направляют как обещали. А то что пуйло не пропускает уголь,это уже не их вина.
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17.12.2021 16:51 Відповісти
А де звернення Казахстану до міжнародних інстанцій щодо блокування перевезень ? Немає! (( Немає вини ? - Вини може і немає , але і солідарності теж ((
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17.12.2021 17:05 Відповісти
Солидарность есть у большой части народа,но президент не не хочет терки с пуйлом,поэтому держится нейтрально.Народ то не виноват.
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17.12.2021 17:09 Відповісти
Та да , народ ні в чому не винний (( у кацапії теж так само , то ж конкретно ****@ по українцях на сході стріляє , а рассєянє ні при чому ((
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17.12.2021 17:12 Відповісти
То мы про Казахстан или россиян? Определись как то.
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17.12.2021 20:28 Відповісти
Личные вещи партизана Боснюка: гвоздь, которым он ранил фашиста, и пуля из его черепа. ...Широко жил партизан Боснюк...
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17.12.2021 16:39 Відповісти
Я даже запомнил людей у себя в городе, кто когда-то скулил по руському миру, а сейчас хвост поджал, то в случае агрессии россии они могут активизироваться, ну я их тогда и ...
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17.12.2021 16:46 Відповісти
Кто должен отдать приказ:"Открыть склады" и раздать населению стрелковое оружие в случае агрессии РФ ?
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17.12.2021 16:47 Відповісти
продать в кредит со значительными скидками. Среди тех, кто купит сразу 120 патронов разыгриваеца приз-штык-нож и зажигалка Зиппо.
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17.12.2021 17:07 Відповісти
премии за москалей будут платить по предъявлению ушей, языков, носов, или глаз? поштучно или покилограмно?
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17.12.2021 17:15 Відповісти
Так Україна - не росія. Тут наказів навіть не будуть чекати.
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17.12.2021 17:45 Відповісти
парашников будем мочить всегда и везде
в сортире, в сортире,
в туалете, в туалете,
а в паРаше встретим и в паРаше замочим !
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17.12.2021 16:50 Відповісти
Красиво ты описал жизнь за уралом, есть куда стремиться
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17.12.2021 17:44 Відповісти
Усть-********** мечтатель..
по АЭС оно ракетировать будет,вот же ж ублюдочный народец..
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17.12.2021 17:50 Відповісти
Достаточно угрозы удара или на худой конец остановки поставки ядерного топлива. И вот ты сидишь с калашом в кустах , а в твоём доме , в школах , в больницах холодно и темно. И вроде свифт не отключён, но компьютер не работает , и мобильник сел. А танки так и не приедут , зачем им с тобой воевать? Твои действия?
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17.12.2021 17:58 Відповісти
Ты феерический долбоюноша))) дурачком вырос
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17.12.2021 18:28 Відповісти
Так в том то и дело , что жизнь за Уралом ни как не поменяется от отключения от свифта.
Запад сам своими санкциями , которые вводились постепенно , а не все сразу дал Путину время.
Что толку от кредиток , если все равно из за ковида в Европу не попасть ?
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17.12.2021 17:52 Відповісти
Да что ты, а почему же ***** твоё на говно исходит по поводу свифта, ты дурачок, даже хлеба не купишь без это системы
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17.12.2021 18:31 Відповісти
дыынэр и ылынэр - это что,место для какого-то вхождения кацапни,жопа,чоле ?
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17.12.2021 17:52 Відповісти
Особенно понравилось ни кто))) мордва, у вас реально школы закончились с приходом *****?
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17.12.2021 18:29 Відповісти
По Курской АЭС мы тоже можем жахнуть
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17.12.2021 18:21 Відповісти
Кацапи йдуть? хочу їх зустріти, де можна отримати зброю?
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17.12.2021 17:10 Відповісти
А як ти часом з тією зброєю влаштуєш "переворот Найвеличнішого"??? Ні, кацапів і Путіна він боїться менше за власний народ.
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17.12.2021 18:55 Відповісти
173%
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17.12.2021 17:16 Відповісти
Говнобот? Вопрос риторический
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17.12.2021 17:45 Відповісти
думаю,никто не станет отрицать предположение,что во время ударов по Украине криворукая кацапня расхерачит-таки какой-нибудь роддом или школу с детьми (Сирия в пример )..
тогда сомневающихся останется мизер,и это будут уже враги..
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17.12.2021 17:45 Відповісти
Вони скажуть, що це ми самі... навмисно... їхня брехня не має меж!
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17.12.2021 18:53 Відповісти
не будет никаких ударов
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17.12.2021 21:28 Відповісти
Жаль не найду видео, где ***** само говорило, что ни один народ невозможно завоевать если он против агрессора. Так, что наше неприятие в большинстве и поддержка своей армии сможет предотвратить саму попытку вторжения. Для тех, кто ждёт хорошего оккупанта, скажу, что в Украине найдется большинство народа, которые против вторжения брехливого кровавого преступника *****, поэтому будет сопротивление и горячая война, в которой будут разрушены дома и жизнь, не только защитников Украины, но и предателей, ожидающих оккупантов, что мы видим на примере Донбасса. Как выход для тех кому неприятна Украина и желающих сохранить нажитое на украинской земле добро, продавайте всё, берите чемоданы и езжайте туда где вас ждут.
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17.12.2021 17:47 Відповісти
Все так, но куйло не считает украинцев народом
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17.12.2021 18:33 Відповісти
Кремляди потеряли контроль над Украиной и теперь не могут успокоиться, им всё кажется, что это кошмарный сон и украинцы будут и дальше пушечным мясом для кремлёвских преступников.
Но, бронепоезд советов безнадежно поржавел, ввиду тотальной коррупции безсменной воровской власти на расее. Никто не будет на шару защищать воровскую брехливую шайку. Финита ля комедия.
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17.12.2021 18:45 Відповісти
Люблю кататись з кацапом на "гойдалці"
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17.12.2021 17:56 Відповісти
Красота!
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17.12.2021 18:32 Відповісти
На словах- все мастера. Но половина даже этого не собирается делать. Они выбрали зелю и теперь сматывают удочки
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17.12.2021 18:33 Відповісти
То треба дивитися серед чоловіків. І тут бачимо доволі непогані цифри - 60% готові взятися до зброї. А ще є й наші чудові жінки! А ось "інші форми протесту" то все марно, це може подіяти на свій уряд, але ж ніяк на окупантів!
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17.12.2021 18:51 Відповісти
Думаю нас у місті не 60%, багато моїх знайомих з бойовим досвідом... Не зможу стріляти, буду подавати набої... Але ху#ла на заході України не буде...
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17.12.2021 19:20 Відповісти
Может кому-то и улыбается:
"А Мальчиша-Кибальчиша схоронили на зеленом бугре у Синей Реки. И поставили над могилой большой красный флаг.
Плывут пароходы - привет Мальчишу!
Пролетают летчики - привет Мальчишу!
Пробегают паровозы - привет Мальчишу!
А пройдут пионеры - салют Мальчишу!"©️

Но ведь в Украине всё это дело декоммунизировали.
Зато соответствующую украинскую поговорку не я придумал и никто не отменял:

"Не всіх дурних війна забрала - не всі дурні на неї йшли"©
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17.12.2021 19:03 Відповісти
Ну и к чему ты это здесь накалякало?
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17.12.2021 19:26 Відповісти
Чтобы ты зубами скрежетало.
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17.12.2021 19:33 Відповісти
Ты петушок, для начала швабру то вытащи))) скрежетащий ты наш)) и на бутылку пересядь, лапти слетят
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17.12.2021 19:56 Відповісти
"Поцілуй мого собаку в сраку"©
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17.12.2021 20:31 Відповісти
Понятно, очередной гомосек)) говорят у вас там все такие?
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17.12.2021 20:43 Відповісти
"Насрати твоїй матусі у великодній очіпок!"©®
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17.12.2021 20:50 Відповісти
Дурень кацапський, ти навіть не зрозумів приказки, що привів.
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18.12.2021 14:03 Відповісти
Цей "поток свідомості" то панічний напад?
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18.12.2021 14:29 Відповісти
встречаем российских братьев-освободителей
вечером зазываем в гости: ваша водка ( спишшеная в супермаркете), наша закуска!
потом братья лягут поспать
тогда вырываем провод из настольной электролампы и по очереди прикладываем к ушам освободителей
вывоз твёрдых бытовых отходов и их утилизация должны быть продуманы заранее!
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17.12.2021 19:06 Відповісти
Любой вид сопротивления подходит, от убийства фашистов, до саботажа. А кроме того, мордва узнает, что такое партизанская война
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17.12.2021 19:28 Відповісти
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17.12.2021 19:32 Відповісти
Доброго вечора. А як ви вважаєте, діти цих відсотків чоловік та жінок не будуть чинити опі загарбникам? Коли їх батьки вже, не дай Боже, будуть неживі? Скільки це ще відсотків додасться?
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17.12.2021 20:23 Відповісти
От тому я своєму чоловіку и наказала поливай город маслом машинним, коли їхала до Польщі!
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17.12.2021 21:02 Відповісти
Хочешь мира - готовься к войне!
Дал же Б-г соседей(
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17.12.2021 21:29 Відповісти
ну, допустим рашистские твари пошли дальше ...
ну , допустим им удалось пройти пол Украины и твари оставили после себя :
50 тыс. убитых украинских военных, истребили 50-100 тыс. мирных жителей, появилось сто тысяч раненых, тысяч 50 пленных военослужащих, (которых они поместили в лагеря), а в руинах лежат сотни разрушенных объектов, городов и сёл ...
допустим,
неужели вы думаете , что остальной народ и весь мир будет спокойно смотреть на это истребление в центре Европы ... и, - ничего не предпримет ???
вряд ли
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17.12.2021 21:37 Відповісти
путлер попытался подвязать КНР к своему агрессивному демаршу против Запада, но товарищ Си высокомерно дал отлуп союзничку: политика Китая формируется в Пекине, и точка
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17.12.2021 22:07 Відповісти
Andy Jumeirach

ну, допустим рашистские твари пошли дальше ...
ну , допустим им удалось пройти пол Украины и твари оставили после себя :
50 тыс. убитых украинских военных, истребили 50-100 тыс. мирных жителей, появилось сто тысяч раненых, тысяч 50 пленных военослужащих, (которых они поместили в лагеря), а в руинах лежат сотни разрушенных объектов, городов и сёл ...
допустим,
неужели вы думаете , что остальной народ и весь мир будет спокойно смотреть на это истребление в центре Европы ... и, - ничего не предпримет ???
вряд ли-- когда Югославию бомбили много кто что-то сделал? 1999 год совсем не давно) или в Грузии, Сербии и тд... та Луганск-Донецк зачем далеко ходить, кто-то там в окопах помогает? Сирия, Ливия , Ирак, Палестина... Африка сотни горячих точек, нигде никого нет и никого это не беспокоит) а чем Украина для них отличается глобально?
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17.12.2021 22:32 Відповісти
Югославия со своим милошевичем получила по заслугам.
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18.12.2021 12:55 Відповісти
Половина как и сейчас будет в тылу пилить ресурсы) а вторую половину уроды-генералы размещать в поле с мобильными телефонами...
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17.12.2021 22:34 Відповісти
Терять нечего для типа русских поубеваем ВСЕЕГ что бы не повадно было к НАМ "ходить.!!! ПУТИНУ!!!!
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17.12.2021 23:09 Відповісти
Зеля умеет сплотить общество,госпереворот это или вторжение,украинцы верят своему гетману.
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17.12.2021 23:26 Відповісти
Ля патриоты!
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18.12.2021 00:11 Відповісти
Половина этих телефонных патриотов вдруг исчезнет при призыве. А возможно и 2/3. Скорей всего около 70% сольются. Особенно западных, у которых венгерские паспорта есть.
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18.12.2021 00:18 Відповісти
Ты это ребятам из добробатов 2014 расскажи. Расскажи это моему племяннику из очень состоятельной семьи, с двумя высшими образованиями, который в 2014 из Одессы ушел воевать на Донбасс. Понятное дело в реале вначале будут меньшие цифры , чем при опросе, но будут добавляться даже ватники, у которых при бомбардировках русни погибнут жены, дети, родители.
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18.12.2021 08:53 Відповісти
Вечер, улица, хулиганы грабят прохожего. Опрос: вы готовы защитить жертву, звать на помощь, звонить в полицию?
Почти все ответят "конечно готов!"
Реально масса случаев когда публично избивают и грабят чела, кругом масса народа, всем похер. Это гнилые опросы, их достоверность процентов 10-20.
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18.12.2021 01:38 Відповісти
Ну чего ты пыжишся?
Да всем понятно про тебя-нульовку - кацапотролятина!
Тут ваше стадо быстро палится на мелочах)))
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18.12.2021 06:17 Відповісти
Как оказалось, те, кого на Донбассе официально нет, неофициально там таки есть.
"«Ситуация непростая»
После публикации ростовским судом приговора о присутствии военных РФ в Донбассе назначена служебная проверка.
В Ростове-на-Дону назначили служебную проверку в связи с публикацией Кировским районным судом приговора по делу о коррупции, в котором косвенно подтверждается присутствие российских военных в Донбассе, где идет война. После общественного резонанса решение исчезло с сайта судебной инстанции, в Кремле вердикт назвали «ошибкой».

Напомним, Кировский районный суд Ростова-на-Дону вынес приговор по делу о коррупции при поставках продовольствия. Фигурантом дела был заместитель областного управляющего по военному питанию компании «Технология». Его признали виновным в даче взяток главе Центра государственного санэпиднадзора Южного военного округа в звании подполковника и приговорили к пяти годам колонии.

Ростовский суд опубликовал приговор с подтверждением присутствия военных РФ в Донбассе
Из приговора следует, что чиновник требовал ежемесячно 90 тыс. рублей за то, чтобы не мешать поставке продовольствия российским военнослужащим. Причем речь идет о военных, которые находятся на востоке Украины.

Согласно показаниям обвиняемого, поставки продовольствия в ДНР и ЛНР осуществлялись раз в две недели. Для этого формировалась колонна из «более чем 70 машин грузоподъемностью около 40 тонн и общим объемом более 1 300 тонн». Среди продуктов были мука, консервы, свежие овощи. «Суммарная стоимость продовольствия на одну поставку составляла более 130 млн рублей», - отмечается в приговоре.

По разным оценкам, одной такой поставки достаточно, чтобы накормить порядка 25 тыс. человек. Подсудимый также сообщил, что перед отправкой груза провиант проверял «россиянин в звании майора», а на территории Донбасса грузовики находились «под охраной принимающей стороны».

Вскоре после публикации новостей о присутствии российских войск в Донбассе решение исчезло из базы Кировского районного суда. Но его копия доступна в негосударственной базе судебных решений и веб-архиве."
https://www.znak.com/2021-12-17/****************************************************************************************************

Судебный документ в веб-архиве:
https://web.archive.org/web/20211215174957/https://kirovsky--ros.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=213117823&delo_id=1540006&new=0&text_number=1
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18.12.2021 03:07 Відповісти
Мене цікавить головокомандуючий дав наказ стріляти на ураження коли варвари на рушать границю ?}}} чи такого дозволу нема? Доки до йде ворог поки такий наказ буде даний? Через який час ? 1 .. 2...5 годин? Скільки годин до Київа
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18.12.2021 04:51 Відповісти
Возьму в руки оружие.
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18.12.2021 06:11 Відповісти
Да уж... мы спасены)
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18.12.2021 09:18 Відповісти
"Мешок лука" Живопись. Семён Скрепецкий, холст,акрил, 40х30см В основе картины реальная история когда командир погибшего солдата подарил родителям мешок лука и сказал - Спасибо за сына, хороший был солдат, он погиб вот вам за него мешок лука. Мешок лука - цена русского солдата.
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18.12.2021 10:06 Відповісти
У Украины нет выбора, как защититься, кроме возврата Ядерного оружия на вооружение. Украина отказалась от него в обмен на защиту и ее нет. Значит Украина может вернуть ядерное оружие! Украинские физики строившие ядерное оружие для всего СССР - говорят, что если поставят задачу, то за пол года Украина будет с ядерным оружием!
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18.12.2021 10:45 Відповісти
Когда закончат реформу по Швейцарскому примеру, чтобы всем людям выдавали оружие в случае войны. Нужно создать места в которых будут храниться вооружения и где каждый человек сможет потренироваться стрелять, чтобы там и хранение было оружия и тир, где всем основы объяснят и тренировки можно было бы провести. На каждом районе и каждого города надо такие места создать и они должны быть серьезными ибо там много оружия должно храниться. И в случае угрозы, чтобы все получить там оружие для защиты себя и близких и страны в целом. На такую страну и нападать никто не решиться! Это по сути главная реформа, которая сейчас стоит перед властью и вооруженными силами. И нужно опыт перенимать и приглашать людей из Швейцарии для помощи проведения этой реформы. Нужно брать все лучшее из мира и внедрять в Украине!!!
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18.12.2021 10:47 Відповісти
Путин занимается международным рэкетом. Как в 90-е делали рэкетиры - приходили и говорили, - ты - коммерсант, будешь плотить мне деньги за защиту, а если тот отказывался, то рэкитиры приходили в масках и грабили и т.п. И пока - коммерсант не соглашался платить дань. Тоже самое и Путин делает. Предложил Украине под РФ лечь или он будет ее грабить и атаковать всячески, пока коммерс не сдастся или не достанет дробовик из под прилавка. Дробовик в случае Украины - это ядерное оружие.
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18.12.2021 10:52 Відповісти
а ватно-ваЗЕлиновские Дэбилы на что готовы??? как люська арестович за щеку брать??? надеюсь всем Нормальным понятно что мокши и ЗЕБилы одного поля ягоды....
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18.12.2021 11:09 Відповісти
Пам'ятаєте Євдокію?
Це та сама дівчинка з селища під Щастям, яка стояла біля дороги з прапором України в будь-яку погоду. Тоді вона була ще школяркою.
. .
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18.12.2021 11:11 Відповісти
А шмаркля не збирається подавати у відставку?
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18.12.2021 12:12 Відповісти
Трудно будет бодаться со страной, у которой 30 млн сортиров *мэ и жо* на огороде , но *ничо* постараемся ...
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18.12.2021 12:16 Відповісти
Для того что бы это были не просто слова. Нужно серьезно организовывать структуру тер. обороны, проводить учебные сборы, и пускай и частично но перейти на швейцарский вариант с наличием части оружия ( пускай хотя бы стрелкового) на руках у проверенной досконально части подобных формирований. Кроме этого нечего в данной ситуации отказываться от призыва ( о чем опять начались разговоры) Продолжать просить у запада инструкторов ( Канада, Швеция, страны Балтии, Польша, США) Просить, требовать ( если нужно покупать) продолжение поставок вооружения включая противотанковое ,противовоздушное оружие, и безпилотники, снайперское оружие, приборы обнаружения и т.д. Проводить чаще совместные учения со странами НАТО в том числе и на нашей территории. Усиливать сотрудничество в Черноморском регионе. На ротационной основе вблизи украинских берегов всегда должны быть корабли НАТО. Производить постоянный обмен развед. данными. т.д. и т.п.
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18.12.2021 12:53 Відповісти
А остальные 50%????Это лохторат зедебила???? Ну НУ.....
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18.12.2021 12:53 Відповісти
Только оружия нормального нет ! Придется закупать водку , днем поить наших так называемых братьев и радоваться их приходу , а ночью резать глотки и забирать оружие! И за это отдельное спасибо нашей так называемой власти!
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18.12.2021 13:08 Відповісти
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