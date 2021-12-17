Підсумкове засідання ТСК щодо "Укрзалізниці" не відбулося через неявку Кубракова і Камишіна, - "слуга народу" Гришина

Сьогодні не відбулося підсумкове засідання Тимчасової слідчої комісії (ТСК) щодо ситуації в "Укрзалізниці".

Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, розповіла журналістам в кулуарах Верховної Ради народний депутат "Слуги народу", голова комісії Юлія Гришина.

За її словами, на засіданні мали обговорювати виконання проміжного звіту ТСК, який був підтриманий Верховною Радою, а також питання невиконання указів президента та постанов Кабміну щодо проведення реформ в "Укрзалізниці".

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"На жаль, у нас сталася така ситуація, що ми вперше не змогли провести засідання ТСК. На виклик комісії вже не вперше не зреагував міністр інфраструктури Олександр Кубраков. В чергове не зреагував голова правління "Укрзалізниці" Олександр Камишін. Не було виконано доручення прем’єр-міністра Кубракову і Камишіну щодо їхньої присутності на комісії задля доповіді з цих важливих питань. Вони сьогодні просто не з’явилися на засідання. У нас виникає питання чому?" - зауважила голова комісії.

Гришина наголосила, що керівництво "Укрзалізниці" не в змозі виконати ті завдання, які на нього покладалися.

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"Таке саме незрозуміле відношення до "Укрзалізниці" і в міністра інфраструктури Олександра Кубракова. Тому ми звертаємось до прем’єр-міністра з проханням, щоб була забезпечена робота державних органів України, щоб виконувалися закони, і щоб підопічні прем’єру міністри, керівники державних підприємств зобов’язані були з’являтися на засідання комісії", - додала вона.