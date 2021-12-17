УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14941 відвідувач онлайн
Новини За кордоном Агресія Росії проти України Війна
7 337 16
Путін (21440) Росія (47229) США (14478) Сенат США (415)

Сенат США закликає надати Україні летальну зброю та "притягнути Путіна до відповідальності за зухвалість"

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Сенат США закликає надати Україні летальну зброю та

10 сенаторів від обох провідних партій США подали до Сенату проєкт резолюції "на підтримку незалежної та демократичної України".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки".

Проєкт резолюції підтверджує непохитну підтримку США та НАТО відновленню територіальної цілісності України, шляхом надання політичної, дипломатичної підтримки, а також додаткових поставок летальної та нелетальної оборонної допомоги. Проєкт також закликає Росію виконувати Мінські домовленості від 2014 та 2015 років.

Сенаторка від Демократичної партії США Джин Шагін зазначила, що ця резолюція - більше ніж сигнал про підтримку партнерів - це жорсткий відпір войовничим намірам Путіна.

Проект резолюції закликає адміністрацію США "надати летальну допомогу Збройним силам України, підтвердити відданість європейським союзникам і притягнути Путіна до відповідальності за зухвалість", заявив сенатор Джон Корнін. Він підкреслив: "Сполучені Штати не можуть ігнорувати ці спроби Путіна вкрасти суверенітет у народу України".

"Тепер, коли Росія розмістила більше 100 000 військових на кордоні України, що становить загрозу для їхньої свободи та територіального суверенітету, ми повинні робити все можливе на підтримку України", - додав співавтор резолюції сенатор-республіканець Роб Портман. Портман також входить до групи підтримки України в Сенаті.

Читайте: Болгарія готова допомагати у дипломатичному врегулюванні напруженості між РФ та Україною, - прем'єр Петков

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+16
Оцим чудовим сенаторам-респект...
показати весь коментар
17.12.2021 14:48
+12
Сенат США пожалуй самое адекватное место на планете.
показати весь коментар
17.12.2021 15:48
+7
Всі за, один Байден в роздумах.
показати весь коментар
17.12.2021 14:50
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ну за ухвалість ***** не притянуть, а вот за ***** подвесить будет не плохо
показати весь коментар
17.12.2021 14:48 Відповісти
Всі за, один Байден в роздумах.
показати весь коментар
17.12.2021 14:50 Відповісти
та да. тугодум ))
показати весь коментар
17.12.2021 14:54 Відповісти
ну да...подвесить и потом за него же и подтянуть вверх
показати весь коментар
17.12.2021 15:11 Відповісти
)) там на площади у маринованного володьки есть памятник миничу пожарнику, который с протянутой рукой. на этой руке его и подвесить. будет напоминать голохвастова с перчаткой и рассказом о мелких крисах )
показати весь коментар
17.12.2021 15:15 Відповісти
Оцим чудовим сенаторам-респект...
показати весь коментар
17.12.2021 14:48 Відповісти
показати весь коментар
17.12.2021 14:59 Відповісти
Знакомая тема, пиарятся как всегда на чужих проблемах. Ну понятно, республиканец очередной раз укусил Байдена - "...і притягнути Путіна до відповідальності за зухвалість", заявив сенатор Джон Корнiн." Конкретно, как? Не бульбы пускать, а конкретика. Возбудить уголовное дело против пуйла...., доставить в суд в Гааге..., завалить... А советовать "притягнути до відповідальності" и я могу.
показати весь коментар
17.12.2021 15:09 Відповісти
хло стає дедалі більш схожим на нікіту

Демон Кремля: справжній Хрущов, кузькіна мать і український Крим - https://www.youtube.com/watch?v=gNLAs8Y5d5E&t=631s&ab_channel=%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F%D0%B4%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%85
показати весь коментар
17.12.2021 15:29 Відповісти
Україні треба і летальна зброя і наземна [feat Даша Счастлівая]
показати весь коментар
17.12.2021 15:30 Відповісти
За дерзость? А ниче что этот ублюдок терроризирует всю планету? Это террорист номер один!
показати весь коментар
17.12.2021 15:43 Відповісти
Сенат США пожалуй самое адекватное место на планете.
показати весь коментар
17.12.2021 15:48 Відповісти
Вже готовий до подорожі, хоча був готовий з самого початку війни, адже нам вісім років заважали відкрито нищити загарбників москалів. Зараз всі ці зрадницькі накази " відкривати вогонь після з'ясування та дозволів керівнивництва " українському солдату будуть до одного місця. Нищити, катувати дебільну кацапську тварюку нам вже не завадять " мінський перемовини" та інше брехливе лайно пристосуванців малоросів. Приеднуйтесь Брат'я Українці до славного визвольного походу на монгольску - моксельну жалюгідну імперію. Помстимося за багатовікову неволю та знущання над нашими пращурами! Нехай остаточно та безповоротьо згорить Москва.
показати весь коментар
17.12.2021 16:52 Відповісти
Тупое шапкозакидательство уже лет 5 не работает. А если сьездиш и сделаешь то весь мир скажет спасибо даже сами расеяне.
показати весь коментар
17.12.2021 18:07 Відповісти
Є обнадійливі зрушення. Але недостатні .Захід та Україна, Грузія , Молдова мають ставити питання так : путлер повинен перш за все - вивести війська з Криму , Донбасу, Абхазії та Придністровя,путлер має повернути Україні , Грузії та Молдові їх території. Путлер уже неодноразово пересік червоні лінії і не має ніякого права встановлювати їх іншим.
показати весь коментар
17.12.2021 19:19 Відповісти
Американські сенатори досягли домовленості щодо розгляду запропонованого республіканцем Тедом Крузом законопроекту про санкції щодо газопроводу "Північний потік - 2"
Голосування з ініціативи має відбутися у верхній палаті Конгресу не пізніше 14 січня, пише газета The Hill.
Як пише видання, Круз і лідер демократичної більшості в Сенаті Чак Шумер дійшли відповідної угоди після кількох днів переговорів.
У рамках угоди Круз погодився припинити блокувати затвердження десятків кандидатур на різні посади в адміністрації, намагаючись цим домогтися від виконавчої гілки влади запровадження нових обмежувальних заходів проти "Північного потоку - 2".
В результаті Сенат у ніч на суботу зміг схвалити призначення цілого ряду претендентів на різні посади. Зокрема, як уточнює The Hill, верхня палата Конгресу затвердила кількадесят кандидатур на посади послів США в різних країнах.
Щоб документ пройшов, потрібна підтримка 60 сенаторів. Нові санкції стосуватимуться процедур, пов'язаних з будівництвом газопроводу.
показати весь коментар
19.12.2021 03:08 Відповісти
 
 