Сенат США закликає надати Україні летальну зброю та "притягнути Путіна до відповідальності за зухвалість"

10 сенаторів від обох провідних партій США подали до Сенату проєкт резолюції "на підтримку незалежної та демократичної України".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки".

Проєкт резолюції підтверджує непохитну підтримку США та НАТО відновленню територіальної цілісності України, шляхом надання політичної, дипломатичної підтримки, а також додаткових поставок летальної та нелетальної оборонної допомоги. Проєкт також закликає Росію виконувати Мінські домовленості від 2014 та 2015 років.

Сенаторка від Демократичної партії США Джин Шагін зазначила, що ця резолюція - більше ніж сигнал про підтримку партнерів - це жорсткий відпір войовничим намірам Путіна.

Проект резолюції закликає адміністрацію США "надати летальну допомогу Збройним силам України, підтвердити відданість європейським союзникам і притягнути Путіна до відповідальності за зухвалість", заявив сенатор Джон Корнін. Він підкреслив: "Сполучені Штати не можуть ігнорувати ці спроби Путіна вкрасти суверенітет у народу України".

"Тепер, коли Росія розмістила більше 100 000 військових на кордоні України, що становить загрозу для їхньої свободи та територіального суверенітету, ми повинні робити все можливе на підтримку України", - додав співавтор резолюції сенатор-республіканець Роб Портман. Портман також входить до групи підтримки України в Сенаті.

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