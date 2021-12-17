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Кабмін зобов'язується забезпечити постачання газу на Луганську ТЕС на період транспортної блокади РФ

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Кабмін зобов'язується забезпечити постачання газу на Луганську ТЕС на період транспортної блокади РФ

Уряд зобов'язується забезпечити газом Луганську ТЕС через відсутність прямого залізничного сполучення з регіоном та запроваджену Росією транспортну блокаду.

Про це повідомляє РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.

"В цю середу прийнято відповідне протокольне рішення, передано до НКРЕКП, і вона приймає рішення про впровадження так званої допоміжної послуги. І у разі продовження з боку Російської Федерації заборони на провезення вугілля, на Луганську ТЕС подаватиметься газ за відповідною ціною як допоміжна послуга", - сказав прем'єр під час години запитань уряду в парламенті в п'ятницю. - ТЕС (Луганська. - Ред..) працюватиме, і тепло у місті Щастя та інших населених пунктах, що перебувають у зоні її обслуговування, буде".

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Як повідомлялося, Міністерство енергетики напередодні розробило проєкт розпорядження про затвердження для об'єктів генерації, основним проєктним видом палива яких є вугілля, економічних умов роботи на резервному паливі - газі у разі дефіциту електроенергії у певні моменти.

"Цей механізм забезпечить беззбитковість виробництва електроенергії на теплоелектростанціях та теплоелектроцентралях з основним видом палива вугіллям при використанні ними природного газу і застосовуватиметься лише у разі та на період можливої ​​відсутності вугілля у достатніх обсягах", - говориться у повідомленні міністерства у вівторок.

Нагадаємо, Луганська ТЕС з 2014 року не має залізничного сполучення з рештою території України. Дві під’їздні колії проходять з окупованої території і зі сторони Росії. За 7 років "Укрзалізниця" попри обіцянки так і не збудувала залізничну колію до міста Щастя.
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Опять ахметке прибыль,налогоплательщику убытки,посредникам организовавшим эту аферу взяточки?
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17.12.2021 15:20 Відповісти
Це,не- рішення. Це- паліатив
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17.12.2021 16:07 Відповісти
 
 