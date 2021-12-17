Кабмін зобов'язується забезпечити постачання газу на Луганську ТЕС на період транспортної блокади РФ

Уряд зобов'язується забезпечити газом Луганську ТЕС через відсутність прямого залізничного сполучення з регіоном та запроваджену Росією транспортну блокаду.

Про це повідомляє РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.

"В цю середу прийнято відповідне протокольне рішення, передано до НКРЕКП, і вона приймає рішення про впровадження так званої допоміжної послуги. І у разі продовження з боку Російської Федерації заборони на провезення вугілля, на Луганську ТЕС подаватиметься газ за відповідною ціною як допоміжна послуга", - сказав прем'єр під час години запитань уряду в парламенті в п'ятницю. - ТЕС (Луганська. - Ред..) працюватиме, і тепло у місті Щастя та інших населених пунктах, що перебувають у зоні її обслуговування, буде".

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Як повідомлялося, Міністерство енергетики напередодні розробило проєкт розпорядження про затвердження для об'єктів генерації, основним проєктним видом палива яких є вугілля, економічних умов роботи на резервному паливі - газі у разі дефіциту електроенергії у певні моменти.

"Цей механізм забезпечить беззбитковість виробництва електроенергії на теплоелектростанціях та теплоелектроцентралях з основним видом палива вугіллям при використанні ними природного газу і застосовуватиметься лише у разі та на період можливої ​​відсутності вугілля у достатніх обсягах", - говориться у повідомленні міністерства у вівторок.

Нагадаємо, Луганська ТЕС з 2014 року не має залізничного сполучення з рештою території України. Дві під’їздні колії проходять з окупованої території і зі сторони Росії. За 7 років "Укрзалізниця" попри обіцянки так і не збудувала залізничну колію до міста Щастя.