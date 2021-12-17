Підсумовуємо рік міцною міжнародною підтримкою, - Зеленський про рішення Генасмблеї ООН про порушення прав людини в окупованому Криму
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Президент України Володимир Зеленський привітав рішення Генеральної асамблеї ООН щодо порушення прав людини в окупованому Криму.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Зеленський написав у твітері.
"Вітаю ухвалення посиленої резолюції Генасамблеї ООН щодо ситуації з правами людини в тимчасово окупованому Криму. Держави – члени ООН мають поглибити співпрацю в межах Кримської платформи. Підсумовуємо рік міцною міжнародною підтримкою України. Цінуємо кожен голос", - написав Зеленський.
Як повідомляв Цензор.НЕТ, 17 грудня Генеральна Асамблея ООН ухвалила оновлену резолюцію "Ситуація з правами людини в тимчасово окупованій Автономній Республіці Крим та місті Севастополі, Україна".
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теперь они крайне обеспокоенны.
Государства - члены ООН должны углубить сотрудничество в пределах Крымской платформы.