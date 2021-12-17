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Підсумовуємо рік міцною міжнародною підтримкою, - Зеленський про рішення Генасмблеї ООН про порушення прав людини в окупованому Криму

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Підсумовуємо рік міцною міжнародною підтримкою, - Зеленський про рішення Генасмблеї ООН про порушення прав людини в окупованому Криму

Президент України Володимир Зеленський привітав рішення Генеральної асамблеї ООН щодо порушення прав людини в окупованому Криму.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Зеленський написав у твітері.

"Вітаю ухвалення посиленої резолюції Генасамблеї ООН щодо ситуації з правами людини в тимчасово окупованому Криму. Держави – члени ООН мають поглибити співпрацю в межах Кримської платформи. Підсумовуємо рік міцною міжнародною підтримкою України. Цінуємо кожен голос", - написав Зеленський. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Генасамблея ООН ухвалила оновлену резолюцію про порушення прав людини в окупованому Криму

Як повідомляв Цензор.НЕТ, 17 грудня Генеральна Асамблея ООН ухвалила оновлену резолюцію "Ситуація з правами людини в тимчасово окупованій Автономній Республіці Крим та місті Севастополі, Україна".
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А як щодо підтримки власного народу?Як рік пройшов?
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17.12.2021 14:56 Відповісти
ну фсе! по вертолетам мчс и айда в буковель!
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17.12.2021 15:11 Відповісти
поконям гвинтакрилам))) мяса, водки ящик)) главное диджея арахамию не забіть, а то танцев не будет
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17.12.2021 16:47 Відповісти
В ООН у Расеи одни неприятности , которьіе они безуспешно пьітаются компенсировать имитацией борьбьі с "фошиздами" , что работает только внутри нее .
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17.12.2021 15:22 Відповісти
Организация Обеспокоенных Наций.
теперь они крайне обеспокоенны.
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17.12.2021 15:29 Відповісти
коли президент= ноль, залишається розраховувати на міжнародну підтримку
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17.12.2021 15:36 Відповісти
Ну приняли такую резолицию. И что? Рашка выполнять будет? Пусть бы лучше приняли резолюцию о вводе миротворцев на Донбасс. Опять же путиноиды заблокируют. Бесполезная организация в нынешнем виде.
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17.12.2021 15:39 Відповісти
Особенно понравился этот перл:
Государства - члены ООН должны углубить сотрудничество в пределах Крымской платформы.

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17.12.2021 15:43 Відповісти
Да сколько ж можно теперь этого убогого дегенерата-предателя-наркошу?! И его российских кураторов? И мелкоуголовную зелёную шоблу?..
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17.12.2021 16:33 Відповісти
Пока нарид не поумнеет. Когда он превратится в народ Украины и не будет как совковые бабушки дедушки вестись на громкие обещания, а потом молчать в тряпочку когда их через ху.. кидают.
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17.12.2021 17:17 Відповісти
Нікчема зєблан.
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17.12.2021 15:59 Відповісти
Для Зеленского год был удачный, ему есть что предьявить народу.
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17.12.2021 16:01 Відповісти
Є обнадійливі зрушення. Але недостатні .Захід та Україна, Грузія , Молдова мають ставити питання так : путлер повинен перш за все - вивести війська з Криму , Донбасу, Абхазії та Придністровя,путлер має повернути Україні , Грузії та Молдові їх території. Путлер уже неодноразово пересік червоні лінії і не має ніякого права встановлювати їх іншим.
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17.12.2021 19:17 Відповісти
 
 