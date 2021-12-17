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Перший віцеспікер Ради Корнієнко оголосив про зміну керівництва фракції "Голос": керівник Устінова, заступниця Клименко
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Народний депутат Олександра Устінова очолила фракцію "Голос" у Верховній Раді.
Як інформує парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, про це повідомив перший віце-спікер парламенту Олександр Корнієнко.
"Повідомляю про обрання народного депутата України Устінової Олександри Юріївни на посаду голови депутатської фракції політичної фракції "Голос" у Верховній Раді", - сказав Корнієнко на позачерговому пленарному засіданні Верховної Ради в п'ятницю.
Він також поінформував, що заступником голови фракції "Голос" обрано Юлію Клименко.
Раніше фракцію очолював Ярослав Железняк, а його заступником був Роман Костенко.
Топ коментарі
+13 Ольга Мартынюк 8c212b17
показати весь коментар17.12.2021 15:22
+11 Ned Stark
показати весь коментар17.12.2021 15:19
+8 Сергей1967
показати весь коментар17.12.2021 15:15
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а козел-провокатор патриотически настроенного электората "Голоса" все поет
ну и говнюк ты, Славко !!!!
Славко, де твій останній бій ?
Де "Врагу не сдается наш гордый Варяг .....?"
політичний варяг Славко виявився гівнюком
(а то начебто ми до цього не знали.....)
- я знав двох Франців-Йосипів і жодного із них мені не жалко
Я.Гашек "Швейк"
Моно большинство, рассыпается, уже трудно набрать голоса даже с учётом партий Коломойского, нужен ещё и Голос.
раскольники голоса подали в ОАСК иск и суд временно приостановил действия закона про фракции ВР. а значит начал действовать старый закон по которому и пропихнули голосящие слуги устинову. корниенко бодренько подписал и оголосил
суд принял решение в турборежиме. утром иск - в обед решение
Тепер обслуговує і сосен з Голосу.