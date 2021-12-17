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Голос партія (497) Клименко Юлія (26) Устінова (110)

Перший віцеспікер Ради Корнієнко оголосив про зміну керівництва фракції "Голос": керівник Устінова, заступниця Клименко

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Перший віцеспікер Ради Корнієнко оголосив про зміну керівництва фракції

Народний депутат Олександра Устінова очолила фракцію "Голос" у Верховній Раді.

Як інформує парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, про це повідомив перший віце-спікер парламенту Олександр Корнієнко.

"Повідомляю про обрання народного депутата України Устінової Олександри Юріївни на посаду голови депутатської фракції політичної фракції "Голос" у Верховній Раді", - сказав Корнієнко на позачерговому пленарному засіданні Верховної Ради в п'ятницю.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Голос" має сам вирішити свої внутрішньофракційні проблеми: я не маю права втручатися, - Стефанчук

Він також поінформував, що заступником голови фракції "Голос" обрано Юлію Клименко.

Раніше фракцію очолював Ярослав Железняк, а його заступником був Роман Костенко.

Читайте також: Після розколу в "Голосі" Стефанчук закликав Железняка та Устінову порозумітися: Потрібно шукати компроміс
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Топ коментарі
+13
Бо Железняк, Рудик і Костенко владу критикують, а ці нові - ж....опу слугам лижуть.
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17.12.2021 15:22
+11
Ну до Кузьми, який за Яника в 2004 топив, йому ще ой як далеко! Але при цьому із Кузьми чомусь ліплять героя національного...
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17.12.2021 15:19
+8
Проросийская, проколомойская, прозелеская часть Голоса, победила(те кого привел Фиала, Притула, Ворошилова и ДР.) .
Моно большинство, рассыпается, уже трудно набрать голоса даже с учётом партий Коломойского, нужен ещё и Голос.
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17.12.2021 15:15
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Путают следы?
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17.12.2021 15:07 Відповісти
есть такая профессия - полит-проститутка, Пинчуку-Коломойскому служить
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17.12.2021 15:14 Відповісти
вздутые консервы Пинчука-Коломойского

а козел-провокатор патриотически настроенного электората "Голоса" все поет

ну и говнюк ты, Славко !!!!
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17.12.2021 15:09 Відповісти
"Я не сдамся без бою...."
Славко, де твій останній бій ?
Де "Врагу не сдается наш гордый Варяг .....?"

політичний варяг Славко виявився гівнюком
(а то начебто ми до цього не знали.....)
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17.12.2021 15:12 Відповісти
Ну до Кузьми, який за Яника в 2004 топив, йому ще ой як далеко! Але при цьому із Кузьми чомусь ліплять героя національного...
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17.12.2021 15:19 Відповісти
- Ви знаєте, нашого Франца-Йосипа вбили !
- я знав двох Франців-Йосипів і жодного із них мені не жалко

Я.Гашек "Швейк"
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17.12.2021 15:29 Відповісти
Проросийская, проколомойская, прозелеская часть Голоса, победила(те кого привел Фиала, Притула, Ворошилова и ДР.) .
Моно большинство, рассыпается, уже трудно набрать голоса даже с учётом партий Коломойского, нужен ещё и Голос.
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17.12.2021 15:15 Відповісти
Бо Железняк, Рудик і Костенко владу критикують, а ці нові - ж....опу слугам лижуть.
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17.12.2021 15:22 Відповісти
Знатно устінова видно соснула єрмаку.
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17.12.2021 15:25 Відповісти
Пионерский отряд распался, и всё не могут поменять звеньевых. А какие надежды подавали под руководством командира отряда Вакарчука...
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17.12.2021 15:25 Відповісти
И все засадить корабельными соснами! Нет, лучше засадить корабельным соснам!
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17.12.2021 15:30 Відповісти
Корнієнка треба покормить салом або розрізать рота щоб він голосніше говорив це не брат аристовича шо воно там мичить
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17.12.2021 15:35 Відповісти
саме такі вівці владі і потрібні
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17.12.2021 15:37 Відповісти
фракції... хто?
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17.12.2021 15:40 Відповісти
А у Кіри Рудик в руках печатка партії, з якою вона звільнить всіх 11 з числа нардепів.
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17.12.2021 15:44 Відповісти
там цирк с конями
раскольники голоса подали в ОАСК иск и суд временно приостановил действия закона про фракции ВР. а значит начал действовать старый закон по которому и пропихнули голосящие слуги устинову. корниенко бодренько подписал и оголосил
суд принял решение в турборежиме. утром иск - в обед решение
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17.12.2021 15:47 Відповісти
Улюблений вовчий суд ОПи та Зєлі, який вони відмовляються ліквідовувати.
Тепер обслуговує і сосен з Голосу.
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17.12.2021 18:52 Відповісти
Славко оказался банальным пид@рко.
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17.12.2021 16:06 Відповісти
Бідна хракція! З повіями і то більш поважно поводяться.
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17.12.2021 17:13 Відповісти
бЛЕді в Раді рвуть до влади! Та Стефанчук на кораблі капітан зі старпомом пузатим! Владу ї м не віддасть ніколи, назло ворогам заклятим!
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17.12.2021 19:15 Відповісти
 
 