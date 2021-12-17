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Державний міністр МЗС Німеччини Лінднер прибув до Києва на знак солідарності з Україною у її протистоянні з Росією

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Державний міністр МЗС Німеччини Лінднер прибув до Києва на знак солідарності з Україною у її протистоянні з Росією

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок відправила до України держміністра в МЗС ФРН Тобіаса Лінднера . Він прибув до Києва у п'ятницю, 17 грудня, щоб висловити солідарність Німеччини з Україною у конфлікті з Росією.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Німецька хвиля. 

Під час свого першого візиту в Україну Лінднер проведе переговори з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою. Також він зустрінеться із представниками Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) та співробітниками офісу президента України.

Поїздку високопоставленого представника МЗС ФРН слід розуміти як сигнал подальшої підтримки України федеральним урядом у Берліні, йдеться у заяві МЗС ФРН.

Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше, посол України в Німеччині Андрій Мельник провів зустріч з державним міністром МЗС Німеччини Тобіасом Лінднером.
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Это его кормить, возить, развлекать надо. В чем же тут солидарность? Или он снайперские винтовки и ставшиеся 10 проплаченных атидроновых витовки с собой привез?
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17.12.2021 15:26 Відповісти
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17.12.2021 16:09 Відповісти
Ухты какой солидарный. Так пусть на довольствие поставит его Кличко. Там тысяч 15 гр в месяц. Сала на пожрать хватит. В РФ конечно передумают теперь. И пусть живёт у нас.
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17.12.2021 15:26 Відповісти
Ага зявилось нове слова солідарність додається то стурбованості і занепокоєності
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17.12.2021 15:33 Відповісти
сначала построили СП2, а потом на гульки сюда едут с формулировкой "солидарности". Какой цинизм!
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17.12.2021 15:45 Відповісти
в карпаты полетит с гландокомандующим бухать)
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17.12.2021 16:08 Відповісти
Доналд Трамп мог остановить Северный потоп Путлера вначале 2018 года,Конгресс США придумал Адские санкции,но хмырь Мавзолейный Трамп -наш,не подписал их...,Джо Байден придя к власти констатировал факт,что Потоп Путлера готов на 96 %...
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17.12.2021 16:09 Відповісти
Да-да. Меркель уже выразила солидарность. Больше не надо.
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17.12.2021 17:57 Відповісти
 
 