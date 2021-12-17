Державний міністр МЗС Німеччини Лінднер прибув до Києва на знак солідарності з Україною у її протистоянні з Росією

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок відправила до України держміністра в МЗС ФРН Тобіаса Лінднера . Він прибув до Києва у п'ятницю, 17 грудня, щоб висловити солідарність Німеччини з Україною у конфлікті з Росією.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Німецька хвиля.

Під час свого першого візиту в Україну Лінднер проведе переговори з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою. Також він зустрінеться із представниками Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) та співробітниками офісу президента України.

Поїздку високопоставленого представника МЗС ФРН слід розуміти як сигнал подальшої підтримки України федеральним урядом у Берліні, йдеться у заяві МЗС ФРН.

Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше, посол України в Німеччині Андрій Мельник провів зустріч з державним міністром МЗС Німеччини Тобіасом Лінднером.