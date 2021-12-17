Біля пунктів пропуску з Польщею вже другу добу простоює до 500 вантажівок

Наразі через нові карантинні обмеження з боку Польщі на автомобільних пунктах пропуску України з РП простоює майже 500 вантажівок.

Про це інформує заступник міністра інфраструктури України Мустафа Найєм на своїй Facebook-сторінці, передає Цензор.НЕТ.

"У ніч із 14 на 15 грудня уряд Польщі посилив карантинні обмеження, і тепер для в'їзду на територію Польщі водії вантажного транспорту повинні пред'явити негативний ПЛР-тест, зроблений не раніше ніж за 24 години. Через те, що рішення було запроваджено без попередження, водії дізналися про нього лише на місці. Біля пунктів пропуску вишикувалися черги завдовжки кілька кілометрів. На пунктах пропуску "Ягодин" транспортний потік впав на 400%, у "Краківці" – 70% усього вантажного транспорту було розвернуто. Біля пунктів пропуску вже другу добу простоює до 500 вантажівок", - написав заступник міністра.

За словами Найєма, Волинська державна адміністрація, обласна рада та місцеві працівники прикордонної та митної служби оперативно відреагували на ситуацію.

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"Протягом перших 12 годин на пунктах пропуску розпочала роботу державна лабораторія для проведення ПЛР-тестування, до яких приєдналися також приватні структури, які допомагають з оперативним проведенням тестів. Прикордонна та митні служби посилили в'їзний напрям, збільшили кількість інспекторів, які максимально пришвидшили митне оформлення", - розповів заступник міністра.

"Щодо обмежень з боку польської сторони є надія, що найближчим часом уряд Республіки Польща внесе зміни до відповідних постанов та виключить із переліку водіїв вантажних транспортних засобів", - підсумував він.

Як повідомлялося, громадяни, які прибувають до Польщі з-за кордонів ЄС, зокрема з України, з 15 грудня, крім сертифіката про вакцинацію, мають надати негативні результати тесту SARS-CoV-2 польською або англійською мовою. Ця вимога не стосується учнів, які навчаються на території Польщі або в сусідній країні, опікунів, котрі їх супроводжують, дітей, які відвідують дитячі садочки на території Польщі та сусідніх держав у супроводі опікунів.

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