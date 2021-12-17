Рада планує оновити сесійну залу: дуже складно працювати на комп’ютерах 2002 року випуску, - Стефанчук
Новини Цензор.НЕТ Політика України
У Верховній Раді почалося обговорення питання технологічного оформлення сесійної зали.
Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, розповів журналістам на пресконференції в п’ятницю спікер ВР Руслан Стефанчук.
"На превеликий жаль, дуже складно працювати на комп’ютерах 2002 року випуску. … Ви бачите ці задимлені пульти. Безперечно, ми будемо з цим щось робити. Для цього нам потрібен консенсус між колегами. І ми вже цю дискусію почали", - зауважив голова Верховної Ради.
Стефанчук повідомив, що лідери фракцій домовилися зібратися після Нового року і конкретно обговорити всі варіанти оновлення сесійної зали, зокрема, щодо облаштування робочих місць.
"Це не нормально, коли ми не можемо вийти в кулуари, тому що там надимлено IQOSами. Це неправильно. Це не IQOS friendly зона. Тому все маємо провести комплексно", - пояснив він.
Відповідаючи на запитання, чи правда те, що деякі депутати хочуть, щоб журналісти не працювали у кулуарах Верховної Ради, Стефанчук заявив, що офіційно це питання ще не обговорювалося.
Будь ласка, зачекайте...
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з кожним разом депутати все тупіші і тупіші...
ДБЛ! (с)
Там три кнопки...и он тупо следит за тем какая нажата последней и отправляет это на сервак...
Там Атмеги8 за глаза зватит...
Ви замість "команди мрії" отримали фракцію слуг- українофобів
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може косяками і бульбуляторами?