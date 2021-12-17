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Рада планує оновити сесійну залу: дуже складно працювати на комп’ютерах 2002 року випуску, - Стефанчук

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Рада планує оновити сесійну залу: дуже складно працювати на комп’ютерах 2002 року випуску, - Стефанчук

У Верховній Раді почалося обговорення питання технологічного оформлення сесійної зали.

Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, розповів журналістам на пресконференції в п’ятницю спікер ВР Руслан Стефанчук.

"На превеликий жаль, дуже складно працювати на комп’ютерах 2002 року випуску. … Ви бачите ці задимлені пульти. Безперечно, ми будемо з цим щось робити. Для цього нам потрібен консенсус між колегами. І ми вже цю дискусію почали", - зауважив голова Верховної Ради.

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Стефанчук повідомив, що лідери фракцій домовилися зібратися після Нового року і конкретно обговорити всі варіанти оновлення сесійної зали, зокрема, щодо облаштування робочих місць.

"Це не нормально, коли ми не можемо вийти в кулуари, тому що там надимлено IQOSами. Це неправильно. Це не IQOS friendly зона. Тому все маємо провести комплексно", - пояснив він.

Відповідаючи на запитання, чи правда те, що деякі депутати хочуть, щоб журналісти не працювали у кулуарах Верховної Ради, Стефанчук заявив, що офіційно це питання ще не обговорювалося.
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Топ коментарі
+10
сенатори
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17.12.2021 16:05
+9
Дуже-дуже важко?!)))) для кого ці казочки?!
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17.12.2021 16:02
+9
Складно ****** Яременку викликати, депутатам переписуватися у чаті, путівки на моря шукати і т.д.
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17.12.2021 16:09
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Правила форума Рада форумчан
Оптическим кабелем кремль подключать будут.
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17.12.2021 16:02 Відповісти
Дуже-дуже важко?!)))) для кого ці казочки?!
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17.12.2021 16:02 Відповісти
Депутаты старого созыва учат депутатов нового нажимать кнопки на пульте для голосования
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17.12.2021 19:02 Відповісти
- Люди постановили сегодня не работать. Ты что, стахановец? Закон не уважаешь? Кто научил тебя, босяк, из трояка мастырить писку? Копеечкой надо работать, рукопомойник.(с)
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17.12.2021 16:03 Відповісти
дайте слугам на миллиард-другой...
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17.12.2021 16:04 Відповісти
там у этого "компьютера" 3 кнопки, что может быть сложного?
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17.12.2021 16:04 Відповісти
Складно ****** Яременку викликати, депутатам переписуватися у чаті, путівки на моря шукати і т.д.
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17.12.2021 16:09 Відповісти
"На превеликий жаль, дуже складно працювати на комп'ютерах 2002 року випуску.
===========================
з кожним разом депутати все тупіші і тупіші...
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17.12.2021 16:24 Відповісти
сенатори
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17.12.2021 16:05 Відповісти
- Ой, не надо меня уговаривать, я и так соглашусь!(с)
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17.12.2021 16:13 Відповісти
Опа-на,хароша ідея,денежна!
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17.12.2021 16:06 Відповісти
Дійсно! Для обробки натискання 3-х кнопок потрібен супер-мега потужний сервер на кожному робочому місці! Бо інакше неможливо працювати - навіть тетріс гальмує!

ДБЛ! (с)
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17.12.2021 16:06 Відповісти
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17.12.2021 16:06 Відповісти
Дуже складно працювати, коли мозок відсутній
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17.12.2021 16:07 Відповісти
так выже не работаете там вообще! зачем вам компы? один дрочит, другой телок заказывает, третья молодость вспом инает с хахалем...
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17.12.2021 16:07 Відповісти
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17.12.2021 16:09 Відповісти
Для пуска ракети потрібна одна кнопка. Дивно - чому воно все мільярди коштувало?
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17.12.2021 16:10 Відповісти
А какие операции выполняет этот сраный пульт..что он за 20 лет устарел и не справляется??
Там три кнопки...и он тупо следит за тем какая нажата последней и отправляет это на сервак...
Там Атмеги8 за глаза зватит...
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17.12.2021 16:17 Відповісти
Хочу спитати істот, які голосували за "новиє ліца": ви дійсно сподівались, що у Зеленського знають, де взяти кращих спеціалістів в політиці, економіці, розвідці, дипломатії etc? Де той секретний "інкубатор фахівців"?
Ви замість "команди мрії" отримали фракцію слуг- українофобів
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17.12.2021 16:20 Відповісти
правильно, нужно опять ФСБшникам отдать в разработку дабы запрограммировали ТРИ КНОПКИ, а то ведь очень сложно нажимать одну из трех кнопок (за\против\утрымався) для этого нужен комп 2023 года, сделают по лучшему разряду, с кнопкой прямого контроля к хулио..... и потратить на это ******* бабла, сейчас ведь это самое важное... Нет слов, не комфортно слугам понимаешьли...
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17.12.2021 16:20 Відповісти
"Це не нормально, коли ми не можемо вийти в кулуари, тому що там надимлено IQOSами
==============================
може косяками і бульбуляторами?
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17.12.2021 16:21 Відповісти
дым от айкоса мешает голосовать, но ***** запретить курить ума не хватает
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17.12.2021 16:58 Відповісти
ну да, бедолаги, а в окопах с автоматами 70 -80 годов працювати куда легче!
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17.12.2021 16:25 Відповісти
Ну и тварь!
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17.12.2021 16:27 Відповісти
Хотят поставить новую систему, в которой можно результаты голосования можно задать заранее
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17.12.2021 16:45 Відповісти
Краще сімейним лікарям хай оновлять комп'ютери. Бо в деяких містах, щоб підписати декларацію з лікарем, потрібно довго чекати коли відвисне комп.
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17.12.2021 16:52 Відповісти
бедняжки - три кнопи освоить не могут, представляю как они законы пишут
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17.12.2021 17:17 Відповісти
Армия пусть денег не ждёт, медицина пусть денег не ждёт, нищие и нетрудоспособные пусть не ждут даже копейки в свой скудный кошелёк.... Все бабки из бюджета, весь общеукраинский общак будет распилен зелёными, прокремлёвскими крысами на свои "нужды".... Страна согласна жить под беспредельщиками? Пусть тогда жрёт, не обляпывается и не скулит.... Сами выбрали себе могильщиков...
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17.12.2021 17:37 Відповісти
А на фіга їм компи? Одну зелену кнопку на рило і достатньо.
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17.12.2021 19:03 Відповісти
Вы там в Фотошопе все сидите, что ли?
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17.12.2021 20:26 Відповісти
 
 