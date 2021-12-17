"Зима президента": на "Свободі слова Савіка Шустера" обговорять третій рік президентства Зеленського, зарплати нардепів "у конвертах" та опалювальний сезон
Новини Цензор.НЕТ Політика України
У п'ятницю 17 грудня о 21:00 у прямому ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" гості студії обговорять ситуацію з проходженням опалювального сезону в зимній період.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Наживо 17 грудня обговоримо:
- Третій рік Володимира Зеленського. Як змінився Президент та країна?
- Від кризи до кризи. Некомпетентність чи зрада?
- Зима 2022. Як переживемо лютий?
- Зарплати депутатів "у конвертах". Хто отримує по 20 000 доларів на місяць?
- 30 років після розпаду СРСР. Як свобода слова зупинила імперію.
Гості студії:
Андрій Богдан, керівник Офісу Президента України (2019–2020);
Дмитро Разумков, голова Верховної Ради України (2019 – 7 жовтня 2021), народний депутат, позафракційний;
Юлія Тимошенко, прем'єр-міністр України (2007–2010), лідер партії ВО "Батьківщина";
Арсеній Яценюк, прем'єр-міністр України (2014–2016), лідер партії "Народний фронт";
Володимир Гройсман, прем'єр-міністр України (2016–2019), лідер партії "Українська стратегія Гройсмана";
Олексій Гончарук, прем'єр-міністр України (2019–2020);
Юрій Бойко, співголова фракції партії ОПЗЖ;
Ігор Смешко, голова партії "Сила і Честь", голова СБУ (2003–2005);
Ілля Шутов, один із засновників Народного руху на Донбасі;
Ярослав Кендзьор, депутат Верховної Ради України шести скликань, дисидент, засновник газети "Голос Карпат";
Пятрас Вайтекунас, організатор друку самвидаву з усіх республік СРСР;
Олексій Алмазов, співробітник редакції газети "Набат";
Олександр Подрабінек, радянський дисидент.
Обговоримо актуальні теми з гостями у "Свободі слова Савіка Шустера" цієї п'ятниці о 21:00. Дивіться на телеканалі "Україна" або заходьте на YouTube-канал (youtube.com/shuster), а також можете переглянути трансляцію на сторінці Facebook Шустер online та в Telegram-каналі.
Вони говорять, а вирішує народ.
Будь ласка, зачекайте...
Разом із Будановим....
вони швидко поставлять на місце всіх прищів і прищиків
Дивіться 17 грудня о 19:45 на телеканалі "Еспресо" та в Ютуб "5 каналу"
Лише актуальні теми сьогодення, лише відповідальні та авторитетні гості - це "ПОЛІТКЛУБ Віталія Портникова"!
Цієї п'ятниці говоритиметься про:
- кадрова політика влади;
- інцидент із Гогілашвілі;
- саміт "Східного партнерства" і перспективи євроінтеграції України;
Разом із Віталієм Портниковим на цю тему дискутуватимуть народні депутати України
- Ахтем Чийгоз (фракція "Європейська солідарність"),
- Андрій Осадчук (фракція "Голос")
- Михайло Цимбалюк (фракція "Батьківщина").
Також до обговорення приєднаються:
Павло Клімкін - політик, дипломат, міністр закордонних справ України (2014-2019);
Володимир Горбач - політичний аналітик Інституту євроатлантичного співробітництва;
Олексій Голобуцький - політтехнолог;
Віталій Титич - адвокат, захисник родин "Небесної сотні".
17 декабря, 2021Без рубрикиКомментарии: 0
Как известно, Путин вот-вот вторгнется в Украину и наше мощное государство делает все, чтобы остановить агрессора.
Делает, как всегда, беспощадно и яростно. Чтоб, как говорится, агрессор, видя, как дрючат украинский бизнес, проникся страхом, что его также будут дрючить.
Такие оценки озвучил в Фейсбуке политолог Юрий Романенко.
Это я об истории начисления «Синево» штрафа в 1,08 млрд гривен.
Думаю, что вряд ли ошибусь, если скажу, что история этого штрафа - это типичная модель отношений государство с бизнесом.
Ты никому не нужен, пока не показал обороты. Как только государство видит обороты, то оно сразу придумывает способ как тебя подоить.
Если, конечно, у тебя нет своей фракции в Верховной Раде, которая позволяет обезопасить твой бизнес.
А если у тебя есть свой бизнес, своя фракция в Верховной Раде, свое правительство и интересы в секторе, то ты начнешь искать конкурентов и создавать им проблемы.
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Вот с «Синево» такая же история. Развивалась сеть лабораторий со шведским капиталом, и никто ее особо не замечал.
Росли и росли. А потом грянул ковид и анализы стали высокодоходной темой.
И «Синево» вышла на оборот в 2 млрд гривен. Из которых 130 млн налогов заплатила.
Однако, это уже деньги и тут попахивает «великим будивництвом». А будивництво должно быть в правильных руках.
Потому приходит налоговая и начисляет штраф с половиной оборота компании.
Компания звонит во все колокола и обращается к шведскому правительству, к тому самому у которого мы просим содействовать в помощи от Путина, чтоб на уровне ЕС там всякие «Северные потоки» заблокировали и все такое.
А мы в ответ такие говорим: «Извините, у нас лучший инвестиционный климат, у нас инвестняни и ого-го какая государственная политика.
Так что не п@здите, не нарушайте, а лучше дайте нам денег на строительство восточного вала, демократии и щита Европы».
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Дальше будет ситуация развиваться так:
А) «Синево» предложат отсоса…, ой, заплатить штраф, но меньше. Типа скидка. Мол, оставайтесь на рынке, но сбавляйте обороты.
Нам своих детей кормить в Конче-Заспе нечем. И смотрите там!
Б) Да, согласны, штраф огромный, но выход есть - продавайте бизнес.
В) Раздается звонок шведского посла (министра, премьера) в «духе вы там чего», а в ответ «не подумали, не зрозуміли, не знаємо, виправимо».
И в любом случае остается именно то самое послевкусие.