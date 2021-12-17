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Новини Політика України
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"Зима президента": на "Свободі слова Савіка Шустера" обговорять третій рік президентства Зеленського, зарплати нардепів "у конвертах" та опалювальний сезон

Новини Цензор.НЕТ Політика України

У п'ятницю 17 грудня о 21:00 у прямому ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" гості студії обговорять ситуацію з проходженням опалювального сезону в зимній період.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Наживо 17 грудня обговоримо:

- Третій рік Володимира Зеленського. Як змінився Президент та країна?
- Від кризи до кризи. Некомпетентність чи зрада?
- Зима 2022. Як переживемо лютий?
- Зарплати депутатів "у конвертах". Хто отримує по 20 000 доларів на місяць?
- 30 років після розпаду СРСР. Як свобода слова зупинила імперію.

Гості студії:

Андрій Богдан, керівник Офісу Президента України (2019–2020);

Дмитро Разумков, голова Верховної Ради України (2019 – 7 жовтня 2021), народний депутат, позафракційний;

Юлія Тимошенко, прем'єр-міністр України (2007–2010), лідер партії ВО "Батьківщина";

Арсеній Яценюк, прем'єр-міністр України (2014–2016), лідер партії "Народний фронт";

Володимир Гройсман, прем'єр-міністр України (2016–2019), лідер партії "Українська стратегія Гройсмана";

Олексій Гончарук, прем'єр-міністр України (2019–2020);

Юрій Бойко, співголова фракції партії ОПЗЖ;

Ігор Смешко, голова партії "Сила і Честь", голова СБУ (2003–2005);

Ілля Шутов, один із засновників Народного руху на Донбасі;

Ярослав Кендзьор, депутат Верховної Ради України шести скликань, дисидент, засновник газети "Голос Карпат";

Пятрас Вайтекунас, організатор друку самвидаву з усіх республік СРСР;

Олексій Алмазов, співробітник редакції газети "Набат";

Олександр Подрабінек, радянський дисидент.

Обговоримо актуальні теми з гостями у "Свободі слова Савіка Шустера" цієї п'ятниці о 21:00. Дивіться на телеканалі "Україна" або заходьте на YouTube-канал (youtube.com/shuster), а також можете переглянути трансляцію на сторінці Facebook Шустер online та в Telegram-каналі.

Вони говорять, а вирішує народ.

Також дивіться: "Якщо завтра війна": на "Свободі слова Савіка Шустера" говоритимуть про можливу війну з Росією

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+4
показати весь коментар
17.12.2021 16:21
+4
Інцидент із Гогілашвілі та саміт "Східного партнерства" - "ПОЛІТКЛУБ Віталія Портникова"
Дивіться 17 грудня о 19:45 на телеканалі "Еспресо" та в Ютуб "5 каналу"
Лише актуальні теми сьогодення, лише відповідальні та авторитетні гості - це "ПОЛІТКЛУБ Віталія Портникова"!
Цієї п'ятниці говоритиметься про:
- кадрова політика влади;
- інцидент із Гогілашвілі;
- саміт "Східного партнерства" і перспективи євроінтеграції України;
Разом із Віталієм Портниковим на цю тему дискутуватимуть народні депутати України
- Ахтем Чийгоз (фракція "Європейська солідарність"),
- Андрій Осадчук (фракція "Голос")
- Михайло Цимбалюк (фракція "Батьківщина").
Також до обговорення приєднаються:
Павло Клімкін - політик, дипломат, міністр закордонних справ України (2014-2019);
Володимир Горбач - політичний аналітик Інституту євроатлантичного співробітництва;
Олексій Голобуцький - політтехнолог;
Віталій Титич - адвокат, захисник родин "Небесної сотні".
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17.12.2021 17:05
+2
Гоблинашвили спецом ФСБ отправило в Украину.....Он там на крючке на уголовных делах. Присмотрели мышу в окружении зеленского, на эту особь мужики внимания не обращали разве что под алкоголь...И тут трахатель появился! Посмотрите внимательно на эту крыску...ни сиси ни писи.....Вот теперь понятно откуда протекает!
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17.12.2021 16:54
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А хату гогішвілі?
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17.12.2021 16:18 Відповісти
Куди? В студію?
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17.12.2021 16:21 Відповісти
А що не так?
Разом із Будановим....
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17.12.2021 16:25 Відповісти
...а замість усіх гостей студії -- роту охорони! Утім, не встигнуть. Бо треба буде перевірити кожну шпару щоб не було "тероистів". На це треба тиждень
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17.12.2021 16:28 Відповісти
достатньо патрульних із блок-поста в Ордлі

вони швидко поставлять на місце всіх прищів і прищиків
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17.12.2021 16:41 Відповісти
Нехай вивалять повний список людей,що живуть з гогішвілі.
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17.12.2021 16:28 Відповісти
Вся єкс владна срать не рахуючи Юлі. Хоча чому таїти, найкраще українцям жилося за часів Ющенка-Тимошенко.
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17.12.2021 16:19 Відповісти
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17.12.2021 16:21 Відповісти
зима президента ...
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17.12.2021 16:38 Відповісти
Гоблинашвили спецом ФСБ отправило в Украину.....Он там на крючке на уголовных делах. Присмотрели мышу в окружении зеленского, на эту особь мужики внимания не обращали разве что под алкоголь...И тут трахатель появился! Посмотрите внимательно на эту крыску...ни сиси ни писи.....Вот теперь понятно откуда протекает!
показати весь коментар
17.12.2021 16:54 Відповісти
Інцидент із Гогілашвілі та саміт "Східного партнерства" - "ПОЛІТКЛУБ Віталія Портникова"
Дивіться 17 грудня о 19:45 на телеканалі "Еспресо" та в Ютуб "5 каналу"
Лише актуальні теми сьогодення, лише відповідальні та авторитетні гості - це "ПОЛІТКЛУБ Віталія Портникова"!
Цієї п'ятниці говоритиметься про:
- кадрова політика влади;
- інцидент із Гогілашвілі;
- саміт "Східного партнерства" і перспективи євроінтеграції України;
Разом із Віталієм Портниковим на цю тему дискутуватимуть народні депутати України
- Ахтем Чийгоз (фракція "Європейська солідарність"),
- Андрій Осадчук (фракція "Голос")
- Михайло Цимбалюк (фракція "Батьківщина").
Також до обговорення приєднаються:
Павло Клімкін - політик, дипломат, міністр закордонних справ України (2014-2019);
Володимир Горбач - політичний аналітик Інституту євроатлантичного співробітництва;
Олексій Голобуцький - політтехнолог;
Віталій Титич - адвокат, захисник родин "Небесної сотні".
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17.12.2021 17:05 Відповісти
Склад учасників- клуб відірваних від корита державної годівниці, які вже "будували" і недобудували. А тепер прозріли і знають як це робиться.
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17.12.2021 17:12 Відповісти
Шведские семьи рыдают из-за украинских инвестнянь - политолог
17 декабря, 2021Без рубрикиКомментарии: 0



Как известно, Путин вот-вот вторгнется в Украину и наше мощное государство делает все, чтобы остановить агрессора.


Делает, как всегда, беспощадно и яростно. Чтоб, как говорится, агрессор, видя, как дрючат украинский бизнес, проникся страхом, что его также будут дрючить.

Такие оценки озвучил в Фейсбуке политолог Юрий Романенко.

Это я об истории начисления «Синево» штрафа в 1,08 млрд гривен.

Думаю, что вряд ли ошибусь, если скажу, что история этого штрафа - это типичная модель отношений государство с бизнесом.

Ты никому не нужен, пока не показал обороты. Как только государство видит обороты, то оно сразу придумывает способ как тебя подоить.

Если, конечно, у тебя нет своей фракции в Верховной Раде, которая позволяет обезопасить твой бизнес.

А если у тебя есть свой бизнес, своя фракция в Верховной Раде, свое правительство и интересы в секторе, то ты начнешь искать конкурентов и создавать им проблемы.

- Инвестняня для Коломойского, или Как Зеленский спасает одиозного олигарха от американского правосудия

Вот с «Синево» такая же история. Развивалась сеть лабораторий со шведским капиталом, и никто ее особо не замечал.

Росли и росли. А потом грянул ковид и анализы стали высокодоходной темой.

И «Синево» вышла на оборот в 2 млрд гривен. Из которых 130 млн налогов заплатила.

Однако, это уже деньги и тут попахивает «великим будивництвом». А будивництво должно быть в правильных руках.

Потому приходит налоговая и начисляет штраф с половиной оборота компании.

Компания звонит во все колокола и обращается к шведскому правительству, к тому самому у которого мы просим содействовать в помощи от Путина, чтоб на уровне ЕС там всякие «Северные потоки» заблокировали и все такое.

А мы в ответ такие говорим: «Извините, у нас лучший инвестиционный климат, у нас инвестняни и ого-го какая государственная политика.

Так что не п@здите, не нарушайте, а лучше дайте нам денег на строительство восточного вала, демократии и щита Европы».

- Почему из Украины рекордными темпами убегает иностранный капитал - нардеп

Дальше будет ситуация развиваться так:

А) «Синево» предложат отсоса…, ой, заплатить штраф, но меньше. Типа скидка. Мол, оставайтесь на рынке, но сбавляйте обороты.

Нам своих детей кормить в Конче-Заспе нечем. И смотрите там!

Б) Да, согласны, штраф огромный, но выход есть - продавайте бизнес.

В) Раздается звонок шведского посла (министра, премьера) в «духе вы там чего», а в ответ «не подумали, не зрозуміли, не знаємо, виправимо».

И в любом случае остается именно то самое послевкусие.
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17.12.2021 17:13 Відповісти
Здравствуйте, я ваша тетя... Хутин не сегодня завтра склеит ласты. ВОт потому он не хочет встречаться с нашим бедоносцем - из кожи лезет , хочет еще лямку протянуь...ХЕХ....
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17.12.2021 18:23 Відповісти
Якщо захочеться впасти в депресію -наш штатний комік зеленський завжди допоможе!
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17.12.2021 18:41 Відповісти
 
 