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Новини Політика України
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журналістика (1615) інтернет (658) плагіат (64) сайт (202) ЗМІ (1246) провайдер (17) Шкарлет (329)

Провайдер відімкнув сервер сайту "Новинарня" без рішення суду за скаргою на публікацію щодо плагіату Шкарлета, - головний редактор Лиховій

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Провайдер відімкнув сервер сайту

Інтернет-провайдер TheHost відімкнув сервер інформаційного сайту "Новинарня" без рішення суду чи інших органів влади за скаргою третьої особи у зв'язку із публікацією новини, пов'язаної з плагіатом міністра освіти Сергія Шкарлета.

Про це розповів головний редактор "Нивинарні" Дмитро Лиховій, передає Цензор.НЕТ.

"Учора трапилося дещо нове і, не побоюся цих слів, екстраординарне й обурливе в моїй головноредакторській та взагалі журналістській практиці. Хостинг-провайдер завалив сайт "Новинарня" (відімкнув сервер) після скарги третьої особи, яка не задоволена змістом нашої публікації. Причому це відбулося не за рішенням якогось суду, РНБО/СБУ/МВС чи якихось регулюючих органів. Просто адвокатеса прислала в TheHost мейл із якимись пред'явами. Хостинг надіслав на одну з наших адрес листа, щоб ми дали пояснення. Лист десь загубився у спамах. І через 24 години, о сьомій з копійками вечора 16 грудня, провайдер "виключив сервер". "Новинарня" була недоступна близько години", - повідомив він.

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"Сказати, що я був обурений - нічого не сказати. Чесно кажучи, досі не чув про такі випадки з іншими. Особливо з інформаційними сайтами. Ця справа тягнеться віддавна і випливає зі скандалу з плагіатом нинішнього міністра освіти Шкарлета. 04/01/2021 "Новинарня" опублікувала новину "У членів комісії, яка не визнавала плагіат в наукових роботах Шкарлета, теж знайшли плагіат, – ЗМІ". В інформації йшлося про те, що "у членів комісії з академічної доброчесності Національного університету "Чернігівська політехніка" виявили плагіат. Раніше вони не визнавали наявність плагіату в роботах міністра освіти і науки Сергія Шкарлета, який був ректором цього вишу". Лінкованим джерелом для публікації став сайт "Помилки та фальсифікації в наукових дослідженнях", - пояснив він.

"Згідно із першим варіантом публікації на цьому сайті, плагіат нібито виявили в дисертації голови комісії Вікторії Маргасової. "Цей текст містить 70 сторінок текстових запозичень без належних посилань, синонімів та перефразувань", йшлося в матеріалі. Автори аналізу роботи Маргасової наголосили, що вона копіювала текст із російських джерел, замінивши вислів "російський економічний менталітет" на "вітчизняний економічний менталітет" і т.д. Ішлося й про інших плагіаторів, як-то Аліну Пінчук. Вказувалося, що головою комісії під час захисту дисертації Пінчук була Маргасова. 12 лютого в редакцію "Новинарні" звернулася сама Вікторія Маргасова та попросила про спростування. Причому йшлося не так про плагіат, як про факт головування в комісії", - додав журналіст.

"У вищевказаній статті мене позиціонують як голову комісії з академічної доброчесності Національного університету "Чернігівська політехніка", яка також брала участь у розслідуванні плагіату у працях Шкарлети С.М. Однак, звертаю увагу редакції сайту, що інформація в статті є недостовірною, оскільки з 05.06.2020 року Я жодного відношення до даної Комісії не маю, жодних документів від імені Голови комісії не підписувала, участі в засіданнях Комісії не приймала, жодної участі в розгляді питань наявності або відсутності "академічного плагіату" в роботах Шкарлети С.М. не приймала", – йшлося в повідомленні, яке надійшло на редакційну пошту.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Шкарлет про 87,4% плагіату в дисертації: "Упевнений, що для абсолютної більшості вчених України це питання вже давно закрите". ВIДЕО

"Маргасова пише, що інформація про буцімто плагіат Шкарлета викладена в п’яти публікаціях. "...Це недостовірні факти із метою поставити під сумнів наукові досягнення Шкарлета С. М. Дані публікації є відкритою маніпуляцією та посягають на право інтелектуальної власності Шкарлета С. М., здатні завдати шкоди честі чи репутації творця об’єкта права інтелектуальної власності (ст. 423 Цивільного кодексу України) та честі й гідності (ст. 68 Конституції України)", – ішлося в листі. Маргасова підкреслювала, що відсутні інші офіційні документи, які б підтверджували в її науковій роботі наявність плагіату", - додав Лиховій.

"Новинарня" врахувала звернення Маргасової та додала її позицію до публікації за старою адресою. Водночас, як можна було побачити, прізвище Маргасової зникло з матеріалу-першоджерела на сайті про "помилки і фальсифікації", натомість з’явилася "пані М**". Про плагіаторський кейс Маргасової - з повним зазначенням прізвища - паралельно з нами писали й багато інших українських ЗМІ - погугліть "Маргасова плагіат". Деякі навіть робили фривольні колажі, як-от винесений в ілюстрацію до цього мого допису", - пояснив журналіст.

"Далі Маргасова вже через адвокатів намагалася порішати питання з негативними згадками її у ЗМІ, якось зачистити сайти. Я трохи офігів від обраної ними (від безвиході?) стратегії - піти не через суди, не через правоохоронну систему, а прямо через хостинг-провайдера. У листі до TheHost, підписаного "Alexandra Ustinova, Legal Assistance | International", містилася нахабна брехня, нібито публікація "Новинарні" розкриває якісь персональні дані пані Маргасової. Насправді ми "розкрили" тільки її ПІБ і більш нічого. Це точно не порушення закону про захист персональних даних. Адвокат вдалася до свідомої маніпуляції, а хостинг-провайдер на цій підставі відімкнув сайт!" - наголосив він.

"У листі до провайдера йшлося: "Веб-сайт зробив несанкціоноване порушення відповідно до статті 32 Конституції України, а також відповідно до статті 15 Закону України "Про захист персональних даних ", які також поширюються на інтернет-ЗМІ. Персональні дані суб'єкта на веб-сайті повинні оброблятися у згідно із Законом України "Про захист персональних даних". Персональні дані повинні оброблятися на основі згоди зацікавленого суб'єкта даних або на будь-яких інших законних підставах. Ніхто не може зазнавати втручання в особисте і сімейне життя суб'єкта. Крім того, за незаконне збирання або розповсюдження відомостей про приватне життя осіб, що становлять їх особисту або сімейну таємницю, а також за неправомірний доступ до охоронюваної законом комп'ютерної інформації караються згідно зі ст. 182 Кримінального кодексу України штрафом, виправними роботами, обмеженням або позбавленням волі", - зазначив журналіст.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Шкарлет сказав: "Або мене позбавлять наукового ступеня - або він втратить посаду міністра освіти", - Кива. ВIДЕО

"Таким чином, ми використовуємо право на знищення персональних даних в Інтернеті". Як на мене, це дуже тривожний дзвінок для ЗМІ. За такою логікою, будь-яка третя особа може завалити цілий великий інформаційний сайт (а чому б і не сайт МВС, СБУ, МОУ, президента України?), звернувшись до провайдера і заявивши про абсолютно НЕІСНУЮЧЕ "ПОРУШЕННЯ" щодо її персональних даних. Без суду, слідства і санкцій. Маю також подати відповідь провайдера, який досить оперативно відреагував на нашу скаргу і ввімкнув сервер: "Просимо вибачення за даний інцидент, проте зрозумійте і нас, ми не можемо ніяк не діяти, якщо звернення зі скаргами ігноруються. Можете просто написати що Ви не згодні, проте надавайте, будь ласка, відповідь. ... В тому то і справа, що звертатись до суду будуть потім на нас. Тому ми зобов'язані передати власнику всі скарги, а далі вже власник вирішує, видаляти чи не видаляти, проте потрібно надати нам хоч якусь відповідь. Тому, будь ласка, не ігноруйте наші листи". Від себе: фактично, лист загубився і залишався без відповіді 10 робочих годин. Але наслідки настали важкі й не скажу, що адекватні", - підсумував він.

Нагадаємо, за даними сайту "Помилки і фальсифікації в наукових дослідженнях", стаття для докторської дисертації в.о. міністра освіти Сергія Шкарлета суцільний плагіат - збіги з роботами інших вчених становлять 87,4%.

Також про виявлення плагіату в трьох роботах Шкарлета заявляв комітет з етики Нацагентства якості вищої освіти.

Провайдер відімкнув сервер сайту Новинарня без рішення суду за скаргою на публікацію щодо плагіату Шкарлета, - головний редактор Лиховій 01
Провайдер відімкнув сервер сайту Новинарня без рішення суду за скаргою на публікацію щодо плагіату Шкарлета, - головний редактор Лиховій 02
Провайдер відімкнув сервер сайту Новинарня без рішення суду за скаргою на публікацію щодо плагіату Шкарлета, - головний редактор Лиховій 03
Провайдер відімкнув сервер сайту Новинарня без рішення суду за скаргою на публікацію щодо плагіату Шкарлета, - головний редактор Лиховій 04
Провайдер відімкнув сервер сайту Новинарня без рішення суду за скаргою на публікацію щодо плагіату Шкарлета, - головний редактор Лиховій 05
Провайдер відімкнув сервер сайту Новинарня без рішення суду за скаргою на публікацію щодо плагіату Шкарлета, - головний редактор Лиховій 06
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Топ коментарі
+14
"Учора трапилося дещо нове і, не побоюся цих слів, екстраординарне й обурливе в моїй головноредакторській та взагалі журналістській практиці. Хостинг-провайдер завалив сайт "Новинарня" (відімкнув сервер) після скарги третьої особи, яка не задоволена змістом нашої публікації. Причому це відбулося не за рішенням якогось суду, РНБО/СБУ/МВС чи якихось регулюючих органів. Просто адвокатеса прислала в TheHost мейл із якимись пред'явами. Хостинг надіслав на одну з наших адрес листа, щоб ми дали пояснення. Лист десь загубився у спамах. І через 24 години, о сьомій з копійками вечора 16 грудня, провайдер "виключив сервер". "Новинарня" була недоступна близько години", - повідомив він. Джерело: https://censor.net/ua/n3305869


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17.12.2021 16:32
+6
"...пока всє ржут, оні тіхо лєзут"

Чи можна уявити собі відкриття в Україні 2021 року приватної школи, що фінансується Газпромом, чи приватного університету, створеного підсанкційним Мейл.ру?

В умовах триваючої війни з Росією це питання настільки абсурдне, що, здається, відповідь на нього є очевидною - це неможливо в принципі.

Утім, просто зараз, компанії лідери російського ринку онлайн-навчання Skillbox та Geekbrain розпочали активну експансію в Україну. Обидві були частиною підсанкційної Mail.ru, обидві нещодавно були придбані Газпромом, численні дочки якого теж знаходяться під санкціями.

Компанії відкривають "українські" філіали, агресивно інвестують великі бюджети в рекламу, масово скуповують промо-дописи на сторінках популярних блогерів, які, можливо, навіть не підозрюють, що співпрацюють з представниками держави агресора.

У компаній, що займаються онлайн-навчанням, може не бути фізичних приміщень чи студентських гуртожитків. Але завдяки нафтогазовим надприбуткам та вибухоподібному зростанню попиту на онлайн-освіту, якщо не зупинити російську експансію зараз, то вже за кілька років вони матимуть сотні тисяч українських студентів.

І десятки мільйонів доларів прибутку, що підуть на фінансування продовження військової агресії Росії проти України.

У головах їхніх же студентів опиниться те, що захоче російська державна пропагандистська машина. На восьмому році війни було б комічно серйозно говорити про незалежність російських компаній від уряду. Особливо, якщо вони належать корпорації, контрольним пакетом якої володіє держава.

Прямій військовій російській агресії завжди передує гібридна війна: спроба встановити контроль над інфосферою, економікою та культурою противника. - Іван Примаченко https://gazeta.ua/blog/56261/rosijski-osvitni-kompaniyi-zahoplyuyut-***********-rinok
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17.12.2021 17:06
+5
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17.12.2021 16:34
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"Учора трапилося дещо нове і, не побоюся цих слів, екстраординарне й обурливе в моїй головноредакторській та взагалі журналістській практиці. Хостинг-провайдер завалив сайт "Новинарня" (відімкнув сервер) після скарги третьої особи, яка не задоволена змістом нашої публікації. Причому це відбулося не за рішенням якогось суду, РНБО/СБУ/МВС чи якихось регулюючих органів. Просто адвокатеса прислала в TheHost мейл із якимись пред'явами. Хостинг надіслав на одну з наших адрес листа, щоб ми дали пояснення. Лист десь загубився у спамах. І через 24 години, о сьомій з копійками вечора 16 грудня, провайдер "виключив сервер". "Новинарня" була недоступна близько години", - повідомив він. Джерело: https://censor.net/ua/n3305869


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17.12.2021 16:32 Відповісти
"...пока всє ржут, оні тіхо лєзут"

Чи можна уявити собі відкриття в Україні 2021 року приватної школи, що фінансується Газпромом, чи приватного університету, створеного підсанкційним Мейл.ру?

В умовах триваючої війни з Росією це питання настільки абсурдне, що, здається, відповідь на нього є очевидною - це неможливо в принципі.

Утім, просто зараз, компанії лідери російського ринку онлайн-навчання Skillbox та Geekbrain розпочали активну експансію в Україну. Обидві були частиною підсанкційної Mail.ru, обидві нещодавно були придбані Газпромом, численні дочки якого теж знаходяться під санкціями.

Компанії відкривають "українські" філіали, агресивно інвестують великі бюджети в рекламу, масово скуповують промо-дописи на сторінках популярних блогерів, які, можливо, навіть не підозрюють, що співпрацюють з представниками держави агресора.

У компаній, що займаються онлайн-навчанням, може не бути фізичних приміщень чи студентських гуртожитків. Але завдяки нафтогазовим надприбуткам та вибухоподібному зростанню попиту на онлайн-освіту, якщо не зупинити російську експансію зараз, то вже за кілька років вони матимуть сотні тисяч українських студентів.

І десятки мільйонів доларів прибутку, що підуть на фінансування продовження військової агресії Росії проти України.

У головах їхніх же студентів опиниться те, що захоче російська державна пропагандистська машина. На восьмому році війни було б комічно серйозно говорити про незалежність російських компаній від уряду. Особливо, якщо вони належать корпорації, контрольним пакетом якої володіє держава.

Прямій військовій російській агресії завжди передує гібридна війна: спроба встановити контроль над інфосферою, економікою та культурою противника. - Іван Примаченко https://gazeta.ua/blog/56261/rosijski-osvitni-kompaniyi-zahoplyuyut-***********-rinok
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17.12.2021 17:06 Відповісти
...Ясно, що "перековувати" мізки населенню територій, котрі хочеш окупувати, краще ДО того самого "повномасштабного вторгнення", яким нас невтомно лякають, аніж після: воно й дешевше, і надійніше.

Лагідне, у вигляді манної кашки "жіночих історій", вливання реалій і, головне, цінностей російського "глибинного" життя у вуха вчительок і пенсіонерок нашої умовної "Житомирщини", так щоб вони прийняли й засвоїли їх як власні, - одне з облич тої "непомітної війни", яку Кремль веде проти нас тихо, як зграя термітів проти евкаліпта. - https://www.dw.com/uk/oksana-zabuzhko-mii-teplyi-lampovyi-rashyzm/a-60100701
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17.12.2021 20:59 Відповісти
Не "відімкнув", а "вимкнув".
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17.12.2021 16:33 Відповісти
Нет...все верно...
Отключил..(от сети интернет)...а не выключил..
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17.12.2021 16:43 Відповісти
Ні. Слово "відмикати" за словником (СУМ) має лише два значення:

1. За допомогою ключа відкривати замок або що-небудь замкнене.

2. діал. Розплющувати (очі).
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17.12.2021 16:52 Відповісти
"Відімкнув"..и "відмикати"...это абсолютно разные слова с абсолютно разными значениями..
Первое это "отключил"...второе "отомкнул"..
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17.12.2021 17:06 Відповісти
мені теж здалось... що відімкнув може стосуватися не тільки відімкнув (відкрив) двері і замки...
а й можливо, відімкнув у значенні - від"єднав від чогось.... хіба не можна так вживати?
вимкнув - виключив (тут легше)))
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17.12.2021 19:08 Відповісти
Хотя по всем словарям ты таки прав...
Спорить больше не буду...
Но в тех.текстах чаше употребляют именно так как написал цензор...
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17.12.2021 17:11 Відповісти
"відімкнути" є доконаним видом слова "відмикати" . Все.
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17.12.2021 17:18 Відповісти
Зараз в моді - ЗеТемники, ЗеДжинса, ЗеТелефонийДзвінок, ЗеЗаказуха, не нашкодь кадрам НайЗеленішого і йому самому.
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17.12.2021 16:33 Відповісти
Даже хуже

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17.12.2021 16:37 Відповісти
в другому турі намалюють 99%
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17.12.2021 16:47 Відповісти
* на других виборах
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17.12.2021 16:48 Відповісти
У двух других дебилов нарисовано, а у первого дебила реальные %%. Хуже нє будєт! наш гімн!
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17.12.2021 17:03 Відповісти
Правові засади,подальшого існування провайдера?
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17.12.2021 16:34 Відповісти
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17.12.2021 16:34 Відповісти
малоПИД,,роский, бенин нарко-Дегенерат "оберегает" своих подельников и ставленников, таких же проХфессионалов как и сам, такого Сброда как при этом Чмошнике еще не было!!!
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17.12.2021 16:34 Відповісти
Це недостовірні факти із метою поставити під сумнів наукові досягнення Шкарлета С. М

отак) Поставили, панімаєш, під сумнів, зміюки.
А завтра поставлять під сумнів велич найвеличнішого.
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17.12.2021 16:35 Відповісти
Шановні, як що ви користуєтеся сервисам і не хочете спілкуватися з їх поставщиками - вад будуть вимикати, видмикати,вірубати та інше. Й відмова "затерявся у спамі" - це ваші перешкоди. Не користуйтеся. Поставте собі сервер вдома, зареєструйте домен, візьміть пул адресів ІР, оплачуйте канал инету , та тримайте свої сервіси й сервера й начувайте на себе!))))
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17.12.2021 16:56 Відповісти
А вы знаете в чём диссертация Шкарпета?
в каком-то провинциальнеом ВУЗе сделали внутреннюю сеть. И всё!
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17.12.2021 16:58 Відповісти
Надо взять на заметку "The Host".
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17.12.2021 17:18 Відповісти
Вікіпедія: "Ефект Стрейзанд" - феномен, який полягає в тому, що спроба видалити певну інформацію або обмежити доступ до неї призводить лише до її розповсюдження.

Ну, тут Маргасовій нічого вже не зробити - плагіат є, і він доведений порівняльними таблицями.
Так само як і доведений плагіат у "видатного науковця" - плагіатного міністра освіти Шкарлета.
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17.12.2021 18:13 Відповісти
Только оптимисты держат сайты или серверы на украинских площадках.
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17.12.2021 18:38 Відповісти
Шкарлет стосовно звинувачення у плагіаті (його пряма промова): «А яке там може бути сьогодні, згідно з законодавством, покарання? У нас що: визначені якісь нормативи? Визначені якісь взагалі рішення по плагіату? Сьогодні це взагалі такий предмет спекуляцій, цей плагіат
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17.12.2021 19:06 Відповісти
Який дурний той Шкарлет- взяв би , та купив посвідчення того кандидата наук в підземному переході в Києві і не морочився б з тою дисертацією, все одно результат був би той самий.
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17.12.2021 20:04 Відповісти
Ощущение дежавю, реинскарнация Яныка в более молодые годы. Донбас от Кривого Рога не отличается, доказано Зеленским
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17.12.2021 20:27 Відповісти
Вони там шо, на завтрак уху їли?
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17.12.2021 21:04 Відповісти
 
 