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Законопроєкт про остаточний перехід України на зимовий час готовий до розгляду, - Стефанчук

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Законопроєкт про остаточний перехід України на зимовий час готовий до розгляду, - Стефанчук

Законопроєкт про обчислення часу, який пропонує скасувати сезонне переведення годинника щопів року і закріплює остаточний перехід України на зимовий час, готовий до розгляду в залі пленарних засідань парламенту.

Про це повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Щодо законопроєкту про обчислення часу, це для мене вже така історія, коли всі розуміють, що це вкрай необхідно... Тому я все-таки думаю, що оскільки ми вже перейшли на зимовий час, то, можливо, це питання і виникне знову найближчим часом, і ми його обговорюватимемо. Відповідний законопроєкт пройшов комітет, він готовий до винесення в зал", - сказав спікер на підсумковому брифінгу в п'ятницю.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Ввести на всій території України єдиний час - геополітичне завдання", - Стефанчук

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+17
Зебілам сподобається коли влітку світатиме о другій ночі..
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17.12.2021 16:38
+16
Ідіоти, в ЄС всюди голосують і залишають літній час, а ці примушують безліч людей потім змінювати графіки роботи і руху транспорту. Навіщо?!
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17.12.2021 16:38
+11
Роблять як на кацапії, не питаючи думки населення, переводять на зимовий час.
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17.12.2021 16:36
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Насущные вопросы решает зеленое отребье. Херня, что газа и угля нет, главное время перевести, оно людям душу греть будет.
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17.12.2021 16:28 Відповісти
От блаЗЄнські виродки.
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17.12.2021 16:31 Відповісти
Скорее бы уже! Задрали с этим переводом. "Экономия" ,блин,чего-то. Наэкономили уже,разбогатели.
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17.12.2021 16:34 Відповісти
бандючки тихо тащаться, коли в Укрі лохів заставляють стрілки годинників крутити туди-сюди двічі на рік БЕЗ будь-якої потреби
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17.12.2021 17:11 Відповісти
Ну так, дійсно, в червні о 3-4 ранку вже сонце сходитиме, а в серпні о 19 годині вже темно буде.
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17.12.2021 18:28 Відповісти
Роблять як на кацапії, не питаючи думки населення, переводять на зимовий час.
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17.12.2021 16:36 Відповісти
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17.12.2021 16:37 Відповісти
Зебілам сподобається коли влітку світатиме о другій ночі..
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17.12.2021 16:38 Відповісти
До речі, якщо таки протягнуть цю аферу, то у Харкові та Амстердамі влітку буде однаковий час..
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17.12.2021 16:56 Відповісти
Ідіоти, в ЄС всюди голосують і залишають літній час, а ці примушують безліч людей потім змінювати графіки роботи і руху транспорту. Навіщо?!
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17.12.2021 16:38 Відповісти
За цей "закон" свинопотам-стефанчук отримав особисто і продовжує його активно просувати, хоча навіть серед слуг немає одностайності по ньому.
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17.12.2021 16:42 Відповісти
Дебіли.
На зимовому часі у червні в 4 години "ночі" сонце уже припікатиме.
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17.12.2021 17:04 Відповісти
какой зимний час, они сдурели????? только летний!!!!
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17.12.2021 17:54 Відповісти
Или летом будет раньше светлеть, или зимой раньше темнеть. Идеала нет.
Можно конечно перевести на пол-часа и на этом остановиться. Это будет неудобно всем и потому будет идеальным решением.
Хотя лично я за астрономическое время, и все говорят, что это зимнее.
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17.12.2021 18:03 Відповісти
ну и дурак
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17.12.2021 22:18 Відповісти
Якщо вже й залишати то тільки літній час треба. А якщо залишити зимній то в три часа ночі вже раонк буде влітку. Кому це потрібно? Або дозволити жити регіонам за місцевим часом. Я розумію, що в три часа ночі у Львові ще ніч, а в Харкові вже ранок.
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17.12.2021 21:08 Відповісти
Дебіли. Кому зручний цей зимовий час??? Якщо залишати, то літній
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17.12.2021 23:06 Відповісти
Свиня, с собой наведи порядок. Жри меньше и ходи больше.
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17.12.2021 23:19 Відповісти
 
 