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Законопроєкт про остаточний перехід України на зимовий час готовий до розгляду, - Стефанчук
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Законопроєкт про обчислення часу, який пропонує скасувати сезонне переведення годинника щопів року і закріплює остаточний перехід України на зимовий час, готовий до розгляду в залі пленарних засідань парламенту.
Про це повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Щодо законопроєкту про обчислення часу, це для мене вже така історія, коли всі розуміють, що це вкрай необхідно... Тому я все-таки думаю, що оскільки ми вже перейшли на зимовий час, то, можливо, це питання і виникне знову найближчим часом, і ми його обговорюватимемо. Відповідний законопроєкт пройшов комітет, він готовий до винесення в зал", - сказав спікер на підсумковому брифінгу в п'ятницю.
Топ коментарі
+17 Tychus Findlay
показати весь коментар17.12.2021 16:38
+16 Михайло Козочкін
показати весь коментар17.12.2021 16:38
+11 Tychus Findlay
показати весь коментар17.12.2021 16:36
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Будь ласка, зачекайте...
На зимовому часі у червні в 4 години "ночі" сонце уже припікатиме.
Можно конечно перевести на пол-часа и на этом остановиться. Это будет неудобно всем и потому будет идеальным решением.
Хотя лично я за астрономическое время, и все говорят, что это зимнее.