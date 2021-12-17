США бачили пропозиції Росії про гарантії безпеки і обговорюють їх із європейськими союзниками по НАТО, - Псакі
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
США обізнані про пропозиції Росії про гарантії безпеки в Європі, ведуть щодо них обговорення з європейськими союзниками і партнерами.
Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Інтерфакс-Україна, про заявила в п'ятницю прес-секретар Білого дому Джен Псакі.
"Ми бачили російські пропозиції, обговорюємо їх із нашими європейськими союзниками і партнерами", - заявила Псакі під час брифінгу.
Крім того, вона зазначила, що Вашингтон не буде вести переговорів щодо європейської безпеки без участі представників Європи.
"Ми не підемо на компроміс із ключовими принципами, на яких будується європейська безпека, включаючи те, що всі країни мають право вирішувати своє майбутнє та зовнішню політику, вільні від зовнішнього втручання", – додала вона.
За словами Псакі, немає причин думати, що цього разу США і Росія не зможуть домовитися, оскільки це вдавалося робити протягом десятків років.
"Нам вдавалося взаємодіяти з Росією зі стратегічних питань протягом десятиліть в дуже різних форматах... немає причин, через які ми не зможемо зробити це в нашому прагненні до зменшення нестабільності - в партнерстві та координації з нашими європейськими союзниками та партнерами", - заявила Псакі.
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Російський проект Угоди про заходи гарантування безпеки РФ і держав-членів НАТО розміщено в п'ятницю на сайті МЗС Росії.
Проект має дев'ять статей, які передбачають відмову НАТО від розширення, зокрема від приєднання України, ведення військової діяльності на території країн Східної Європи, Закавказзя і Центральної Азії, а також відмову від розміщення ракет середньої і меншої дальності в локаціях, звідки вони можуть вразити територію інших учасників.
Будь ласка, зачекайте...
Так що не так, де зрада???
(Конрад Аденауэр - Канцлер Германии- « Воспоминания»- 2том.)
вчора пізно ввечері та другим траншем сьогодні о 7 годині ранку, 3 млд. грн. були перекинуті на ТК "Дом"( Мендель )
і "Рада".😡( яка повністю позеленіла ) )
Появился российский проект договора с США о "гарантиях безопасности", который Кремль на днях официально передал Белому дому.
В российских СМИ утверждают, что документ, якобы, в своё время был согласован по линии "Козак - Ермак". Если выяснится, что это правда, то предательство Банковой по делу "вангергейта" покажется майскими цветочками по сравнению с тотальной сдачей украинских национальных интересов агентом влияния "Козырь". Итак, на чём настаивают балалайцы:
▪️ не размещать вооружения и силы в тех районах, где это будет восприниматься другой стороной как угроза национальной безопасности
▪️ воздержаться от полетов тяжелых бомбардировщиков в ядерном и неядерном оснащении вне своего неба, откуда они могут поражать цели на территории другой стороны
▪️ воздержаться от присутствия боевых кораблей в районах вне национальных вод, откуда они могут поражать цели на территории другой стороны
▪️ не развертывать ракеты средней и меньшей дальности за рубежом и в районах, откуда они могут поразить цели на территории другой стороны
▪️ не развертывать ядерное оружие за рубежом и и вернуть уже развернутое, а также ликвидировать инфраструктуру для развертывания ядерного оружия вне своей территории
▪️ не проводить военных учений с отработкой сценариев применения ядерного оружия и не подготавливать военных неядерных стран применять ядерное оружие
▪️ США обязуются исключить дальнейшее расширение НАТО на восток и отказаться от приема в альянс постсоветских стран
▪️ США взять обязательства не создавать военные базы в постсоветских странах, не использовать их военную инфраструктуру и не развивать с ними военное сотрудничество.
Как вам такое?
оргазпорыве своего победобесия и бункерфюрер по-прежнему будет стричь бабло с этих баранов.
При перших же наших кроках до НАТО Путін розпочне проти України масштабні військові дії. Адже країни в стані війни не беруть до НАТО, якщо я нічого не плутаю. Це означає, що ми залишимося один на один з могутнім супротивником, а із Заходу нам будуть присилати стару списану техніку, сухпайки і свою глибоку стурбованість...
Хотя пуйло на такое не согласится , и этим будет показана его сущность ,но попробовать нужно.
Там нечего обсуждать!
Будапештские, добрососедские - на любой выбор.
Хотелки Кремля смыть унитаз нужно и послать куда подальше этот агресивный кремлевский, фашистский-террористический режим. И впаять санкции нужно жесткие на весь оборонный сектор, экономический сектор Газпром, эмбарго на нефть и банковский сектор, плюс заморозка счетов за в ЕС и США!!! Пусть Рашка распадется, и все зло закончится моментально,