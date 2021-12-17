США бачили пропозиції Росії про гарантії безпеки і обговорюють їх із європейськими союзниками по НАТО, - Псакі

США обізнані про пропозиції Росії про гарантії безпеки в Європі, ведуть щодо них обговорення з європейськими союзниками і партнерами.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Інтерфакс-Україна, про заявила в п'ятницю прес-секретар Білого дому Джен Псакі.

"Ми бачили російські пропозиції, обговорюємо їх із нашими європейськими союзниками і партнерами", - заявила Псакі під час брифінгу.

Крім того, вона зазначила, що Вашингтон не буде вести переговорів щодо європейської безпеки без участі представників Європи.

"Ми не підемо на компроміс із ключовими принципами, на яких будується європейська безпека, включаючи те, що всі країни мають право вирішувати своє майбутнє та зовнішню політику, вільні від зовнішнього втручання", – додала вона.

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За словами Псакі, немає причин думати, що цього разу США і Росія не зможуть домовитися, оскільки це вдавалося робити протягом десятків років.

"Нам вдавалося взаємодіяти з Росією зі стратегічних питань протягом десятиліть в дуже різних форматах... немає причин, через які ми не зможемо зробити це в нашому прагненні до зменшення нестабільності - в партнерстві та координації з нашими європейськими союзниками та партнерами", - заявила Псакі.

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Російський проект Угоди про заходи гарантування безпеки РФ і держав-членів НАТО розміщено в п'ятницю на сайті МЗС Росії.

Проект має дев'ять статей, які передбачають відмову НАТО від розширення, зокрема від приєднання України, ведення військової діяльності на території країн Східної Європи, Закавказзя і Центральної Азії, а також відмову від розміщення ракет середньої і меншої дальності в локаціях, звідки вони можуть вразити територію інших учасників.