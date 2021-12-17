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США бачили пропозиції Росії про гарантії безпеки і обговорюють їх із європейськими союзниками по НАТО, - Псакі

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

США бачили пропозиції Росії про гарантії безпеки і обговорюють їх із європейськими союзниками по НАТО, - Псакі

США обізнані про пропозиції Росії про гарантії безпеки в Європі, ведуть щодо них обговорення з європейськими союзниками і партнерами.

 Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Інтерфакс-Україна, про заявила в п'ятницю прес-секретар Білого дому Джен Псакі.

"Ми бачили російські пропозиції, обговорюємо їх із нашими європейськими союзниками і партнерами", - заявила Псакі під час брифінгу.

Крім того, вона зазначила, що Вашингтон не буде вести переговорів щодо європейської безпеки без участі представників Європи.

"Ми не підемо на компроміс із ключовими принципами, на яких будується європейська безпека, включаючи те, що всі країни мають право вирішувати своє майбутнє та зовнішню політику, вільні від зовнішнього втручання", – додала вона.

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За словами Псакі, немає причин думати, що цього разу США і Росія не зможуть домовитися, оскільки це вдавалося робити протягом десятків років.

"Нам вдавалося взаємодіяти з Росією зі стратегічних питань протягом десятиліть в дуже різних форматах... немає причин, через які ми не зможемо зробити це в нашому прагненні до зменшення нестабільності - в партнерстві та координації з нашими європейськими союзниками та партнерами", - заявила Псакі.

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Російський проект Угоди про заходи гарантування безпеки РФ і держав-членів НАТО розміщено в п'ятницю на сайті МЗС Росії.

Проект має дев'ять статей, які передбачають відмову НАТО від розширення, зокрема від приєднання України, ведення військової діяльності на території країн Східної Європи, Закавказзя і Центральної Азії, а також відмову від розміщення ракет середньої і меншої дальності в локаціях, звідки вони можуть вразити територію інших учасників.
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Топ коментарі
+20
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17.12.2021 17:25
+17
А что там рассматривать? Не их собачье дело.
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17.12.2021 16:33
+13
Начиная с 1925 года Советская Россия заключила 58 договоров, соглашений, конвенций с другими государствами. 45(!) из которых она нарушила,прервала или вышла в одностороннем порядке. Из 12 Пактов о ненападении, заключенных с 1925 года были нарушены 10(!), из которых 4 уже после 1945года. Из 18 союзнических соглашений нарушены 15, из них 12 после 1945года. Уже после войны СССР заключил с1946 года 6 договоров о мире и из которых 3(!) были нарушены к 1957г.

(Конрад Аденауэр - Канцлер Германии- « Воспоминания»- 2том.)
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17.12.2021 16:42
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А что там рассматривать? Не их собачье дело.
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17.12.2021 16:33 Відповісти
Відкинути нах ці хотєлки уйла.
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17.12.2021 17:09 Відповісти
Відкидайте. Чи вам це вирішувати? Хто там буде запитувати Україну, що вона хоче? А Україна й сама розібратися не може і не хоче.
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17.12.2021 17:34 Відповісти
Все таки, "байдени" дали задню
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17.12.2021 16:36 Відповісти
Яно, Ви дурненька? Чи просто whatsapp-ка (на літеру "к")? Я припускаю, що Ви просто несповна розуму
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17.12.2021 16:53 Відповісти
Это просто рашотролль ольгинский. Хотя могу и ошибаться... Судя по нику это рабсииянская рашотроллячка.
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17.12.2021 17:41 Відповісти
так давай спамити брехню рашотролів! Допомагай!
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17.12.2021 17:55 Відповісти
Мне наоборот интересно с ними пообщаться пока они сами не признаются в троллинге. За это их начальство не выплатит так любимые ими деньги, да еще может штрафов насует, а в идеале выгонит нафиг.
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17.12.2021 17:59 Відповісти
цікаво, чи ця наволоч YANA KHRUSHCH вже знесена адмінами...
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17.12.2021 19:15 Відповісти
Похоже что так.
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17.12.2021 19:20 Відповісти
Я уже давно о том, что Байден - *****, а все те, кто радовались его избранию - конченные идиоты.
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17.12.2021 16:51 Відповісти
Ми не підемо на компроміс із ключовими принципами, на яких будується європейська безпека, включаючи те, що всі країни мають право вирішувати своє майбутнє та зовнішню політику, вільні від зовнішнього втручання", - додала вона.
Так що не так, де зрада???
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17.12.2021 17:02 Відповісти
І прихильники зелених раділи і інші також.
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17.12.2021 17:11 Відповісти
Безпека? В Європі? По кацапські?
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17.12.2021 16:38 Відповісти
Начиная с 1925 года Советская Россия заключила 58 договоров, соглашений, конвенций с другими государствами. 45(!) из которых она нарушила,прервала или вышла в одностороннем порядке. Из 12 Пактов о ненападении, заключенных с 1925 года были нарушены 10(!), из которых 4 уже после 1945года. Из 18 союзнических соглашений нарушены 15, из них 12 после 1945года. Уже после войны СССР заключил с1946 года 6 договоров о мире и из которых 3(!) были нарушены к 1957г.

(Конрад Аденауэр - Канцлер Германии- « Воспоминания»- 2том.)
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17.12.2021 16:42 Відповісти
Свалили нахер с Крьіма и Донбасса и будут гарантии. Что-тут обсуждать?
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17.12.2021 16:42 Відповісти
Стало відомо, що Із 4 млд. грн, що були на рахунках МО на закупівлю озброєння,
вчора пізно ввечері та другим траншем сьогодні о 7 годині ранку, 3 млд. грн. були перекинуті на ТК "Дом"( Мендель )
і "Рада".😡( яка повністю позеленіла ) )
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17.12.2021 16:46 Відповісти
как же это всё скверно выглядит
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17.12.2021 16:46 Відповісти
Обсуждать нужно не с союзниками, а с психиатрами.
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17.12.2021 16:47 Відповісти
Олег Шарп, 17.12.21., 15:16
Появился российский проект договора с США о "гарантиях безопасности", который Кремль на днях официально передал Белому дому.
В российских СМИ утверждают, что документ, якобы, в своё время был согласован по линии "Козак - Ермак". Если выяснится, что это правда, то предательство Банковой по делу "вангергейта" покажется майскими цветочками по сравнению с тотальной сдачей украинских национальных интересов агентом влияния "Козырь". Итак, на чём настаивают балалайцы:
▪️ не размещать вооружения и силы в тех районах, где это будет восприниматься другой стороной как угроза национальной безопасности
▪️ воздержаться от полетов тяжелых бомбардировщиков в ядерном и неядерном оснащении вне своего неба, откуда они могут поражать цели на территории другой стороны
▪️ воздержаться от присутствия боевых кораблей в районах вне национальных вод, откуда они могут поражать цели на территории другой стороны
▪️ не развертывать ракеты средней и меньшей дальности за рубежом и в районах, откуда они могут поразить цели на территории другой стороны
▪️ не развертывать ядерное оружие за рубежом и и вернуть уже развернутое, а также ликвидировать инфраструктуру для развертывания ядерного оружия вне своей территории
▪️ не проводить военных учений с отработкой сценариев применения ядерного оружия и не подготавливать военных неядерных стран применять ядерное оружие
▪️ США обязуются исключить дальнейшее расширение НАТО на восток и отказаться от приема в альянс постсоветских стран
▪️ США взять обязательства не создавать военные базы в постсоветских странах, не использовать их военную инфраструктуру и не развивать с ними военное сотрудничество.
Как вам такое?
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17.12.2021 16:48 Відповісти
выглядит как требования написанные заведомо так, чтобы на них никто не пошел.
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17.12.2021 17:01 Відповісти
Именно так. Упоротым рабссиянам отказ от таких условий будет преподнесен чуть ли не как нападение НАТО на рабссеюшку. Рабссияне опять сплотятся в едином оргаз порыве своего победобесия и бункерфюрер по-прежнему будет стричь бабло с этих баранов.
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17.12.2021 17:48 Відповісти
Марення сивої кобили по клікусі *****.
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17.12.2021 17:12 Відповісти
Що обговорювати? Що кацап зовсім з глузду з'їхав? Шавка бреше-вітер носе
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17.12.2021 16:48 Відповісти
Кацап сам Байден или Псаки ?
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17.12.2021 16:56 Відповісти
***** твоё
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17.12.2021 18:13 Відповісти
там такие смешные требования) надеюсь все заметили что если читать строго по тексту, то помимо Украины Параха желает запретить расширяться НАТО, не уточняя конкретных стран на которые Москва хочет наложить запрет. То есть даже если вдруг завтра Мексика захочет в НАТО, ее нельзя будет взять изза этго договора. Думаю в Штатах только посмеются с такой жалкой попытки))
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17.12.2021 16:54 Відповісти
Вимоги то смішні, а от вчинки можуть бути не дуже веселі.
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17.12.2021 17:07 Відповісти
Неуч,там говорится только о постсоветских странах если понимаешь,что это.
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17.12.2021 18:10 Відповісти
Нет никаких постсАветских, а есть бывшие оккупированные территории, получившие свободу, но свобода стоит очень дорого, немало ещё крови попьёт *****
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17.12.2021 18:16 Відповісти
ты вообще видел документ, холоп царя?
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17.12.2021 21:38 Відповісти
гарантиии? от орков-террористов? данунах
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17.12.2021 16:55 Відповісти
Развал РАБссии,уже не зависит от самой РАБссии...
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17.12.2021 17:03 Відповісти
В первую очередь необходимо оговорить возращение оккупированных территорий Украине (Донбасса и Крыма), признание Россией международного права, суверенитета других государст, границ, соращение российской армии, ядерного арсенала (как это сделала Украина). А вопрос гарантий вообще не должен на данном этапе обсуждаться.
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17.12.2021 17:05 Відповісти
Виникла ось така думка.
При перших же наших кроках до НАТО Путін розпочне проти України масштабні військові дії. Адже країни в стані війни не беруть до НАТО, якщо я нічого не плутаю. Це означає, що ми залишимося один на один з могутнім супротивником, а із Заходу нам будуть присилати стару списану техніку, сухпайки і свою глибоку стурбованість...
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17.12.2021 17:05 Відповісти
Ты эту матню уже вбрасывал на Цензоре...не надоело?
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17.12.2021 17:11 Відповісти
А по факту заперечити якось можете?
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17.12.2021 17:26 Відповісти
https://youtu.be/AfTnoJDaefE...Не будь Шендеровичем дядя
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17.12.2021 18:00 Відповісти
Ніщо не видавало кацапа...
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17.12.2021 18:06 Відповісти
При твоём сралине, пораженцев сразу к стенке ставили
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17.12.2021 18:17 Відповісти
Коли Путлер нападе і розділить Україну на кілька частин, переб'є тисячі наших пацанів, відбере в українців все, що в нас є, тоді ти може мої слова згадаєш, але буде пізно. Треба не на НАТО з егоїстами-американцями і обісцяними європейцями сподіватися, а свої ресурси примножувати і вести самостійну дипломатію. Я своїх дітей на поталу ворогу віддавати не хочу, і поганого майбутнього їм не бажаю, і думаю, більшість адекватних українців зі мною погодиться
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17.12.2021 19:26 Відповісти
Заключительный Акт по Безопасности и сотрудничеству в Европе СССр...(а сегодня это быдло Путлера,типа правпореемники того говна) подписал в 1975 году...Там по статейно черным по белому написано ясно кратко и понятно даже дебилу Путлеру...
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17.12.2021 17:15 Відповісти
Параша освобождает все захваченные территории и выводит все войска и боевиков , с Украины,Молдовы,Грузии, забирает всех навезённых и новоиспечённых любителей рашкен мира. Компенсирует нанесённый ущерб , и подписывает в ООН перед всем миром гарантии о ненападении ,о недопустимости экономических блокады и тп. Вот тогда можно говорить и о гарантии для рашки.
Хотя пуйло на такое не согласится , и этим будет показана его сущность ,но попробовать нужно.
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17.12.2021 17:18 Відповісти
Предъявы по НАТО это блеф. Кремль не может не знать, что на него никто не нападёт.
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17.12.2021 17:19 Відповісти
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17.12.2021 17:25 Відповісти
А-ха-ха-ха... Чудово !!!
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17.12.2021 18:10 Відповісти
Зачотно.
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18.12.2021 17:33 Відповісти
Обсуждали?
Там нечего обсуждать!
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17.12.2021 17:40 Відповісти
Им бы баранам удержать Чечню Ингушетию Татарстан и Якутию и даже Кемерово...где был взрыв метана на шахте "Листвяжская" погибших 50 шахеров до сих пор не доставили на поверхность....вяликае Мавзолейное быдло КГБшного окурка...
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17.12.2021 18:07 Відповісти
Гарантии от кремля мы уже прочувствовали в 2014 году.
Будапештские, добрососедские - на любой выбор.
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17.12.2021 18:17 Відповісти
Та - ДА, мать , ну їх на куй. І їхні гарантії, і самих касабів.
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19.12.2021 01:30 Відповісти
Є обнадійливі зрушення. Але недостатні .Захід та Україна, Грузія , Молдова мають ставити питання так : путлер повинен перш за все - вивести війська з Криму , Донбасу, Абхазії та Придністровя,путлер має повернути Україні , Грузії та Молдові їх території. Путлер уже неодноразово пересік червоні лінії і не має ніякого права встановлювати їх іншим.
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17.12.2021 19:03 Відповісти
И какой смысл демократическим странам Запада подписывать какие-то документы с бесноватым ботоксным террористом путиным и его отмороженным окружением, когда это животное в любой благоприятный для себя момент положит х-й на подписанные сраные бумажки, как делало это неоднократно уже в ХХІ веке. с Будапештским меморандум который размазала и выкинула в мусорку нарушила все гарантии, отяпала украинские территории Крым и часть Донбасса!

Хотелки Кремля смыть унитаз нужно и послать куда подальше этот агресивный кремлевский, фашистский-террористический режим. И впаять санкции нужно жесткие на весь оборонный сектор, экономический сектор Газпром, эмбарго на нефть и банковский сектор, плюс заморозка счетов за в ЕС и США!!! Пусть Рашка распадется, и все зло закончится моментально,
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17.12.2021 19:03 Відповісти
 
 