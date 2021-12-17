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Прогнозую, що законопроєкт про СБУ буде прийнятий на початку 2022 року, - Стефанчук
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Спікер Руслан Стефанчук вважає, що законопроєкт про СБУ буде прийнятий на початку наступного року.
Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, він сказав на пресконференції у ВР в п’ятницю.
Стефанчук наголосив, що реформа СБУ - це "єдине серйозне зобов’язання, яке залишилося у України перед міжнародними партнерами".
"Служба безпеки України повинна виконувати тільки притаманні їй функції, і не займатися питаннями економіки чи тими, що пов’язані з тиском на бізнес", - зауважив голова Верховної Ради.
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