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Прогнозую, що законопроєкт про СБУ буде прийнятий на початку 2022 року, - Стефанчук

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Прогнозую, що законопроєкт про СБУ буде прийнятий на початку 2022 року, - Стефанчук

Спікер Руслан Стефанчук вважає, що законопроєкт про СБУ буде прийнятий на початку наступного року.

Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, він сказав на пресконференції у ВР в п’ятницю.

Стефанчук наголосив, що реформа СБУ - це "єдине серйозне зобов’язання, яке залишилося у України перед міжнародними партнерами".

"Служба безпеки України повинна виконувати тільки притаманні їй функції, і не займатися питаннями економіки чи тими, що пов’язані з тиском на бізнес", - зауважив голова Верховної Ради.

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СБУ настільки зашкварилося, що я пропоную тепер вигадати їм тепер нову назву.
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17.12.2021 16:45 Відповісти
Тепер, мабуть, по закону СБУшники за новим законом повинні будуть в одній хаті з сєпарами і кацапськими шпілі-вілі.
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17.12.2021 16:47 Відповісти
До того як Зенелох буде при владі
який би закон не приняли
Буданов і Ко виконувати його не будуть
Дівок в притоні потрібно міняти
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17.12.2021 16:48 Відповісти
Мабуть доріжуть таки те що вже давно вмерло і завонялось.
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17.12.2021 16:49 Відповісти
А що "відреформують" табличку на дверях, як завжди? Чи зарплати підвищать, як завжди? Проблема не в організації чи її назві, а в людях. А де ж їх в нас нормальних, розумних та ще й чесних взяти?
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17.12.2021 16:52 Відповісти
Ах да, ще справи позакривають, які так давно висять у звязку з втратою підвідомства і знищать всі архіви. Тоді як яник тікав, що палили в бочках на задніх дворах сбу? Ніхто не знає. Так і далі буде. От така реформа. Якщо помилюся візьму свої слова назад і щиро з радістю вибачуся.
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17.12.2021 16:56 Відповісти
Не зрозуміло він спікер, чи синоптик?
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17.12.2021 17:30 Відповісти
 
 