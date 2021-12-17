Стартова ціна за ОГХК адекватна, але покупців лякають ризики та поганий інвестклімат, - Паращій

Керівник аналітичного департаменту інвестиційної компанії Concorde Capital Олександр Паращій вважає, що потенційні покупці Об'єднаної гірничо-хімічної компанії (ОГКХ) зіштовхнулися зі значними ризиками.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив РБК-Україна.

"Ціна цілком адекватна. Більше того, я думаю, що якщо буде проведено конкурс за участю іноземних потенційних інвесторів, то ціна може й зрости щонайменше у півтора рази. Інше питання, що, як ми бачимо з останніх повідомлень організаторів приватизації, що потенційні інвестори, особливо іноземні, бачать якісь ризики, які вони хотіли б, щоб якимось чином частково держава в особі продавця взяла на себе", - заявив інвестбанкір.

На думку Паращія, однією з ключових причин можливої ​​пасивності іноземних покупців є несприятливий інвестиційний клімат у країні.

"Справа в тому, що зараз у принципі Україна не є країною, в яку готові бігти іноземні інвестори. Це насамперед через ситуацію з потенційною агресією Росії. Але й не лише з цієї причини, ще й через інвестклімат, який поки що залишає бажати кращого", - наголосив він.

Раніше економічний журналіст Сергій Лямець поділився інформацією, що запланований на 20 грудня аукціон із приватизації Об'єднаної гірничо-хімічної компанії (ОГХК) може бути в черговий раз відкладений.

"Причина в тому, що влада не бажає прощатися з корупційною годівницею. Досі події підтверджували мою гіпотезу. З тієї ж причини, найімовірніше, досі не продано й інші об'єкти зі списку великої приватизації", - написав журналіст на своїй сторінці у Facebook.

ОГХК реалізує продукцію більш ніж у 30 країнах світу і є одним із найбільших у світі виробників титанової сировини, займаючи 4% світового ринку. Основні ринки збуту - ЄС, Китай, Туреччина, а також США та країни Африки. Компанія видобуває руду для ввиготовлення 20 тис. тонн титану на рік.

Дата повторного приватизаційного конкурсу була призначена на 29 жовтня, але перенесена на 20 грудня 2021 року. Стартова ціна - 3,7 млрд грн, крок аукціону - 50 млн грн.

Серед фінансових умов приватизаційного конкурсу інвестувати не менше ніж 400 млн грн у модернізацію підприємства. Серед інших умов: не звільняти працівників протягом шести місяців та забезпечити соціальні гарантії перед працівниками, надавати воду комунальним підприємствам-споживачам.