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Новини Політика України
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ВР (11731) ЗМІ (1246) Стефанчук Руслан (654)

Влаштовувати "журналістське гетто" не планують, кулуари для ЗМІ не закриватимуть, - Стефанчук

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Влаштовувати

У Верховній Раді поки офіційно не обговорюється питання закриття кулуарів парламенту для журналістів.

Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, в коментарі журналістам в п’ятницю сказав спікер Руслан Стефанчук.

За його словами, сьогодні не стоїть питання, щоб прибрати журналістів з кулуарів чи "влаштувати якесь журналістське гетто".

Стефанчук зізнався, що неофіційно чув такі пропозиції від деяких народних депутатів, однак не назвав їх прізвища. "Але на рівні керівництва Верховної Ради, Апарату - людей, які приймають рішення по облаштуванню (роботи ВР. - Ред.) таке рішення не розглядалося і не вносилося", - зауважив спікер.

Він пообіцяв у разі виникнення цього питання на офіційному рівні провести консультації із журналістами, які висвітлюють роботу парламенту.

Також читайте: Прогнозую, що законопроєкт про СБУ буде прийнятий на початку 2022 року, - Стефанчук

Автор: Богдан Гуньковський
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Благодетели! Еще больше себя закапывть?!
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17.12.2021 17:11 Відповісти
Прибирать "студію" із жіночої вбиральні !

Дайте депутатка попісяти!
Чи їх повинен кожен раз Порох супроводжувати ?
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17.12.2021 20:35 Відповісти
ПОКА ! Вы 🤢🐲👹👿👺пи… , скоро дождётесь🪃
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17.12.2021 19:11 Відповісти
 
 