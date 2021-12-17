Влаштовувати "журналістське гетто" не планують, кулуари для ЗМІ не закриватимуть, - Стефанчук

У Верховній Раді поки офіційно не обговорюється питання закриття кулуарів парламенту для журналістів.

Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, в коментарі журналістам в п’ятницю сказав спікер Руслан Стефанчук.

За його словами, сьогодні не стоїть питання, щоб прибрати журналістів з кулуарів чи "влаштувати якесь журналістське гетто".

Стефанчук зізнався, що неофіційно чув такі пропозиції від деяких народних депутатів, однак не назвав їх прізвища. "Але на рівні керівництва Верховної Ради, Апарату - людей, які приймають рішення по облаштуванню (роботи ВР. - Ред.) таке рішення не розглядалося і не вносилося", - зауважив спікер.

Він пообіцяв у разі виникнення цього питання на офіційному рівні провести консультації із журналістами, які висвітлюють роботу парламенту.

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