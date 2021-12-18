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Вирок російського суду, який містить дані про дислокацію військових РФ на Донбасі. ПОВНИЙ ТЕКСТ

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Вирок російського суду, який містить дані про дислокацію військових РФ на Донбасі. ПОВНИЙ ТЕКСТ

Опубліковано вирок Кіровського райсуду РФ, в якому згадуються "військові частини Збройних сил РФ, що дислокуються на території так званих "ДНР" та "ЛНР".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідний вирок опубліковано на порталі "Судебные решения РФ".

У вироку наводяться слова одного із свідків. Він стверджував, що чиновник вимагав щомісяця 90 тис. руб. за те, щоб не заважати постачанню продовольства російським військовослужбовцям.

"Продовольство призначалося для відправки до військових частин Збройних сил РФ, що дислокуються на території ДНР і ЛНР ... Постачання продовольства здійснювалося зі складу раз на два тижні. Колона формувалася більш ніж із 70 машин вантажопідйомністю близько 40 тонн та загальним обсягом понад 1 300 тонн. В асортимент продовольства входили борошно, консерви, свіжі овочі. Сумарна вартість продовольства на одне постачання становила понад 130 млн рублів", - йдеться в матеріалах справи.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Спікер МЗС Ніколенко про визнання російським судом присутності військ РФ на Донбасі: Явка з повинною. Це зміцнить позицію України в міжнародних інстанціях

Як повідомлялося раніше, у Росії суд виніс вирок у справі, в матеріалах якої підтверджується присутність російських військових на Донбасі та дислокація військових частин ЗС РФ на окупованих українських територіях.

Визнання Ростовським судом присутності російських військових на окупованому Донбасі спричинило скандал у РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пєсков про визнання російським судом присутності військ РФ на Донбасі: Це помилка. Жодних ЗС Росії там не було і немає

(Щоб збільшити зображення, виберіть його та зробіть подвійний клік лівою кнопкою мишки). 

Вирок російського суду, який містить дані про дислокацію військових РФ на Донбасі 01
Вирок російського суду, який містить дані про дислокацію військових РФ на Донбасі 02
Вирок російського суду, який містить дані про дислокацію військових РФ на Донбасі 03
Вирок російського суду, який містить дані про дислокацію військових РФ на Донбасі 04
Вирок російського суду, який містить дані про дислокацію військових РФ на Донбасі 05
Вирок російського суду, який містить дані про дислокацію військових РФ на Донбасі 06
Вирок російського суду, який містить дані про дислокацію військових РФ на Донбасі 07


Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+20
У Гаагському трибуналі Путину прогули вже записують.
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17.12.2021 19:15
+16
.

азиопская паРаша - самая подлая, лживая и мерзкая страна, существовавшая на Земле.

радует только, что день ее кончины не за горами. кирдык паРаше! Аминь.
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17.12.2021 19:24
+14
Когось розстріляють за це
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17.12.2021 19:22
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У Гаагському трибуналі Путину прогули вже записують.
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17.12.2021 19:15 Відповісти
Та йому чорти вже давно прогули записують.
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18.12.2021 18:41 Відповісти
шрифт,канєшно,особоудобночітаємий...
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17.12.2021 19:16 Відповісти
Нєособоудобночітаємо? - читай з архіву : https://web.archive.org/web/20211215192223/http://судебныерешения.рф/64073623
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17.12.2021 22:08 Відповісти
блін,мені кожному тормозу окремо висилати свіжий трактат про сраказми?
чи хай собі упороті живуть своїм життям?
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17.12.2021 22:15 Відповісти
Кажеш "тормоз" і "сарказм", то чому ти так "розхвилювався"
Читай тоді ще один архів - з першоджерела : archive

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18.12.2021 08:52 Відповісти
Когось розстріляють за це
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17.12.2021 19:22 Відповісти
Дык, их двухсотые - в нашу пользу.
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17.12.2021 19:31 Відповісти
Причем его еще и укродиверсантом назовут. Хорошо было бы потроллить бункерфюрера и предоставить этому вылупку возможность получить политическое убежище в Украине.
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17.12.2021 19:55 Відповісти
.

азиопская паРаша - самая подлая, лживая и мерзкая страна, существовавшая на Земле.

радует только, что день ее кончины не за горами. кирдык паРаше! Аминь.
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17.12.2021 19:24 Відповісти
Был бы нормальный президент уже давно это было подано в оон и гаагский трибунал как подтверждение прямой агрессии Раши и признание военного нападения одной страной из подписантов Будапешткого меморандума и требования остальных о полной защите поставки вооружения и оказания материальной технической помощи
Но разве этот квн щик что то вразумительное может сказать он за все время даже не сказал сто Россия участник нападения организатор и ведет войну против Украины бе ме а какая разница это его понятия и путь в пропасть для страны
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17.12.2021 19:25 Відповісти
Шкода, що без мокрої печатки ця копія... Але, можливо, в Гаазі приймуть як належний доказ і цю електрону копію...
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17.12.2021 19:30 Відповісти
Не, мокрую печать кацапофициоз подтвердил, заявив, шо Кировский райсуд ошибся в своих изложениях... Здесь перед Гаагой, шо круть-верть, шо верть -круть... уже не отвертишься.
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17.12.2021 19:37 Відповісти
ТЁТЯ РОЗА

Документы о пребывании российских солдат на Донбассе пропали.
Судья, их составлявший, тоже пропал.
А российские солдаты на Донбассе не пропали. Как были, так там и остаются.
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17.12.2021 19:39 Відповісти
Та главное , шо кремлядь в попыхах сказала, шо суд ошибся... Кому надо все заскринили...
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17.12.2021 19:45 Відповісти
Скриншоты не горят
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17.12.2021 19:40 Відповісти
И снова влажные мечты про Гаагу... напомню, кацапские твари постоянно совершают преступления, одно из них - сбитый малайзийский боинг... хоть одна лишнехромосомная особь понесла за это наказание? А тут всего лишь кусочек маленькой правды, при чём, всем известной... Не тешьте себя надеждами, лучше сходите в ближайший охотничий магазин, приценитесь, по чём нынче карабины...
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17.12.2021 19:48 Відповісти
еще не вечер...всему свое время...все еще впереди.
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19.12.2021 12:20 Відповісти
Нужно признать ,что Россией руководит уголовная разбойная банда, идеологией и фундаментом жизни которой есть ложь. Уголовник помнит поротой задницей. Путин хочет воевать , как в Крыму, но не хочет воевать , как в Дебальцево, где его солдаты и наемники шли в атаку перешагивая через трупы своих сотоваришей.. Другой войны , как в Дебальцево, но с еще большим сопротивлением Украина Путину предложить не может.
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17.12.2021 20:01 Відповісти
Данное

продовольствие предназначалось для отправки в воинские части Вооружен-

ных Сил РФ, дислоцирующихся на территории ДНР и ЛНР. Он должен был

организовать заказ, оплату и загрузку машин необходимым продовольстви-

v orginale trudno chitajetsia
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17.12.2021 20:18 Відповісти
Копия оригинала прекрасно читаема : 18.12.2021 08:52 😏
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18.12.2021 09:14 Відповісти
Росію притягнуть до відповідальності за окупацію території України лише тоді, коли це буде вигідно і США і ЄС.
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17.12.2021 20:32 Відповісти
грузоподъемностью около 40 тонн / a chto za mashini s takoi gruzopodjomnostju, nu ne vojennije tjagachi, a drugih u rusni takih nema.
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17.12.2021 20:33 Відповісти
Например есть такой себе МАЗ-6430 (от 21 до 40 т.)

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18.12.2021 09:11 Відповісти
Судья наш человек...
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17.12.2021 20:35 Відповісти
40 тонн и 70 машин будет 2800 а не 1300 они что половину сразу воровали ??
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17.12.2021 20:37 Відповісти
Колишній однокурсник у 2008 році розказував: "Крали в обидві чеченські війни Однак якщо в першу крали вже на місцях доставки то в другу все лише проводили по паперах а крали прямо зі складів!
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17.12.2021 21:15 Відповісти
Это получается по 92 тонны в день.Если в среднем взять еду+отходы на одного солдата (3-4 кг) то выходит что в ЛДНР пасется около 20-30 тыс. рашофашей
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17.12.2021 22:03 Відповісти
По ходу уже и самих кацапов , хоть они и терпилы все поголовно , достал ***** со своими войнушками и руцьким жыром.
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18.12.2021 08:57 Відповісти
обратите внимание, что каждый килограмм даже военного питания в рейхе "облагается" . Все строго в порядке подчиненности. Как в курятнике, Верхние куры обделывают нижних, и так до самого дна. А у нас такого конечно нет -берут сразу и все. потому что завтра может не получится.
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18.12.2021 12:24 Відповісти
Фашист ська Німетчина також говорила ,що на неї напали поляки. Але фашист =гітлер був учнем фашиста =сталіна ,а московія від природи була варварською фашистською державою. В добавок цинчна і брехлива
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18.12.2021 14:09 Відповісти
 
 