Вирок російського суду, який містить дані про дислокацію військових РФ на Донбасі. ПОВНИЙ ТЕКСТ
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Опубліковано вирок Кіровського райсуду РФ, в якому згадуються "військові частини Збройних сил РФ, що дислокуються на території так званих "ДНР" та "ЛНР".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідний вирок опубліковано на порталі "Судебные решения РФ".
У вироку наводяться слова одного із свідків. Він стверджував, що чиновник вимагав щомісяця 90 тис. руб. за те, щоб не заважати постачанню продовольства російським військовослужбовцям.
"Продовольство призначалося для відправки до військових частин Збройних сил РФ, що дислокуються на території ДНР і ЛНР ... Постачання продовольства здійснювалося зі складу раз на два тижні. Колона формувалася більш ніж із 70 машин вантажопідйомністю близько 40 тонн та загальним обсягом понад 1 300 тонн. В асортимент продовольства входили борошно, консерви, свіжі овочі. Сумарна вартість продовольства на одне постачання становила понад 130 млн рублів", - йдеться в матеріалах справи.
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Як повідомлялося раніше, у Росії суд виніс вирок у справі, в матеріалах якої підтверджується присутність російських військових на Донбасі та дислокація військових частин ЗС РФ на окупованих українських територіях.
Визнання Ростовським судом присутності російських військових на окупованому Донбасі спричинило скандал у РФ.
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чи хай собі упороті живуть своїм життям?
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азиопская паРаша - самая подлая, лживая и мерзкая страна, существовавшая на Земле.
радует только, что день ее кончины не за горами. кирдык паРаше! Аминь.
Но разве этот квн щик что то вразумительное может сказать он за все время даже не сказал сто Россия участник нападения организатор и ведет войну против Украины бе ме а какая разница это его понятия и путь в пропасть для страны
Документы о пребывании российских солдат на Донбассе пропали.
Судья, их составлявший, тоже пропал.
А российские солдаты на Донбассе не пропали. Как были, так там и остаются.
продовольствие предназначалось для отправки в воинские части Вооружен-
ных Сил РФ, дислоцирующихся на территории ДНР и ЛНР. Он должен был
организовать заказ, оплату и загрузку машин необходимым продовольстви-
v orginale trudno chitajetsia