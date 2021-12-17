Громадські організації закликають Зеленського та партію "Слуга народу" припинити тиск на Конституційний Суд щодо новопризначених суддів

Громадські організації закликають Офіс президента та політичну партію "Слуга народу" припинити чинити тиск на Конституційний Суд, вимагаючи незаконних дій, та дочекатись появи у Конституційному Суді вакансій, на які можна буде законно привести до присяги новопризначених суддів КС Грищук і Петришина.

Про це йдеться у спільній заяві представників громадських організацій, інформує Цензор.НЕТ.

16 грудня на офіційному веб-сайті політичної партії "Слуга народу" було оприлюднено заяву заступниці голови парламентського Комітету з питань антикорупційної політики та членкині партії Олени Мошенець, яка прокоментувала інформацію про те, що Венеційська комісія підтримала рішення Конституційного Суду не приводити до присяги осіб, призначених Президентом України на неіснуючі вакансії.



"Депутатка від партії влади фактично звинуватила Конституційний Суд у відмові приводити до присяги новопризначених суддів КС - Оксану Грищук та Олександра Петришина і подала це як протидію КС виходу із конституційної кризи. Як аргумент політикиня використала тезу про накладені на Тупицького санкції з боку США як "однозначний сигнал, що будь-які намагання ламати реформи в Україні отримають жорстку відповідь". Синхронно із заявою Мошенець пости з аналогічними, однаковими меседжами розповсюдили блогери, яких українські медіа зараховують до пулу співпраці з Офісом президента. Раніше з цими ж тезами в одному з ефірів виступав і голова Офісу президента Андрій Єрмак", - сказано в документі.

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Автори заяви підкреслюють, що незалежно від ставлення до Тупицького і Касмініна, строк їхніх повноважень завершиться тільки у травні і вересні 2022 року відповідно. Приводити до присяги суддів на їхні посади означає поглибити і без того величезну кризу навколо Конституційного Суду.



На їхню думку, виходом з кризи буде ухвалення законопроекту із новою конкурсною процедурою та призначення всіх нових суддів КС лише відповідно до неї.



"Оскільки ми спостерігаємо розгортання інформаційної кампанії, націленої на незаконне примушування Конституційного Суду привести до присяги новопризначених суддів КС Грищук і Петришина, закликаємо Офіс президента, партію влади та ретрансляторів позиції влади у соціальних мережах припинити тиск на суддів Конституційного Суду", - йдеться в заяві.

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Автори заяви наголошують, що дії суддів Конституційного Суду абсолютно законні, оскільки:



1.Указ президента про скасування указів про призначення Олександра Тупицького і Олександра Касмініна - юридично нікчемний. Відповідно до Конституції України президент не має повноважень звільняти суддів КС.



2.До доброчесності Олександра Тупицького і деяких інших суддів КС у суспільства є обгрунтовані сумніви. Це підтверджується накладеними США санкціями на подружжя Тупицьких "за значні корупційні діяння, а саме одержання хабаря у грошовій формі, перебуваючи на посаді у судовій владі України". Однак, за українською Конституцією звільнити суддів Конституційного Суду можуть лише самі судді Конституційного Суду. Це означає, що Олександр Тупицький і Олександр Касмінін досі лишаються суддями Конституційного Суду.



3.Строк повноважень Олександра Тупицького спливає за п’ять місяців - у травні 2022 року, а Олександра Касмініна - у вересні 2022 року. Таким чином, у травні звільниться вакансія, на яку Конституційний Суд зможе абсолютно законно привести до присяги одного з двох призначених президентом суддів Конституційного Суду. Цю ж думку підтверджує Венеційська комісія у Синопсисі від 13 грудня 2021 року.

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4.Призначення нових суддів КС за відсутності відповідних вакансій у КС за квотою Президента підриває легітимність Конституційного Суду та створює ситуацію, коли на 6 посад за квотою президента будуть призначені 8 суддів. У такому варіанті роботу Конституційного Суду буде повністю заблоковано.



5.Партія влади і Офіс президента вже рік ігнорують висновок Венеційської комісії щодо виходу із конституційної кризи, у якому, аби нівелювати політичний вплив на суддів Конституційного Суду, рекомендовано запровадити єдину конкурсну процедуру відбору суддів Конституційного Суду. Законопроект №4533, попри запевнення представника президента у Конституційному Суді Федора Веніславського, досі не містить такої процедури.



Відповідно - представники громадських організацій закликають президента та політичну партію "Слуга народу" :





припинити спроби тиску на Конституційний Суд і дочекатись законної появи вакансій у ньому, як і рекомендує Венеційська комісія; реформувати процедуру відбору до Конституційного Суду, внісши до законопроекту №4533 положення про єдину конкурсну процедуру добору суддів Конституційного Суду.

Заяву підписали:



Фундація DEJURE

Центр політико-правових реформ

Всеукраїнське об'єднання "Автомайдан"

Центр протидії корупції

Центр спільних дій

StateWatch

Центр економічної стратегії

Рух ЧЕСНО

Інститут "Республіка"

Міждисциплінарний науково-освітній центр протидії корупції в Україні (ACREC)

Антикорупційний штаб





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