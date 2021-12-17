УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
9800 відвідувачів онлайн
Новини Політика України
1 844 38
Зеленський (17459) КС (1154) суд (8043) суддя (1423)

Громадські організації закликають Зеленського та партію "Слуга народу" припинити тиск на Конституційний Суд щодо новопризначених суддів

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Громадські організації закликають Зеленського та партію

Громадські організації закликають Офіс президента та політичну партію "Слуга народу" припинити чинити тиск на Конституційний Суд, вимагаючи незаконних дій, та дочекатись появи у Конституційному Суді вакансій, на які можна буде законно привести до присяги новопризначених суддів КС Грищук і Петришина.

Про це йдеться у спільній заяві представників громадських організацій, інформує Цензор.НЕТ.

16 грудня на офіційному веб-сайті політичної партії "Слуга народу" було оприлюднено заяву заступниці голови парламентського Комітету з питань антикорупційної політики та членкині партії Олени Мошенець, яка прокоментувала інформацію про те, що Венеційська комісія підтримала рішення Конституційного Суду не приводити до присяги осіб, призначених Президентом України на неіснуючі вакансії.

"Депутатка від партії влади фактично звинуватила Конституційний Суд у відмові приводити до присяги новопризначених суддів КС - Оксану Грищук та Олександра Петришина і подала це як протидію КС виходу із конституційної кризи. Як аргумент політикиня використала тезу про накладені на Тупицького санкції з боку США як "однозначний сигнал, що будь-які намагання ламати реформи в Україні отримають жорстку відповідь". Синхронно із заявою Мошенець пости з аналогічними, однаковими меседжами розповсюдили блогери, яких українські медіа зараховують до пулу співпраці з Офісом президента. Раніше з цими ж тезами в одному з ефірів виступав і голова Офісу президента Андрій Єрмак", - сказано в документі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський призначив Петришина і Грищук суддями Конституційного Суду

Автори заяви підкреслюють, що незалежно від ставлення до Тупицького і Касмініна, строк їхніх повноважень завершиться тільки у травні і вересні 2022 року відповідно. Приводити до присяги суддів на їхні посади означає поглибити і без того величезну кризу навколо Конституційного Суду.

На їхню думку, виходом з кризи буде ухвалення законопроекту із новою конкурсною процедурою та призначення всіх нових суддів КС лише відповідно до неї.

"Оскільки ми спостерігаємо розгортання інформаційної кампанії, націленої на незаконне примушування Конституційного Суду привести до присяги новопризначених суддів КС Грищук і Петришина, закликаємо Офіс президента, партію влади та ретрансляторів позиції влади у соціальних мережах припинити тиск на суддів Конституційного Суду", - йдеться в заяві.

Також читайте: Призначення Зеленським двох суддів КС порушує домовленість ОП з західними партнерами, - Жернаков

Автори заяви наголошують, що дії суддів Конституційного Суду абсолютно законні, оскільки:

1.Указ президента про скасування указів про призначення Олександра Тупицького і Олександра Касмініна - юридично нікчемний. Відповідно до Конституції України президент не має повноважень звільняти суддів КС.

2.До доброчесності Олександра Тупицького і деяких інших суддів КС у суспільства є обгрунтовані сумніви. Це підтверджується накладеними США санкціями на подружжя Тупицьких "за значні корупційні діяння, а саме одержання хабаря у грошовій формі, перебуваючи на посаді у судовій владі України". Однак, за українською Конституцією звільнити суддів Конституційного Суду можуть лише самі судді Конституційного Суду. Це означає, що Олександр Тупицький і Олександр Касмінін досі лишаються суддями Конституційного Суду.

3.Строк повноважень Олександра Тупицького спливає за п’ять місяців - у травні 2022 року, а Олександра Касмініна - у вересні 2022 року. Таким чином, у травні звільниться вакансія, на яку Конституційний Суд зможе абсолютно законно привести до присяги одного з двох призначених президентом суддів Конституційного Суду. Цю ж думку підтверджує Венеційська комісія у Синопсисі від 13 грудня 2021 року.

Також читайте: Конституційний Суд відтермінував приведення до присяги двох призначених Зеленським суддів КС

4.Призначення нових суддів КС за відсутності відповідних вакансій у КС за квотою Президента підриває легітимність Конституційного Суду та створює ситуацію, коли на 6 посад за квотою президента будуть призначені 8 суддів. У такому варіанті роботу Конституційного Суду буде повністю заблоковано.

5.Партія влади і Офіс президента вже рік ігнорують висновок Венеційської комісії щодо виходу із конституційної кризи, у якому, аби нівелювати політичний вплив на суддів Конституційного Суду, рекомендовано запровадити єдину конкурсну процедуру відбору суддів Конституційного Суду. Законопроект №4533, попри запевнення представника президента у Конституційному Суді Федора Веніславського, досі не містить такої процедури.

Відповідно - представники громадських організацій закликають президента та політичну партію "Слуга народу" :

  1. припинити спроби тиску на Конституційний Суд і дочекатись законної появи вакансій у ньому, як і рекомендує Венеційська комісія;
  2. реформувати процедуру відбору до Конституційного Суду, внісши до законопроекту №4533 положення про єдину конкурсну процедуру добору суддів Конституційного Суду.

Заяву підписали:

Фундація DEJURE
Центр політико-правових реформ
Всеукраїнське об'єднання "Автомайдан"
Центр протидії корупції
Центр спільних дій
StateWatch
Центр економічної стратегії
Рух ЧЕСНО
Інститут "Республіка"
Міждисциплінарний науково-освітній центр протидії корупції в Україні (ACREC)
Антикорупційний штаб

Також читайте: Зеленський засмучений відмовою КС приймати присягу 2 нових суддів за президентською квотою, - Никифоров
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+10
к кому Вы обращаетесь офигевшим от власти беззаконникам смешно
показати весь коментар
17.12.2021 18:30
+9
Та навіть якщо цю заяву підпише тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін, чи навіть сама Вікторія Нуланд з Держдепу - агенти ФСБ в Україні (розквартировані в Офісі президента та політичній партії "Слуга народу") нею підітруться. Вони і далі сподіваються "пропетлять" своєю брехнею і громадським організаціям, і українсським виборцям та суспільству, і навіть нашим союзникам.
показати весь коментар
17.12.2021 18:36
+8
показати весь коментар
17.12.2021 18:39
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Подписанты - взирец чеснот,одако!
показати весь коментар
17.12.2021 18:24 Відповісти
Ще один "привіт" для Зенарко.
Боротьба за Конституційний Суд продовжується.
показати весь коментар
17.12.2021 18:26 Відповісти
к кому Вы обращаетесь офигевшим от власти беззаконникам смешно
показати весь коментар
17.12.2021 18:30 Відповісти
показати весь коментар
17.12.2021 18:39 Відповісти
Та навіть якщо цю заяву підпише тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін, чи навіть сама Вікторія Нуланд з Держдепу - агенти ФСБ в Україні (розквартировані в Офісі президента та політичній партії "Слуга народу") нею підітруться. Вони і далі сподіваються "пропетлять" своєю брехнею і громадським організаціям, і українсським виборцям та суспільству, і навіть нашим союзникам.
показати весь коментар
17.12.2021 18:36 Відповісти
теперь буба соску должен всим громадськым организациям...
показати весь коментар
17.12.2021 18:41 Відповісти
Поки під ОП не запалають шини, нічого до зелених не дійде - ні заклики громадських організацій, ні вимоги реформ від G7, ні осуд грамадянського суспільства.
показати весь коментар
17.12.2021 18:48 Відповісти
Цель кодлана Коломойского сделать из Украины Чернозёмную Палестину. Зеленский подписал закон о продаже земли. Зеленский внес в Раду законопроект о множественном гражданстве. Теперь новый, правильный , КС статью 13. "Земля, ее недра, являются объектами права собственности Украинского народа " должен растолковать что: Украинский народ-это израильские граждане Коломойский, Куницкий, Рабинович, Дубилет, Табачник , Ставицкий и другие уважаемые люди.
показати весь коментар
17.12.2021 18:51 Відповісти
🐸🐲🤡🎹👃🏻 членограй мерзота ************ !!!
показати весь коментар
17.12.2021 18:59 Відповісти
У нас не судьі , а болото , в котором увязла вся страна . И КС не исключение , чего один Тупицкий стоит , даже США не вьідержали ! Чистить надо с "головьі" !
показати весь коментар
17.12.2021 19:41 Відповісти
Що за піздєж, зате ні Коломоський, ні Портнов, ні Татаров Зеленського не хвилюють, бо дуже корисні і зручні, а Тупицький і Касмінін не зручні і треба когось зручнішого, а заодно вчергове перевірити як країна проковтне узурпацію і безкарність в порушенні законів Зеленського.
показати весь коментар
17.12.2021 20:19 Відповісти
ЗеГниді треба або узурпувати конституційний суд, або заблокувати його роботу, ось і вся мета.
показати весь коментар
17.12.2021 20:16 Відповісти
А вернуть подсанкционного Тупицкого, который отменил необходимые для евроинтеграции законы и является агентом раши, они не требуют???? Что ж это у нас за такие "общественные организации" и общество какой страны они представляют??? 🤬🤬🤬
показати весь коментар
17.12.2021 20:34 Відповісти
головним агентом ращі є твій шеф - д'Єрмак. А тупицький - так, шістка в тій шпигунській мережі. Але навіть його потрібно ковиряти по закону, і ніяк інакше.
показати весь коментар
17.12.2021 20:49 Відповісти
Что-то не состыковочка у тебя в голове: один "агент" борется против другого агента. Когнитивной диссонанс? 😂
показати весь коментар
17.12.2021 21:19 Відповісти
То есть Президент не имеет право на введение в КС судей по своей квоте? Серьёзно??? А Запад, который платит гоанты Шабунину, об этом в курсе?
показати весь коментар
17.12.2021 20:39 Відповісти
нині його квота є заповненою, тому не має права.
показати весь коментар
17.12.2021 20:50 Відповісти
Кем же она "заполнена"? Агентом раши Тупицкти? Мае право. И не только убрать его из КС, а ещё и посадить.
показати весь коментар
17.12.2021 21:20 Відповісти
Доброго вечора, шановні колеги. Справа в тому, на мою думку, що дехто взагалі не розуміє, що він робить і до яких наслідків це може призвести. В КОНСТИТУЦІЇ України немає жодного слова про те, що "ЗЕ"... може відмінити указ про призначення. Це - правовий нігілізм... А тому, свого часу таким діям "ЗЕ", сподіваюсь, буде дана належна правова оцінка. Це ще одна велика штанга "Найвеличнішого лідера **********" після ВАГНЕРГЕЙТУ, Бурби, Бутусова (ведення агресивної війни)...
показати весь коментар
17.12.2021 21:35 Відповісти
"Печерский холм"

У журналистов проекта «Слiдство.Iнфо», опубликовавших вчера расследование о совместном проживании в одном особняке супружеской четы Гогилашвили-Левченко и начальника ГУР генерала Буданова, могут начаться большие проблемы. Ребята рискуют пережить ряд нападений «пьяных гопников», разгромов машин и подобного.
Наши источники сообщили, что Зеленский по возвращении из-за границы приказал категорически: «Залошить, чтобы другим было уроком».
На полицию (после истории с Гогилашвили) и на СБУ (там откровенный саботаж) полагаться нельзя. Поэтому решить проблему поручили депутату Коле Тищенко. Он должен задействовать свои бандитские связи так, чтобы атаковали журналистов уличная шпана и уголовники, а не спецслужбы.

Все прекрасно понимают, что «Слiдство.Iнфо» - это журналистка Анна Бабинец, то есть, международный проект OCCRP. Тот самый, который опубликовал информацию об оффшорах Зеленского-Шефира, ставшие сенсацией. Запад точно отреагирует, то есть слив такого приказа по линии спецслужб сейчас - более чем вероятен. А уголовники - везде уголовники. Пользуясь случаем, сообщаем об этом журналистам. Предупрежден - вооружен.

Им передадут, мы знаем.
...
показати весь коментар
17.12.2021 21:42 Відповісти
"Печерский холм"
...
Причина такого свирепого решения очевидна. Проект «Слiдство.Iнфо» ударил в наиболее болезненное место президента Зеленского - по Марии Левченко. Прямо и просто, еще никогда Владимиру Зеленскому не наносили настолько мощных ударов.
Без Левченко он станет полностью неработоспособен.

Тяжелый характер у Владимира Зеленского был всегда. Еще по «Кварталу-95» известно: он крайне самолюбив, капризен и не терпит чужого мнения. Даже до появления пристрастия Зеленского к кокаину, вытерпеть работу с ним не мог никто.
Вторая проблема Зеленского - это его крайняя неорганизованность.

Студией «Квартал-95» и телеканалом «Интер» Зеленский сумел руководить именно благодаря тому, что возле него была Мария Левченко, персональный секретарь и помощник. Составление рабочих графиков, приведение в порядок его проектов, ведение всей канцелярской работы и переписок - все это выполняла она. Для Зеленского, Левченко - настоящая находка. Обладая от природы мягким характером и молниеносной интуицией, она сумела ужиться возле такого капризного шефа и стала для него просто незаменимой. Скажем больше: Левчено - это фигура, с существованием которой был вынужден смириться всесильный Ермак.

Все это Левченко делала, естественно, за немалый процент с прибылей официально неприбыльной студии «Квартал-95». И не только.

Перебравшись на улицу Банковая, Зеленский притащил туда Шефира и Левченко.
Задачей Шефира было следить за сохранностью имеющихся капиталов Первого Лица (в т ч и оффшорных) и по возможности их преумножать (доприумножались до покушения).
Левченко же занималась тем же чем и раньше, то есть вела канцелярию и тайную бухгалтерию преЗЕдента.
А ещё, она принимала участие в крайне интересных операциях для «преЗЕдента, который не берет». Именно поэтому ее в Офисе президента не оформили. Ей пришлось бы подавать декларацию и оказалось бы, что помощник президента регулярно получает практически в подарок денежные суммы и объекты недвижимости, которые продает ниже рыночной цены ряду оффшорных фирм. Представляете, какой скандал бы возник?

Естественно, Левченко получила неограниченный доступ к информации из Офиса президента и стала крайне влиятельной. Именно она обеспечивает «доступ к телу» - тоже не за красивые глазки. На этом фоне, такие вещи как назначение её мужа заместителем Авакова, а друга семьи - руководителем ГУР, даже не выглядит сенсацией. Там операции намного более интересные происходят.

Можно представить, сколько проблем создало Зеленскому это расследование. Убрать Левченко из ОП Зеленский не может. Оформить официально после скандала - тоже. Решено тему просто замалчивать. А журналистов, ее раскопавших - запугать.

«Печерский холм»
показати весь коментар
17.12.2021 21:43 Відповісти
Мля, про девчушку, южную брюнетку уже совсем заб
ыли?
Ну, ту, которую Вова самолично выбирал из 4 -х тысяч кандидатур на должность, приближенную к себе! А теперь вот Левченко, с мужем замминистра, борцом с наркотой, тоже близкая-преблизкая к президенту. Как-то нескладно получается! Все рвутся к телу президента! Так , выходит!
показати весь коментар
18.12.2021 10:40 Відповісти
 
 