Громадські організації закликають Зеленського та партію "Слуга народу" припинити тиск на Конституційний Суд щодо новопризначених суддів
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Громадські організації закликають Офіс президента та політичну партію "Слуга народу" припинити чинити тиск на Конституційний Суд, вимагаючи незаконних дій, та дочекатись появи у Конституційному Суді вакансій, на які можна буде законно привести до присяги новопризначених суддів КС Грищук і Петришина.
Про це йдеться у спільній заяві представників громадських організацій, інформує Цензор.НЕТ.
16 грудня на офіційному веб-сайті політичної партії "Слуга народу" було оприлюднено заяву заступниці голови парламентського Комітету з питань антикорупційної політики та членкині партії Олени Мошенець, яка прокоментувала інформацію про те, що Венеційська комісія підтримала рішення Конституційного Суду не приводити до присяги осіб, призначених Президентом України на неіснуючі вакансії.
"Депутатка від партії влади фактично звинуватила Конституційний Суд у відмові приводити до присяги новопризначених суддів КС - Оксану Грищук та Олександра Петришина і подала це як протидію КС виходу із конституційної кризи. Як аргумент політикиня використала тезу про накладені на Тупицького санкції з боку США як "однозначний сигнал, що будь-які намагання ламати реформи в Україні отримають жорстку відповідь". Синхронно із заявою Мошенець пости з аналогічними, однаковими меседжами розповсюдили блогери, яких українські медіа зараховують до пулу співпраці з Офісом президента. Раніше з цими ж тезами в одному з ефірів виступав і голова Офісу президента Андрій Єрмак", - сказано в документі.
Автори заяви підкреслюють, що незалежно від ставлення до Тупицького і Касмініна, строк їхніх повноважень завершиться тільки у травні і вересні 2022 року відповідно. Приводити до присяги суддів на їхні посади означає поглибити і без того величезну кризу навколо Конституційного Суду.
На їхню думку, виходом з кризи буде ухвалення законопроекту із новою конкурсною процедурою та призначення всіх нових суддів КС лише відповідно до неї.
"Оскільки ми спостерігаємо розгортання інформаційної кампанії, націленої на незаконне примушування Конституційного Суду привести до присяги новопризначених суддів КС Грищук і Петришина, закликаємо Офіс президента, партію влади та ретрансляторів позиції влади у соціальних мережах припинити тиск на суддів Конституційного Суду", - йдеться в заяві.
Автори заяви наголошують, що дії суддів Конституційного Суду абсолютно законні, оскільки:
1.Указ президента про скасування указів про призначення Олександра Тупицького і Олександра Касмініна - юридично нікчемний. Відповідно до Конституції України президент не має повноважень звільняти суддів КС.
2.До доброчесності Олександра Тупицького і деяких інших суддів КС у суспільства є обгрунтовані сумніви. Це підтверджується накладеними США санкціями на подружжя Тупицьких "за значні корупційні діяння, а саме одержання хабаря у грошовій формі, перебуваючи на посаді у судовій владі України". Однак, за українською Конституцією звільнити суддів Конституційного Суду можуть лише самі судді Конституційного Суду. Це означає, що Олександр Тупицький і Олександр Касмінін досі лишаються суддями Конституційного Суду.
3.Строк повноважень Олександра Тупицького спливає за п’ять місяців - у травні 2022 року, а Олександра Касмініна - у вересні 2022 року. Таким чином, у травні звільниться вакансія, на яку Конституційний Суд зможе абсолютно законно привести до присяги одного з двох призначених президентом суддів Конституційного Суду. Цю ж думку підтверджує Венеційська комісія у Синопсисі від 13 грудня 2021 року.
4.Призначення нових суддів КС за відсутності відповідних вакансій у КС за квотою Президента підриває легітимність Конституційного Суду та створює ситуацію, коли на 6 посад за квотою президента будуть призначені 8 суддів. У такому варіанті роботу Конституційного Суду буде повністю заблоковано.
5.Партія влади і Офіс президента вже рік ігнорують висновок Венеційської комісії щодо виходу із конституційної кризи, у якому, аби нівелювати політичний вплив на суддів Конституційного Суду, рекомендовано запровадити єдину конкурсну процедуру відбору суддів Конституційного Суду. Законопроект №4533, попри запевнення представника президента у Конституційному Суді Федора Веніславського, досі не містить такої процедури.
Відповідно - представники громадських організацій закликають президента та політичну партію "Слуга народу" :
- припинити спроби тиску на Конституційний Суд і дочекатись законної появи вакансій у ньому, як і рекомендує Венеційська комісія;
- реформувати процедуру відбору до Конституційного Суду, внісши до законопроекту №4533 положення про єдину конкурсну процедуру добору суддів Конституційного Суду.
Заяву підписали:
Фундація DEJURE
Центр політико-правових реформ
Всеукраїнське об'єднання "Автомайдан"
Центр протидії корупції
Центр спільних дій
StateWatch
Центр економічної стратегії
Рух ЧЕСНО
Інститут "Республіка"
Міждисциплінарний науково-освітній центр протидії корупції в Україні (ACREC)
Антикорупційний штаб
Будь ласка, зачекайте...
Боротьба за Конституційний Суд продовжується.
У журналистов проекта «Слiдство.Iнфо», опубликовавших вчера расследование о совместном проживании в одном особняке супружеской четы Гогилашвили-Левченко и начальника ГУР генерала Буданова, могут начаться большие проблемы. Ребята рискуют пережить ряд нападений «пьяных гопников», разгромов машин и подобного.
Наши источники сообщили, что Зеленский по возвращении из-за границы приказал категорически: «Залошить, чтобы другим было уроком».
На полицию (после истории с Гогилашвили) и на СБУ (там откровенный саботаж) полагаться нельзя. Поэтому решить проблему поручили депутату Коле Тищенко. Он должен задействовать свои бандитские связи так, чтобы атаковали журналистов уличная шпана и уголовники, а не спецслужбы.
Все прекрасно понимают, что «Слiдство.Iнфо» - это журналистка Анна Бабинец, то есть, международный проект OCCRP. Тот самый, который опубликовал информацию об оффшорах Зеленского-Шефира, ставшие сенсацией. Запад точно отреагирует, то есть слив такого приказа по линии спецслужб сейчас - более чем вероятен. А уголовники - везде уголовники. Пользуясь случаем, сообщаем об этом журналистам. Предупрежден - вооружен.
Им передадут, мы знаем.
...
...
Причина такого свирепого решения очевидна. Проект «Слiдство.Iнфо» ударил в наиболее болезненное место президента Зеленского - по Марии Левченко. Прямо и просто, еще никогда Владимиру Зеленскому не наносили настолько мощных ударов.
Без Левченко он станет полностью неработоспособен.
Тяжелый характер у Владимира Зеленского был всегда. Еще по «Кварталу-95» известно: он крайне самолюбив, капризен и не терпит чужого мнения. Даже до появления пристрастия Зеленского к кокаину, вытерпеть работу с ним не мог никто.
Вторая проблема Зеленского - это его крайняя неорганизованность.
Студией «Квартал-95» и телеканалом «Интер» Зеленский сумел руководить именно благодаря тому, что возле него была Мария Левченко, персональный секретарь и помощник. Составление рабочих графиков, приведение в порядок его проектов, ведение всей канцелярской работы и переписок - все это выполняла она. Для Зеленского, Левченко - настоящая находка. Обладая от природы мягким характером и молниеносной интуицией, она сумела ужиться возле такого капризного шефа и стала для него просто незаменимой. Скажем больше: Левчено - это фигура, с существованием которой был вынужден смириться всесильный Ермак.
Все это Левченко делала, естественно, за немалый процент с прибылей официально неприбыльной студии «Квартал-95». И не только.
Перебравшись на улицу Банковая, Зеленский притащил туда Шефира и Левченко.
Задачей Шефира было следить за сохранностью имеющихся капиталов Первого Лица (в т ч и оффшорных) и по возможности их преумножать (доприумножались до покушения).
Левченко же занималась тем же чем и раньше, то есть вела канцелярию и тайную бухгалтерию преЗЕдента.
А ещё, она принимала участие в крайне интересных операциях для «преЗЕдента, который не берет». Именно поэтому ее в Офисе президента не оформили. Ей пришлось бы подавать декларацию и оказалось бы, что помощник президента регулярно получает практически в подарок денежные суммы и объекты недвижимости, которые продает ниже рыночной цены ряду оффшорных фирм. Представляете, какой скандал бы возник?
Естественно, Левченко получила неограниченный доступ к информации из Офиса президента и стала крайне влиятельной. Именно она обеспечивает «доступ к телу» - тоже не за красивые глазки. На этом фоне, такие вещи как назначение её мужа заместителем Авакова, а друга семьи - руководителем ГУР, даже не выглядит сенсацией. Там операции намного более интересные происходят.
Можно представить, сколько проблем создало Зеленскому это расследование. Убрать Левченко из ОП Зеленский не может. Оформить официально после скандала - тоже. Решено тему просто замалчивать. А журналистов, ее раскопавших - запугать.
«Печерский холм»
ыли?
Ну, ту, которую Вова самолично выбирал из 4 -х тысяч кандидатур на должность, приближенную к себе! А теперь вот Левченко, с мужем замминистра, борцом с наркотой, тоже близкая-преблизкая к президенту. Как-то нескладно получается! Все рвутся к телу президента! Так , выходит!