Ексначальнику військового представництва Міноборони повідомлено про підозру у справі катерів "Кентавр", - ДБР

Слідчі Державного бюро розслідувань повідомили про підозру колишньому начальнику військового представництва Міністерства оборони у справі щодо постачання до Збройних Сил України двох десантних катерів "Кентавр" невідповідної якості.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

"Установлено, що посадовець у змові з керівництвом ПрАТ "Завод "Кузня на Рибальському" підробив та видав офіційні документи, згідно з якими остаточна збірка двох десантних катерів "Кентавр" із проведенням випробувань їх ходових характеристик вважаються завершеними. Натомість слідство встановило, що військовому було відомо про те, що вказані випробування не проводилися взагалі", - йдеться у повідомленні.

За версією ДБР посадовець знав, що проєкт цих катерів не відповідав вимогам, які ставилися замовником - Міноборони, а саме у частині показників водотоннажності, осадки, максимальної швидкості ходу та висоти надводного борту. Тому виготовлена неякісна продукція від виконавця не мала бути прийнята.

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Таким чином, експосадовець Міноборони підозрюється у перевищенні військовою службовою особою влади та службових повноважень, в умовах особливого періоду, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 4 ст. 426-1 КК України), а також у складанні та видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, вчинених за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України). Санкції статей передбачають позбавлення волі на строк до 10 років.