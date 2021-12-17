Газогін "Північний потік-2" є економічним проєктом і у ньому немає "політичної складової", - офіційний представник уряду Німеччини Гебештрайт

Новий німецький уряд вважає проєкт "Північний потік-2" суто економічним і вже не бачить у ньому "політичної складової".

У такому ключі висловився офіційний представник федерального уряду ФРН Штеффен Гебештрайт на брифінгу в п’ятницю, передає Цензор.НЕТ, із посиланням на Укрінформ.

"Йдеться про адміністративно-правове питання, яке вирішується відповідно до права і закону, немає жодного політичного впливу... Все робиться на основі адміністративно-правових критеріїв, і немає зв'язку з будь-якими іншими речами", - заявив Гебештрайт у відповідь на запитання, чи впливає на процес сертифікації газогону ситуація навколо України.

Проєкт, за його словами, був схвалений на законних підставах.

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Речник згадав висловлювання канцлера Олафа Шольца за результатами саміту ЄС.

Глава уряду на брифінгу раніше заявив, що "Північний потік-2" є "проєктом приватного сектора, який просунувся до такої міри, що на сьогодні є в наявності затверджений газопровід, і залишилося вирішити часткове питання щодо того, наскільки він відповідає критеріям енергетичного закону європейських країн щодо анбандлінгу". Це питання влада Німеччини "вирішує абсолютно аполітично, хоча й консультується з багатьма людьми, процес триває",- заявив Шольц.

Він вважає, що це питання не пов’язане з тими заходами, які обговорюються в ЄС у контексті недопущення порушення з боку Росії територіальної цілісності України.

Шольц при цьому зауважив, що Німеччина відчуває велику відповідальність за те, щоб Україна й надалі залишалася країною-транзитером газу та дуже наполегливо працювала, щоб гарантувати продовження відповідного контракту. "Ми й надалі відчуватимемо відповідальність за те, щоб транзит через Україну працював, і щоб сама країна могла добре розвиватися", - додав глава уряду ФРН.

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За керування урядом Ангели Меркель довгий час говорили про газогін як про "економічний проєкт", але згодом сама Меркель визнала, що в ньому є "політичний вимір".

На тлі загрози нової агресії РФ проти України багато політиків і експертів закликають Берлін чітко заявити Москві про те, що в разі такої агресії газопровід не буде введений в експлуатацію. Наразі триває процедура його сертифікації у Федеральному мережевому агентстві. Вона не буде завершена до середини наступного року.

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