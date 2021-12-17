Газогін "Північний потік-2" є економічним проєктом і у ньому немає "політичної складової", - офіційний представник уряду Німеччини Гебештрайт
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Новий німецький уряд вважає проєкт "Північний потік-2" суто економічним і вже не бачить у ньому "політичної складової".
У такому ключі висловився офіційний представник федерального уряду ФРН Штеффен Гебештрайт на брифінгу в п’ятницю, передає Цензор.НЕТ, із посиланням на Укрінформ.
"Йдеться про адміністративно-правове питання, яке вирішується відповідно до права і закону, немає жодного політичного впливу... Все робиться на основі адміністративно-правових критеріїв, і немає зв'язку з будь-якими іншими речами", - заявив Гебештрайт у відповідь на запитання, чи впливає на процес сертифікації газогону ситуація навколо України.
Проєкт, за його словами, був схвалений на законних підставах.
Речник згадав висловлювання канцлера Олафа Шольца за результатами саміту ЄС.
Глава уряду на брифінгу раніше заявив, що "Північний потік-2" є "проєктом приватного сектора, який просунувся до такої міри, що на сьогодні є в наявності затверджений газопровід, і залишилося вирішити часткове питання щодо того, наскільки він відповідає критеріям енергетичного закону європейських країн щодо анбандлінгу". Це питання влада Німеччини "вирішує абсолютно аполітично, хоча й консультується з багатьма людьми, процес триває",- заявив Шольц.
Він вважає, що це питання не пов’язане з тими заходами, які обговорюються в ЄС у контексті недопущення порушення з боку Росії територіальної цілісності України.
Шольц при цьому зауважив, що Німеччина відчуває велику відповідальність за те, щоб Україна й надалі залишалася країною-транзитером газу та дуже наполегливо працювала, щоб гарантувати продовження відповідного контракту. "Ми й надалі відчуватимемо відповідальність за те, щоб транзит через Україну працював, і щоб сама країна могла добре розвиватися", - додав глава уряду ФРН.
За керування урядом Ангели Меркель довгий час говорили про газогін як про "економічний проєкт", але згодом сама Меркель визнала, що в ньому є "політичний вимір".
На тлі загрози нової агресії РФ проти України багато політиків і експертів закликають Берлін чітко заявити Москві про те, що в разі такої агресії газопровід не буде введений в експлуатацію. Наразі триває процедура його сертифікації у Федеральному мережевому агентстві. Вона не буде завершена до середини наступного року.
Будь ласка, зачекайте...
не підтримати україну перед загрозою росії, а
переконати, в північному потоці2
Чужа душа - потемки.
це монотонна робота, як будь-якого іншого уряду і його мзс
Хто б сумнівався! У будь-якого МЗС завдання іншому дипломатично пилюку в очі пускати.
"Яка душа, чия душа?"
В даному випадку - німецька.
Мабуть ти його й використовуешь, якщо можливості знаеш. Якби я написав - "пил", то тобі б полегчало?
а знітила не пилюка, а - в очі ПУСКАТИ...це повна нісенитниця
малоруский язик, он такой, без правил
Хоча ні, бо такий перл, як "монотонна робота, як будь-якого іншого уряду і його мзс" там не пройде, навіть за орфографією.
Про це, що написали, розкажіть нашим "небожителям", і "найпатріотичному гетьману в історії" в тому числі.
и невдомек, что наработки малоросов и советских на малороском и языке межнационального общения наполняют сокровищницу русской культуры настолько, что путин готов защищать их пренадлежность огнем и мечом...
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и это еще казахстану не указали на их переход на латиницу... представляешь, как тамошние русскоязычные и бывшие советские нуждаются в защите от начертания буков...
Метвейчук и бойко типичные примеры того, чьи интересы могут выражать "щирі українці" вроде них.
"Наполняют сокровищницу русской культуры".
Если уж говорить о "культуре" и "сокровищнице", то только в плане литературного языка, на котором написано достаточное количество действительно неплохих произведений. Не смотря на то, что он возник в 18-м веке.
Зато историю в этой "сокровищнице" начали активно фальсифицировать с начала 15-го века.
Что касается Казахстана, то есть такое предчувствие, что северные области тоже могут попытаться превратить в "ордлу", только время ещё не пришло. Только есть два "НО".
Первое - насколько это получится сделать в Украине, и второе - это де-факто зона влияния Китая. Да и Поднебесная миндальничать с запоребриком особо не будет, как наши "западные партнёры". Да и тягаться в прямой конфронтации в одиночку у скрепоносцев кишка тонка.
Конфетку -- для сладости во рту
Кто нам компенсирует $ миллиарды
за транзит
Каждый за себя
1. Ви впевнені у тому що у результатом другої Світової стала перемога над Адольфом Алуїзовичем ?
2. Ви впевнені що рашистам була потрібна мутація , а не вони були первісним джерелом зараження світу ?
3. З якої шахти викопати МБР і нахріна вони нам потрібні , якщо із США ми воювати не збираємося ?
4. Світові лицеміри відстоювали власні інтереси та інтереси держав якими керували ; хто не давав це робити обраним українцями президентам ? Можна до отупіння розпинатися про балістичні ракети і ракетну армію , яка дійсно була непотрібна Україні , але чого не можна було залишити тактичні ядерні заряди ?
думай за майбутне заздалегідь!
А удобрення грядок людським попелом це - суто агрономія.
Русские придут, усы повыщипывают, чтобы не щекотно было.
Напомнило анекдот:
-Леха, ты что не видишь, ты же метиловый спирт пьешь!
-Нет, не вижу!