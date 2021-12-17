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Зеленський обговорив із Джонсоном питання енергетичної безпеки та подальші кроки по деескалації російської агресії

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський обговорив із Джонсоном питання енергетичної безпеки та подальші кроки по деескалації російської агресії

Прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон провів телефонну бесіду з президентом України Володимиром Зеленським.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це говориться в твіттері Зеленського.

"Провів продуктивну розмову з Борисом Джонсоном. Обговорили питання енергетичної безпеки. Скоординували подальші кроки щодо деескалації ситуації навколо України та щодо мирного врегулювання на Донбасі. Ціную тверду та незмінну підтримку Великої Британії суверенітету й територіальної цілісності Україні", - говориться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Джонсон у розмові з Путіним попередив про "серйозні наслідки" у разі нападу РФ на Україну

В свою чергу, пресслужба британського уряду також оприлюднила інформацію за підсумками розмови Джонсона і Зеленського у п’ятницю, пише Європейська правда. 

Джонсон зазначив, що Британія підтримує територіальну цілісність України, і що він говорив про це Путіну.

"Прем’єр-міністр підкреслив, що Велика Британія використовуватиме всі свої дипломатичні та економічні сили разом із союзниками, щоб запобігти будь-якій агресії Росії щодо України", - йдеться у повідомленні.

Джонсон і Зеленський обговорили важливість зменшення залежності України та інших європейських держав від російського газу та необхідність розвитку екологічно чистих та різноманітних джерел енергії, заявили у Лондоні.

Джонсон наголосив на важливості виконання всіма сторонами Мінських угод.

Лідери погодилися з цінністю діалогу, в тому числі з Росією, і вирішили залишатися в тісному контакті, йдеться у повідомленні.

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Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+6
"Обговорили питання енергетичної безпеки." Джерело: https://censor.net/ua/n3305913

Лялька олігархів, при якій енергонезалежність майже зруйнована, обговорила питання енергобезпеки??? Це черговий жарт "кварталу"??? Чи тролінг 73% від д'Єрмака?
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17.12.2021 19:09
+4
Бірюков пише, що закупівлі касок та бронежилетів не проводилися два роки…
Арьєв пише, що реальний запас диз.пального у ЗСУ є лише 17% від потреб…
Невдовзі і набоїв не буде. До цього йде.
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17.12.2021 19:08
+3
73%нікуди не ділився! Шукають нову промивку мізків...
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17.12.2021 19:29
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джонсон з мєстним містером біном потеревенив...
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17.12.2021 19:07 Відповісти
Бірюков пише, що закупівлі касок та бронежилетів не проводилися два роки…
Арьєв пише, що реальний запас диз.пального у ЗСУ є лише 17% від потреб…
Невдовзі і набоїв не буде. До цього йде.
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17.12.2021 19:08 Відповісти
Катастроффа від ЄС.
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17.12.2021 19:16 Відповісти
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17.12.2021 19:20 Відповісти
Не від ЄС, а від Зеленського.
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17.12.2021 19:25 Відповісти
Юлькиному боту Василь Довганенко 7230397a що ЄС, що Зеленський одне й теж
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17.12.2021 19:28 Відповісти
"Обговорили питання енергетичної безпеки." Джерело: https://censor.net/ua/n3305913

Лялька олігархів, при якій енергонезалежність майже зруйнована, обговорила питання енергобезпеки??? Це черговий жарт "кварталу"??? Чи тролінг 73% від д'Єрмака?
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17.12.2021 19:09 Відповісти
Навіть радикальна Юля ніколи не ви ступала проти алігархів. А цей бодай звіздить. Років через 20 до більшості українців нарешті дійде, що кланово-олігархічна система створена кучмо -головний тормоз економчного розвитку україни.
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17.12.2021 19:19 Відповісти
головний тормоз - тупа кугутня твого типу...
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17.12.2021 19:23 Відповісти
73%нікуди не ділився! Шукають нову промивку мізків...
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17.12.2021 19:29 Відповісти
Звиздіти - не мішки ворочати! Воно вже назвизділо стільки за 2,5 роки, що пожиттєве йому буде як виправдання.

За час, що ЗЕ при владі, "поважні бізнесмени" збагатилися на суму від 50% до майже 300% своїх статків, які в них були на кінець правління "бариги". От тільки олігарх Порошенко не показав такого приросту своїх статків... Навіть після "збагачення у 80 (чи 800???) разів"...

Мабуть якась іншовимірна математика зараз панує на "печерських пагорбах"
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17.12.2021 19:45 Відповісти
Вася , Тимошенко имела четкий план по массовой реприватизации предприятий олигархов . За что ее и мочила вся пресса и ТВ , но , на всякий случай , ее еще засадили на 7 лет по сфабрикованному делу . По заказу олигархов , ессно.
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17.12.2021 19:47 Відповісти
да ну вотвам цитата с оф сайта Джонсона
Лідери погодилися з цінністю поточного діалогу, в тому числі з Росією, і вирішили залишатися в тісному контакті. Прем'єр-міністр підкреслив важливість виконання всіма сторонами Мінських домовленостей

а вот и ссыль

https://www.gov.uk/government/news/pm-call-with-president-of-ukraine-17-december-2021

чет не очень дипломатия
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17.12.2021 19:13 Відповісти
Про енергетику не говорили зовсім. Це зеля поплутав, він із Бенею говорив про енергетику.
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17.12.2021 20:33 Відповісти
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17.12.2021 19:24 Відповісти
Борис Джонсон - наш человек !
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17.12.2021 19:48 Відповісти
Бухой или накуреный депутат ВР Украины в стенах парламента
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17.12.2021 19:56 Відповісти
вот и славненько.
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17.12.2021 21:05 Відповісти
 
 