Зеленський обговорив із Джонсоном питання енергетичної безпеки та подальші кроки по деескалації російської агресії
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон провів телефонну бесіду з президентом України Володимиром Зеленським.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це говориться в твіттері Зеленського.
"Провів продуктивну розмову з Борисом Джонсоном. Обговорили питання енергетичної безпеки. Скоординували подальші кроки щодо деескалації ситуації навколо України та щодо мирного врегулювання на Донбасі. Ціную тверду та незмінну підтримку Великої Британії суверенітету й територіальної цілісності Україні", - говориться у повідомленні.
В свою чергу, пресслужба британського уряду також оприлюднила інформацію за підсумками розмови Джонсона і Зеленського у п’ятницю, пише Європейська правда.
Джонсон зазначив, що Британія підтримує територіальну цілісність України, і що він говорив про це Путіну.
"Прем’єр-міністр підкреслив, що Велика Британія використовуватиме всі свої дипломатичні та економічні сили разом із союзниками, щоб запобігти будь-якій агресії Росії щодо України", - йдеться у повідомленні.
Джонсон і Зеленський обговорили важливість зменшення залежності України та інших європейських держав від російського газу та необхідність розвитку екологічно чистих та різноманітних джерел енергії, заявили у Лондоні.
Джонсон наголосив на важливості виконання всіма сторонами Мінських угод.
Лідери погодилися з цінністю діалогу, в тому числі з Росією, і вирішили залишатися в тісному контакті, йдеться у повідомленні.
Будь ласка, зачекайте...
Арьєв пише, що реальний запас диз.пального у ЗСУ є лише 17% від потреб…
Невдовзі і набоїв не буде. До цього йде.
Лялька олігархів, при якій енергонезалежність майже зруйнована, обговорила питання енергобезпеки??? Це черговий жарт "кварталу"??? Чи тролінг 73% від д'Єрмака?
За час, що ЗЕ при владі, "поважні бізнесмени" збагатилися на суму від 50% до майже 300% своїх статків, які в них були на кінець правління "бариги". От тільки олігарх Порошенко не показав такого приросту своїх статків... Навіть після "збагачення у 80 (чи 800???) разів"...
Мабуть якась іншовимірна математика зараз панує на "печерських пагорбах"
Лідери погодилися з цінністю поточного діалогу, в тому числі з Росією, і вирішили залишатися в тісному контакті. Прем'єр-міністр підкреслив важливість виконання всіма сторонами Мінських домовленостей
а вот и ссыль
https://www.gov.uk/government/news/pm-call-with-president-of-ukraine-17-december-2021
чет не очень дипломатия