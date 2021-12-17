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США планують наступного тижня відповісти на пропозиції Росії з питань безпеки, - Bloomberg

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

США планують наступного тижня відповісти на пропозиції Росії з питань безпеки, - Bloomberg

За даними агентства Bloomberg, США мають намір наступного тижня дати відповідь на пропозиції Росії щодо гарантій безпеки.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"США дадуть відповідь Росії на її пропозиції наступного тижня", - наводить агентство слова офіційної особи у Вашингтоні. За його даними, США визнали "деякі російські пропозиції корисними, а інші - неприйнятними".

Раніше в п'ятницю прессекретар Білого дому Джен Псакі заявила, що США обізнані з пропозиціями Росії про гарантії безпеки в Європі, ведуть щодо них обговорення з європейськими союзниками і партнерами. Крім того, вона зазначила, що Вашингтон не вестиме переговорів щодо європейської безпеки без участі представників Європи.

Російський проект Угоди про заходи гарантування безпеки РФ і держав-членів НАТО розміщено в п'ятницю на сайті МЗС Росії.

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Проект має дев'ять статей, які передбачають відмову НАТО від розширення, зокрема від приєднання України, ведення військової діяльності на території країн Східної Європи, Закавказзя і Центральної Азії, а також відмову від розміщення ракет середньої і меншої дальності в локаціях, звідки вони можуть вразити територію інших учасників..

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+16
В Петербурге на заводе "Северная верфь"
загорелся корвет "Проворный"

У корвета горит ходовая рубка главного командного поста, огня добавляют лак, краска и смола
Спецназ Вейшнории работает не покладая рук!
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17.12.2021 19:43
+11
Ответ должен быть коротким - ПТН ПНХ!
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17.12.2021 20:16
+2
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17.12.2021 19:56
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В Петербурге на заводе "Северная верфь"
загорелся корвет "Проворный"

У корвета горит ходовая рубка главного командного поста, огня добавляют лак, краска и смола
Спецназ Вейшнории работает не покладая рук!
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17.12.2021 19:43 Відповісти
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17.12.2021 19:56 Відповісти
Хорошо же!
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17.12.2021 21:28 Відповісти
Whatever US of a decadent A respond will be, from Canada eat this ruska, fuck you.
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17.12.2021 19:45 Відповісти
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17.12.2021 19:45 Відповісти
а сьогодні болт у вікно запхати просто соромно?
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17.12.2021 19:48 Відповісти
Пошлю его на небо за звёздочкой.......
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17.12.2021 19:50 Відповісти
Дедушка знову расскажет какой он решительный, и как он не боица Путина, чтобы все задрожали.
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17.12.2021 19:59 Відповісти
Дедушка уже обкакался на Афгане.

Не было б Афгана, не было б понтов Путьки
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17.12.2021 20:06 Відповісти
Poot in - апосраный. Толерасто.
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17.12.2021 22:42 Відповісти
Ваня, ***** пишеться з маленької.
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17.12.2021 20:07 Відповісти
Цікаво: якими дипломатичними обертами вони будуть оприлюднювати свою позицію? І що з того (а головне - ЯК) зрозуміють на московії???

Вже давно пора зрозуміти, що кремляді починають виконувати міжнародне законодовство лише тоді, коли починають захлинатися власною кров'ю! І будь-які перемовини з московитами в останні 100 років і подальші років 300 повинні починатися зі слів "Ну що, вже вмилися власною кров'ю? Готові до цивілізованої розмови?"
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17.12.2021 20:08 Відповісти
смерть у грудні@eugene_lir



Щоразу не можу з того, як росіяни цитують "Скіфів" Блока:
"Дєржалі щіт мєж двух враждєбних рас: монголов і Європи"
("Тримали щит між двох ворожих рас: монголів та Європи")

Пацани, щит між Європою та Ордою тримало Галицько-Волинське князівство, поки ви були _у складі_ цієї Орди
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17.12.2021 20:08 Відповісти
Ответ должен быть коротким - ПТН ПНХ!
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17.12.2021 20:16 Відповісти
Как уже за***ли ети кацапы с подменой понятий. Что они подразумевают под безопасностью? То что они хотят нападать на другие страны а НАТО и США чтобы не вмешивались и не помогали потерпевшим странам?
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22.12.2021 12:20 Відповісти
 
 