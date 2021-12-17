США планують наступного тижня відповісти на пропозиції Росії з питань безпеки, - Bloomberg

За даними агентства Bloomberg, США мають намір наступного тижня дати відповідь на пропозиції Росії щодо гарантій безпеки.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"США дадуть відповідь Росії на її пропозиції наступного тижня", - наводить агентство слова офіційної особи у Вашингтоні. За його даними, США визнали "деякі російські пропозиції корисними, а інші - неприйнятними".

Раніше в п'ятницю прессекретар Білого дому Джен Псакі заявила, що США обізнані з пропозиціями Росії про гарантії безпеки в Європі, ведуть щодо них обговорення з європейськими союзниками і партнерами. Крім того, вона зазначила, що Вашингтон не вестиме переговорів щодо європейської безпеки без участі представників Європи.

Російський проект Угоди про заходи гарантування безпеки РФ і держав-членів НАТО розміщено в п'ятницю на сайті МЗС Росії.

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Проект має дев'ять статей, які передбачають відмову НАТО від розширення, зокрема від приєднання України, ведення військової діяльності на території країн Східної Європи, Закавказзя і Центральної Азії, а також відмову від розміщення ракет середньої і меншої дальності в локаціях, звідки вони можуть вразити територію інших учасників..