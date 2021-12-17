США планують наступного тижня відповісти на пропозиції Росії з питань безпеки, - Bloomberg
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За даними агентства Bloomberg, США мають намір наступного тижня дати відповідь на пропозиції Росії щодо гарантій безпеки.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"США дадуть відповідь Росії на її пропозиції наступного тижня", - наводить агентство слова офіційної особи у Вашингтоні. За його даними, США визнали "деякі російські пропозиції корисними, а інші - неприйнятними".
Раніше в п'ятницю прессекретар Білого дому Джен Псакі заявила, що США обізнані з пропозиціями Росії про гарантії безпеки в Європі, ведуть щодо них обговорення з європейськими союзниками і партнерами. Крім того, вона зазначила, що Вашингтон не вестиме переговорів щодо європейської безпеки без участі представників Європи.
Російський проект Угоди про заходи гарантування безпеки РФ і держав-членів НАТО розміщено в п'ятницю на сайті МЗС Росії.
Проект має дев'ять статей, які передбачають відмову НАТО від розширення, зокрема від приєднання України, ведення військової діяльності на території країн Східної Європи, Закавказзя і Центральної Азії, а також відмову від розміщення ракет середньої і меншої дальності в локаціях, звідки вони можуть вразити територію інших учасників..
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"Дєржалі щіт мєж двух враждєбних рас: монголов і Європи"
("Тримали щит між двох ворожих рас: монголів та Європи")
Пацани, щит між Європою та Ордою тримало Галицько-Волинське князівство, поки ви були _у складі_ цієї Орди