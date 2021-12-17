Україна має намір збільшити видобуток природного газу до 23-25 млрд куб. м на рік за 3-4 роки, – заступник голови ОП Шурма
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Україна має намір повністю забезпечувати себе природним газом за рахунок скорочення його споживання на 30-40% в результаті програми термомодернізації і зростання видобутку з 18-19 млрд куб.м до 23-25 млрд куб. м на рік в найближчі три-чотири роки,
Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Інтерфакс-Україна, про повідомив заступник керівника Офісу президента Ростислав Шурма.
"Паралельно працюватимемо над програмою збільшення видобутку природного газу та інших корисних копалин в Україні для того, щоб видобуток збільшився з наявних 18-19 млрд куб. м хоча б до 23-25 млрд куб. м протягом найближчих трьох-чотирьох років", – сказав він на брифінгу в Києві п'ятницю.
Шурма додав, що з березня-квітня розпочнеться реалізація програми термомодернізації, в рамках якої протягом 7-10 років заплановано модернізувати "абсолютну більшість" 180 тис.житлових будинків і 20 тис. об'єктів соціальної сфери.
Він уточнив, що план на наступний рік - 5 тис. житлових будинків і "сотні" об'єктів соціальної сфери.
"Загалом очікуємо, що це дасть змогу скоротити споживання газу на 30-40%... І, таким чином, щоб країна була самодостатня щодо природного газу", – наголосив заступник голови ОП.
Як повідомлялося, наприкінці 2016 року уряд затвердив Концепцію розвитку газовидобувної галузі України до 2020 року, яка передбачала збільшення видобутку природного газу з 19,9 млрд куб.м у 2015 році (у 2013 році – 21,4 млрд куб. м) до 27,6 млрд куб. м у 2020 році. Зокрема, державне "Укргазвидобування" мало наростити його до 14,5 млрд куб. м в 2016 році і 20,1 млрд куб. м.
За даними ОДТСУ, видобуток газу в Україні в 2020 році становив 19,7 млрд куб. м (-4,4% до 2019-го), зокрема "Укргазвидобування" – 14,2 млрд куб. м.
Згідно з даними НКРЕКП, одночасно Україна в 2020 році збільшила валове споживання природного газу на 5,5% (на 1,55 млрд куб. м) порівняно з 2019 роком – до 29,8 млрд куб. м.
За словами голови правління НАК "Нафтогаз України" Юрія Вітренка, країні доводиться імпортувати близько 10 млрд куб. м природного газу, хоча ще не так давно при споживанні близько 55 млрд куб. м імпорт перевищував 30 млрд куб. м.
Будь ласка, зачекайте...
Неужель ты ко мне ,верю и не верю!
Падал снег, плыл рассвет ,осень моросила
Столько лет, столько лет ,где тебя носило?!
Вдруг как в сказке скрипнула дверь
Все мне ясно стало теперь
Столько лет я спорил с судьбой
Ради этой встречи с тобой!
Мерз я где-то, плыл за моря
Знаю это было не зря.
Все что было, было не зря ,не напрасно было!
Ты пришло, ты сбылось ,и не жди ответа
Без тебя, как жилось мне до встречи этой?!
Тот кто ждет- все снесет как бы жизнь не била
Лишь бы все это ,всё не напрасно было!
так происходит при всех президентах при каждом премьере последние 25 лет..
увы!..
а ще Зе-чмо з Зе-****** мали намір
збiльшити ВВП на 40 % . вже забезпечили?
На скiльки реально зрозло за два з
половиною роки при вiслюку?
Практически Шурма - недобитый регионал ! (народное мнение)
Красивые цифры, прямо магия цифр: 23-25 млрд куб. в течение 22-26 года...
( Я ж так понимаю это сынуля того Шурмы.)
бандитыолигархи будут еще быстрее. дозедухе Зеленского, "мы, станем мировой газовой житницей" /лярд деревов, любой заводик по любой тематике - да, запросто, детей настрогает с миллионными статками, да уже и не вспомнить все "зажигалочки" Зелени/
З 2015 по 2018 видобуток зростав…
з 2019 до сьогодні видобуток зменьшується, притому зменьшується за рахунок укргазвидобування - приватні компанії навіть за зелених нарощували але перекрити загальне зменьшення не змогли…
Hon. Judge Dredd
@Dredd_Director
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11 хв
За три квартали 2021 року українці набрали мікропозик під шалені відсотки на загальну суму понад 50 мільярдів гривень, що є історичним рекордом. А які ще ознаки кінця епохи бідності помітили ви?
То чому ж не стати всім до страйку!? Чому не вимагати собі гідної оплати праці замість постійного ниття про високі ціни і тарифи? Відповідь проста - нарід мудрий! Держись як воша кожуха - ось його девіз!...
Але процес отримання дозволів, атестацій, акредитацій, погоджень, ухвалень, займе стільки часу, скільки Маскові потрібно для відправки людей на Марс...
"Укргазвыдобування" разделить на части и продать. Пытаться добиться от этого монстра увеличения добычи - образцово-показательный пример невежества.