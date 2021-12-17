УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
3919 відвідувачів онлайн
Новини Економіка
2 042 26
МВФ (1343) енергетика (1652) ДТЕК (547) Гарантований покупець (45)

МВФ контролюватиме погашення Україною боргу перед усіма "зеленими" інвесторами, – звіт Фонду

Новини Цензор.НЕТ Економіка

МВФ контролюватиме погашення Україною боргу перед усіма

Міжнародний валютний фонд контролюватиме виконання Україною своїх зобов'язань щодо 100% погашення боргів перед усіма інвесторами у "зелену" енергетику, як це передбачено в оновленому меморандумі.

Про це йдеться у листопадовому звіті Фонду, оприлюдненому на його сайті, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Оbozrevatel.

"Влада пропонує ліквідувати накопичення заборгованості перед виробниками електроенергії з відновлюваних джерел. Ці зобов'язання контролюватимуться завдяки новому кількісному критерію ефективності", - йдеться в листопадовому звіті.

Прострочений борг перед ВДЕ за 2020 рік станом на початок листопада 2021 року становив близько 25 млрд гривень, а за підсумком 2021 року очікується, що борг складе додатково ще 5 млрд гривень, зазначено у звіті.

Цей борг має бути в повному обсязі погашений перед усіма без винятку інвесторами до кінця 2021 року за рахунок залучених 825 млн. доларів коштів цільових "зелених" єврооблігацій. Виникнення боргу у майбутньому має запобігти з допомогою зростання тарифу на передачу електрики магістральним електромережами.

Як повідомлялося, 13 листопада уряд заблокував виплату боргів перед "зеленими" інвесторами. 15 листопада виплати отримали всі компанії, окрім однієї компанії – "ДТЕК ВДЕ".

ДПЕК повідомив західних кредиторів про дискримінаційні дії українського уряду.

Компанія ініціювала кримінальний процес в Україні та Великобританії щодо посадових осіб ДП "ГарПок" та уряду через втручання у процес розподілу цільового кредиту від ЄС.

"ДТЕК ВДЕ" офіційно повідомило керівництво "Гарпоку" про кримінальний злочин, який він вчиняє.

Автор: Володимир Янченко
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+8
Коли твоя дружина написала тупі жарти,твої очколизи їх озвучили,а ти робиш вигляд,що вони а%уєть які смічші... До біса "рекорди" смертності від ковіду,до біса топ корупцію,якої не бачила країна,до біса падіння в прірву економіки і тд. Оце ваш **********, славте його 73%
показати весь коментар
17.12.2021 19:59
+6
главное про ахметку и жену авакова пусть не забудут...
показати весь коментар
17.12.2021 19:58
+6
К нам едет серьезная инвест-няня😂

Вова, скоро их будет много, очень много и они отберут кока-пустышку
показати весь коментар
17.12.2021 20:01
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
главное про ахметку и жену авакова пусть не забудут...
показати весь коментар
17.12.2021 19:58 Відповісти
Значит опять будут грабить народ.
показати весь коментар
17.12.2021 19:59 Відповісти
Обозреватель- Ахметовская желтая газетенка, которая завтра может написать что МВФ будет отбирать деньги у украинцев и дарить их зеленому инвестору Ахметову!
Блин, когда уже посадят это донецкое ворье??
показати весь коментар
18.12.2021 01:23 Відповісти
Коли твоя дружина написала тупі жарти,твої очколизи їх озвучили,а ти робиш вигляд,що вони а%уєть які смічші... До біса "рекорди" смертності від ковіду,до біса топ корупцію,якої не бачила країна,до біса падіння в прірву економіки і тд. Оце ваш **********, славте його 73%
показати весь коментар
17.12.2021 19:59 Відповісти
При чём тут это твоё творение до выплат имбицилам зеленой халявы?
показати весь коментар
17.12.2021 21:33 Відповісти
Шо ніясна бидло?
показати весь коментар
17.12.2021 21:42 Відповісти
К нам едет серьезная инвест-няня😂

Вова, скоро их будет много, очень много и они отберут кока-пустышку
показати весь коментар
17.12.2021 20:01 Відповісти
Весь вплив Єрмака тримається у тому, що він вчасно заповнює цю пустушку порошком.
показати весь коментар
17.12.2021 20:04 Відповісти
да уж, вдунул хенералиссимус неслабо....
показати весь коментар
17.12.2021 20:06 Відповісти
намечается транзит акций энергетиков к слугам...абы не поперхнулись...
показати весь коментар
17.12.2021 20:06 Відповісти
т.е. ахметке уже не абыдна да?
показати весь коментар
17.12.2021 20:09 Відповісти
инвест-наня

показати весь коментар
17.12.2021 20:28 Відповісти
Украина колония МВФ или суверенное государство? Почему налогоплатильщики должны оплачивать хотелки Рината?
показати весь коментар
17.12.2021 20:39 Відповісти
Потому что Украина подписала такой договор: Ахметов и прочие поставляют электроэнергию, а государство им за это деньги. Я вижу вам чудно, что за товар надо платить. Любитель на халяву?
показати весь коментар
17.12.2021 21:12 Відповісти
Так может и Рашке отдадим 3 лярда $$$. Януковощ тоже с Рашкой договор подписал. Разницы никакой отдавать Януковощу или Ахметке
показати весь коментар
17.12.2021 21:28 Відповісти
Ну если вы не видите разницы, то кто вам доктор. Россия сама анулировала договор совершив акт агрессии в отношении Украины. Ахметов соблюдает все условия договора. Хотите анулировать договор, идите в суд. Дейстуйте законным путем, а не « здесь играем, здесь не играем, здесь рыбу заворачивали ».
показати весь коментар
17.12.2021 22:05 Відповісти
Поставляют и воруют - это разные вещи! Но для таких улиток как ты можно отдельный тариф сделать - "домашний зеленый" по 6,66грн за киловатт! Или ты против? Или ты с нами хочешь на халяву атомную подсасывать?
показати весь коментар
17.12.2021 21:36 Відповісти
Я выше уже писал.Продублирую и для вас: в суд, если считаете договор незаконным, мошеническим, несправедливым и там аргументируйте свою позицию. Ахметов между прочим так и сделает: выиграет в суде и государство ему еще неустойку заплатит ( из ваших налогов).
А по поводу остальных ваших изречений - мы вместе с вами гусей не пасли.Так что проходите мимо.
показати весь коментар
17.12.2021 22:11 Відповісти
Тому що МВФ дав кредит для зеленої енергетики. А не на хотелкі Осла.
показати весь коментар
17.12.2021 21:55 Відповісти
Кстати, зарплаты Лещенкам, Шабуниным и другим иже, тоже через МВФ будут заставлять платить?
показати весь коментар
17.12.2021 21:40 Відповісти
До керувались до ручки. МВФ бере під особистий контроль Бубона Оманського.
показати весь коментар
17.12.2021 21:54 Відповісти
Ахметка забашлял газетке "Обозреватель", та лапшу раскидывает, про страшный МВФ, который заберет деньги у украинцев и отдаст Ахметово.
Зачем Цензор этот бред перепечатывает??
показати весь коментар
18.12.2021 01:28 Відповісти
А "все" это бедный Ринат Леонидович еле сводящий концы с концами?
показати весь коментар
17.12.2021 23:09 Відповісти
 
 