МВФ контролюватиме погашення Україною боргу перед усіма "зеленими" інвесторами, – звіт Фонду
Новини Цензор.НЕТ Економіка
Міжнародний валютний фонд контролюватиме виконання Україною своїх зобов'язань щодо 100% погашення боргів перед усіма інвесторами у "зелену" енергетику, як це передбачено в оновленому меморандумі.
Про це йдеться у листопадовому звіті Фонду, оприлюдненому на його сайті, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Оbozrevatel.
"Влада пропонує ліквідувати накопичення заборгованості перед виробниками електроенергії з відновлюваних джерел. Ці зобов'язання контролюватимуться завдяки новому кількісному критерію ефективності", - йдеться в листопадовому звіті.
Прострочений борг перед ВДЕ за 2020 рік станом на початок листопада 2021 року становив близько 25 млрд гривень, а за підсумком 2021 року очікується, що борг складе додатково ще 5 млрд гривень, зазначено у звіті.
Цей борг має бути в повному обсязі погашений перед усіма без винятку інвесторами до кінця 2021 року за рахунок залучених 825 млн. доларів коштів цільових "зелених" єврооблігацій. Виникнення боргу у майбутньому має запобігти з допомогою зростання тарифу на передачу електрики магістральним електромережами.
Як повідомлялося, 13 листопада уряд заблокував виплату боргів перед "зеленими" інвесторами. 15 листопада виплати отримали всі компанії, окрім однієї компанії – "ДТЕК ВДЕ".
ДПЕК повідомив західних кредиторів про дискримінаційні дії українського уряду.
Компанія ініціювала кримінальний процес в Україні та Великобританії щодо посадових осіб ДП "ГарПок" та уряду через втручання у процес розподілу цільового кредиту від ЄС.
"ДТЕК ВДЕ" офіційно повідомило керівництво "Гарпоку" про кримінальний злочин, який він вчиняє.
Будь ласка, зачекайте...
Блин, когда уже посадят это донецкое ворье??
Вова, скоро их будет много, очень много и они отберут кока-пустышку
А по поводу остальных ваших изречений - мы вместе с вами гусей не пасли.Так что проходите мимо.
Зачем Цензор этот бред перепечатывает??