Російський суд підтвердив присутність військ РФ в Україні, - посольство США в Україні
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Російський суд підтвердив відоме всім - присутність військ РФ на території України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві посольства США, розміщеній у твітері.
"Російський суд підтвердив те, що ми всі знаємо – російські війська розміщені в Україні. Росія є агресором, а не посередником", - мовиться в заяві.
Як повідомлялося раніше, у Росії суд виніс вирок у справі, в матеріалах якої підтверджується присутність російських військових на Донбасі та дислокація військових частин ЗС РФ на окупованих українських територіях.
Прессекретар російського президента Дмітрій Пєсков назвав помилкою інформацію про присутність російської армії на Донбасі.
Натомість в українському МЗС назвали рішення суду юридичним прецедентом та "явкою з повинною", які зміцнять позицію України у провадженнях проти Росії в міжнародних судах.
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А кеш **** все пам'ятає
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З"явилися повідомлення, що в Ростові пропав суддя, який у вироку написав про участь р@шен-вермахту у війні на Донбасі, про бойові чергування там та інше.
Сам текст вироку пропав із реєстрів одночасно із суддею.
Отправили на подвал, в психушку, закопали, насыпали новичка в трусы, выбросилась с окна....???
Хоча ніт!
Щоби жити з Гогішвілі, ви маєте отримати дозвіл з ОПи.
Не всім дають, заслужити треба!
"Отправили на подвал, в психушку, насыпали новичка в трусы, выбросилась с окна", а вже потім закопали.
Он утонул. (с)
Ми ж Вас попереджали!
Лапті розчаровані сигналами зі США і НАТО щодо пропозицій "гарантії безпеки
"Закон, что дышло: куда повернёшь, туды и вышло".
офіцьяльний нєкролог (с)