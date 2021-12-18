УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
3919 відвідувачів онлайн
Новини Політика України Агресія Росії проти України Докази російської агресії в Україні Війна
13 136 35
армія РФ (13497) Росія (47244) суд (8043)

Російський суд підтвердив присутність військ РФ в Україні, - посольство США в Україні

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Російський суд підтвердив присутність військ РФ в Україні, - посольство США в Україні

Російський суд підтвердив відоме всім - присутність військ РФ на території України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві посольства США, розміщеній у твітері.

"Російський суд підтвердив те, що ми всі знаємо – російські війська розміщені в Україні. Росія є агресором, а не посередником", - мовиться в заяві.

Як повідомлялося раніше, у Росії суд виніс вирок у справі, в матеріалах якої підтверджується присутність російських військових на Донбасі та дислокація військових частин ЗС РФ на окупованих українських територіях.

Прессекретар російського президента Дмітрій Пєсков назвав помилкою інформацію про присутність російської армії на Донбасі.

Натомість в українському МЗС назвали рішення суду юридичним прецедентом та "явкою з повинною", які зміцнять позицію України у провадженнях проти Росії в міжнародних судах.

Автор: Роман Свиридович
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+28
русня спалилася на рішенні суду. Спочатку кричали, то фейк, потім опечЯтка і знесли статтю.
А кеш **** все пам'ятає
показати весь коментар
17.12.2021 20:08
+25
Тут есть только один вопрос: шо там с судьей ?
Отправили на подвал, в психушку, закопали, насыпали новичка в трусы, выбросилась с окна....???
показати весь коментар
17.12.2021 20:10
+16
ну так отключайте от свифт, приняли же вчера такое решение.
показати весь коментар
17.12.2021 20:14
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
русня спалилася на рішенні суду. Спочатку кричали, то фейк, потім опечЯтка і знесли статтю.
А кеш **** все пам'ятає
показати весь коментар
17.12.2021 20:08 Відповісти
показати весь коментар
17.12.2021 22:24 Відповісти
Спасибо за скрин!
показати весь коментар
17.12.2021 20:56 Відповісти
Скриншоти не горять

https://archive.vn/CWP6m
показати весь коментар
18.12.2021 10:18 Відповісти
солома@elnazaro777



З"явилися повідомлення, що в Ростові пропав суддя, який у вироку написав про участь р@шен-вермахту у війні на Донбасі, про бойові чергування там та інше.
Сам текст вироку пропав із реєстрів одночасно із суддею.
показати весь коментар
18.12.2021 00:20 Відповісти
Тут есть только один вопрос: шо там с судьей ?
Отправили на подвал, в психушку, закопали, насыпали новичка в трусы, выбросилась с окна....???
показати весь коментар
17.12.2021 20:10 Відповісти
Шо з суддею? "А какая разніца" (с) Одним менше - і то добре. Треба на сайті "узеленського" подати петицію про присвоєння тому судді звання "народний герой" (посмертно)
показати весь коментар
17.12.2021 20:16 Відповісти
Може, відправлять до Гогішвілі на хату?
Хоча ніт!
Щоби жити з Гогішвілі, ви маєте отримати дозвіл з ОПи.
Не всім дають, заслужити треба!
показати весь коментар
17.12.2021 20:19 Відповісти
трохі інша послідовність спочатку
"Отправили на подвал, в психушку, насыпали новичка в трусы, выбросилась с окна", а вже потім закопали.
показати весь коментар
17.12.2021 20:20 Відповісти
в общем отделался легким испугом...
показати весь коментар
17.12.2021 20:33 Відповісти
Вариантов много, но ему предложили выбор.
показати весь коментар
17.12.2021 21:04 Відповісти
Самоубится ?
показати весь коментар
17.12.2021 21:08 Відповісти
Так.
показати весь коментар
17.12.2021 21:12 Відповісти
"Тут есть только один вопрос: шо там с судьей ?"

Он утонул. (с)
показати весь коментар
17.12.2021 21:15 Відповісти
так так - носом їх по їхньому ж лайну, бо слово не горобей (чи воробець?)
показати весь коментар
17.12.2021 20:14 Відповісти
) горобець
показати весь коментар
18.12.2021 03:59 Відповісти
пазл зложився!
показати весь коментар
18.12.2021 04:02 Відповісти
ну так отключайте от свифт, приняли же вчера такое решение.
показати весь коментар
17.12.2021 20:14 Відповісти
NEWS UA

Ми ж Вас попереджали!





Лапті розчаровані сигналами зі США і НАТО щодо пропозицій "гарантії безпеки

показати весь коментар
17.12.2021 20:16 Відповісти
не новость, колы зашкваренные во все дыры продолжают корчить из себя бугра...
показати весь коментар
17.12.2021 20:31 Відповісти
Для країн з англосаксонською системою правосуддя рішення судів мають мало не абсолютне значення. Мені це дуже помітно. Це в Кацапії та в нас можна на на рішення плюнути і розтерти, а США президент, або сенатор, навіть від якогось суду заштатного графства, якщо ще й СМІ встрянуть, ще й як почешуться. Дивно, що кацапня цього не розуміє.
показати весь коментар
17.12.2021 20:17 Відповісти
Кацапская Орда этого понять не в состоянии в силу своей дремучей кульутрно-цивилизационной отсталости: там всегда было пещерное "правосознание" на уровне их любимой пословицы:

"Закон, что дышло: куда повернёшь, туды и вышло".
показати весь коментар
17.12.2021 20:30 Відповісти
Вбивці рідко визнають себе вбивцями. Але вбивцю треба ліквідувати щоб він перестав вбиаати. Тому росію чекає ліквідація. Російські окупанти мають піти з України.
показати весь коментар
17.12.2021 20:26 Відповісти
Это была спецоперация бандеровцев ...
показати весь коментар
17.12.2021 20:33 Відповісти
а чьи это были вертолёты над Крымом ещё 28. 02. 2014 г. ?
показати весь коментар
17.12.2021 20:34 Відповісти
Ихтамнеты Шредингера.
показати весь коментар
18.12.2021 02:28 Відповісти
попалили всю багатомільярдну пропагандиську кампанію "іхтамнєт"
показати весь коментар
17.12.2021 20:44 Відповісти
Тот судья уволился ещё месяц назад.А решение принял случайно потому что заблудился когда выходил за хлебом
показати весь коментар
17.12.2021 21:44 Відповісти
Ну что Владимир Владимирыч Путин , это полная вагина женского рода для всей вашей политики ихтамнет .
показати весь коментар
17.12.2021 22:13 Відповісти
Добавить сюда медаль за Крымнаш 20.02.14., всплеск пенсий по утрате кормильца 2014-15/ часть на Сирию, но все равно солидно/, наследивших документально и плененных ихтамнетов + суд по Боингу с штатным расейским ПВО и т.д. и картинка маслом для трибунала.
показати весь коментар
17.12.2021 22:23 Відповісти
На суддю уж пріґотовлєн
офіцьяльний нєкролог (с)
показати весь коментар
17.12.2021 22:29 Відповісти
Текст все ще доступний за ідентифікатором) http://судебныерешения.рф/64073623
показати весь коментар
18.12.2021 05:47 Відповісти
 
 