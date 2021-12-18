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Столтенберг відкинув вимогу Росії не приймати Україну до НАТО: "Це залежить лише від України та країн-учасниць Альянсу"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Столтенберг відкинув вимогу Росії не приймати Україну до НАТО:

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заперечив право Росії вимагати не приймати до лав Альянсу Україну.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомляє Associated Press.

Як зазначається, у п’ятницю Столтенберг підтвердив, що в НАТО ознайомилися з вимогами Росії. Він заявив, що НАТО не прийматиме жодних постанов, які б забороняли вступ України, та відзначив, що це залежить лише від України та країн-учасниць Альянсу.

"Будь-який діалог з Москвою має враховувати занепокоєння НАТО щодо дій Росії, а також будуватися на основних принципах та документах європейської безпеки і відбуватися у рамках консультацій з європейськими партнерами НАТО, такими як Україна", - заявив Столтенберг на брифінгу. Він також додав, що 30 країн-членів НАТО "ясно дали зрозуміти, що якщо Росія піде на ескалацію, то ми готові працювати над зміцненням оборонних заходів".

Російський проект Угоди про заходи гарантування безпеки РФ і держав-членів НАТО розміщено в п'ятницю 17 грудня на сайті МЗС Росії.

Проект має дев'ять статей, які передбачають відмову НАТО від розширення, зокрема від приєднання України, ведення військової діяльності на території країн Східної Європи, Закавказзя і Центральної Азії, а також відмову від розміщення ракет середньої і меншої дальності в локаціях, звідки вони можуть вразити територію інших учасників.

США заявили, що обізнані про пропозиції Росії про гарантії безпеки в Європі та ведуть щодо них обговорення з європейськими союзниками і партнерами.

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+26
В России на верфи загорелся военный корабль:
https://www.rbc.ua/rus/news/rossii-verfi-zagorelsya-*******-korabl-postradavshie-1639761738.html
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17.12.2021 20:20
+22
Причиной загорания стала вышедшая из строя система охлаждения пердака у одного из бабы-ещё-нарожайцев на корабле, не выдержавшая нагрузки после заявления Столтенберга.
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17.12.2021 20:23
+13
Столтенберг отличный мужик! Прямо как из времен Рейгана, Тетчер. Ноль иллюзий у него по поводу рашки.
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17.12.2021 20:40
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В России на верфи загорелся военный корабль:
https://www.rbc.ua/rus/news/rossii-verfi-zagorelsya-*******-korabl-postradavshie-1639761738.html
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17.12.2021 20:20 Відповісти
Причиной загорания стала вышедшая из строя система охлаждения пердака у одного из бабы-ещё-нарожайцев на корабле, не выдержавшая нагрузки после заявления Столтенберга.
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17.12.2021 20:23 Відповісти
Будівництво «Проворного» почалося вісім років тому, передати флоту його планували наприкінці 2022 року.

Раніше повідомлялося, що у російському Санкт-Петербурзі на суднобудівному заводі «Північна верф» загорівся один зі споруджуваних військових кораблів.

Відомо про щонайменше чотирьох постраждалих, один з них перебуває у важкому стані.
Алкашня , одним словом , будують кораблі на московіі!
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18.12.2021 13:33 Відповісти
Судно (реально судно с носиком ! 😂)
было заложено аж !!!!! в 2013 г.
но не получило украинских турбин и т.д.д.
Наконец, через 9 лет собирались сдать, красили и псдц. !

Выгорело к эбене фене!
Я уж не знаю, годится хотя бы горелый корпус или судну вообще капец?

Кстати, турки клепают корветы Ада за год-два !
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18.12.2021 15:56 Відповісти
Це вже після відповіді Столтенберга чи ще до неї?
Якщо після, то пояснення просте - запалало! А от якщо до... То без ДРГ Вейшнорії або зварювальників найвищого розряду з візитками Яроша не обійшлося
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17.12.2021 20:25 Відповісти
Та это у русорукожопов традиция такая. Раз в квартал накосячить. Но радует одно: они постоянно стремятся закончить план на квартал за месяц.
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17.12.2021 20:50 Відповісти
ой , проворно горит "Проворный " )))

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17.12.2021 21:08 Відповісти
Знаменитые питерские белые ночи...
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17.12.2021 22:17 Відповісти
Проворовался )))
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18.12.2021 09:25 Відповісти
Гори , гори ясно ...😄. щоби не погасло !

Кажуть , що це абсолютно новий агрегат згорів до тла 🤣
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18.12.2021 13:29 Відповісти
Теперь будет "Копчёный" 😂
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18.12.2021 15:57 Відповісти
пиши правильно - "на раші/парашці/спігерії/моксельщині. бо такої країни як ти написав не сінує
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18.12.2021 09:15 Відповісти
Эх, побольше бы таких приятных новостей...
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18.12.2021 23:13 Відповісти
птнпнх
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17.12.2021 20:25 Відповісти
Помню как-то масковия простилась в НАТУ, при бункером, считаю надо ***** под суд отдать, за предательство скреп.
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17.12.2021 20:27 Відповісти
Столтенберг отличный мужик! Прямо как из времен Рейгана, Тетчер. Ноль иллюзий у него по поводу рашки.
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17.12.2021 20:40 Відповісти
Нордический прямой характер у Столтенберга: просто и ясно сказал, что парашные хотелки насчёт запрета на приём Украины в НАТО никто рассматривать и даже изучать НЕ будет.
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19.12.2021 00:47 Відповісти
А мне интересно почему такая срачка-гарячка вокруг этой темы? Шо уже стоит вопрос вступления?
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17.12.2021 20:40 Відповісти
а почему у тебя так пердак горит от этой темы?
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17.12.2021 21:11 Відповісти
А шо в дурдоме интернет подключили?
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17.12.2021 21:53 Відповісти
жестко!!, прям вот как решили продать нам вооружение!)))
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17.12.2021 20:44 Відповісти
Красавчик!
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17.12.2021 21:04 Відповісти
тоже мне новость , вот как поживает наш тайный агент "КУЗЯ" что давно новостей не было
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17.12.2021 21:08 Відповісти
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17.12.2021 21:46 Відповісти
Andrei Piontkovsky


@apiontkovsky

·
43 мин



Интересно, а в Вашингтоне понимают, что обсуждать с РФ документ, в котором высокие договаривающиеся стороны закрепляют за «государствами, ранее входившими в Союз Советских Социалистических Республик» статус опущенных на кремлевской Зоне, оскорбительно прежде всего для самих США.
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17.12.2021 22:02 Відповісти
переводя на доступный язык: "обращайтесь к немцам/французам по данному вопросу"
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17.12.2021 22:17 Відповісти
Є обнадійливі зрушення. Але недостатні .Захід та Україна, Грузія , Молдова мають ставити питання так : путлер повинен перш за все - вивести війська з Криму , Донбасу, Абхазії та Придністровя,путлер має повернути Україні , Грузії та Молдові їх території. Путлер уже неодноразово пересік червоні лінії і не має ніякого права встановлювати їх іншим.
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18.12.2021 10:07 Відповісти
Зачем просто раздражать Россию /это отвод проблем НАТО и России на Украину/
Нам не надо их слушать открыв рот
Просто создавать армию самое современное вооружение
И возможно восстановить ядерное оружие
И тогда у всех отпадает охота трогать Украину /как не трогают КНДР /
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18.12.2021 15:33 Відповісти
У карлика путина, ещё с пелёнок такая подлая мечта, везде сунуть свой сопливый нос туда, куда его не просят. Какое ему на хрен дело до Украины и НАТО? Или думает, что он властелин всего мира, всё как захочет, то так и будет? Да пошёл он в пятую точку, сраный карлик.
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18.12.2021 23:29 Відповісти
ув.Добрыня правильно подходит к проблеме, без всякой лишней дипломатии:

моцковский недомерок путин - это просто мелкий урка, уголовная шпана и место его - навечно у паРАШИ.

А то моцковская нефтецистерна возомнила себя мировой державой: убогие орки с отсталой сырьевой экономикой, которая составляет 1,5 % от совокупной экономической мощи ЕС и США.

И после этого карлик собирается что-то "требовать" от гиганта НАТО...
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19.12.2021 01:17 Відповісти
 
 