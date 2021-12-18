Столтенберг відкинув вимогу Росії не приймати Україну до НАТО: "Це залежить лише від України та країн-учасниць Альянсу"

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заперечив право Росії вимагати не приймати до лав Альянсу Україну.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомляє Associated Press.

Як зазначається, у п’ятницю Столтенберг підтвердив, що в НАТО ознайомилися з вимогами Росії. Він заявив, що НАТО не прийматиме жодних постанов, які б забороняли вступ України, та відзначив, що це залежить лише від України та країн-учасниць Альянсу.

"Будь-який діалог з Москвою має враховувати занепокоєння НАТО щодо дій Росії, а також будуватися на основних принципах та документах європейської безпеки і відбуватися у рамках консультацій з європейськими партнерами НАТО, такими як Україна", - заявив Столтенберг на брифінгу. Він також додав, що 30 країн-членів НАТО "ясно дали зрозуміти, що якщо Росія піде на ескалацію, то ми готові працювати над зміцненням оборонних заходів".

Російський проект Угоди про заходи гарантування безпеки РФ і держав-членів НАТО розміщено в п'ятницю 17 грудня на сайті МЗС Росії.

Проект має дев'ять статей, які передбачають відмову НАТО від розширення, зокрема від приєднання України, ведення військової діяльності на території країн Східної Європи, Закавказзя і Центральної Азії, а також відмову від розміщення ракет середньої і меншої дальності в локаціях, звідки вони можуть вразити територію інших учасників.

США заявили, що обізнані про пропозиції Росії про гарантії безпеки в Європі та ведуть щодо них обговорення з європейськими союзниками і партнерами.