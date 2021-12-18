Столтенберг відкинув вимогу Росії не приймати Україну до НАТО: "Це залежить лише від України та країн-учасниць Альянсу"
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Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заперечив право Росії вимагати не приймати до лав Альянсу Україну.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомляє Associated Press.
Як зазначається, у п’ятницю Столтенберг підтвердив, що в НАТО ознайомилися з вимогами Росії. Він заявив, що НАТО не прийматиме жодних постанов, які б забороняли вступ України, та відзначив, що це залежить лише від України та країн-учасниць Альянсу.
"Будь-який діалог з Москвою має враховувати занепокоєння НАТО щодо дій Росії, а також будуватися на основних принципах та документах європейської безпеки і відбуватися у рамках консультацій з європейськими партнерами НАТО, такими як Україна", - заявив Столтенберг на брифінгу. Він також додав, що 30 країн-членів НАТО "ясно дали зрозуміти, що якщо Росія піде на ескалацію, то ми готові працювати над зміцненням оборонних заходів".
Російський проект Угоди про заходи гарантування безпеки РФ і держав-членів НАТО розміщено в п'ятницю 17 грудня на сайті МЗС Росії.
Проект має дев'ять статей, які передбачають відмову НАТО від розширення, зокрема від приєднання України, ведення військової діяльності на території країн Східної Європи, Закавказзя і Центральної Азії, а також відмову від розміщення ракет середньої і меншої дальності в локаціях, звідки вони можуть вразити територію інших учасників.
США заявили, що обізнані про пропозиції Росії про гарантії безпеки в Європі та ведуть щодо них обговорення з європейськими союзниками і партнерами.
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https://www.rbc.ua/rus/news/rossii-verfi-zagorelsya-*******-korabl-postradavshie-1639761738.html
Раніше повідомлялося, що у російському Санкт-Петербурзі на суднобудівному заводі «Північна верф» загорівся один зі споруджуваних військових кораблів.
Відомо про щонайменше чотирьох постраждалих, один з них перебуває у важкому стані.
Алкашня , одним словом , будують кораблі на московіі!
было заложено аж !!!!! в 2013 г.
но не получило украинских турбин и т.д.д.
Наконец, через 9 лет собирались сдать, красили и псдц. !
Выгорело к эбене фене!
Я уж не знаю, годится хотя бы горелый корпус или судну вообще капец?
Кстати, турки клепают корветы Ада за год-два !
Якщо після, то пояснення просте - запалало! А от якщо до... То без ДРГ Вейшнорії або зварювальників найвищого розряду з візитками Яроша не обійшлося
Кажуть , що це абсолютно новий агрегат згорів до тла 🤣
@apiontkovsky
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43 мин
Интересно, а в Вашингтоне понимают, что обсуждать с РФ документ, в котором высокие договаривающиеся стороны закрепляют за «государствами, ранее входившими в Союз Советских Социалистических Республик» статус опущенных на кремлевской Зоне, оскорбительно прежде всего для самих США.
Нам не надо их слушать открыв рот
Просто создавать армию самое современное вооружение
И возможно восстановить ядерное оружие
И тогда у всех отпадает охота трогать Украину /как не трогают КНДР /
моцковский недомерок путин - это просто мелкий урка, уголовная шпана и место его - навечно у паРАШИ.
А то моцковская нефтецистерна возомнила себя мировой державой: убогие орки с отсталой сырьевой экономикой, которая составляет 1,5 % от совокупной экономической мощи ЕС и США.
И после этого карлик собирается что-то "требовать" от гиганта НАТО...