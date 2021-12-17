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МЗС (3560) НАТО (5144) Росія (47244) членство в НАТО (1408) Ніколенко (154)

Лише Україна та члени НАТО мають право визначати вектор подальшого розвитку своїх відносин, - МЗС

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Лише Україна та члени НАТО мають право визначати вектор подальшого розвитку своїх відносин, - МЗС

Лише Україна та члени НАТО мають право вирішувати вектор подальшого розвитку своїх відносин, зокрема й у питанні набуття Україною членства в Альянсі.

Про це заявив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"У Міністерстві закордонних справ України звернули увагу на поширені МЗС Російської Федерації російські проекти договору зі США та угоди з НАТО про так звані гарантії безпеки. У зв'язку з положеннями цих проектів, які стосуються нашої держави, наголошуємо, що лише Україна та члени НАТО мають право вирішувати вектор подальшого розвитку своїх відносин, зокрема й у питанні набуття Україною членства в Альянсі", - сказав Ніколенко.

Він наголосив, що таку саму позицію поділяє і сам Північноатлантичний альянс, що підтверджується, зокрема, у його заяві від 16 грудня 2021 року.

"Це ж стосується і виняткового суверенного права України самостійно визначати розвиток відносин з іноземними державами на двосторонньому рівні, зокрема у сфері військового співробітництва. Наголошуємо на загальновизнаному факті - головною проблемою безпеки євроатлантичного простору нині є озброєна агресія РФ, а також нинішня російська ескалація вздовж кордону України та на її окупованих територіях", - зазначив Ніколенко.

Спікер МЗС зазначив, що саме згортання ескалації та припинення розв'язаного Росією міжнародного збройного конфлікту є найкращою гарантією безпеки на континенті.

"У зв'язку з цим закликаємо Росію як перші конструктивні кроки для досягнення цієї мети, невідкладно і беззастережно повернутися до конструктивного порядку денного і вже зараз розпочати виконання Мінських домовленостей та домовленостей лідерів Нормандського формату, зокрема спільних узгоджених висновків саміту Нормандської четвірки 2019 року, які стосуються, перш за все, неухильного дотримання режиму припинення вогню, подальшого розведення сил і засобів, продовження процесу розмінування, виконання політичних аспектів Загальних узгоджених висновків Паризького саміту, відкриття та забезпечення належного функціонування нових пунктів пропуску на лінії розмежування, проведення наступних етапів процесу взаємного звільнення осіб та обміну відповідними списками", - сказав представних МЗС України.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+8
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17.12.2021 20:39
+7
//
У Росії спалахнув військовий корвет «Проворний», є постраждалі



У російському Санкт-Петербурзі на суднобудівному заводі «Північна верф» загорівся один зі споруджуваних військових кораблів. Відомо про щонайменше чотирьох постраждалих, один з них перебуває у важкому стані, пише «Тасс».

У соціальних мережах з'явилися відео пожежі. Очевидці стверджують, що пожежа сталася на корветі «Проворний», який будується для міністерства оборони РФ. Вогонь охопив ходову рубку корабля.
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17.12.2021 21:05
+4
Х#йло главный террорист в мире и он решало как быть...
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17.12.2021 20:38
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Другий сезон «Відьмак» / The Witcher з'явився на Netflix з українським дубляжем
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17.12.2021 20:37 Відповісти
Х#йло главный террорист в мире и он решало как быть...
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17.12.2021 20:38 Відповісти
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17.12.2021 20:39 Відповісти
чиста побажання...в сносках текст должен занимать максимум площади...
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17.12.2021 20:50 Відповісти
для таких справ обычно юзаю iphotodraw...не в обиду...
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17.12.2021 20:59 Відповісти
дуже хочеться сподіватись що зараз вже тількі один вектор,
а не як в двохвекторного кучми - ціла купа була,
куди забагнеться туди і прямуй, любий вектор ок....
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17.12.2021 20:39 Відповісти
если вы будете каждый день пытаться вручить повестку Пороху, то вас примут только на свалку. В качестве отбросов.
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17.12.2021 20:41 Відповісти
лошади хромой это отправьте...готическим шрифтом.
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17.12.2021 20:44 Відповісти
Андрій Павловський


@Pavlovskyi_A



Із 4 млд. грн, що були на рахунках МО на закупівлю озброєння, вчора пізно ввечері та другим траншем сьогодні о 7 годині ранку, 3 млд. грн. були перекинуті на ТК "Дом" і "Рада".
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17.12.2021 20:48 Відповісти
И какой дело паРаши до этого?!!! Считают себя в каждой бочке затычкой?
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17.12.2021 20:54 Відповісти
П*ятниця!Корвет *Проворный*проворно горить.
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17.12.2021 20:57 Відповісти
птнпнх
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17.12.2021 21:05 Відповісти
//
У Росії спалахнув військовий корвет «Проворний», є постраждалі



У російському Санкт-Петербурзі на суднобудівному заводі «Північна верф» загорівся один зі споруджуваних військових кораблів. Відомо про щонайменше чотирьох постраждалих, один з них перебуває у важкому стані, пише «Тасс».

У соціальних мережах з'явилися відео пожежі. Очевидці стверджують, що пожежа сталася на корветі «Проворний», який будується для міністерства оборони РФ. Вогонь охопив ходову рубку корабля.
показати весь коментар
17.12.2021 21:05 Відповісти
США послали Ультиматум РАБссии в мусорное ведро...и..30 стран НАТО сделают тоже самое...видос в тему...https://youtu.be/FXbzZRkPRtE..Мавзолейные бараны похрюкайте
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17.12.2021 22:02 Відповісти
Так то оно так,но когда в 1962 СССР размещал ракеты на Кубе тоже можно было сказать что это дело только СССР и Кубы.А оно чуть не привело к ядерной войне.
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18.12.2021 09:41 Відповісти
Є обнадійливі зрушення. Але недостатні .Захід та Україна, Грузія , Молдова мають ставити питання так : путлер повинен перш за все - вивести війська з Криму , Донбасу, Абхазії та Придністровя,путлер має повернути Україні , Грузії та Молдові їх території. Путлер уже неодноразово пересік червоні лінії і не має ніякого права встановлювати їх іншим.
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18.12.2021 10:05 Відповісти
 
 